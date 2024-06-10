ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการยกระดับและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า MGID จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี AI ของเราต่อไป MGID ได้ร่วมมือกับ Memorable AI เพื่อนำเสนอเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวใหม่สำหรับคาดการณ์ประสิทธิภาพของโฆษณา การพัฒนานี้เกิดขึ้นหลังจากที่ MGID ได้เปิดตัว AI สร้างรูปภาพได้ไม่นาน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างรูปภาพด้วย AI แบบบริการตัวเองในแดชบอร์ด MGID Ads ฟีเจอร์ล่าสุดของเราจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณาได้โดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ทำให้คุณทราบว่าคุณควรใช้โฆษณาแบบใด รวมถึงการเขียนข้อความและหัวเรื่องแบบใดที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับคุณ
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้!
ฟีเจอร์นี้การคาดการณ์ประสิทธิภาพคืออะไร
ฟีเจอร์การคาดการณ์ประสิทธิภาพซึ่งมีอยู่ในแดชบอร์ด MGID Ads เป็นโมเดล AI ที่คาดการณ์ผลกระทบของครีเอทีฟโฆษณา โมเดลนี้จะประมาณการประสิทธิภาพของครีเอทีฟโฆษณาโดยพิจารณาจากการตั้งค่าแคมเปญและการออกแบบโฆษณา
ประโยชน์ของการคาดการณ์ประสิทธิภาพของโฆษณา
การคาดการณ์ประสิทธิภาพของโฆษณาเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโฆษณาของคุณ และช่วยคาดการณ์ว่าการปรับแต่งเล็กน้อยสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพภายในเครือข่ายของ MGID อย่างไร ต่อไปนี้เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับคุณประโยชน์ต่าง ๆ
- การตัดสินใจที่ดีขึ้น: การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นว่าควรใช้โฆษณารูปแบบใดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญให้สูงที่สุด
- เพิ่มประสิทธิภาพ: การทราบว่าโฆษณาใดมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีที่สุดจะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการทดสอบตัวแปรมากมาย
- ROI ที่เพิ่มขึ้น: การเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาจะทำให้คุณได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนโฆษณาที่ดีขึ้น เนื่องจากโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างลูกค้าสูงขึ้น
- การปรับเปลี่ยนตามเป้าหมาย: ทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงข้อความโฆษณาและหัวเรื่องจะส่งผลต่อประสิทธิภาพอย่างไร ช่วยให้คุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้อย่างแม่นยำซึ่งจะช่วยเพิ่มผลลัพธ์ได้
- ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน: การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ขั้นสูงจะช่วยให้คุณนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ เนื่องจากคุณจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว
หมวดหมู่การคาดการณ์ประสิทธิภาพของโฆษณา
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว เราได้พัฒนาโมเดลการคาดการณ์นี้ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรของเรา Memorable AI การคาดการณ์แบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่และมีข้อความสั้น ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากครีเอทีฟโฆษณาและขั้นตอนต่อไป
- ไม่ดี: "ลองใช้แบบอื่นดู โฆษณานี้จะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีจนกว่าคุณจะเปลี่ยนรูปภาพหรือหัวเรื่อง"
- ปานกลาง: "ลองใช้ดูสิ ประสิทธิภาพของโฆษณานี้อยู่ในระดับปานกลาง"
- ดี: "ดีเลย! โฆษณานี้จะให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม"
- ยอดเยี่ยม: "เปิดตัวได้เลย โฆษณานี้ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมมาก"
วิธีใช้ฟีเจอร์การคาดการณ์ประสิทธิภาพ
เมื่อคุณกรอกข้อมูลในช่องหัวเรื่องและรูปภาพในแบบฟอร์มโฆษณาบนแดชบอร์ด MGID Ads ฟีเจอร์การคาดการณ์ประสิทธิภาพจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ นี่คือทั้งหมดที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
ตำแหน่งในแดชบอร์ด
ฟังก์ชันคาดการณ์ประสิทธิภาพจะอยู่ทางด้านขวาของหน้าจอ ใต้ส่วนแสดงตัวอย่าง นอกจากนี้ ตัวชี้วัดการคาดการณ์จะแสดงภาพขนาดย่อของโฆษณาแต่ละภาพในแผงทางด้านซ้ายสุด
การอัปเดตอัตโนมัติ
เมื่อคุณแก้ไขหัวเรื่องและ/หรือรูปภาพ การคาดการณ์จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงสถานะของเนื้อหาใหม่
การแก้ไขปัญหา
หากคุณประสบปัญหากับฟังก์ชันการคาดการณ์ประสิทธิภาพ โปรดทำตามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้ก่อนที่จะติดต่อทีมงานสนับสนุน:
- ลองโหลดหน้าใหม่อีกครั้ง
- ลบและอัปโหลดรูปภาพใหม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเสถียร
คำถามที่พบบ่อย
นี่หมายความว่าการคาดการณ์แคมเปญโฆษณาทั้งหมดของฉันจะเหมือนกันใช่หรือไม่
ไม่ การคาดการณ์จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแคมเปญโฆษณา สำหรับการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายที่แตกต่างกัน การคาดการณ์อาจแตกต่างกันไปสำหรับครีเอทีฟโฆษณาเดียวกัน
นี่หมายความว่าโฆษณาที่ได้รับการคาดการณ์ที่ดีและยอดเยี่ยมจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนในกระบวนการกลั่นกรองหรือไม่
ไม่ ครีเอทีฟโฆษณาสามารถถูกปฏิเสธโดยทีมงานกลั่นกรองได้ ไม่ว่าการคาดการณ์ประสิทธิภาพของครีเอทีฟโฆษณาจะเป็นอย่างไรก็ตาม
หมายความว่าข้อมูลการคาดการณ์ที่ได้รับในวันนี้จะเหมือนเดิมในอีก 6 เดือนใช่หรือไหม
ไม่ เนื่องจากสภาพแวดล้อมการโฆษณานั้นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา โมเดลจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงข้อมูลใหม่ในระบบ ความถูกต้องของข้อมูลการคาดการณ์จะมีอายุ 30 วัน
บทสรุป
ฟีเจอร์การคาดการณ์ประสิทธิภาพเป็นเครื่องมืออันล้ำค่าสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาของคุณ ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณจะสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับโฆษณาของคุณได้อย่างมีข้อมูล ประหยัดเวลาและทรัพยากร รวมถึงได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในท้ายที่สุด
ก้าวนำหน้าผู้อื่นด้วยฟีเจอร์การคาดการณ์ประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ MGID เราเป็นกุญแจสำคัญสู่การโฆษณาที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของคุณ