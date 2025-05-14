ในอดีตเครื่องมือค้นหาทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการค้นหาเนื้อหา อย่างไรก็ตาม ด้วยการค้นหาเชิงสร้างสรรค์ เกมนี้ได้ก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่ง! เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ นักการตลาดพันธมิตรจำนวนมากกำลังมองหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ใน AI
ก่อนที่จะเจาะลึกเครื่องมือที่สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ เราต้องทำความเข้าใจการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ (GEO) กันก่อน การมีความรู้พื้นฐานที่มั่นคงเกี่ยวกับการทำงานของ GEO จะทำให้คุณสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ (และใช่แล้ว รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ ด้วย!) เราได้อุทิศส่วนที่เหลือของข้อความนี้เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที
การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ (GEO) คืออะไร
การเพิ่มประสิทธิเอนจิ้นการสร้างสรรค์หมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณเพื่อให้มีแนวโน้มที่จะปรากฏในเครื่องมือค้นหาที่ใช้ AI เช่น ChatGPT, Gemini และ Google AI Overviews สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คำจำกัดความของการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์นี้ไม่ได้ครอบคลุมแค่การทำให้เนื้อหาของคุณได้รับการมองเห็นเท่านั้น
เป้าหมายของคุณคือการจัดหาเนื้อหาที่มีบริบทหลากหลายที่ AI สามารถประมวลผลได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น เมื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ระดับสูงใน AI ควรทำให้เนื้อหาของคุณสามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อให้เครื่องจักรสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
##การทำงานของการเพิ่มประสิทธิเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์
มีแนวทางปฏิบัติหลายประการที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อเตรียมเนื้อหาของคุณให้พร้อมสำหรับเครื่องมือสร้าง AI แต่ตอนนี้ให้เราเน้นที่วิธีการทำงานของ GEO กันก่อน
- ผู้ใช้ถามคำถามหรือป้อนข้อสอบถาม
- AI ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่มีและตัดสินใจว่าข้อมูลใดมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับคำถามของผู้ใช้
- AI ที่ตอบสนองตามคำถาม
ดังนั้น ด้วยการเข้าใจวิธีการทำงานของการเพิ่มประสิทธิเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ และด้วยการใช้โซลูชันชั้นนำสำหรับการแสดงโฆษณาด้วย AI และการเพิ่มประสิทธิเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ที่คุณจะได้เรียนรู้ในที่นี้ คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าเนื้อหาของคุณจะผ่านขั้นตอนที่ 3 ได้ ท้ายที่สุดแล้ว กุญแจสำคัญของความสำเร็จของคุณกับ GEO อยู่ที่การเตรียมตัว
หลักการสำคัญของ GEO: โซลูชันการเพิ่มประสิทธิเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์สำหรับการค้นหาสมัยใหม่
AI เชิงสร้างสรรค์จะไม่หยุดอยู่แค่ระดับนี้เท่านั้น ความก้าวหน้าของ AI นั้นจะดำเนินไปเรื่อย ๆ ดังนั้นการไม่ยึดติดกับแนวทางของตนเองจึงเป็นเรื่องสำคัญ แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณควรเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์สำหรับ AI ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด
เมื่อมีองค์ความรู้นี้แล้ว คุณจะสามารถ:
- ปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยใช้ความพยายามน้อยลง
- ใช้ GEO อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบเนื้อหาที่แตกต่างกัน
- มองเทคโนโลยีให้ขาดและมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการปรับตัวในระยะยาว
เนื่องจากการกระทำของคุณจะได้รับการชี้นำโดยหลักการพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ คุณจึงสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือเทคโนโลยีได้
เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยเจตนา
นี่คือสิ่งที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาที่ดีที่สุดสำหรับ AI จะไม่ขอให้คุณทำ: ยัดเนื้อหาของคุณด้วยคำหลัก
แทนที่จะเน้นไปที่การตอบสนองต่อเจตนาในการค้นหา จริง ๆ แล้วผู้ใช้กำลังพยายามค้นหาอะไร นั่นคือสิ่งที่เนื้อหาของคุณจะต้องกล่าวถึงอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา
เพื่อที่จะทำสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิผลให้:
- จัดโครงสร้างเนื้อหาของคุณตามคำถามของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องและเป็นจริง
- หลีกเลี่ยงคำอธิบายแบบยาว ๆ ที่ไม่เพิ่มคุณค่ามากนัก
- ให้คำตอบที่เรียบง่าย ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย
ข้อคิด: ลืมเรื่องคำสำคัญต่าง ๆ ไปได้เลย GEO เป็นเรื่องของการส่งมอบคำตอบที่ชัดเจนและตรงกับความตั้งใจ
ความพร้อมในการสนทนา
คุณไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดเพื่อการสนทนา คุณกำลังสร้างเนื้อหาที่ดูไม่เย็นชาหรือเหมือนหุ่นยนต์ใช่ไหม ก็ขอแสดงความยินดีด้วย! คุณทำได้ดีแล้ว
แต่ก็มีขั้นที่สองด้วย: ความสามารถในการอ่านของเครื่องจักร เครื่องมือสร้างข้อมูลจะประมวลผลเนื้อหาแตกต่างกัน ดังนั้นความชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญ
แนวทางปฏิบัติที่ดีได้แก่:
- ใช้ภาษาสนทนาที่เป็นธรรมชาติและแม่นยำด้วย
- หลีกเลี่ยงความกำกวม การใช้คำควรเว้นช่องว่างให้เกิดการตีความผิดได้ไม่มากนัก
- เขียนโดยคำนึงถึงบริบทเพื่อให้ AI ดึงเนื้อหาของคุณและนำไปใช้ได้อย่างแม่นยำ
ข้อคิดสำคัญ: เนื้อหาของคุณควรฟังดูเป็นมนุษย์และเป็นมิตรกับ AI — ชัดเจน ไม่คลุมเครือ และคำนึงถึงบริบท
อำนาจของหัวข้อ
โลกนี้มีเนื้อหาสำหรับแทบทุกเรื่อง แล้วทำไม AI เชิงสร้างสรรค์จึงควรตัดสินใจใช้ของคุณ นั่นคือที่มาของอำนาจของหัวข้อ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้โดย:
- สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มเฉพาะของคุณเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ
- รวมแบรนด์ ประวัติ และข้อมูลประจำตัวเพื่อจัดตั้งบริษัทหรือเว็บไซต์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาสะท้อนถึงประสบการณ์จริงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
สำหรับความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาเชิงสร้างสรรค์ของคุณ โปรดดูแนวทาง E-E-A-T ของ Google อีกครั้ง ประเด็นเหล่านี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคุณไม่เพียงแต่กับผู้อ่านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์อีกด้วย
ข้อคิด: AI ให้ความสำคัญกับเสียงของผู้เชี่ยวชาญ สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการแสดงความรู้และประสบการณ์จริงในสาขาของคุณ
ทำไมการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์จึงมีความสำคัญต่อนักการตลาด
ไม่มีสัญญาณว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาจะหายไป อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรประเมินพลังของการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ต่ำเกินไป ดังที่คุณทราบ คุณไม่จำเป็นต้องทำสองสิ่งนี้แยกกัน ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการเริ่มต้นทำจากศูนย์
ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจใช้เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์หรือไม่ GEO ก็พร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอ หากคุณไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ นั่นหมายความว่าคุณกำลังตามหลังผู้อื่นอยู่
เครื่องมือเชิงสร้างสรรค์รูปแบบใหม่กำลังกำหนดรูปแบบการค้นหาของผู้ใช้
การค้นหาแบบดั้งเดิมไม่ใช่เส้นทางเดียวที่จะมองเห็นได้อีกต่อไป เครื่องมือสร้างคำตอบ เช่น Search Generative Experience (SGE) ของ Google หรือผู้ช่วย AI ที่กำลังได้รับความนิยมในการหาคำตอบที่รวดเร็วและชัดเจน
อย่าเข้าใจเราผิด คำสำคัญยังคงมีบทบาทในการขึ้นไปหน้าแรกของ Google อย่างไรก็ตามอาจมีคนเพียงไม่กี่คนที่มองเห็นผลลัพธ์เหล่านั้น ในปัจจุบันผู้คนจำนวนมากพึ่งพา:
- บทสรุปที่สร้างโดย AI แทนการค้นหาใน SERP
- คำตอบโดยตรงแทนการตอบแบบรายการ
- คำแนะนำเชิงบริบทขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่ผ่านมา
GEO ขยายขอบเขตการแสดงโฆษณาของคุณจากจุดที่ SEO แบบดั้งเดิม — ภายในคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI เอง
ผู้ใช้พึ่งพาการสรุป คำแนะนำ และคำตอบของ AI มากขึ้น
ผู้ใช้ออนไลน์รู้สึกสบายใจมากขึ้นกับการใช้การตอบกลับที่สร้างโดย AI เพราะว่า:
- ง่ายกว่า เพราะได้มีการค้นคว้าข้อมูลให้คุณเรียบร้อยแล้ว
- ผู้คนพึงพอใจกับคำตอบ เพราะส่วนใหญ่พบว่าคำตอบนั้นเชื่อถือได้และครอบคลุม
- คำตอบได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างมาก โดยให้ข้อมูลที่ปรับแต่งตามการโต้ตอบในอดีต
ผู้ใช้กำลังเปลี่ยนจาก “ค้นหาและคลิก” ไปเป็น “ถามและรับ” หากเนื้อหาของคุณไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้แสดงโดยเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ เนื้อหานั้นอาจไม่มีวันได้รับการเข้าชม
หากเนื้อหาของคุณไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการแสดงโฆษณาด้วย AI คุณอาจเสี่ยงต่อการไม่ได้รับการเข้าชม
ความจริงอันโหดร้ายคืออะไร หากเนื้อหาของคุณไม่ได้ถูกปรับให้เหมาะกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เนื้อหานั้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการเข้าชม
คุณสังเกตไหมว่า AI กำลังตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ยิ่งผู้คนได้เห็นว่า AI เชิงสร้างสรรค์ทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นสำหรับพวกเขามากเพียงใด พวกเขาก็จะยิ่งหยุดพึ่งพาลิงก์สีน้ำเงินเมื่อค้นหาคำตอบมากขึ้นเท่านั้น
ดังนั้น หากคุณไม่ได้ปรับเทียบกลยุทธ์ของคุณใหม่ คุณอาจต้องการปรึกษากับบริษัทที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ใน AI ทุกสิ่งต้องเกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง แล้วทำไมคุณไม่เริ่มจากตรงนั้นดูล่ะ
กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ชั้นนำสำหรับกาแสดงโฆษณาด้วย AI ของนักการตลาดพันธมิตร
แล้วคุณจะนำหลักการมาแปลงเป็นกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างไร เราได้กล่าวถึงสิ่งที่คุณสามารถทำได้ไปแล้ว ข่าวดีก็คือ มีทางเลือกอื่น ๆ อีกมากมายที่คุณสามารถสำรวจได้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์
การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่เน้นไปที่ AI จะต้องตอบโจทย์กลยุทธ์ทั้งหมดเหล่านี้ ไม่ว่าคุณจะให้บริการลูกค้ากลุ่มเฉพาะแบบใด กลยุทธ์ทั้งหมดก็ยังต้องใช้ได้ผลดีเหมือนกัน รักษาและขยายความเกี่ยวข้องและอิทธิพลของคุณโดยรวมเอาไว้
แบบสอบถามตามเจตนาเป้าหมาย
การให้ข้อมูลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนั้นเป็นที่ดีเสมอ แต่จำไว้ว่าในฐานะผู้ทำการตลาดแบบพันธมิตร เงินจะอยู่ที่การคลิก! ดังนั้น ในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ของคุณ พยายามมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่พร้อมจะซื้อ
ลองตอบคำถามนี้ดู: พวกเขาจะค้นหาอะไรเมื่อพวกเขาพร้อมที่จะซื้อ เน้นไปที่การแก้ไขปัญหานี้ในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ ลองคิดดูว่า “x ที่ดีที่สุดสำหรับ y” หรือ “x คุ้มไหม” วิธีนี้จะช่วยให้ AI มีเนื้อหาของคุณเพื่อนำไปแสดงในคำค้นหามากขึ้น
ใช้รูปแบบที่มีโครงสร้าง
หากคุณลงทุนกับการตลาดด้านเนื้อหาอย่างแท้จริง การจัดโครงสร้างเนื้อหาของคุณอาจเป็นสิ่งที่คุณทำอยู่แล้ว การปฏิบัตินี้เกี่ยวข้องกับการรวมสิ่งต่อไปนี้เพื่อทำให้ AI สแกนบทความได้ง่ายขึ้น:
- หัวเรื่อง
- ตาราง
- หัวข้อย่อย
- คำถามที่พบบ่อย
และหากคุณใช้แพลตฟอร์มการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะชั้นนำสำหรับ AI นี่คือสิ่งที่ฝังอยู่ในระบบอยู่แล้ว ดังนั้นโปรดตรวจสอบเนื้อหาของคุณอีกครั้งก่อนที่จะเผยแพร่
เน้นการเขียนคำตอบก่อน
ผู้ใช้และ AI คาดหวังคำตอบล่วงหน้า นั่นคือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องส่งมอบ คุณสังเกตไหมว่าเมื่อคุณถามคำถามกับแชทบอท AI พวกเขาจะตอบตรงประเด็นเลย หากต้องการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ของคุณ นั่นคือสิ่งที่คุณควรทำเช่นด้วยกัน
ให้คำตอบแบบทันที จากนั้นใช้ข้อความที่เหลือของคุณเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งของคุณ เราเข้าใจว่านักการตลาดแบบพันธมิตร บางรายกลัวว่าสิ่งเหล่านี้อาจทำให้ผู้ใช้งานหนีหายไป แม้ว่านั่นอาจจะเป็นความจริง แต่รูปแบบการเขียนนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าใครก็ตามที่คลิกและอ่านต่อจากคำตอบเดิมจะมีส่วนร่วมและสนใจอย่างแท้จริง
ส่งเสริมความสม่ำเสมอและความชัดเจน
AI ชอบความสม่ำเสมอและความชัดเจนเพราะทำให้การบริโภคเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย ข่าวดีก็คือผู้อ่านของคุณก็รู้สึกแบบเดียวกัน! ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถทำได้สำหรับ GEO:
- ใช้โครงสร้างการตรวจสอบแบบเดียวกันสำหรับข้อความทั้งหมดของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำเสียงมีความสม่ำเสมอ
- เมื่อพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อ ควรใช้คำเพียงไม่กี่คำเท่านั้น
แบรนด์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดหลายแบรนด์สำหรับ AI เน้นไปที่ความชัดเจนเป็นปัจจัยการจัดอันดับพื้นฐาน ดังนั้น เนื้อหาของคุณควรสะท้อนถึงความชัดเจนหากคุณต้องการสร้างความเกี่ยวข้องและการเข้าถึงในระยะยาว
สร้างความน่าเชื่อถือ
ทำไมใครบางคนถึงต้องอ้างอิงเนื้อหาของคุณล่ะ ถ้าคุณมีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามดังกล่าว แสดงว่าคุณได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความน่าเชื่อถือแล้ว ตอนนี้ เราขอชวนคุณให้ย้อนกลับไปสู่หลักการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์หลัก: อำนาจของหัวข้อ
ในฐานะผู้ทำการตลาดแบบพันธมิตร เป็นเรื่องดีที่จะพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของแหล่งอ้างอิงของคุณ แสดงให้เห็นว่าคุณโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์อย่างไรโดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น
เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับทั้งผู้ใช้และ AI
ในการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ คุณไม่ควรลืมผู้อ่านปัจจุบันของคุณ เนื้อหาของคุณจะต้องง่ายต่อการอ้างอิงเพื่อให้ AI สามารถอ้างอิงได้ และยังคงมีประโยชน์สำหรับทุกคนที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
ที่นี่ คุณสามารถใช้โครงสร้างที่ชัดเจน ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นจริง และคำกระตุ้นการดำเนินการที่ทรงพลัง เครื่องมือ AI บางตัวที่มีฟีเจอร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ที่ดีที่สุด โดยสามารถสแกนเนื้อหาของคุณเพื่อทดสอบว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่ ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันนั้นเมื่อคุณสร้างสมดุลระหว่างความสามารถในการอ่านและความเป็นประโยชน์ของ AI ได้
วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์: การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิคสำหรับเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์
เนื้อหาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำให้ไซต์ของคุณเข้าถึงเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ได้ ในลักษณะเดียวกัน การทำ SEO ต้องใช้โค้ดและโครงสร้างที่สะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ก็ต้องมีการทำงานในส่วนหลังบ้านเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เข้าใจได้ง่ายสำหรับ AI
การทำ SEO แบบออนเพจและออฟเพจจะไม่เพียงพอ แม้ว่ายังคงจำเป็น แต่คุณควรนำแนวทางปฏิบัตินี้มาใช้เพื่อทำให้ AI สามารถอ่านเนื้อหาของคุณได้
ใช้ HTML เชิงความหมาย
HTML เชิงความหมายสามารถช่วยปรับปรุง GEO ได้ เนื่องจากแสดงให้ AI เห็นโครงสร้างเนื้อหาของคุณ ซึ่งหมายความว่าใช้แท็ก HTML สำหรับหัวเรื่องเช่น h2 หรือ h3 และรายการเช่น ul, ol หรือ li หากคุณใช้แพลตฟอร์มการเผยแพร่ เช่น WordPress อาจมีการดำเนินการนี้ให้กับคุณแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมันไม่ได้แม่นยำ 100% เราจึงขอแนะนำให้ตรวจสอบให้แน่ใจ
เมื่อเพจของคุณถูกทำเครื่องหมายด้วยแท็กที่มีความหมายอย่างชัดเจน AI ก็จะดึงข้อมูลออกมาได้ง่ายขึ้นมาก ซึ่งช่วยให้การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำเสนอข้อมูลดังกล่าวอย่างแม่นยำในแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องได้ง่ายยิ่งขึ้น
เพิ่มโครงร่าง
การเพิ่มโครงร่างเป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณจะบอก AI ได้ว่าเนื้อหาของคุณเกี่ยวกับอะไร นี่คือสิ่งที่คุณน่าจะใช้มากที่สุดในไซต์พันธมิตรของคุณ:
- หน้าคำถามที่พบบ่อย
- ผลิตภัณฑ์
- การตรวจสอบ
- บทความ
ในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ของไซต์การตลาดพันธมิตรของคุณ การเปิดเผยข้อมูลนี้จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลสำคัญ เช่น ราคาและข้อมูลจำเพาะจะแสดงบนแพลตฟอร์ม AI
สร้างรากฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งให้กับไซต์
เพื่อปรับปรุง GEO ของคุณ คุณควร:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดมาตรฐานอย่างถูกต้อง เพื่อยืนยันว่าเนื้อหาของคุณเป็นเนื้อหาต้นฉบับ
- ให้ความสำคัญกับความเร็วของหน้าเพจเป็นอันดับแรก เนื่องจากเวลาในการโหลดที่ช้าอาจทำให้เนื้อหาถูกลดความสำคัญลงได้
- ตอบโจทย์ประสบการณ์ของผู้ใช้มือถือ เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ในการค้นหา
การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ไม่เพียงแต่ต้องมีเนื้อหาที่ดีเท่านั้น แต่ต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่งด้วย
การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาแบบเนทีฟ: ประสิทธิภาพที่ไร้เทียมทาน
การโฆษณาแบบเนทีฟช่วยให้คุณสามารถโปรโมทผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังผู้ใช้ได้อย่างนุ่มนวล เนื่องจากคุณไม่ได้รบกวนประสบการณ์การท่องเว็บของพวกเขา พวกเขาจึงตอบรับกับโฆษณาของคุณมากขึ้น จากคำติชมของลูกค้า เราพบว่าสิ่งนี้ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์โดย:
- การดึงดูดการเข้าชมแบบมีเป้าหมาย ไปยังเนื้อหาที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น บทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์และบทความของพันธมิตร
- ช่วยให้เครื่องมือสร้างเนื้อหาสามารถจดจำเนื้อหาที่มีคุณค่า โดยการปรับปรุงการโต้ตอบของผู้ใช้จริง รวมถึงเวลาบนหน้า ความลึกของการเลื่อน และอัตราการตีกลับ
- ให้คุณทดสอบเค้าโครงเนื้อหาที่แตกต่างกัน เช่น ตาราง คำถามและคำตอบ และรายการหัวข้อย่อย เพื่อดูว่าแบบใดทำงานได้ดีที่สุด
- ผลักดันเนื้อหาที่ไม่ตกยุค ที่เครื่องมือ AI อาจหยิบมาใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง
- การกำหนดเส้นทางการเข้าชมไปยังเนื้อหาที่มีโครงสร้าง เพื่อปรับปรุงทั้ง ROI ในระยะสั้นและการค้นพบของ AI ในระยะยาว
ด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้ MGID ได้ช่วยทั้งความพยายามด้าน GEO และ SEO!
วิธีการวัดความสำเร็จของบริการและความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์
หากเราพิจารณาเฉพาะ GEO การวัดที่ดีที่สุดจะต้องเป็นความถี่ในการอ้างอิงเนื้อหาของคุณ มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้ อย่างไรก็ตาม มีตัวชี้วัดโดยตรงในการกำหนดความสำเร็จของความพยายามของคุณน้อยกว่า
- ดูว่าการเข้าชมจากการอ้างอิงของคุณมาจากที่ใด หากคุณได้รับการแนะนำ AI จากเครื่องมือและแพลตฟอร์มค้นหาเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณควรจะเห็นข้อมูลดังกล่าวที่นั่น
- ตรวจสอบการมีส่วนร่วมในเพจที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ มีการทับซ้อนกันมากระหว่าง SEO และ GEO ดังนั้น หากคุณได้ทำงานดังกล่าวแล้ว ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของคุณ เช่น เวลาที่ใช้บนหน้าและความลึกของการเลื่อน ควรได้รับการปรับปรุง
- ตรวจสอบอัตราการสร้างลูกค้า จุดมุ่งหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์คือเพื่อรักษาผลกำไรของเว็บไซต์พันธมิตรของคุณ ดังนั้น ตรวจสอบว่าคุณได้รับรายได้เท่าไหร่
ติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าเนื้อหาของคุณมีประสิทธิภาพแค่ไหน!
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เราไม่ได้ไม่ชอบหลักสูตรออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะเริ่มทำอะไรสักอย่าง ลองพิจารณาดูว่าคุณทำอะไรได้ด้วยตัวเองบ้าง คำแนะนำจำนวนมากที่นี่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือการแสดงโฆษณาด้วย AI ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพียงเล็กน้อยก็สามารถนำคุณไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้
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