บทความนี้อธิบายว่าการเล่าเรื่องในโฆษณาแบบเนทีฟช่วยเพิ่มอัตราการสร้างลูกค้าในระบบพันธมิตรได้อย่างไร ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้แบนเนอร์จนแน่นเต็มหน้าเว็บและสร้างความไว้วางใจกับกลุ่มเป้าหมายของคุณทันที เรียนรู้กรอบความคิดทางจิตวิทยาหลักสำหรับการสร้างโฆษณาที่มีอัตราการสร้างลูกค้าสูง วิธีการสร้างช่องทางที่ขับเคลื่อนด้วยการเล่าเรื่อง และวิธีที่ถูกต้องในการใช้ AI เพื่อขยายแคมเปญของคุณโดยไม่สูญเสียความเป็นธรรมชาติ
หากคุณได้ท่องเว็บออนไลน์เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณอาจเคยประสบกับการคลิกบทความแล้วพบกับแบนเนอร์ที่กระพริบและมีตัวจับเวลาถอยหลัง ซึ่งคุณข้ามไปทันที ไม่ต้องกังวล ทุกคนก็เป็นแบบนั้น อุปสรรคทางจิตใจสากลต่อโฆษณาที่รุนแรงนี้เองที่เป็นเหตุผลว่าทำไมการตลาดแบบเน้นผลลัพธ์จึงต้องพัฒนาขึ้น
เมื่อคุณเริ่มใช้การเล่าเรื่องในโฆษณาแบบเนทีฟ พลวัตทั้งหมดจะเปลี่ยนไป แทนที่จะขอให้ทำธุรกรรมทันที คุณนำเสนอเรื่องราวที่เข้ากับพื้นที่บทความโดยรอบอย่างเป็นธรรมชาติ โฆษณาประเภทนี้ได้ผลเพราะการดึงดูดจินตนาการของผู้อ่านอย่างรวดเร็วจะช่วยสร้างความไว้วางใจ และในพื้นที่ของระบบพันธมิตร ความไว้วางใจเป็นตัวขับเคลื่อนการคลิก พูดง่าย ๆ ก็คือคุณมอบบทความที่น่าสนใจแก่พวกเขา และพวกเขาก็จะลดความระแวงลงเป็นการตอบแทน
การเล่าเรื่องในโฆษณาแบบเนทีฟคืออะไร
กราฟิกโฆษณามาตรฐานส่วนใหญ่มักจะตะโกนบอกเรื่องส่วนลด พวกมันผลักดันข้อเสนอต่าง ๆ และกระตุ้นให้ดำเนินการทันที การตลาดแบบเล่าเรื่องทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามโดยการวางข้อเสนอพันธมิตรของคุณไว้ในสถานการณ์ที่เข้าถึงได้และเหมือนมนุษย์ ลองนึกถึงความแตกต่างของอุปสรรค แบนเนอร์ที่ตะโกนว่า "ลด 50% วันนี้" สร้างความสงสัยในทันที โฆษณาแบบเนทีฟที่เน้นเนื้อหาเข้าถึงผู้ชมแตกต่างออกไป หัวข้อข่าวที่ว่า "ความผิดพลาดด้านกระแสเงินสดที่เกือบทำลายสำนักงานของฉัน" ดึงดูดผู้คนโดยที่ตัวผลิตภัณฑ์จริง ๆ นั้นเป็นรองเรื่องราว
ลองดูตัวอย่างโฆษณาแนวเล่าเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่อยู่บนเครือข่ายพรีเมียมในขณะนี้ บทความโฆษณาและการค้นพบส่วนบุคคลที่สร้าง ROI สูงที่สุดมีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งร่วมกัน โฆษณาเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ความเห็นอกเห็นใจและหลีกเลี่ยงการสร้างความเร่งด่วน การทำเช่นนี้โฆษณาจะสามารถเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากจนผู้อ่านต้องการรู้ว่าเรื่องจะจบลงอย่างไรได้ และเมื่อลิงก์ของพันธมิตรปรากฏขึ้นในที่สุด ผู้ใช้จะไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ พวกเขาแค่คลิกเพื่อดูว่าวิธีแก้ปัญหาที่เสนอจะใช้ได้ผลกับชีวิตของพวกเขาหรือไม่
ทำไมการเล่าเรื่องถึงได้ผลดีกับการตลาดแบบพันธมิตร
การเสนอข้อเสนอพันธมิตรแบบไม่เปิดเผยตัวตนนั้นไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก และมักทำให้ผู้ใช้รู้สึกไม่สนใจได้ง่ายมาก แต่ถ้าคุณเสนอข้อเสนอนั้นด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ คุณจะสามารถลดความสงสัยในตอนแรกลงได้ ผู้คนจะไม่ตั้งกำแพงทางความคิดเมื่ออ่านเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวของคนอื่น
รูปแบบนี้บังคับให้ผู้ใช้ทำทุกอย่างช้าลง แทนที่จะออกจากหน้าเว็บภายในสองวินาที พวกเขาจะใช้เวลาสองสามนาทีในการอ่านเนื้อหา ความสนใจที่ยาวนานขึ้นนี้ทำหน้าที่เป็นกลไกการขายล่วงหน้าที่ยอดเยี่ยม เมื่อผู้อ่านคลิกเข้าไปดูข้อเสนอ พวกเขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมผลิตภัณฑ์ถึงสำคัญ การเข้าชมหน้าแลนดิ้งเพจของร้านค้าจึงเป็นการเข้าชมที่มีความสนใจอย่างแท้จริง ซึ่งช่วยลดอัตราการออกจากหน้าเว็บได้อย่างมาก หากคุณต้องการเพิ่มการสร้างลูกค้าของพันธมิตรอย่างเป็นระบบ การเปลี่ยนจากการอัดแบนเนอร์โฆษณาไปเป็นการวางตำแหน่งโฆษณาแบบเล่าเรื่องยังคงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ CRO พันธมิตรที่ชาญฉลาดที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้ในตอนนี้
จิตวิทยาเบื้องหลังการเปลี่ยนใจซื้อสินค้าด้วยเรื่องราว
มนุษย์เราอยากเชื่ออย่างยิ่งว่าเราซื้อสินค้าโดยอาศัยตรรกะอย่างรอบคอบและชัดเจน แต่ความจริงนั้นแตกต่างออกไป เราตัดสินใจด้วยอารมณ์ แล้วค่อยหาเหตุผลมาสนับสนุนในภายหลัง เรื่องราวสามารถแทรกซึมเข้าไปในอคติทางความคิดนี้ได้อย่างไร้ที่ติ
เมื่อผู้ใช้เห็นหัวเรื่องที่สะท้อนถึงความไม่พอใจที่พวกเขาเผชิญอยู่ทุกวัน โฆษณาจะไปกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นอย่างมาก ผู้ชมคลิกเพราะอยากรู้ว่าตัวเอกแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยในขณะที่เลื่อนดู ข้อมูลจะค่อย ๆ เปิดเผยออกมาทีละน้อยจนทำให้พวกเขาติดใจ เพราะเนื้อหาจะเนียนไปกับรูปแบบโฆษณาแบบบทความได้อย่างสมบูรณ์แบบ ประสบการณ์ทั้งหมดจึงดูสมจริงและน่าเชื่อถือ ไม่ได้เป็นการบังคับให้พวกเขาใช้บัตรเครดิต แต่เป็นการแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบ การเปลี่ยนแปลงการนำเสนอเล็ก ๆ น้อย ๆ จะค่อย ๆ ทำลายความต้านทานตามธรรมชาติของผู้ซื้ออย่างเป็นระบบ
กรอบการเล่าเรื่องหลักสำหรับโฆษณาพันธมิตรแบบเนทีฟ
คุณไม่จำเป็นต้องเขียนบทภาพยนตร์ฮอลลีวูดเพื่อใช้เป็นข้อเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารง่าย ๆ คุณแค่ต้องการมุมมองที่ทำให้การคลิกลิงก์ของคุณดูเหมือนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผู้ซื้อสื่อได้ทดสอบรูปแบบการเล่าเรื่องนับสิบรูปแบบ และมีเพียงไม่กี่รูปแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุด ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังขาย
- ปัญหาและความรู้สึกที่เจ็บปวด: คุณเริ่มต้นด้วยการเจาะลึกถึงความหงุดหงิดในชีวิตประจำวันที่เฉพาะเจาะจง ก่อนที่จะบอกใบ้ถึงวิธีแก้ปัญหา ผู้อ่านต้องคิดว่า "ว้าว ในที่สุดก็มีคนเข้าใจว่ามันน่ารำคาญแค่ไหน" ก่อนที่พวกเขาจะเห็นผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรของคุณ ความเห็นอกเห็นใจจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้
- แผนที่เส้นทางสู่ความสำเร็จ: ผู้คนไม่ค่อยซื้อซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมออกกำลังกาย พวกเขาซื้อเพื่อผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น การแสดงเส้นทางที่สมจริงจากคนที่ยุ่งเหยิงและเครียดไปสู่คนที่จัดระเบียบและประสบความสำเร็จ จะทำให้ผู้ซื้อมีพิมพ์เขียวที่พวกเขาต้องการปฏิบัติตามอย่างแท้จริง
- การค้นพบโดยบังเอิญ: วิธีนี้ได้ผลดีเยี่ยมในอีคอมเมิร์ซ คุณนำเสนอผลิตภัณฑ์ในฐานะเคล็ดลับชีวิตแปลก ๆ ที่คนมองข้ามไป ซึ่งผู้เขียนบังเอิญไปเจอเข้า มันกระตุ้นความกลัวที่จะพลาด (FOMO) โดยไม่ต้องขายแบบยัดเยียด
- การปกป้องกระเป๋าเงิน (ข้อผิดพลาด): ไม่มีใครชอบดูโง่หรือเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ หัวข้อข่าวเกี่ยวกับ "นิสัยตอนเช้าที่ทำให้บัญชีธนาคารของคุณหมด" สร้างความตึงเครียดอย่างมากในทันที พวกเขาอ่านเพื่อเรียนรู้วิธีปกป้องตัวเอง และข้อเสนอของคุณก็แทรกเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติในฐานะวิธีแก้ไข
วิธีการสร้างโครงสร้างโฆษณาแบบเล่าเรื่อง
คุณไม่สามารถแค่โยนคำพูดเป็นพัน ๆ คำลงในหน้าเดียวแล้วภาวนาให้เกิดการสร้างลูกค้า โฆษณาแบบบทความต้องมีจังหวะ ต้องมีลำดับการเล่าเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมาก เพื่อดึงดูดผู้คนจากการคลิกหัวข้อข่าวแบบสบาย ๆ ไปจนถึงการกรอกข้อมูลบัตรเครดิต
หัวข้อข่าวที่มีช่องว่างข้อมูล
อย่าเปิดเผยจุดสำคัญ หากหัวเรื่องของคุณตะโกนว่า "ซื้อเครื่องปั่นนี้ลด 20%" เรื่องราวก็จบแล้ว หัวเรื่องของโฆษณาแบบเนทีฟที่ดีจะดึงดูดความสนใจด้วยสถานการณ์ที่น่าสนใจ แต่จงใจไม่บอกคำตอบ มันจะบังคับให้ผู้ใช้คลิกอ่านบทความเพื่อตอบสนองความอยากรู้ของตนเอง
ภาพประกอบคุณภาพระดับบรรณาธิการ
แสงไฟในสตูดิโอที่สมบูรณ์แบบเป็นตัวทำลายอัตราการสร้า่งลูกค้าในโฆษณาแบบเนทีฟ ภาพถ่ายสต็อกที่ดูมันวาวจะตะโกนว่า "โฆษณา" ใส่สมองมนุษย์ และผู้ใช้จะเลื่อนผ่านไปโดยไม่สนใจ คุณต้องการภาพที่ดูเหมือนมาจากบล็อกส่วนตัวหรือฟีดข่าว ภาพที่ดูดิบ ๆ เป็นธรรมชาติ หรือภาพที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมักจะชนะการทดสอบแบบ A/B เสมอ
การดึงดูดความสนใจด้วยความเห็นอกเห็นใจ
ประโยคแรก ๆ สำคัญมาก หากคุณกำลังแนะนำผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ให้ข้ามการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของโลชั่นไป พูดถึงความรู้สึกหงุดหงิดเมื่อตื่นนอน มองกระจก และรู้สึกเหนื่อยล้าจากสิวในวัยผู้ใหญ่ เชื่อมโยงกับจุดเจ็บปวดก่อน
การเปลี่ยนผ่านที่แนบเนียน
สิ่งที่ดูไม่เป็นธรรมชาติที่สุดที่คุณทำได้คือการเปลี่ยนจากเรื่องราวที่ซาบซึ้งใจไปเป็นการขายสินค้าอย่างกะทันหัน การเปลี่ยนผ่านต้องราบรื่น แนะนำบริการพันธมิตรให้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาของผู้เขียนอย่างเป็นธรรมชาติ เหมือนเพื่อนที่พูดถึงเครื่องมือที่ใช้ได้ผลดีกับพวกเขาแบบสบาย ๆ
ปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจแบบง่าย ๆ
ปุ่ม "ซื้อเลย" ขนาดใหญ่ที่กระพริบจะทำลายภาพลวงตาของการเขียนที่คุณใช้เวลา 500 คำสร้างมาอย่างสิ้นเชิง ลดความยุ่งยากลง ใช้ลิงก์ข้อความหรือปุ่มแบบนุ่มนวลที่บอกว่า "ตรวจสอบความพร้อมที่นี่" หรือ "ดูว่าการทดลองใช้ยังเปิดอยู่หรือไม่" จะช่วยลดแรงกดดันในขณะที่ยังคงอัตราการคลิกผ่านให้สูงอยู่ได้
การเล่าเรื่องตลอดช่องทางพันธมิตร
คุณคงไม่ขอแต่งงานในเดทแรก การเสนอขายสินค้าอย่างหนักหน่วงให้กับผู้เข้าชมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็เป็นความผิดพลาดแบบเดียวกัน เพื่อให้โฆษณาเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้ โครงสร้างการเล่าเรื่องต้องตรงกับระดับการรับรู้ของผู้ใช้อย่างสมบูรณ์แบบ
จุดเริ่มต้นของช่องทาง: การทำลายกำแพงน้ำแข็ง
ผู้เข้าชมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนมักจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าพวกเขามีปัญหา พวกเขากำลังเลื่อนดูเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่เพื่อหาอะไรทำแก้เบื่อ การรีวิวผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิคขั้นสูงจะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในขั้นตอนนี้ คุณต้องการการเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นล้วน ๆ เน้นที่ช่วงเวลาแห่งการค้นพบ เรื่องราวเกี่ยวกับนิสัยประจำวันที่แปลกประหลาดซึ่งทำให้เกิดความเหนื่อยล้าจะดึงดูดพวกเขาได้ง่าย ๆ เพียงเพราะพวกเขาอยากรู้อยากเห็น
ช่วงกลางของช่องทาง: การเปลี่ยนไปสู่การให้ความรู้
ในขั้นตอนนี้ ผู้ใช้รู้ว่าพวกเขามีปัญหา พวกเขากำลังรู้สึกหงุดหงิดอย่างมาก ตอนนี้ การเล่าเรื่องของคุณต้องเปลี่ยนไปสู่การเปรียบเทียบและการให้ความรู้ ลองนึกถึงแนวทางคลาสสิกอย่าง "ฉันทดสอบชุดอาหารส่งถึงบ้านห้าแบบ และนี่คือผู้ชนะอย่างชัดเจน" คุณนำทางผู้อ่านผ่านกระบวนการที่ยุ่งยากของการประเมินตัวเลือกต่าง ๆ ช่วยให้พวกเขาไม่ต้องปวดหัวกับการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง
ส่วนล่างสุดของกรวยการขาย: หลักฐานและการตรวจสอบ
พวกเขาต้องการซื้อ แต่กลัวถูกหลอก ดังนั้น การเล่าเรื่องควรเน้นไปที่ความน่าเชื่อถือ คุณต้องแบ่งปันการตรวจสอบที่ตรงไปตรงมาและไม่ปรุงแต่ง เรื่องราวที่เน้นสถานการณ์ก่อนและหลังที่น่าทึ่ง พร้อมด้วยภาพหน้าจอจริง ใบเสร็จ หรือประสบการณ์การใช้งานจริงจะช่วยขจัดความสงสัยขั้นสุดท้าย ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้กำลังขายของอีกต่อไป คุณแค่กำลังพิสูจน์ว่ามันได้ผล
การใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่าเรื่องในโฆษณาแบบเนทีฟ
มาทำความเข้าใจกันก่อน การใส่ข้อความคำสั่งลงใน ChatGPT แล้วคัดลอกและวางผลลัพธ์ลงในแคมเปญเนทีฟโดยตรง เป็นวิธีที่สิ้นเปลืองงบประมาณอย่างมาก ผู้อ่านจะสังเกตเห็นความเห็นอกเห็นใจปลอม ๆ ที่สร้างขึ้นมาได้ทันที เพราะ AI ไม่เข้าใจความเจ็บปวดของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้อย่างถูกต้อง มันคือผู้ช่วยที่ดีที่สุดสำหรับการขยายมุมมองของคุณ แทนที่จะขอให้อัลกอริทึมเขียนบทความโฆษณาทั้งหมด เครือข่ายพันธมิตรที่ฉลาดจะใช้ AI เพื่อระดมความคิด คุณสามารถป้อนกลุ่มเป้าหมายของคุณให้กับโมเดลภาษา และขอให้มันสร้างจุดที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่แตกต่างกันขึ้นมา 20 จุด โดยให้คุณเลือกจุดที่เจ็บปวดที่สุดมา แล้วเขียนเรื่องราวจริง ๆ ด้วยตัวเอง
จุดเด่นที่แท้จริงของ AI คือขั้นตอนการทดสอบ คุณสามารถสร้างรูปแบบต่าง ๆ ของข้อความดึงดูดความสนใจได้ถึง 50 แบบในเวลาไม่กี่วินาที คุณสามารถปรับเปลี่ยนเรื่องราวที่ประสบความสำเร็จเพียงเรื่องเดียวให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ทันที หากเรื่องราวหลักของคุณมุ่งเป้าไปที่พ่อแม่ที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย คุณสามารถใช้ AI เพื่อเขียนบริบทใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อกำหนดเป้าหมายไปที่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่กำลังเครียด โดยคงข้อเสนอหลักของพันธมิตรเอาไว้เหมือนเดิม
การปรับแต่งแบบไดนามิกก้าวไปอีกขั้น ด้วยการใส่สคริปต์มาโครอย่างง่ายลงในโฆษณาแบบเนทีฟของคุณ คุณสามารถปรับเปลี่ยนเรื่องราวตามสัญญาณแบบเรียลไทม์ หัวข้อข่าวที่แทรกเมืองหรืออุปกรณ์เฉพาะของผู้ใช้แบบไดนามิก ("ทำไมเจ้าของบ้านใน[เมือง]จึงอัปเกรดระบบรักษาความปลอดภัย") สร้างเรื่องราวที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างมาก ซึ่งโฆษณาแบบคงที่ไม่สามารถเทียบได้
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการเล่าเรื่องในโฆษณาพันธมิตร
วิธีที่เร็วที่สุดในการทำลายโฆษณาแบบเนทีฟที่เน้นเนื้อหาคือการปฏิบัติต่อมันเหมือนป้ายโฆษณาปลอม คุณเขียนบทนำที่จริงใจและเข้าถึงอารมณ์เกี่ยวกับปัญหาการลดน้ำหนัก แล้วจู่ ๆ ย่อหน้าถัดไปก็กลายเป็นรายการส่วนผสมของอาหารเสริมที่แห้งแล้งและเป็นข้อ ๆ ผู้อ่านจะรู้สึกถูกหลอกอย่างสิ้นเชิง พวกเขาจะออกจากเว็บไซต์ทันที และงบประมาณของคุณก็จะสูญเปล่า
ข้อผิดพลาดใหญ่อีกอย่างคือความไม่สอดคล้องกันของโทนเสียงระหว่างโฆษณาและหน้าแลนดิ้งเพจ ลองนึกภาพว่าโฆษณาของคุณเล่าเรื่องราวที่เข้าถึงได้เกี่ยวกับฟรีแลนซ์ที่ยุ่งอยู่กับการทำงานและต้องประหยัดเวลา ผู้ใช้คลิกลิงก์ด้วยความตื่นเต้นที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม แต่กลับไปเจอหน้าชำระเงินของบริษัทที่ดูเย็นชาและรุกล้ำที่มีความไม่สอดคล้องกันทางความคิดรุนแรงมาก โทนเสียงของการเล่าเรื่องต้องต่อเนื่องตั้งแต่คลิกแรกจนถึงหน้าแลนดิ้งเพจของร้านค้า
สุดท้าย อย่าละเลยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การติดโลโก้ข่าวปลอมหรือการสร้างการรับรองจากคนดังไม่ใช่การตลาดที่ชาญฉลาด แต่เป็นการฉ้อโกง เครือข่ายการเข้าชมระดับพรีเมียมจะแบนบัญชีของคุณทันที การโฆษณาที่มีสไตล์การเขียนที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการค้นหามุมมองที่แท้จริงและน่าเชื่อถือ ไม่ใช่การหลอกลวงแบบหน้าตาย
การวัดผลกระทบของการเล่าเรื่องต่อประสิทธิภาพของพันธมิตร
ในการวัดผลอย่างแท้จริงว่าคุณสามารถเพิ่มการสร้างลูกในระบบพันธมิตรได้ดีเพียงใด คุณต้องมองให้ไกลกว่าแค่การคลิก หากคุณดูแค่ CTR เริ่มต้น แสดงว่าคุณกำลังประเมินกลยุทธ์ทั้งหมดผิดพลาด หัวเรื่องแบบหลอกให้คลิกที่น่าตื่นเต้นอาจได้ CTR 4% แต่ถ้าไม่มีใครอ่านต่อจากประโยคแรก รายได้ต่อคลิก (EPC) ของคุณก็จะยังคงเป็นศูนย์
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ให้ติดตามความลึกของการมีส่วนร่วม ตรวจสอบความลึกของการเลื่อนดูและเวลาที่ใช้บนหน้าเว็บ หากผู้ใช้ใช้เวลาสองนาทีเต็มในการอ่านบทความโฆษณาของคุณก่อนที่จะคลิกไปยังข้อเสนอของพันธมิตร การคลิกเพียงครั้งเดียวนั้นมีค่ามากกว่าการคลิกที่แบนเนอร์โดยบังเอิญถึงสิบเท่า
คุณควรพิจารณาคุณภาพหลังการคลิกอย่างใกล้ชิดด้วย การเข้าชมที่ได้รับการกระตุ้นด้วยการเล่าเรื่องในโฆษณาแบบเนทีฟมักจะมีอัตราการออกจากหน้าที่ต่ำกว่าอย่างมากและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานที่สูงกว่ามาก ผู้ชมไม่ได้ซื้อด้วยแรงกระตุ้นแบบฉับพลัน พวกเขาซื้อเพราะเรื่องราวทำให้พวกเขามั่นใจอย่างแท้จริงว่าผลิตภัณฑ์นั้นคือทางออกที่ตรงกับปัญหาของพวกเขา การปรับปรุงวิธีการติดตามเส้นทางการอ่านนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ CRO ของการตลาดแบบพันธมิตรที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ที่สุดในตลาดปัจจุบัน
อนาคตของการเล่าเรื่องแบบเนทีฟและการตลาดแบบพันธมิตร
ยุคของการเปิดตัวโฆษณาแบบคงที่เพียงชิ้นเดียวและปล่อยให้มันทำงานตลอดทั้งไตรมาสกำลังจะสิ้นสุดลง อนาคตเป็นของเรื่องราวที่ปรับเปลี่ยนได้สูง ในไม่ช้า ผู้ซื้อสื่อจะไม่เพียงแค่ทดสอบหัวเรื่องเท่านั้น แต่เนื้อหาทั้งหมดของเรื่องราวจะเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกตามสัญญาณที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้ที่อ่านในบล็อกการเงินอาจได้รับบริบทที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากคนที่อ่านโฆษณาเดียวกันบนเว็บไซต์กีฬา
เรายังเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่มัลติมีเดียแบบโต้ตอบ ลองนึกถึงแบบทดสอบที่ฝังอยู่ซึ่งนำทางเรื่องราวได้อย่างราบรื่น หรือคลิปวิดีโอที่สนับสนุนข้อความโดยไม่ขัดจังหวะประสบการณ์การอ่าน รูปแบบยาวที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวกลายเป็นเกราะป้องกันขั้นสูงสุดโดยการสร้างเนื้อหาที่ซับซ้อนและน่าดึงดูดซึ่งคู่แข่งที่ขี้เกียจไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย ๆ ด้วยการแคปหน้าจออย่างรวดเร็ว
บทสรุป
อินเทอร์เน็ตนั้นเสียงดังมาก การตะโกนให้ดังขึ้นไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว การเล่าเรื่องเปลี่ยนการวางโฆษณาแบบเดิม ๆ ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่แท้จริงและสร้างความไว้วางใจ พันธมิตรที่ใช้เวลาในการฝึกฝนกรอบการเล่าเรื่องไม่เพียงแต่จะอยู่รอดจากการอัปเดตอัลกอริทึมเท่านั้น แต่ยังได้รับความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมหาศาลในการประมูลอีกด้วย
ลองดูตัวอย่างโฆษณาการเล่าเรื่องที่ดีที่สุดในปัจจุบัน พวกมันไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนโฆษณาเลย พวกมันให้ความรู้สึกเหมือนเนื้อหาที่มีคุณค่า แพลตฟอร์มอย่าง MGID ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนวิวัฒนาการนี้โดยเฉพาะ โดยนำเสนอพื้นที่เนื้อหาคุณภาพสูงและเครื่องมือ AI ที่จำเป็นต่อการขยายแคมเปญเหล่านี้อย่างมีกำไร ในท้ายที่สุด อนาคตของการเติบโตของพันธมิตรนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาและการเล่าเรื่องเป็นสำคัญ