กลยุทธ์การตลาดเป็นตัวกำหนดแนวทางความสำเร็จของแคมเปญการตลาดของคุณ ในความเป็นจริง หากดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังการดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ ปัจจัยที่กำหนดกลยุทธ์การตลาดของคุณนั้นเรียกกันโดยทั่วไปว่าส่วนผสมทางการตลาด
อย่างไรก็ตาม การสร้างกลยุทธ์ของคุณนั้นต้องการมากกว่าแค่การรู้คำจำกัดความของส่วนผสมทางการตลาด คุณต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่คุณควบคุมได้ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม 4P วิธีที่คุณควบคุมปัจจัยเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อความสามารถในการสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพของคุณ หากคุณต้องการเชี่ยวชาญ 4P ของการตลาด คุณมาถูกที่แล้ว ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจว่าคุณจะใช้ปัจจัยเหล่านี้ให้เป็นอาวุธที่คุณเลือกใช้ในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
4P ของการตลาดคืออะไร
ก่อนที่เราจะมากำหนด 4P สิ่งสำคัญคือการสำรวจรากฐานของคำนี้และตอบคำถามที่ว่าส่วนผสมทางการตลาดคืออะไร คำว่า 'ส่วนผสมทางการตลาด' ถูกใช้ครั้งแรกในช่วงทศวรรษปี 1950 โดย Neil Borden อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้จัดหมวดหมู่องค์ประกอบของการผสมผสานทางการตลาดเป็น 4P
คำนี้ได้รับความนิยมอย่างแท้จริงในปี 1960 เมื่อ E. Jerome McCarthy ตีพิมพ์ 'Basic Marketing: A Managerial Approach' แม็คคาร์ธีได้ลดความซับซ้อนของโมเดลการผสมผสานทางการตลาดของบอร์เดนลงเป็นสี่องค์ประกอบ:
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- สถานที่
- การส่งเสริมการขาย
แล้วส่วนผสมทางการตลาดคืออะไร สรุปสั้น ๆ ก็คือ องค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาดหมายถึงชุดเครื่องมือที่ผู้เชี่ยวชาญใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เมื่อคุณเข้าใจส่วนประกอบแต่ละส่วนของส่วนผสมทางการตลาดอย่างถ่องแท้แล้ว ยอดขายผลิตภัณฑ์ก็จะพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์!
ทำไม 4P ของการตลาดจึงยังคงมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน
มากกว่าครึ่งศตวรรษต่อมา คำ ๆ นี้ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และถือเป็นความรู้พื้นฐานในธุรกิจและการตลาด 4P ของการตลาดคืออะไร แม้ว่าอาจมีการกำหนดใหม่หรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่หลักการยังคงเหมือนเดิม ดังที่คุณจะเห็นในภายหลัง การมีความรู้เกี่ยวกับ 4P สามารถช่วยได้ในหลายแง่มุมของการค้า ซึ่งรวมถึงนักการตลาดที่ดำเนินแคมเปญและแม้แต่เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มยอดขาย
ผลิตภัณฑ์: หัวใจหลักของกลยุทธ์การตลาดของคุณ
ใน 4P ของการตลาด ผลิตภัณฑ์ถือเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของคุณ และในกรณีส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์ถือเป็นสิ่งแรกที่คุณควรพิจารณา หากไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ต้องการ แม้แต่ความพยายามที่ดีที่สุดในการตลาดดิจิทัลก็จะล้มเหลวในระยะยาว ท้ายที่สุดแล้ว แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างยอดขายได้ในช่วงเปิดตัวครั้งแรก แต่ชื่อเสียงที่แย่ก็ยังคงอยู่ ดังนั้น ในขั้นตอนแรกในการนำ 4P ของการตลาดไปใช้ ให้ถามตัวเองด้วยคำถามสองข้อนี้:
- ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นส่งมอบสิ่งที่สัญญาไว้หรือไม่
- ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นตอบสนองความต้องการหรือความปรารถนาในตลาดเป้าหมายของคุณหรือไม่
หากคุณสามารถตอบว่าใช่ทั้งสองอย่างได้อย่างมั่นใจ คุณก็ดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไปได้!
ราคา: การสร้างสมดุลระหว่างมูลค่าและผลกำไร
ผลิตภัณฑ์ของคุณควรมีราคาเท่าไร การกำหนดราคาถือเป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งในการนำกลยุทธ์ไปใช้ สำหรับองค์ประกอบนี้ของ 4P ของการตลาด คุณจะต้องบรรลุสิ่งต่อไปนี้
- สร้างตำแหน่งทางการตลาด: ตัวอย่างเช่น การกำหนดราคาระดับพรีเมียมนั้นเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์
- กำหนดศักยภาพในการทำกำไร: หากราคาสูงเกินไป ความต้องการอาจลดลง อย่างไรก็ตาม หากราคาต่ำเกินไป อาจทำให้อัตรากำไรของคุณลดลงได้มาก
- สร้างความคาดหวังของลูกค้า: ลูกค้าจะคาดหวังจากผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากกว่ามากขึ้น
ในฐานะส่วนหนึ่งของ 4P ของการตลาด ราคาไม่ควรตัดสินโดยพิจารณาจากอุปทานและอุปสงค์เพียงอย่างเดียว ท้ายที่สุดแล้ว ความเต็มใจที่จะจ่ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ราคาเท่านั้น
สถานที่: ส่งมอบผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้คนมักพูดถึงความสำคัญของทำเลเสมอ เช่นเดียวกับการตลาด ตัวอย่างเช่น คุณนึกภาพการขายแว่นตาว่ายน้ำกลางทะเลทรายออกไหม สถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 4P ของการตลาดสามารถช่วยให้แน่ใจว่าข้อเสนอเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมได้ หากไม่มีสถานที่ที่เหมาะสม แม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมของคุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ จังหวะเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์ประกอบนี้เช่นกัน หากคุณกำลังขายไอศกรีม คุณมีแนวโน้มที่จะขายได้มากขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนอบอ้าว เนื่องจากผู้คนมักจะอยากเอาชนะความร้อนด้วยของหวาน
การเลือกตำแหน่งที่จะลงโฆษณาก็มีความสำคัญเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากตลาดเป้าหมายของคุณไม่ได้ใช้ LinkedIn การโฆษณาหรือสร้างตัวตนของคุณที่นั่นก็ไม่สมเหตุสมผล
การส่งเสริมการขาย: การสื่อสารข้อเสนอที่มีคุณค่าของคุณ
การส่งเสริมการขายจะอธิบายให้ลูกค้าทราบว่าทำไมสินค้าจึงคุ้มค่าที่จะซื้อ โดยสมมติว่าคุณทำทุกอย่างถูกต้องสำหรับ 3P แรกของ 4P แล้ว การส่งเสริมการขายที่ดีจะรับประกันได้ว่าจะสร้างผลกำไรในระยะยาวได้จริง วิธีการที่คุณจะนำการส่งเสริมการขายไปใช้กับกลยุทธ์ของคุณนั้นขึ้นอยู่กับคุณโดยสิ้นเชิง ซึ่งอาจรวมถึงการโฆษณา โซเชียลมีเดีย การตลาดทางอีเมล การตลาดด้วยเสียง และสิ่งอื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้คุณสื่อสารข้อความของคุณได้ การส่งเสริมการขายอาจเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของ 4P ของการตลาด แต่การส่งเสริมการขายก็มีความสำคัญพอ ๆ กับ 3P แรก
ข้อดีของการใช้ 4P ของการตลาดในการสร้างกลยุทธ์ของคุณ
การใช้ 4P คุ้มค่าหรือไม่ เนื่องจากสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ทั่วไป เราเชื่อว่าคุ้มค่า! เราไม่ได้หมายความว่า 4P ของการตลาดนั้นสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม แม้กระทั่งในปัจจุบัน ความรู้ของคุณเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดสามารถใช้เป็นแนวทางที่มั่นคงเพื่อนำทางคุณไปสู่ผลกำไรได้ ในหัวข้อย่อยต่อไปนี้ เราจะมาสำรวจข้อดีเฉพาะของการใช้ 4P ของการตลาดในกลยุทธ์ของคุณ มาเริ่มกันเลยดีกว่า
ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
ในฐานะนักการตลาด คุณเข้าใจดีว่าการสร้างกลยุทธ์การตลาดนั้นมีหลายส่วนที่ต้องดำเนินการ การหาว่าปัจจัยหนึ่งอาจส่งผลต่อปัจจัยอื่น ๆ ได้อย่างไรอาจเป็นเรื่องยาก และอาจทำให้กระบวนการสร้างกลยุทธ์มีความซับซ้อนมากเกินไป 4P ของการตลาดสามารถใช้เป็นแนวทางทีละขั้นตอนพื้นฐานที่จะช่วยให้คุณครอบคลุมทุกประเด็นได้ การแบ่งภารกิจที่ท้าทายอย่างหนึ่งอย่างการสร้างกลยุทธ์ที่มีคุณภาพออกเป็นภารกิจย่อยที่จัดการได้ง่ายกว่า จะทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวในแต่ละครั้งได้
ส่งเสริมให้เข้าใจตลาดเป้าหมายได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
4P ของการตลาดสามารถนำไปปฏิบัติได้ดีก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง การใช้แนวทางเหล่านี้เป็นแนวทาง จะทำให้คุณสามารถกำหนดได้ว่าต้องปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดตรงส่วนใดก่อนจะดำเนินการต่อไป ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณอยู่ใน "ขั้นตอน" ที่สามของ 4P ของการตลาดแล้ว นั่นคือ สถานที่ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรโปรโมทข้อเสนอและพบปะกลุ่มเป้าหมายในที่ใดดีที่สุด คุณก็จะรู้ได้ว่าควรทบทวนส่วนประกอบใดในการวิจัยที่มีอยู่ เมื่อทำเช่นนั้น คุณจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนการตัดสินใจของคุณตามความรู้ใหม่ของคุณ
สร้างสมดุลระหว่างความต้องการของตลาดกับผลกำไร
การนำ 4P มาใช้ให้เหมาะสมนั้นต้องมีการวิจัยตลาดอย่างมาก เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเข้าใจตลาดเป้าหมายและความต้องการของตลาดอย่างถ่องแท้ ซึ่งจะทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถจัดวางผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และความพยายามในการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และสร้างกลยุทธ์ที่ตอบสนองทั้งความต้องการของตลาดและเป้าหมายทางการเงินของบริษัท 4P ของการตลาดช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ตอบสนอง (และในอุดมคติคือทำได้เกินความคาดหวัง) ของกลุ่มเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้ ความต้องการข้อเสนอและแม้แต่แบรนด์เองก็จะเพิ่มมากขึ้นตามธรรมชาติ
การรวม 4P เข้าด้วยกันเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดที่สอดประสานกัน
การพูดถึง 4P เป็นสิ่งหนึ่ง แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณกำลังคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดที่สอดประสานกัน นั่นคือสิ่งที่เราจะพูดถึงต่อไป มีหลายวิธีในการนำ 4P มาใช้ ดังนั้นอย่าจำกัดตัวเองอยู่แค่ข้อเสนอแนะที่เรารวมไว้ที่นี่ ลองพิจารณากลยุทธ์ที่มีอยู่ของคุณ แล้วคุณจะเห็นว่ามีหลายวิธีที่ 4P ของการตลาดจะเข้ามาเกี่ยวข้องได้
จัดวางคุณลักษณะให้สอดคล้องกับราคา
เนื่องจาก 4P ของการตลาดไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว ลองพิจารณาว่า 4P แรกและ 4P ของการตลาด (ผลิตภัณฑ์และราคา) มีความเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง ในความเป็นจริง มูลค่าที่รับรู้ของสิ่งที่คุณขายควรเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาของคุณอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ หากต้องการนำ 4P ของการตลาดมาใช้ร่วมกัน คุณต้องรวมคุณลักษณะที่ถือว่าเป็นระดับไฮเอนด์ หากผู้บริโภคคิดว่าผลิตภัณฑ์ไม่คุ้มกับราคา พวกเขาจะไม่ซื้อ ในทางกลับกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเปรียบในด้านผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ ราคาจริงไม่ควรต่ำกว่ามูลค่าที่รับรู้มากนัก
พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร
การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์นั้นยอดเยี่ยมมากในการนำ 4P ของการตลาดมาใช้ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม คุณจะสามารถผสาน 4P ของการตลาดเข้าด้วยกันได้อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการสร้างความแตกต่างที่คุณต้องการ ต่อไปนี้เป็นเพียงแนวคิดบางส่วนที่คุณควรพิจารณา:
- ผลิตภัณฑ์เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในบรรดาทางเลือกอื่น ๆ หรือไม่
- เป็นสินค้ารายการเดียวที่มีจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเฉพาะหรือไม่
- คุณสามารถสอดแทรกเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ลงในผลิตภัณฑ์เพื่อแยกมันออกจากคู่แข่งได้หรือไม่
ในท้ายที่สุด สิ่งสำคัญคือลูกค้าที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจะต้องเห็นว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเสนอสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาได้
ปรับแต่งสื่อส่งเสริมการขายตามกลยุทธ์ของคุณ
ในการสร้างกลยุทธ์ที่สอดประสานกัน ความพยายามในการส่งเสริมการขายของคุณควรสอดคล้องกับองค์ประกอบสามประการแรกของ 4P ของการตลาด (ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่) ซึ่งอาจหมายถึงการทำสิ่งต่อไปนี้:
- สร้างโฆษณาที่แตกต่างกันตามกลุ่มต่าง ๆ ของตลาดของคุณ
- ร่างข้อความตามความแตกต่างที่คุณต้องการเน้นย้ำ
- ทำให้แน่ใจว่า "ความรู้สึก" โดยรวมของสื่อส่งเสริมการขายสะท้อนถึงมูลค่าที่รับรู้ซึ่งคุณต้องการ
แน่นอนว่า เมื่อคุณพยายามรวม 4P ของการตลาดทั้งหมดเข้าด้วยกัน คุณควรรักษาการสร้างแบรนด์ให้สอดคล้องกันด้วย ซึ่งนำเราไปสู่ประเด็นต่อไป
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ที่คุณเลือกนั้นช่วยส่งเสริมราคา
เราชอบที่ไซต์ชอปปิ้งออนไลน์ของ Walmart นั้นสะดวกสบายพอ ๆ กับคนอื่น ๆ แต่คุณลองนึกภาพดูว่าจะได้เห็นแหวนมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ที่นั่นไหม การไม่ผสานรวม 4P ของการตลาดทั้งหมดเข้าด้วยกันอาจทำให้ผลิตภัณฑ์และแบรนด์มีราคาลดลง สถานที่ที่คุณวางผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะออนไลน์หรือในร้าน ควรสะท้อนถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ หากคุณกำลังขายสินค้าระดับไฮเอนด์ สินค้านั้นควรอยู่ในสถานที่ที่ผู้คนคาดหวังว่าจะได้พบกับสินค้าฟุ่มเฟือย ในขณะเดียวกัน สินค้าราคาถูกลงสามารถวางในที่ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้
ดำเนินการวิจัยตลาดของคุณ
ไม่ว่าคุณจะใช้ 4P ของการตลาดหรือไม่ นี่คือสิ่งที่คุณควรทำอยู่เสมอ การวิจัยสามารถช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าคุณสามารถเสนอคุณค่าได้ที่ไหน และมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการพัฒนาหรือไม่ การวิจัยช่วยให้คุณนำทุกองค์ประกอบใน 4P ของการตลาดไปใช้ได้ โดยต้องตอบคำถามต่อไปนี้:
- ตลาดเป้าหมายของคุณกำลังมองหาคุณสมบัติใด
- ราคาที่พวกเขาสามารถจ่ายได้คือเท่าไร
- ควรโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใดดีที่สุด
- เป้าหมายใดของคุณจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริม และใครที่พร้อมจะซื้อ
นอกเหนือจากข้อเสนอที่มีคุณภาพ การวิจัยตลาดยังเป็นอาวุธลับในการนำ 4P ของการตลาดไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจครั้งสำคัญใด ๆ ให้แน่ใจว่าคุณได้ครอบคลุมเรื่องนี้แล้ว
4P ของการตลาดที่คิดค้นขึ้นใหม่สำหรับยุคดิจิทัล
เมื่อการตลาดดิจิทัลเปิดกว้างขึ้น นักการตลาดและเจ้าของธุรกิจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเป้าหมายมากขึ้น ดังนั้น 4P ของการตลาดจึงได้รับการปรุงแต่งขึ้นแล้ว! เนื่องจากตอนนี้คุณสามารถเชื่อมโยงผลลัพธ์กับกิจกรรมของคุณได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น จึงสมเหตุสมผลที่จะใช้แนวทางที่เน้นลูกค้า ดังนั้น แทนที่จะพึ่งพา 4P ของการตลาดเพียงอย่างเดียว ยังมี 4C ที่ต้องพิจารณาด้วย ได้แก่ ลูกค้า ต้นทุน ความสะดวก และการสื่อสาร มาสำรวจแต่ละอย่างในหัวข้อย่อยต่อไปนี้กัน
ลูกค้า
จากที่ปรากฏใน 4P ของการตลาดปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ถูกแทนที่ด้วยลูกค้าใน 4C เหตุผลก็คือ เจ้าของธุรกิจควรเน้นที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่สำหรับเราแล้ว ไม่มีความแตกต่างที่สำคัญ แม้ว่าผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอจะเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ แต่คุณก็ยังคงต้องสร้างสิ่งที่จะดึงดูดใจลูกค้า ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะยึดถือ 4C หรือ 4P ของการตลาด คุณจะต้องทำภารกิจเดียวกัน รวมถึงการวิจัยตลาดและการปรับแต่งผลิตภัณฑ์
ต้นทุน
4P ของการตลาดจะพิจารณาเฉพาะราคาเท่านั้น กรอบงาน 4C จะเปลี่ยนโฟกัสไปที่มุมมองของผู้บริโภคแทนมุมมองของธุรกิจ แล้วนี่หมายความว่าอย่างไร หมายความว่ามีความแตกต่างจาก 4P ของการตลาด คุณยังต้องพิจารณาต้นทุนที่ไม่ใช่ตัวเงินด้วย เช่น:
- โอกาสที่เสียไปในการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ความเต็มใจของส่วนต่างๆ ในตลาดของคุณที่จะจ่ายเงิน
- มูลค่าที่มอบให้เมื่อเทียบกับต้นทุน
การใช้ต้นทุนแทนราคาช่วยให้สามารถสรุปภาพรวมของสิ่งที่ผู้บริโภคจะพิจารณาเมื่อซื้อบางสิ่งบางอย่างได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น ช่วยให้มีบริบทและความแตกต่างมากขึ้น เนื่องจากผู้คนพิจารณามากกว่าแค่ราคาเมื่อตัดสินใจว่าจะซื้ออะไร
ความสะดวก
แทนที่จะใช้สถานที่ตามที่อธิบายไว้ใน 4P ของการตลาด ตอนนี้เน้นที่ความสะดวก โดยพื้นฐานแล้ว ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ง่ายเพียงใด ซึ่งถือเป็นมากกว่า 4P ดั้งเดิมของการตลาด ซึ่งเน้นไปที่การโปรโมทผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังพิจารณาถึงแง่มุมอื่น ๆ ของประสบการณ์การซื้อ เช่น:
- การเข้าถึงการสนับสนุนลูกค้าก่อนและหลังการซื้อ
- ประสบการณ์การซื้อที่ราบรื่น รวมถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์จริงอย่างรวดเร็ว
- การเข้าถึงข้อเสนอได้ง่าย ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือผ่านร้านค้าจริง
ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าที่มีศักยภาพจะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น
การสื่อสาร
ด้านการส่งเสริมการขายของ 4P ของการตลาดนั้นเป็นแบบทางเดียว กล่าวคือ ลูกค้าเป็นผู้รับในขณะที่แบรนด์เป็นผู้พูดทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การนำการสื่อสารจาก 4C มาใช้นั้น จะทำให้เข้าใจว่ากระบวนการขายนั้นเป็นถนนสองทาง แทนที่จะส่งข้อความเพียงอย่างเดียว เป้าหมายคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้า เพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วย
ความท้าทายและข้อจำกัดของ 4P ของการตลาด
แม้ว่า 4P จะถือเป็นความรู้พื้นฐานในธุรกิจและการตลาด แต่ 4P ก็มีข้อเสียเช่นกัน จนถึงตอนนี้ เราพยายามตอบคำถามหนึ่งข้อ: 4P ของการตลาดคืออะไร อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ทั้งหมดโดยไม่พูดถึงข้อเสีย การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณระมัดระวังและเตรียมพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาด้วยกรอบการทำงานนี้มากขึ้น
เน้นที่สินค้าที่จับต้องได้
มีเหตุผลที่ 4P เป็นผลิตภัณฑ์แทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ ในกรณีแรก ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (4P อื่น ๆ ของการตลาด) จะตรงไปตรงมามากกว่า อย่างไรก็ตาม ในกรณีบริการ สิ่งที่คุณต้องใช้ในการกำหนดกลยุทธ์นั้นซับซ้อนกว่ามาก ในกรณีดังกล่าว ประสบการณ์ของลูกค้ามีความสำคัญมากกว่า น่าเสียดายที่ 4P ดั้งเดิมของการตลาดไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเพิ่ม 3P เข้าไปอีก ได้แก่ ผู้คน กระบวนการ และหลักฐานทางกายภาพ สิ่งเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การตลาดสามารถนำไปใช้ได้กับทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ
การทำให้กระบวนการทางการตลาดง่ายเกินไป
4P ถือว่ากระบวนการทางการตลาดนั้นง่ายมาก:
- สร้างผลิตภัณฑ์
- ตัดสินใจเกี่ยวกับราคา
- เลือกวิธีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
- โปรโมทข้อเสนอ
อย่างไรก็ตาม ด้วยระดับการโต้ตอบที่สูงขึ้นที่ได้รับอนุญาตผ่านการตลาดดิจิทัล 4P ของการตลาดจึงไม่สามารถครอบคลุมทุกอย่างได้ ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันที่สามารถมีส่วนร่วมในการโปรโมทข้อเสนอได้ ดังนั้น หากเราปฏิบัติตามกรอบงานอย่างไม่ลืมหูลืมตา เราจะพลาดโอกาสมากมายในการปรับปรุงผลกำไรสุทธิ
ความจำเป็นในการปรับตัวให้เข้ากับอีคอมเมิร์ซ
ในช่วงเวลาที่สร้างกรอบงานขึ้น พวกเขาไม่สามารถคาดเดาได้ว่าตลาดจะซับซ้อนเพียงใด และแม้ว่า 4P ของการตลาดจะได้ผลในอดีต แต่ปัจจุบันมีวิธีการทำธุรกรรมและการตลาดเกิดขึ้นได้จริงอย่างไม่สิ้นสุด ตัวอย่างเช่น แนวคิดเรื่องสถานที่เปลี่ยนไปจากการเป็นเพียงสถานที่ทางกายภาพ ในปัจจุบัน อย่างน้อยที่สุด เท่าที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ตำแหน่งที่ตั้งสามารถหมายความถึงทุกที่ ทั้งในพื้นที่จริงและพื้นที่เสมือนจริง
ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือวิธีการโฆษณา ผู้บริโภคเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการโฆษณาได้ผ่านเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้และการตลาดแบบผู้มีอิทธิพล ในขณะเดียวกัน 4P ก็ถูกกำหนดให้อยู่ในรูปแบบหน้าร้าน แม้ว่าจะมีการนำการพัฒนาต่าง ๆ มาใช้ (เช่น 4C และ 3P เพิ่มเติม) แต่เวอร์ชันดั้งเดิมจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้เหมาะกับโลกสมัยใหม่มากขึ้น
4P ของการตลาดในการปฏิบัติจริง: ตัวอย่างและกรณีศึกษาเพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจ
แม้จะมีข้อเสียและจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ก็ยังมีเหตุผลที่มั่นคงที่เจ้าของธุรกิจนำ 4P ของการตลาดมาใช้ เพื่อให้คุณเข้าใจคุณค่าของโมเดลนี้ในโลกยุคใหม่ เรามาพูดถึงกันว่าองค์ประกอบแต่ละอย่างสามารถนำไปใช้กับการตลาดดิจิทัลได้อย่างไร อย่างที่คุณจะเห็น เราจะเจาะลึกมากกว่าที่ 4P ของการตลาดสอนเรา ในตัวอย่างที่เรากำลังจะแสดงให้คุณดู เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แคมเปญที่ยอดเยี่ยม
ผลิตภัณฑ์ – Netflix ในฐานะผู้บุกเบิกบริการสมัครสมาชิกออนไลน์
Netflix เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการนำ 4P ของการตลาดไปใช้ได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ในกรณีนี้ เราจะเน้นไปที่ P แรก: ผลิตภัณฑ์ ด้วยการชำระเงินรายเดือนของคุณ คุณไม่เพียงเข้าถึงภาพยนตร์และรายการทีวีหลายพันเรื่องเพื่อรับชมออนไลน์เท่านั้น แต่ยังได้รับสิ่งต่อไปนี้ด้วย:
- เนื้อหาต้นฉบับที่สร้างโดย Netflix
- คำแนะนำที่ขับเคลื่อนโดย AI
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นผ่านความเข้ากันได้ข้ามอุปกรณ์และการดาวน์โหลดแบบออฟไลน์
ด้วยข้อเสนอที่น่าทึ่ง จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ราคาหุ้นของ Netflix จะพุ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาล (https://www.investopedia.com/netflix-stock-hits-all-time-high-as-analysts-see-little-pushback-to-price-hikes-8778420)!
ราคา – Spotify คุณภาพสูงแบบฟรีและการกำหนดราคาแบบไดนามิก
Spotify เป็นแอปสตรีมเพลงแบบสมัครสมาชิกที่เพิ่มรายได้จากตลาดทั่วโลกได้สูงสุด โดยทำสำเร็จได้ด้วยการใช้ 4P ของการตลาด Spotify มีดังต่อไปนี้:
- ข้อเสนอคุณภาพสูงแบบฟรีถาวรที่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแคตตาล็อกทั้งหมดได้แต่มีโฆษณา
- ราคาตามภูมิภาค ซึ่งผู้ใช้จะปรับอัตราตามความสามารถในการชำระเงินของตลาดต่าง ๆ
- แผนสำหรับนักเรียนและครอบครัวแบบลดราคา
Spotify ยึดมั่นในจิตวิญญาณของ 4P ของการตลาดด้วยการมอบคุณค่าในขณะที่ยังคงรักษาราคาที่เอื้อมถึงได้ในทุกระดับรายได้
สถานที่ – การเข้าถึงของ Amazon
Amazon เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลก คุณสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่นั่น ในโลกดิจิทัล พวกเขาแสดงให้เห็นถึงการนำ 4P ของการตลาดไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย:
- เป็นสถานที่ที่สะดวกในการซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย
- มีแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์พกพา
- มีจำหน่ายในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก
- ให้บริการจัดส่งที่รวดเร็ว
ผู้เชี่ยวชาญที่คิดค้นแนวคิด 4P ของการตลาดอาจไม่ได้คิดถึงสิ่งนี้ อย่างไรก็ตาม ดังที่เห็น Amazon ทำให้การซื้อของสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้น
การส่งเสริมการขาย – การเปิดตัว Domino ในอินโดนีเซีย
MGID ได้นำแนวคิด 4P สุดท้ายของการตลาดมาใช้ในกรณีศึกษาของ Domino ในเวลานั้น ชาวอินโดนีเซียชอบที่จะโทรสั่งอาหารเพื่อจัดส่ง อย่างไรก็ตาม Domino ต้องการเพิ่มการปรากฏตัวทางออนไลน์ MGID ยังคงยึดมั่นในแง่มุมการส่งเสริมการขายของ 4P ของการตลาด โดยสร้างโฆษณาที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้ชมในวงกว้าง โฆษณาเหล่านี้นำไปสู่หน้าแลนดิ้งเพจ ซึ่งผู้ใช้สามารถดูข้อเสนอพิเศษและสั่งซื้อทางออนไลน์ได้
ด้วยการใช้ 4P ของการตลาดในแง่มุมการส่งเสริมการขาย เราได้รับ 160,700 คลิก บรรลุอัตราคลิกผ่านเฉลี่ย 0.70% และรักษาต้นทุนต่อคลิกเพียง $0.03
4P ของการตลาดคืออะไร กรอบการทำงานสู่ความสำเร็จของคุณ!
กรอบการทำงานนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางมาเป็นเวลานาน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายทศวรรษต่อมา นักการตลาดและเจ้าของธุรกิจจำนวนมากยังคงอ้างถึง 4P ของการตลาดเมื่อสร้างกลยุทธ์การตลาด แน่นอนว่าคุณยังต้องพิจารณาถึงวิธีต่าง ๆ ที่อุตสาหกรรมเติบโตมาตั้งแต่เริ่มมี 4P ตัวอย่างเช่น 4P ของการตลาดถูกจำกัดด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ ณ เวลาที่คิดแนวคิดนี้ขึ้นมา
ในปัจจุบัน ต้องขอบคุณความก้าวหน้าอย่างการโฆษณาแบบเนทีฟ ที่ทำให้อุปสรรคในการประสบความสำเร็จมีน้อยลง หากคุณต้องการเข้าถึงเครื่องมือที่เหนือกว่า ทรัพยากรสร้างสรรค์ และผู้จัดการส่วนตัวเพื่อนำ 4P ของการตลาดไปใช้สมัคร MGID ให้เราช่วยคุณสร้างการเติบโตและความสำเร็จที่สม่ำเสมอและยั่งยืน!