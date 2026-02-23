หาก Google เป็นพันธมิตรหลักในการสร้างรายได้ของคุณ คุณอาจเคยเจอปัญหาพื้นที่โฆษณาว่างเปล่า ตำแหน่งโฆษณาโหลดขึ้นมา แต่ไม่มีโฆษณาปรากฏขึ้น เหตุการณ์นี่เกิดขึ้นเมื่อ Google ส่งข้อความตอบกลับว่า "ไม่เติมเต็ม" แม้แต่เปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของข้อความที่ไม่เติมเต็มในหน้าเว็บที่มีการเข้าชมสูง ก็สามารถลดรายได้โดยรวมได้อย่างเห็นได้ชัด บ่อยครั้งที่ปัญหานี้ไม่ถูกสังเกตเห็น ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการสร้างรายได้ของผู้เผยแพร่โฆษณา
MGID Backfill Shield ช่วยให้คุณสร้างรายได้จากจำนวนการแสดงผลเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์การสร้างรายได้ของคุณ เมื่อ Google ไม่แสดงโฆษณา MGID จะเติมตำแหน่งโฆษณาด้วยความต้องการที่เลือกโดยอัตโนมัติ เมื่อ Google แสดงโฆษณาแล้ว ทุกอย่างก็จะเหมือนเดิม
ในบทความนี้ เราจะอธิบายวิธีการทำงานของ Backfill Shield และสิ่งที่จะช่วยเสริมกลยุทธ์การสร้างรายได้ของคุณ
วิธีการทำงานของ MGID Backfill Shield
หลักการนั้นง่ายมาก: คุณยังคงใช้ตำแหน่งโฆษณาและรูปแบบปัจจุบันของ Google เหมือนเดิมทุกประการ
เมื่อตำแหน่งโฆษณาของ Google ไม่แสดงโฆษณา MGID Backfill Shield จะทำงานและแสดงความต้องการเหนือตำแหน่งโฆษณาที่ว่างเปล่า หาก Google เติมโฆษณาลงในช่องนั้นแล้ว Backfill Shield จะยังไม่ทำงาน
กระบวนการนี้ทำงานโดยอัตโนมัติในพื้นหลัง การตั้งค่าหลักของคุณยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และ Google ยังคงเป็นแหล่งความต้องการหลักของคุณ
สิ่งนี้หมายความอย่างไรต่อรายได้ของคุณ
Backfill Shield ช่วยให้คุณสร้างรายได้จากการแสดงผลโฆษณาที่ปกติแล้วจะไม่สร้างรายได้เลย
แทนที่จะปล่อยให้พื้นที่โฆษณาว่างเปล่า คุณจะสามารถ:
- ตอบสนองความต้องการของ MGID
- สร้างรายได้เพิ่มเติม
- เพิ่มผลตอบแทนโดยรวมต่อหน้า
นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากปริมาณการเข้าชมที่คุณมีอยู่แล้ว
นอกจากนี้ MGID ยังมีการซื้อขายภายในผ่านพื้นที่โฆษณาแบบเติม ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความลึกของเซสชัน สร้างจำนวนการดูหน้าเว็บมากขึ้น และสร้างการกระทำที่สร้างรายได้เพิ่มเติมในการเข้าชมหลายหน้า
สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่เน้นสร้างการเติบโตของผู้ชม ตัวเลือกนี้จะเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ในระยะยาวอีกชั้นหนึ่ง ผู้เผยแพร่โฆษณายังสามารถเปิดใช้งาน Passage Ads เพื่อสร้างรายได้ระหว่างการดูบทความได้อีกด้วย
รูปแบบที่ Google รองรับ
Backfill Shield ใช้งานได้กับประเภทการวางโฆษณาของ Google ทั่วไป รวมถึง:
- แบนเนอร์แสดงผลในบทความ
- โฆษณาแบบติดอยู่ด้านล่าง (ด้านล่างของหน้า)
- โฆษณาแบบติดอยู่ด้านบน
- รูปแบบโฆษณาคั่นระหว่างหน้าและโฆษณาแบบภาพประกอบ
MGID ออกแบบ Backfill Shield ให้สอดคล้องกับประเภทการวางโฆษณาของ Google ที่หลากหลาย เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้สอดคล้องกับเค้าโครงเว็บไซต์ของคุณ
ตัวเลือกการเปิดใช้งานที่ยืดหยุ่น
คุณสามารถเปิดใช้งาน Backfill ในแบบที่เหมาะสมกับการตั้งค่าของคุณได้
1. การเปิดใช้งานอัตโนมัติในตำแหน่งที่เหมาะสม
ตัวเลือกนี้ช่วยให้ MGID ตรวจสอบและคอยเติมเต็มตำแหน่งโฆษณาที่รองรับทั่วทั้งเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ
เหมาะสำหรับ:
- ผู้ที่ต้องการการเปิดใช้งานที่รวดเร็ว
- เว็บไซต์ของคุณมีตำแหน่งโฆษณาหลายตำแหน่ง
- คุณต้องการปรับขนาดการเติมโฆษณาทั่วทั้งเว็บไซต์
เมื่อเปิดใช้งานแล้ว การแสดงผลที่ไม่มีการเติมโฆษณาที่เข้าเกณฑ์จะถูกสร้างรายได้โดยอัตโนมัติ
2. การเปิดใช้งานสำหรับตำแหน่งที่เลือก
หากคุณต้องการควบคุมมากขึ้น คุณสามารถเปิดใช้งานการเติมโฆษณา (Backfill) สำหรับตำแหน่งโฆษณาแต่ละรายการได้
ตัวเลือกนี้มีประโยชน์หาก:
- คุณต้องการทดสอบประสิทธิภาพก่อน
- บางหน้าเว็บหรือกลุ่มการเข้าชมมีอัตราการไม่แสดงผลสูงกว่า
- คุณต้องการทดลองและต้องการทยอยเปิดใช้งาน
ใครควรพิจารณาใช้ Backfill Shield
ฟีเจอร์นี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษหาก:
- แหล่งรายได้หลักของคุณคือ Google
- คุณเห็นอัตราการไม่แสดงผลที่วัดได้
- คุณต้องการรายได้เพิ่มเติมโดยไม่ต้องเปลี่ยนจาก Google
- คุณต้องการปรับปรุงผลตอบแทนโดยใช้การเข้าชมที่มีอยู่
โดยรวมแล้ว หากคุณประสบปัญหาการไม่แสดงผลเป็นครั้งคราว Backfill Shield จะช่วยเปลี่ยนการแสดงผลที่พลาดไปเหล่านั้นให้เป็นรายได้
เปิดใช้งานแบบง่าย ๆ ด้วยการตั้งค่าขั้นต่ำ
Backfill Shield ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า Google ที่มีอยู่ของคุณ หาก MGID ถูกใช้งานอยู่แล้วในเว็บไซต์ของคุณ การเปิดใช้งานจะทำได้ง่ายและเกิดขึ้นในฝั่ง MGID คุณเพียงแค่ยืนยันว่าตำแหน่งโฆษณาใดควรเชื่อมต่อกับ Backfill Shield
ทีมงานของเราจัดการทุกอย่างที่เหลือ: การตั้งค่าและการเปิดใช้งาน เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติและไม่จำเป็นต้องปรับแต่งด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ความคิดเห็นสุดท้าย
การแสดงผลที่ไม่สร้างรายได้ เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าการสร้างรายได้บน Google โดยทั่วไป คำถามสำคัญคือ คุณต้องการให้การแสดงผลเหล่านั้นว่างเปล่าหรือสร้างรายได้
MGID Backfill Shield ช่วยให้คุณดึงมูลค่าเพิ่มจากปริมาณการเข้าชมที่มีอยู่ของคุณ ในขณะที่ยังคงใช้ Google เป็นพันธมิตรหลักในการสร้างความต้องการ
หากคุณต้องการเปิดใช้งาน Backfill Shield โปรดติดต่อผู้จัดการ MGID ของคุณเพื่อเริ่มใช้งาน