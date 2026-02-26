เครื่องมือ AI สร้างสรรค์อย่าง Midjourney ได้เปลี่ยนวิธีการผลิตงานโฆษณาไปอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงสภาพแวดล้อมการโฆษณา AI ทุกตัวไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากัน บทความนี้จะเปรียบเทียบ MGID GenAI กับ Midjourney และอธิบายว่าทำไมเครื่องมือสร้างภาพทั่วไปจึงไม่ตอบโจทย์ผู้โฆษณา

การสร้างภาพไม่เคยรวดเร็วเท่านี้มาก่อนด้วย AI สร้างสรรค์ เพียงแค่ป้อนคำสั่ง ภาพที่สวยงามก็ออกมา เหมาะสำหรับการสร้างแรงบันดาลใจและการทดลองอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม การโฆษณามีข้อจำกัดที่เครื่องมือสร้างสรรค์ AI ทั่วไปไม่ได้คำนึงถึง ภาพอาจไม่เหมาะกับการใช้งานจริง อาจต้องปรับขนาด หรืออาจไม่ผ่านการตรวจสอบ ในสภาพแวดล้อมที่เน้นประสิทธิภาพ การสร้างภาพเป็นเพียงขั้นตอนแรก แต่การใช้งานจริงจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์

MGID GenAI สร้างภาพโดยคำนึงถึงความเป็นจริงของการโฆษณา โดยสร้างภาพที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานจริงมากกว่าที่จะเป็นเพียงผลงานศิลปะเดี่ยว ๆ

เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่าง คุณจำเป็นต้องมองข้ามคุณภาพของภาพและพิจารณาว่าแต่ละแพลตฟอร์มมีวิธีการสร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างไรในบริบทของสภาพแวดล้อมการโฆษณาจริง

Midjourney คืออะไร และออกแบบมาเพื่ออะไร

Midjourney คือเครื่องมือสร้างภาพอัตโนมัติที่สร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนข้อความให้เป็นภาพ มันไม่ได้ทำงานอยู่ภายในแพลตฟอร์มโฆษณา แดชบอร์ด หรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพ คุณค่าหลักของมันคือความเร็วในการสร้างสรรค์ สำรวจไอเดียภาพได้เร็วกว่าขั้นตอนการออกแบบแบบดั้งเดิม

สำหรับนักการตลาด นี่ทำให้ Midjourney มีประโยชน์อย่างยิ่งในขั้นตอนการคิดไอเดีย ภายในไม่กี่นาที ทีมงานสามารถสำรวจการตีความภาพได้หลากหลายโดยไม่ต้องมีบรีฟ คิว หรือความล่าช้าในการผลิต

Midjourney เหมาะกับขั้นตอนการตลาดใด

Midjourney ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อภารกิจคือ_การค้นหาความคิดสร้างสรรค์_

กรณีการใช้งานทั่วไป ได้แก่:

  • การสร้างทิศทางภาพสำหรับแคมเปญ
  • การสำรวจสไตล์ก่อนที่จะตัดสินใจผลิต
  • การสร้างอารมณ์หรือภาพตัวอย่างแนวคิด
  • การสร้างภาพร่างสำหรับการพูดคุยภายในหรือการทดสอบเบื้องต้น

ในขณะนั้น ความแม่นยำและการปฏิบัติตามข้อกำหนดมีความสำคัญน้อยกว่าปริมาณและความหลากหลาย เป้าหมายคือการค้นหาสิ่งที่เป็นไปได้ และนั่นคือจุดเด่นของ Midjourney

สิ่งที่ Midjourney มองไม่เห็น

เมื่อภาพออกจาก Midjourney และเข้าสู่แคมเปญจริง ภาพนั้นจะอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เครื่องมือไม่สามารถเข้าถึงได้

มันไม่รู้ว่า:

  • ภาพจะต้องถูกนำมาใช้รูปแบบใดบ้าง
  • เค้าโครงใช้งานได้ในตำแหน่งโฆษณาขนาดเล็กหรือไม่
  • ภาพตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์มหรือไม่
  • หัวข้อและภาพจะทำงานร่วมกันอย่างไรในบล็อกโฆษณาแบบเนทีฟ
  • ภาพได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานโฆษณาหรือไม่

จากมุมมองของ Midjourney ภาพทุกภาพเสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาที่สร้างขึ้น แต่จากมุมมองของผู้โฆษณา นั่นคือจุดเริ่มต้นของงานที่แท้จริง

ช่องว่างในการดำเนินงานสำหรับผู้โฆษณา

การใช้ Midjourney ในการโฆษณาแบบเสียเงินนำมาซึ่งขั้นตอนการทำงานใหม่ (และต้องทำด้วยตนเอง) ดังนี้:

  • สร้างภาพผ่านการแจ้งเตือน
  • ส่งออกภาพ
  • ปรับขนาดและปรับให้เข้ากับรูปแบบโฆษณา
  • ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • อัปโหลดเนื้อหาที่แก้ไขแล้วกลับไปยังแพลตฟอร์มโฆษณา

วงจรนี้ทำงานได้ แต่ไม่สามารถรองรับการขยายขนาดได้ เมื่อปริมาณแคมเปญเพิ่มขึ้น ปริมาณการปรับแต่งด้วยตนเองก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย สิ่งที่เริ่มต้นด้วยการสร้างอย่างรวดเร็ว มักจะกลายเป็นภาระงานด้านการดำเนินงานก่อนที่จะเปิดตัว

นี่ไม่ใช่ข้อจำกัดของ Midjourney แต่เป็นการสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของมัน: การสำรวจ

เพื่อให้เข้าใจว่า AI ที่ใช้ในการสร้างภาพสำหรับโฆษณาโดยเฉพาะนั้นมีวิธีการสร้างภาพที่แตกต่างกันอย่างไร เราจำเป็นต้องดูที่ MGID GenAI ซึ่งเป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างภาพที่พร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมการโฆษณาจริง

MGID GenAI คืออะไร

MGID GenAI คือชุดความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสร้างขึ้นโดยตรงในแพลตฟอร์ม MGID ทำงานควบคู่ไปกับการตั้งค่าแคมเปญ การกำหนดเป้าหมาย และเครื่องมือการจัดการเนื้อหา

ในขณะที่เครื่องมือสร้างภาพส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยข้อความที่เน้นความสวยงามหรืออารมณ์ แต่ MGID GenAI เริ่มต้นด้วยข้อกำหนดของการโฆษณา: ตรรกะในการจัดวาง ข้อจำกัดของรูปแบบ และความสามารถในการใช้งานภายในสภาพแวดล้อมดั้งเดิม การสร้างสรรค์งานโฆษณาของ MGID ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเพียงแค่ไอเดีย แต่ยังรวมถึงความต้องการในการใช้งานจริงด้วย

จากการสร้างภาพสู่ชิ้นงานพร้อมใช้งานสำหรับโฆษณา

MGID GenAI ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความต้องการในการผลิตโฆษณาจริง แทนที่จะสร้างภาพแบบแยกเดี่ยวที่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติม MGID GenAI จะสร้างชิ้นงานที่มีโครงสร้างเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมแบบเนทีฟ

ภาพจะ:

  • ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบและอัตราส่วนภาพที่ถูกต้อง
  • ถูกจัดองค์ประกอบเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในรูปแบบภาพขนาดย่อและการแสดงผลแบบฟีด
  • มีโครงสร้างเพื่อรองรับการผสานรวมกับหัวข้อข่าว
  • สอดคล้องกับแนวทางของแพลตฟอร์มก่อนที่จะเข้าสู่แดชบอร์ด

นอกเหนือจากภาพแล้ว MGID GenAI ยังสามารถสร้างองค์ประกอบสนับสนุน เช่น ชื่อเรื่องและคำกระตุ้นการตัดสินใจที่เข้ากับรูปแบบโฆษณาแบบเนทีฟได้อีกด้วย การติดป้ายกำกับ AI ที่ชัดเจนและกระบวนการตรวจสอบในตัวช่วยลดอุปสรรคก่อนการเปิดตัว ผลลัพธ์ที่ได้คือชิ้นงานโฆษณาที่พร้อมใช้งานในแคมเปญได้ทันที

ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างสรรค์ของ MGID หรือไม่ สำรวจคู่มือฉบับสมบูรณ์ของเราเกี่ยวกับฟีเจอร์ของ MGID GenAI ซึ่งเราได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการแปลงข้อความเป็นภาพ การสร้างภาพเป็นภาพ การเขียนโฆษณาด้วย AI และการคาดการณ์ประสิทธิภาพไว้อย่างละเอียด

MGID GenAI เทียบกับ Midjourney: ความแตกต่างด้านวัตถุประสงค์และการออกแบบ

โดยพื้นฐานแล้ว ทั้ง Midjourney และ MGID GenAI สร้างภาพจากโมเดล AI ความแตกต่างอยู่ที่ปรัชญาการออกแบบและการใช้งานที่ตั้งใจไว้

  • Midjourney สร้างขึ้นเพื่อการสำรวจความคิดสร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับการตีความทางศิลปะ ความสมบูรณ์ของภาพ และการทดลองสไตล์
  • MGID GenAI สร้างขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมการโฆษณา โดยให้ความสำคัญกับความชัดเจน ความเข้ากันได้กับการจัดวาง และการจัดเรียงรูปแบบโฆษณา
Midjourney MGID GenAI
จุดเน้นหลัก การสร้างภาพเชิงศิลปะ การสร้างภาพเพื่อการโฆษณา
การรับรู้บริบท ไม่มี ตรรกะการจัดวางโฆษณาแบบเนทีฟ
ประเภทผลลัพธ์ ภาพเดี่ยว เนื้อหาภาพพร้อมโฆษณา
การเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบ ด้วยตนเอง ในตัว

เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างเหล่านี้อย่างถ่องแท้ ลองมาดูว่าเครื่องมือทั้งสองตอบสนองต่อไอเดียสร้างสรรค์เดียวกันในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไร

ตัวอย่างที่ 1: Evergreen Lifestyle (ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว / ต่อต้านริ้วรอย)

ผลิตภัณฑ์ เป้าหมายในการโฆษณา
ครีมบำรุงผิวหรือเซรั่มไฮยาลูรอนิกแอซิด หลีกเลี่ยงความงามแบบ "สมบูรณ์แบบในสตูดิโอ" ที่ดูไม่เป็นธรรมชาติ แต่ยังคงรักษาความสวยงามระดับพรีเมียมไว้ ผิวควรดูมีชีวิตชีวา: ชุ่มชื้น นุ่มนวล และดูเป็นธรรมชาติ

Midjourney

ข้อความแจ้งเตือนพื้นฐาน: “ผู้หญิงวัยกลางคนกำลังทาครีมบำรุงผิวหน้าในห้องน้ำ มองกระจก มีชั้นวางเครื่องสำอางอยู่ด้านหลัง ดูสมจริง”
ข้อความแจ้งเตือนพื้นฐาน: “ผู้หญิงวัยกลางคนกำลังทาครีมบำรุงผิวหน้าในห้องน้ำ มองกระจก มีชั้นวางเครื่องสำอางอยู่ด้านหลัง ดูสมจริง”

ผลลัพธ์ทั่วไป: แม้ว่าจะถูกต้องตามหลักการ แต่ภาพนี้ดูไร้ชีวิตชีวา ตัวแบบนิ่งสนิท ผิวดูเรียบเนียนหรือด้านเกินไป ไม่มีความรู้สึกชุ่มชื้น สดชื่น หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้เห็นชัดเจน ภาพดูเหมือนภาพสต็อกมากกว่าโฆษณาที่เน้นประสิทธิภาพ

MGID GenAI

สำหรับสถานการณ์นี้ MGID ใช้ตรรกะ “สัมผัสแห่งผิวสัมผัส” แทนที่จะแสดงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว ภาพจะเน้นความรู้สึกของผิว เอฟเฟ็กต์ผิวเปียกและหยดน้ำที่มองเห็นได้สร้างความเชื่อมโยงกับความบริสุทธิ์ ความสดชื่น และความมีชีวิตชีวา พื้นผิวที่สมจริงมาก รวมถึงรูขุมขนที่มองเห็นได้ ช่วยหลีกเลี่ยงมาตรฐานความงามที่เรียบเนียนเกินไป ในขณะที่ยังคงรักษาความสวยงามระดับพรีเมียม ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพที่สื่อถึงความชุ่มชื้นในฐานะความรู้สึกทางกายภาพ

ข้อความพร้อมโฆษณา:
ข้อความพร้อมโฆษณา: "ภาพถ่ายระยะใกล้ของผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ผิวเปียกชื้น หยดน้ำสดชื่นบนใบหน้า กำลังทาครีมบำรุงผิวสีขาว แสงแดดธรรมชาติโทนเย็น พื้นหลังสปาสีฟ้าและเขียวเบลอ ผิวดูสมจริงมาก รูขุมขนมองเห็นได้ชัดเจน รู้สึกสดชื่นและชุ่มชื้น แต่งหน้าน้อย สวยงามสะอาดตา"

หัวเรื่อง: ดูอ่อนกว่าวัย 10 ปี: ผิวสวยเปล่งปลั่งดุจกระจก

ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เพียงแต่ดึงดูดสายตาเท่านั้น แต่ยังสร้างความรู้สึกสัมผัสที่ดีกว่าเมื่อแสดงผลในรูปแบบเนทีฟ

ด้านล่างนี้ คุณจะเห็นว่าครีเอทีฟของ MGID GenAI ปรากฏภายในวิดเจ็ตโฆษณาแบบเนทีฟจริง ๆ ในรูปแบบมือถือและเดสก์ท็อปอย่างไร

วิดเจ็ตบนมือถือ
วิดเจ็ตบนมือถือ

วิดเจ็ตบนเดสก์ท็อป
วิดเจ็ตบนเดสก์ท็อป

ตัวอย่างที่ 2: โฆษณาตามฤดูกาล (ของขวัญวันหยุดฤดูหนาว)

ผลิตภัณฑ์ เป้าหมายของโฆษณา
น้ำหอมหรือเครื่องสำอางระดับพรีเมียม นำเสนอผลิตภัณฑ์เป็นของขวัญวันหยุดที่น่าสนใจ โดยผสานเข้ากับบรรยากาศฤดูหนาวอันมหัศจรรย์ แทนที่จะวางไว้ใกล้กับของตกแต่งเฉย ๆ

Midjourney

ข้อความตั้งต้น: “ขวดน้ำหอมวางอยู่บนโต๊ะข้างต้นคริสต์มาสและเทียน”
ข้อความตั้งต้น: “ขวดน้ำหอมวางอยู่บนโต๊ะข้างต้นคริสต์มาสและเทียน”

ผลลัพธ์ทั่วไป: ภาพที่ได้จะเป็นภาพนิ่ง ขวดน้ำหอมและของตกแต่งแยกจากกัน ภาพดูคล้ายกับภาพในแคตตาล็อก ซึ่งดูถูกต้องตามหลักสุนทรียศาสตร์ แต่ขาดความรู้สึกถึงมิติ ความลึก ความคมชัด และความน่าดึงดูดใจในฐานะของขวัญระดับพรีเมียม

MGID GenAI

สำหรับสถานการณ์นี้ MGID ใช้ตรรกะ “ผลิตภัณฑ์เด่น” ผลิตภัณฑ์กลายเป็นศูนย์กลางทางอารมณ์และภาพขององค์ประกอบ แทนที่จะเป็นเพียงวัตถุประกอบฉาก โบเก้สีทองอร่ามและการสะท้อนแสงแบบภาพยนตร์ถูกผสานเข้ากับพื้นผิวแก้ว ล้อมรอบขวดด้วยความรู้สึกมหัศจรรย์และความพิเศษ แนวทางนี้เปลี่ยนภาพนิ่งให้กลายเป็นเรื่องราวระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความปรารถนา

ข้อความพร้อมโฆษณา: “ขวดน้ำหอมแก้วสวยงามวางอยู่บนหิมะขาวนุ่มฟูหรือกำมะหยี่สีขาว ล้อมรอบด้วยแสงไฟคริสต์มาสสีทองอร่ามเป็นฉากหลัง สร้างบรรยากาศฤดูหนาวอันมหัศจรรย์ โฟกัสคมชัดที่ฉลากแบรนด์ ภาพสะท้อนแบบภาพยนตร์บนแก้ว บรรยากาศวันหยุดอบอุ่น ความคมชัดสูง อบอุ่นและน่าดึงดูด”
ข้อความพร้อมโฆษณา: “ขวดน้ำหอมแก้วสวยงามวางอยู่บนหิมะขาวนุ่มฟูหรือกำมะหยี่สีขาว ล้อมรอบด้วยแสงไฟคริสต์มาสสีทองอร่ามเป็นฉากหลัง สร้างบรรยากาศฤดูหนาวอันมหัศจรรย์ โฟกัสคมชัดที่ฉลากแบรนด์ ภาพสะท้อนแบบภาพยนตร์บนแก้ว บรรยากาศวันหยุดอบอุ่น ความคมชัดสูง อบอุ่นและน่าดึงดูด”

หัวเรื่อง: ของขวัญขายดีที่สุดแห่งปี 2025 กลับมาวางจำหน่ายอีกครั้งแล้ว

แทนที่จะเป็นเอกสาร ภาพนี้สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในแคมเปญการตลาดตามฤดูกาล

เช่นเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ ด้านล่างนี้คุณจะเห็นว่าครีเอทีฟนี้ปรากฏภายในวิดเจ็ตเนทีฟจริง ๆ ในตำแหน่งการแสดงผลบนมือถือและเดสก์ท็อป

วิดเจ็ตสำหรับมือถือ
วิดเจ็ตสำหรับมือถือ

วิดเจ็ตสำหรับเดสก์ท็อป
วิดเจ็ตสำหรับเดสก์ท็อป

ตัวอย่างที่ 3: งานสร้างสรรค์ที่เน้นผลิตภัณฑ์ (สุขภาพ/อาหารเสริม)

ผลิตภัณฑ์ เป้าหมายของโฆษณา
แคปซูลบำรุงข้อต่อหรือวิตามินรวม เปลี่ยนจากภาพบรรจุภัณฑ์แบบธรรมดาไปเป็นภาพที่กระตุ้นความอยากรู้และเน้นนวัตกรรมที่รับรู้ได้ของผลิตภัณฑ์

Midjourney

ข้อความแจ้งเตือนพื้นฐาน: “ขวดวิตามินพลาสติกตั้งอยู่บนโต๊ะในครัวข้างแก้วน้ำ แสงแดดยามเช้า ภาพถ่ายสมจริง”
ข้อความแจ้งเตือนพื้นฐาน: “ขวดวิตามินพลาสติกตั้งอยู่บนโต๊ะในครัวข้างแก้วน้ำ แสงแดดยามเช้า ภาพถ่ายสมจริง”

ผลลัพธ์ทั่วไป: แม้ว่าภาพนี้จะให้ข้อมูลและเป็นภาพผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง แต่ก็ดูเหมือนรายการสินค้าในแคตตาล็อกทั่วไปและไม่สามารถสร้างความอยากรู้อยากเห็นได้ ความเรียบง่ายของภาพไม่สามารถกระตุ้นอารมณ์หรือสื่อถึงนวัตกรรมได้

MGID GenAI

สำหรับสถานการณ์นี้ MGID ใช้ตรรกะ “การเน้นสัมผัส” แคปซูลถูกแสดงให้เห็นว่าถูกถือไว้ระหว่างนิ้วมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง ราวกับว่าผู้ชมกำลังจะรับประทาน แคปซูลโปร่งใสที่บรรจุเม็ดหรือของเหลวที่มองเห็นได้บ่งบอกถึงนวัตกรรมและประสิทธิภาพ ในขณะที่แสงที่ส่องผ่านเม็ดยาช่วยเสริมการรับรู้ถึงสูตรที่ล้ำสมัย นี่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสร้างสรรค์จากการแสดงบรรจุภัณฑ์แบบเฉย ๆ ไปสู่ช่วงเวลาที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและดึงดูดความสนใจ

ข้อความพร้อมโฆษณา: “ภาพมาโครระยะใกล้มากของนิ้วมือที่มีเล็บที่ได้รับการดูแลอย่างสวยงาม กำลังถือแคปซูลใสหนึ่งแคปซูลที่บรรจุเม็ดสมุนไพรสีเขียวและสีทองเล็ก ๆ แสงแดดส่องผ่านเม็ดยา ทำให้เกิดเอฟเฟกต์เรืองแสง ภาพนี้แสดงรายละเอียดของผิวหนังอย่างละเอียดตัดกับฉากหลังที่เบลอมากของห้องครัวสไตล์ยุโรปที่เรียบง่ายและเป็นระเบียบ ให้ความรู้สึกถึงเทคโนโลยีชีวภาพและประสิทธิภาพ”
ข้อความพร้อมโฆษณา: “ภาพมาโครระยะใกล้มากของนิ้วมือที่มีเล็บที่ได้รับการดูแลอย่างสวยงาม กำลังถือแคปซูลใสหนึ่งแคปซูลที่บรรจุเม็ดสมุนไพรสีเขียวและสีทองเล็ก ๆ แสงแดดส่องผ่านเม็ดยา ทำให้เกิดเอฟเฟกต์เรืองแสง ภาพนี้แสดงรายละเอียดของผิวหนังอย่างละเอียดตัดกับฉากหลังที่เบลอมากของห้องครัวสไตล์ยุโรปที่เรียบง่ายและเป็นระเบียบ ให้ความรู้สึกถึงเทคโนโลยีชีวภาพและประสิทธิภาพ”

หัวเรื่อง: ปวดเข่าเหรอ ลองสูตรสมุนไพรใหม่นี้ก่อนอาหารเช้าสิ

ผลลัพธ์ที่ได้คือความอยากรู้อยากเห็นและการรับรู้ถึงนวัตกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มอัตราการคลิกผ่านในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

นี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งของลักษณะการสร้างสรรค์ที่ปรากฏในตำแหน่งโฆษณาแบบเนทีฟบนอุปกรณ์ต่าง ๆ

วิดเจ็ตเนทีฟสำหรับมือถือ
วิดเจ็ตเนทีฟสำหรับมือถือ

วิดเจ็ตเนทีฟสำหรับเดสก์ท็อป
วิดเจ็ตเนทีฟสำหรับเดสก์ท็อป

วิธีที่ MGID GenAI ใช้ในการสร้างความหลากหลายของภาพโฆษณา

ในการโฆษณา ความหลากหลายของภาพโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทดสอบและการกระจายตำแหน่งการแสดงผล MGID GenAI รองรับการสร้างภาพที่หลากหลายในวงกว้าง ช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถสร้างภาพหลายเวอร์ชันที่พร้อมใช้งานสำหรับการโฆษณาโดยอิงจากแนวคิดเดียว

แทนที่จะเขียนข้อความโฆษณาใหม่และปรับองค์ประกอบด้วยตนเอง ผู้โฆษณาสามารถสร้างภาพที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและมาตรฐานการโฆษณาแบบเนทีฟ ทำให้ง่ายต่อการทดสอบมุมมองภาพที่แตกต่างกันและรักษาความสอดคล้องของโครงสร้าง

เมื่อใช้ MGID GenAI จุดสนใจจะเปลี่ยนจากการสร้างภาพ "สมบูรณ์แบบ" เพียงภาพเดียว ไปเป็นการสร้างชุดภาพที่มีความหลากหลายและควบคุมได้ เหมาะสำหรับการใช้งานในแคมเปญ

จากภาพสู่โฆษณา: ความแตกต่างของขั้นตอนการทำงาน

ความแตกต่างระหว่างเครื่องมือจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากสร้างภาพเสร็จแล้ว

ขั้นตอนการทำงานของ Midjourney

  • สร้างภาพ
  • ส่งออกด้วยตนเอง
  • ปรับให้เข้ากับรูปแบบโฆษณาที่ต้องการ
  • ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • อัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มโฆษณา

ขั้นตอนการทำงานของ MGID GenAI

  • สร้างภาพภายในแพลตฟอร์มโฆษณา
  • ปรับให้ตรงกับข้อกำหนดของรูปแบบดั้งเดิมโดยอัตโนมัติ
  • ตรวจสอบตามนโยบายของแพลตฟอร์ม
  • พร้อมสำหรับการเปิดตัวแคมเปญ
Midjourney MGID GenAI
สร้างภาพคุณภาพสูง
สร้างขึ้นเพื่อการจัดวางโฆษณา
สอดคล้องกับแนวทางของแพลตฟอร์ม
ออกแบบมาเพื่อใช้ในแคมเปญ

ความแตกต่างที่สำคัญ: MGID GenAI กับ Midjourney

ความแตกต่างระหว่าง MGID GenAI กับ Midjourney อยู่ที่การออกแบบการทำงาน ทั้งสองสร้างภาพคุณภาพสูงได้ แต่มีอยู่ในจุดที่แตกต่างกันในวงจรชีวิตของโฆษณา

ตารางด้านล่างสรุปจุดที่ความแตกต่างเหล่านั้นเห็นได้ชัดเจนที่สุดในทางปฏิบัติ

มิติ Midjourney MGID GenAI
วัตถุประสงค์หลัก การสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจด้านภาพ การสร้างภาพที่มุ่งเน้นการโฆษณา
ตัวกระตุ้นการสร้าง คำสั่งด้วยตนเอง ข้อมูลสรุปโฆษณา + ข้อจำกัดของโฆษณา
ตำแหน่งในขั้นตอนการทำงาน ก่อนเปิดตัว ขั้นตอนการผลิตโฆษณา
การเปลี่ยนโฆษณา ด้วยตนเอง การสร้างรูปแบบที่หลากหลายอย่างรวดเร็ว
ความพร้อมของผลลัพธ์ ภาพดิบ โฆษณาที่พร้อมใช้งานและผ่านการตรวจสอบแล้ว
ความพยายามในการขยายขนาด เพิ่มขึ้นตามปริมาณ ลดความพยายามในการปรับเปลี่ยน

ทำไม GenAI ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจึงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเครื่องมือทั่วไปในการโฆษณา

การโฆษณาทำงานภายใต้ข้อจำกัดที่เครื่องมือสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ไม่ได้พิจารณา: กฎการจัดวาง มาตรฐานการปฏิบัติตาม ข้อจำกัดของเค้าโครง และการออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างลูกค้า การสร้างโมเดล AI ทั่วไปจะปรับให้เหมาะสมกับความสวยงาม AI สำหรับการโฆษณาที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะจะปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานตามบริบทภายในข้อจำกัดเหล่านั้น

ในทางปฏิบัติ ภาพโฆษณาที่ประสบความสำเร็จต้องทำมากกว่าแค่ดูดึงดูดใจ จะต้อง:

  • เหมาะกับตำแหน่งการแสดงผลแบบเนทีฟ
  • ยังคงชัดเจนในรูปแบบขนาดเล็ก
  • รองรับหัวข้อข่าวที่ดึงดูดใจ
  • สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • รักษาจุดสนใจด้านภาพไปที่ข้อเสนอคุณค่า

การตอบสนองความต้องการเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเป็นงานเชิงโครงสร้าง และความแตกต่างเชิงโครงสร้างระหว่าง GenAI ทั่วไปและ GenAI ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะจะชัดเจนขึ้นเมื่อเปรียบเทียบความสามารถของเครื่องมือเหล่านี้

Generic GenAI Purpose-built GenAI
เรียนรู้จากคำสั่ง
เข้าใจสไตล์ศิลปะ
เข้าใจรูปแบบโฆษณา
สร้างเนื้อหาที่พร้อมใช้งานสำหรับการแสดงผล

เมื่อใดที่ Midjourney คือตัวเลือกที่เหมาะสม

เหมาะที่สุดสำหรับ:

  • การพัฒนาแนวคิดในระยะเริ่มต้น
  • การทดลองด้านภาพก่อนเปิดตัว
  • ทีมขนาดเล็กที่ทดสอบไอเดียด้วยตนเอง
  • แคมเปญที่ต้องปรับแต่งเนื้อหาด้วยตนเองก่อนเปิดตัว
  • โฆษณาที่ไม่จำเป็นต้องหมุนเวียนบ่อย

ในกรณีเหล่านี้ การดูแลด้วยตนเองสามารถจัดการได้ และต้นทุนของการตอบสนองที่ล่าช้าค่อนข้างต่ำ

MGID GenAI เหมาะสมกว่าเมื่อใด

MGID GenAI เหมาะสมกว่าเมื่อความพร้อมและความสามารถในการขยายขนาดสำหรับการโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่:

  • เปิดตัวแคมเปญโฆษณาแบบเนทีฟเป็นประจำ
  • ต้องการโฆษณาที่สอดคล้องกับรูปแบบของแพลตฟอร์ม
  • ต้องการลดงานปรับแต่งด้วยตนเอง
  • ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการผลิตในสภาพแวดล้อมแบบเสียค่าใช้จ่าย
  • ต้องการภาพที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตั้งแต่เริ่มต้น

บทสรุป

Midjourney และ MGID GenAI ทำงานในขั้นตอนที่แตกต่างกันของกระบวนการโฆษณาเดียวกัน: Midjourney ช่วยเร่งกระบวนการคิดไอเดีย ในขณะที่ MGID GenAI ช่วยเร่งการนำไปใช้งาน

ในด้านการโฆษณา ข้อได้เปรียบที่แท้จริงมาจากการสร้างภาพที่ราบรื่นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเปิดตัวโดยไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติม ไม่มีความล่าช้า หรือปัญหาในการดำเนินงาน

คำถามที่พบบ่อย

Midjourney เหมาะสำหรับงานสร้างสรรค์โฆษณาหรือไม่

Midjourney สามารถช่วยสร้างแนวคิดภาพได้ แต่ต้องมีการปรับแต่ง การจัดรูปแบบ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมก่อนที่จะนำภาพเหล่านั้นไปใช้ในสภาพแวดล้อมการโฆษณาแบบเสียค่าใช้จ่าย

อะไรทำให้ MGID GenAI แตกต่างจากเครื่องมือ GenAI ทั่วไป

MGID GenAI ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมการโฆษณา สร้างภาพที่สอดคล้องกับรูปแบบของแพลตฟอร์ม มาตรฐานการตรวจสอบ และตรรกะการวางตำแหน่งโฆษณาแบบเนทีฟ

โฆษณาที่สร้างด้วย MGID GenAI จำเป็นต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเองหรือไม่

ไม่จำเป็น โฆษณาที่สร้างด้วย MGID GenAI สร้างขึ้นตามแนวทางของแพลตฟอร์ม MGID ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาการตรวจสอบและลดเวลาในการเตรียมการก่อนการเปิดตัว

ผู้โฆษณา
Ad Creation
Karina Klymenko
Karina Klymenko ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ MGID ด้วยประสบการณ์กว่าแปดปีในการสร้างโฆษณาที่รอบคอบและประสบความสำเร็จ Karina ดูแลสำนักงาน MGID ในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก เธอทำงานร่วมกับทีมต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างสรรค์โฆษณาทั้งหมดได้รับการแปลความหมายสำหรับภูมิภาคต่าง ๆ นอกเหนือจากความหลงใหลในการเรียนรู้และใช้กลเม็ดและคำแนะนำทางจิตวิทยาในระบบนิเวศการโฆษณาแล้ว Karina ยังติดตามแนวโน้มของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจกับอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง