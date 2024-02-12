เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้นำเสนอ MGID Ads 2.0 ที่เป็นสุดยอดเครื่องมือสำหรับการเปิดตัวแคมเปญโฆษณาที่ประสบความสำเร็จ แพลตฟอร์มที่ได้รับการอัปเดตนี้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่ทรงพลังอยู่มากมายที่สามารถช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่โดดเด่นและปลดล็อกศักยภาพในการโฆษณาของคุณ
สัมผัสกับประสบการณ์ของข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับการปรับปรุงด้วย MGID Ads 2.0
นอกเหนือจากข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ยังมีการตั้งค่าระดับสูง และการรายงานประสิทธิภาพอีกด้วย MGID Ads 2.0 มีฟีเจอร์รายงานแบบกำหนดเองที่ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) ของคุณให้สูงที่สุดด้วยเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้โดยเฉพาะ
การออกแบบที่ทันสมัยและใช้งานง่าย
การออกแบบที่ได้รับการอัปเดตของแพลตฟอร์มของเราทำให้มั่นใจได้ถึงอินเตอร์เฟซที่ทันสมัยและใช้งานง่ายซึ่งรวดเร็วทันใจและตอบสนองได้ดี ไม่ว่าคุณจะชอบธีมสว่างหรือมืด MGID Ads 2.0 นั้นเสนอตัวเลือกในการปรับแต่งตามความชอบของคุณเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้งานโดยรวมของคุณ
การตั้งค่าแคมเปญที่ใช้งานง่าย
ตั้งค่าแคมเปญด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพของเรา ซึ่งตอนนี้เร็วขึ้นถึงสองเท่าและใช้งานได้ง่ายกว่าที่เคย นอกจากนี้ MGID Ads 2.0 ยังมีช่องข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงและตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น ทำให้การตั้งค่าแคมเปญเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การคำนวณ CPC ใหม่ในส่วนงบประมาณและกำหนดการเพื่อให้การจัดการแคมเปญเป็นไปอย่างง่ายดายได้อีกด้วย
เพิ่มผลกระทบของโฆษณาให้สูงที่สุด
มาสัมผัสกับประสบการณ์ในการโฆษณาที่ให้ผลกระทบที่สูงที่สุด ด้วยขั้นตอนการทำงานโฆษณาที่มีประสิทธิภาพของเรา คุณสามารถเปิดตัวโฆษณา 100 รายการพร้อมกันโดยใช้ช่องข้อความเสริมสำหรับคำอธิบายที่น่าสนใจและปุ่มคำกระตุ้นการตัดสินใจ โดยเลือกจากตัวเลือกรูปภาพที่มีความหลากหลาย รวมถึงเครื่องมือ AI แบบในตัว แกลเลอรี่สต็อก การอัปโหลดโดยตรงหรือ URL รูปภาพ และแสดงภาพโฆษณาของคุณในขนาดและรูปแบบต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณนำเสนอโฆษณาในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด ฟีเจอร์การสร้างภาพ AI ของ MGID จะช่วยให้คุณสร้างสรรค์โฆษณาที่ไม่ซ้ำใครที่เป็นตัวแทนแบรนด์และข้อความของคุณได้ดีที่สุด ด้วยข้อความสั้นและเคล็ดลับแบบง่ายๆ ที่จะคอยให้คำแนะนำคุณตลอดกระบวนการ คุณสามารถสร้างภาพได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าคุณจะพอใจกับผลลัพธ์
การเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ใช้การเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและทำความเข้าใจประสิทธิภาพแคมเปญของคุณอย่างครอบคลุมด้วยตัวชี้วัดที่มีให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่ 9 ถึง 27 รายการ ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณโดยเลือกตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าแดชบอร์ดของคุณจะแสดงเป้าหมายในการโฆษณาที่คุณต้องการ
ด้วย MGID Ads 2.0 เรามุ่งมั่นที่จะมอบเครื่องมือและฟีเจอร์ที่จำเป็นเพื่อให้การโฆษณาของคุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย มาสัมผัสกับอนาคตของการจัดการแคมเปญโฆษณาด้วย MGID Ads 2.0 ได้เลยวันนี้