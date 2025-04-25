MGID แพลตฟอร์มโฆษณาระดับโลก ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ Integral Ad Science (IAS) แพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลกด้านการวัดผลและปรับแต่งสื่อโฆษณา เพื่อยกระดับการวัดผลโฆษณา การปรับแต่งโฆษณา และการวัดผลประสิทธิภาพของแคมเปญสำหรับผู้ลงโฆษณา ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ามาแทนที่ Oracle Moat ซึ่งได้ยุติการให้บริการไปเมื่อไม่นานนี้ โดย IAS จะกลายเป็นโซลูชันหลักของ MGID สำหรับการรับรองความโปร่งใส ความปลอดภัยของแบรนด์ และการวัดผลแคมเปญที่แม่นยำ
จากความร่วมมือครั้งนี้ เทคโนโลยีขั้นสูงของ IAS จะถูกรวมเข้ากับแพลตฟอร์มของ MGID เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ให้แก่ผู้โฆษณาเกี่ยวกับคุณภาพ การมองเห็น และความเหมาะสมของโฆษณา ผู้ลงโฆษณาจะสามารถตรวจสอบตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ความสนใจ การเข้าถึง ความถี่ และปริมาณการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้เข้าใจอย่างละเอียดว่าโฆษณาถูกมองเห็นที่ไหนและอย่างไร และบรรลุประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในเครือข่ายโฆษณาแบบเนทีฟทั่วโลกของ MGID
”เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับ IAS ในฐานะพันธมิตรด้านการวัดผลและเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณารายใหม่ของเรา”
Sergii Denysenko ซีอีโอของ MGID กล่าว
“หลังจาก Oracle ถอนตัวจากธุรกิจเทคโนโลยีโฆษณา การร่วมมือกับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันในเรื่องความโปร่งใส คุณภาพ และประสิทธิภาพ เทคโนโลยีล้ำสมัยของ IAS ช่วยให้ผู้โฆษณาของเรามั่นใจได้อย่างต่อเนื่องในความสมบูรณ์ของแคมเปญของตน พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ และปกป้องภาพลักษณ์ของแบรนด์”
ผู้ลงโฆษณาที่ใช้แพลตฟอร์มของ MGID จะสามารถเข้าถึงเครื่องมือรายงานประสิทธิภาพสูงของ IAS ได้ ซึ่งช่วยให้สามารถวัดผลประสิทธิภาพโฆษณาได้ในหลายช่องทางและสภาพแวดล้อม ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถปรับแต่งกลยุทธ์ของตนให้แม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแคมเปญของตนเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เหมาะสม สามารถมองเห็นได้จริง และปลอดจากการฉ้อโกง ความสามารถที่ได้รับการปรับปรุงนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าของการแสดงโฆษณาแต่ละครั้งให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแคมเปญของผู้ลงโฆษณา