การอัปเดตผลิตภัณฑ์ของเรายังคงดำเนินต่อไปด้วยชุดการปรับปรุงใหม่ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม MGID รุ่นนี้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ ซึ่งทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ความสามารถในการใช้งาน และการควบคุมสำหรับทั้งผู้เผยแพร่และผู้โฆษณา นี่คือภาพรวมของการพัฒนาล่าสุดที่ MGID
สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา
ตัวสร้างวิดเจ็ตใหม่: การตั้งค่าที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น การควบคุมที่ดีขึ้นสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา
MGID ได้เปิดตัวอินเตอร์เฟซการสร้างวิดเจ็ตที่ได้รับปรับปรุงใหม่ทั้งหมดภายในแผงควบคุมผู้เผยแพร่โฆษณาที่อัปเดตใหม่ ซึ่งทำให้ผู้เผยแพร่โฆษณามีกระบวนการตั้งค่าที่รวดเร็วขึ้น สะอาดขึ้น และใช้งานง่ายขึ้น การเปิดตัวนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในประสบการณ์การบริการตนเอง ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถควบคุมการจัดการวิดเจ็ตและการสร้างรายได้ได้อย่างเต็มที่
อินเตอร์เฟซใหม่มาพร้อมกับการปรับปรุงที่สำคัญหลายประการ:
- การตั้งค่าทีละขั้นตอน ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานมีความราบรื่นและชัดเจนขึ้นในทุกขั้นตอน
- รูปแบบคำอธิบายที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาเลือกประเภทวิดเจ็ตที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับเป้าหมายในการสร้างรายได้ของตนได้
- การออกแบบที่เน้นอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก ทำให้การสร้างและการดูตัวอย่างวิดเจ็ตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นเรื่องง่ายขึ้น
- การดูตัวอย่างวิดเจ็ตที่ได้รับการปรับปรุง ช่วยให้มองเห็นได้อย่างสมจริงว่าวิดเจ็ตจะปรากฏอย่างไรเมื่อเปิดใช้งาน
ด้วยการอัปเดตนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาจะสามารถสร้างและจัดการวิดเจ็ตหลักทุกประเภทได้โดยตรงจากแดชบอร์ดใหม่ รวมถึงวิดเจ็ตอัจฉริยะ แบบใต้บทความ แบบในบทความ และแบบบนหัวเรื่อง เมื่อรวมกับเคล็ดลับการจัดวางตามประสิทธิภาพและการควบคุมเลย์เอาต์ที่ยืดหยุ่น ตัวสร้างที่ปรับปรุงใหม่จะช่วยลดความซับซ้อนของการทดลองและเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้
รูปแบบปัดขึ้น: ทางเลือกสำหรับแถบคงที่ที่มีความสามารถในการมองเห็นสูง
ตอนนี้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถเข้าถึงรูปแบบปัดขึ้นได้แล้ว ซึ่งเป็นรูปแบบการสร้างรายได้ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อแทนที่แถบติดตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นประสบการณ์ผู้ใช้แบบไดนามิกและน่าดึงดูดใจยิ่งขึ้น เมื่อเปิดใช้งานหลังจากการโต้ตอบของผู้ใช้ (เช่น การเลื่อนขึ้น) รูปแบบปัดขึ้นจะเผยให้เห็นองค์ประกอบแบบติดตามที่ขยายเป็น Iframe ที่เลื่อนได้ซึ่งครอบคลุม 85% ของหน้าจอและมีวิดเจ็ต MGID
มีสองเวอร์ชันให้เลือก:
- การผสมผสาน: รวมวิดเจ็ตผลกระทบในบทความ (เพื่อการมีส่วนร่วม) กับวิดเจ็ตอัจฉริยะ (เพื่อสร้างรายได้และการค้นหาเนื้อหา)
- มาตรฐาน: รวมเฉพาะวิดเจ็ตอัจฉริยะเพื่อประสบการณ์ที่คล่องตัวยิ่งขึ้น
รูปแบบนี้เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของการจัดวางแบบติดตามให้สูงสุด ด้วยอัตราการมองเห็นที่มากกว่า 80% รูปแบบปัดขึ้นรองรับความต้องการ CPM ระดับพรีเมียม รวมถึงแบบโปรแกรม, ดีล PMP และ MCM และมอบผลลัพธ์ที่ปรับปรุงขึ้นอย่างมาก ในการทดสอบ A/B ผู้เผยแพร่โฆษณาพบว่า:
- RPM เพิ่มขึ้น 11% (จาก 1.53 เป็น 1.69)
- vRPM เพิ่มขึ้น 15% (จาก 1.64 เป็น 1.89)
- รายรับเพิ่มขึ้น 30%
- อัตรากำไรเพิ่มขึ้น 31%
รูปแบบปัดขึ้นนำเสนอวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการสร้างรายได้โดยไม่กระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ ซึ่งพร้อมให้บริการแก่พันธมิตรที่มีสิทธิ์แล้ว
โฆษณาแบบเลื่อน: เพิ่มความสามารถในการมองเห็นและรายได้จากการวางโฆษณาใต้บทความ
MGID ได้เปิดตัวโฆษณาแบบเลื่อน ซึ่งเป็นการอัปเดตใหม่ล่าสุดของวิดเจ็ตอัจฉริยะและแบบใต้บทความ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการมองเห็นและการมีส่วนร่วมของโฆษณาอย่างมีนัยสำคัญ รูปแบบนี้นำเสนอแถบโฆษณาแบบติดตามที่จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้เริ่มเลื่อนดูเนื้อหา ช่วยให้โฆษณาปรากฏได้เร็วขึ้นในประสบการณ์การอ่าน
ประโยชน์หลัก:
- ความสามารถในการมองเห็นที่สูงขึ้น: โฆษณาจะแสดงเร็วขึ้นในการเลื่อน ช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นได้มากถึง 167%
- การมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น: อัตราการคลิกผ่านสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 25% เนื่องจากได้รับการมองเห็นเร็วขึ้นและผู้ใช้ให้ความสนใจมากขึ้น
- รายได้ที่เพิ่มขึ้น: รายได้จากวิดเจ็ตอาจเพิ่มขึ้นถึง 30% เนื่องจากประสิทธิภาพของโฆษณาที่แข็งแกร่งขึ้น
ในการนำไปใช้งานในช่วงแรก โฆษณาแบบเลื่อนได้แสดงผลลัพธ์ที่ดีอยู่แล้ว โดยมอบโอกาสให้ผู้เผยแพร่โฆษณาเพิ่มการมองเห็นและรายได้จากการวางโฆษณาให้สูงสุด
สำหรับผู้โฆษณา
การติดตามการสร้างลูกค้าที่ง่ายดายสำหรับผู้โฆษณา Shopify
MGID ได้ขยายฟีเจอร์การผสานรวมเนทีฟด้วยการรองรับ Shopify โดยตรง ทำให้ผู้โฆษณาอีคอมเมิร์ซสามารถติดตามการสร้างลูกค้าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือของบุคคลที่สาม การอัปเดตนี้ช่วยให้เจ้าของร้านค้า Shopify สามารถเชื่อมต่อร้านค้าของตนกับ MGID Ads ได้ในไม่กี่คลิก โดยไม่ต้องเขียนโค้ดด้วยตนเองหรือใช้แพลตฟอร์มภายนอก
ทำไมถึงมีความสำคัญ:
- การตั้งค่าแบบคลิกเดียว: ไม่จำเป็นต้องใช้ Google Tag Manager หรือสคริปต์ที่เขียนโค้ดตายตัว
- การติดตามการสร้างลูกค้าที่แม่นยำ: บันทึกเหตุการณ์สำคัญ เช่น การดูผลิตภัณฑ์ การเพิ่มสินค้าลงในรถเข็น การชำระเงิน และการซื้อ
- ข้ามข้อจำกัดของ Shopify: รับรองข้อมูลที่สมบูรณ์แม้ว่าแท็ก UTM หรือพิกเซลของบุคคลที่สามจะถูกจำกัด
- ขั้นตอนการทำงานที่ปรับปรุงใหม่: ช่วยให้นักโฆษณาสามารถจัดการการติดตามได้โดยตรงในแดชบอร์ด MGID
ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินแคมเปญเดียวหรือขยายไปยังร้านค้าหลายแห่งการผสานรวมเนทีฟของ Shopify ช่วยลดความซับซ้อนในการติดตามและให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มยอดขาย
CTR Guard: การปกป้องด้วย AI ต่อความเบื่อโฆษณา
ความเบื่อโฆษณาเป็นความท้าทายที่แท้จริง เพราะเมื่อผู้ใช้พบกับสื่อโฆษณาชิ้นเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า การมีส่วนร่วมจะลดลง และ ROI ของคุณก็จะลดลงเช่นกัน เพื่อแก้ปัญหานี้ MGID จึงได้เปิดตัว CTR Guard ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญ ตรวจจับความเบื่อโฆษณา และสร้างสื่อโฆษณาใหม่ ๆ โดยอัตโนมัติเพื่อให้แคมเปญของคุณดำเนินไปอย่างแข็งแกร่ง
สิ่งที่ทำให้ CTR Guard มีคุณค่า:
- การตรวจจับภาวะหมดไฟเชิงรุก: จะทำงานเมื่อ vCTR ลดลง 15% หรือมากกว่านั้นภายในช่วงสามวัน
- โฆษณาที่สร้างขึ้นโดย AI: สร้างเวอร์ชันใหม่ได้สูงสุดสามเวอร์ชันสำหรับโฆษณาแต่ละรายการที่ไม่ได้ผล
- การควบคุมที่ยืดหยุ่น: ให้ผู้โฆษณาสามารถเลือกได้ระหว่างการตรวจสอบด้วยตนเองหรือเปิดใช้งานอัตโนมัติเพื่อรีเฟรชแบบโดยไม่ต้องควบคุม
- ขีดจำกัดอัจฉริยะ: ตั้งค่า CPC งบประมาณ และขีดจำกัดการคลิกสำหรับโฆษณาที่สร้างขึ้นโดย AI แต่ละรายการ
- ตรรกะการหยุดชั่วคราวในตัว: หยุดการสร้างโดยอัตโนมัติหากไม่มีการเปิดตัวโฆษณาใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงสแปม
CTR Guard พร้อมใช้งานสำหรับแคมเปญผลิตภัณฑ์และฟีดการค้นหา ช่วยให้ผู้โฆษณาประหยัดเวลา ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และทำให้มั่นใจว่างานโฆษณาของตนยังคงมีความเกี่ยวข้อง ทั้งหมดนี้ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญให้สูงสุดผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพ AI แบบเรียลไทม์
ตัวชี้วัดการส่งมอบ: ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์สำหรับการกำหนดงบประมาณที่ชาญฉลาด
MGID ได้เปิดตัวตัวชี้วัดการส่งมอบ ซึ่งเป็นฟีเจอร์แดชบอร์ดใหม่ที่ช่วยให้นักโฆษณาตรวจสอบได้ว่าแคมเปญของตนดำเนินไปได้ดีเพียงใดเมื่อพิจารณาจากเวลาและงบประมาณ แทนที่จะต้องเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับกำหนดการด้วยตนเอง ตอนนี้นักโฆษณาจะได้รับสถานะที่มองเห็นได้ชัดเจนซึ่งอัปเดตแบบเรียลไทม์ ซึ่งระบุว่าแคมเปญนั้นอยู่ในเส้นทาง ใช้จ่ายเกิน หรือเสี่ยงต่อการส่งมอบไม่เพียงพอ
ทำไมถึงมีความสำคัญ:
- ความชัดเจนทันที เกี่ยวกับการกำหนดจังหวะแคมเปญด้วยตัวชี้วัดที่เข้ารหัสด้วยสีที่เรียบง่าย (🟢 อยู่ในเส้นทาง 🟡 ช้ากว่าเล็กน้อย 🟠 ต้องให้ความสนใจ 🔴 ช้ากว่ามาก)
- การใช้งบประมาณอย่างชาญฉลาด โดยตรวจจับความไม่สอดคล้องกันตั้งแต่เนิ่น ๆ และปรับราคาเสนอ งบประมาณ หรือการกำหนดเป้าหมายก่อนที่ประสิทธิภาพจะลดลง
- การประหยัดเวลา ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบด้วยตนเองและรายงานที่ซับซ้อน
- การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ในทุกแคมเปญด้วยตรรกะมาตรฐานสำหรับหน่วยงานและทีมภายในองค์กร
ด้วยตัวชี้วัดการส่งมอบ นักโฆษณาสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นโดยอิงจากข้อมูล หลีกเลี่ยงการต้องมาเร่งรีบในนาทีสุดท้าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่างบประมาณถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับแคมเปญที่เน้นเวลาและมุ่งไปที่เป้าหมายเป็นหลัก
บทสรุป
การอัปเดตทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ช่วยให้คุณประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และควบคุมทุกอย่างได้ ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้หรือดำเนินการแคมเปญให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ทุกอย่างที่เราเพิ่มเข้ามาได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของคุณและลดความกดดันจากการทำงานประจำวันของคุณ
เข้าไปที่แดชบอร์ด MGID ของคุณและดูว่ามีอะไรใหม่บ้าง ความแตกต่างที่ได้เห็นอาจจะทำให้คุณประหลาดใจ