เครื่องมือ AI สร้างสรรค์อย่าง Midjourney ได้เปลี่ยนวิธีการผลิตงานโฆษณาไปอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงสภาพแวดล้อมการโฆษณา AI ทุกตัวไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากัน บทความนี้จะเปรียบเทียบ MGID GenAI กับ Midjourney และอธิบายว่าทำไมเครื่องมือสร้างภาพทั่วไปจึงไม่ตอบโจทย์ผู้โฆษณา
การสร้างภาพไม่เคยรวดเร็วเท่านี้มาก่อนด้วย AI สร้างสรรค์ เพียงแค่ป้อนคำสั่ง ภาพที่สวยงามก็ออกมา เหมาะสำหรับการสร้างแรงบันดาลใจและการทดลองอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม การโฆษณามีข้อจำกัดที่เครื่องมือสร้างสรรค์ AI ทั่วไปไม่ได้คำนึงถึง ภาพอาจไม่เหมาะกับการใช้งานจริง อาจต้องปรับขนาด หรืออาจไม่ผ่านการตรวจสอบ ในสภาพแวดล้อมที่เน้นประสิทธิภาพ การสร้างภาพเป็นเพียงขั้นตอนแรก แต่การใช้งานจริงจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์
MGID GenAI สร้างภาพโดยคำนึงถึงความเป็นจริงของการโฆษณา โดยสร้างภาพที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานจริงมากกว่าที่จะเป็นเพียงผลงานศิลปะเดี่ยว ๆ
เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่าง คุณจำเป็นต้องมองข้ามคุณภาพของภาพและพิจารณาว่าแต่ละแพลตฟอร์มมีวิธีการสร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างไรในบริบทของสภาพแวดล้อมการโฆษณาจริง
Midjourney คืออะไร และออกแบบมาเพื่ออะไร
Midjourney คือเครื่องมือสร้างภาพอัตโนมัติที่สร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนข้อความให้เป็นภาพ มันไม่ได้ทำงานอยู่ภายในแพลตฟอร์มโฆษณา แดชบอร์ด หรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพ คุณค่าหลักของมันคือความเร็วในการสร้างสรรค์ สำรวจไอเดียภาพได้เร็วกว่าขั้นตอนการออกแบบแบบดั้งเดิม
สำหรับนักการตลาด นี่ทำให้ Midjourney มีประโยชน์อย่างยิ่งในขั้นตอนการคิดไอเดีย ภายในไม่กี่นาที ทีมงานสามารถสำรวจการตีความภาพได้หลากหลายโดยไม่ต้องมีบรีฟ คิว หรือความล่าช้าในการผลิต
Midjourney เหมาะกับขั้นตอนการตลาดใด
Midjourney ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อภารกิจคือ_การค้นหาความคิดสร้างสรรค์_
กรณีการใช้งานทั่วไป ได้แก่:
- การสร้างทิศทางภาพสำหรับแคมเปญ
- การสำรวจสไตล์ก่อนที่จะตัดสินใจผลิต
- การสร้างอารมณ์หรือภาพตัวอย่างแนวคิด
- การสร้างภาพร่างสำหรับการพูดคุยภายในหรือการทดสอบเบื้องต้น
ในขณะนั้น ความแม่นยำและการปฏิบัติตามข้อกำหนดมีความสำคัญน้อยกว่าปริมาณและความหลากหลาย เป้าหมายคือการค้นหาสิ่งที่เป็นไปได้ และนั่นคือจุดเด่นของ Midjourney
สิ่งที่ Midjourney มองไม่เห็น
เมื่อภาพออกจาก Midjourney และเข้าสู่แคมเปญจริง ภาพนั้นจะอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เครื่องมือไม่สามารถเข้าถึงได้
มันไม่รู้ว่า:
- ภาพจะต้องถูกนำมาใช้รูปแบบใดบ้าง
- เค้าโครงใช้งานได้ในตำแหน่งโฆษณาขนาดเล็กหรือไม่
- ภาพตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์มหรือไม่
- หัวข้อและภาพจะทำงานร่วมกันอย่างไรในบล็อกโฆษณาแบบเนทีฟ
- ภาพได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานโฆษณาหรือไม่
จากมุมมองของ Midjourney ภาพทุกภาพเสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาที่สร้างขึ้น แต่จากมุมมองของผู้โฆษณา นั่นคือจุดเริ่มต้นของงานที่แท้จริง
ช่องว่างในการดำเนินงานสำหรับผู้โฆษณา
การใช้ Midjourney ในการโฆษณาแบบเสียเงินนำมาซึ่งขั้นตอนการทำงานใหม่ (และต้องทำด้วยตนเอง) ดังนี้:
- สร้างภาพผ่านการแจ้งเตือน
- ส่งออกภาพ
- ปรับขนาดและปรับให้เข้ากับรูปแบบโฆษณา
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- อัปโหลดเนื้อหาที่แก้ไขแล้วกลับไปยังแพลตฟอร์มโฆษณา
วงจรนี้ทำงานได้ แต่ไม่สามารถรองรับการขยายขนาดได้ เมื่อปริมาณแคมเปญเพิ่มขึ้น ปริมาณการปรับแต่งด้วยตนเองก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย สิ่งที่เริ่มต้นด้วยการสร้างอย่างรวดเร็ว มักจะกลายเป็นภาระงานด้านการดำเนินงานก่อนที่จะเปิดตัว
นี่ไม่ใช่ข้อจำกัดของ Midjourney แต่เป็นการสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของมัน: การสำรวจ
เพื่อให้เข้าใจว่า AI ที่ใช้ในการสร้างภาพสำหรับโฆษณาโดยเฉพาะนั้นมีวิธีการสร้างภาพที่แตกต่างกันอย่างไร เราจำเป็นต้องดูที่ MGID GenAI ซึ่งเป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างภาพที่พร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมการโฆษณาจริง
MGID GenAI คืออะไร
MGID GenAI คือชุดความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสร้างขึ้นโดยตรงในแพลตฟอร์ม MGID ทำงานควบคู่ไปกับการตั้งค่าแคมเปญ การกำหนดเป้าหมาย และเครื่องมือการจัดการเนื้อหา
ในขณะที่เครื่องมือสร้างภาพส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยข้อความที่เน้นความสวยงามหรืออารมณ์ แต่ MGID GenAI เริ่มต้นด้วยข้อกำหนดของการโฆษณา: ตรรกะในการจัดวาง ข้อจำกัดของรูปแบบ และความสามารถในการใช้งานภายในสภาพแวดล้อมดั้งเดิม การสร้างสรรค์งานโฆษณาของ MGID ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเพียงแค่ไอเดีย แต่ยังรวมถึงความต้องการในการใช้งานจริงด้วย
จากการสร้างภาพสู่ชิ้นงานพร้อมใช้งานสำหรับโฆษณา
MGID GenAI ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความต้องการในการผลิตโฆษณาจริง แทนที่จะสร้างภาพแบบแยกเดี่ยวที่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติม MGID GenAI จะสร้างชิ้นงานที่มีโครงสร้างเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมแบบเนทีฟ
ภาพจะ:
- ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบและอัตราส่วนภาพที่ถูกต้อง
- ถูกจัดองค์ประกอบเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในรูปแบบภาพขนาดย่อและการแสดงผลแบบฟีด
- มีโครงสร้างเพื่อรองรับการผสานรวมกับหัวข้อข่าว
- สอดคล้องกับแนวทางของแพลตฟอร์มก่อนที่จะเข้าสู่แดชบอร์ด
นอกเหนือจากภาพแล้ว MGID GenAI ยังสามารถสร้างองค์ประกอบสนับสนุน เช่น ชื่อเรื่องและคำกระตุ้นการตัดสินใจที่เข้ากับรูปแบบโฆษณาแบบเนทีฟได้อีกด้วย การติดป้ายกำกับ AI ที่ชัดเจนและกระบวนการตรวจสอบในตัวช่วยลดอุปสรรคก่อนการเปิดตัว ผลลัพธ์ที่ได้คือชิ้นงานโฆษณาที่พร้อมใช้งานในแคมเปญได้ทันที
|ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างสรรค์ของ MGID หรือไม่ สำรวจคู่มือฉบับสมบูรณ์ของเราเกี่ยวกับฟีเจอร์ของ MGID GenAI ซึ่งเราได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการแปลงข้อความเป็นภาพ การสร้างภาพเป็นภาพ การเขียนโฆษณาด้วย AI และการคาดการณ์ประสิทธิภาพไว้อย่างละเอียด
MGID GenAI เทียบกับ Midjourney: ความแตกต่างด้านวัตถุประสงค์และการออกแบบ
โดยพื้นฐานแล้ว ทั้ง Midjourney และ MGID GenAI สร้างภาพจากโมเดล AI ความแตกต่างอยู่ที่ปรัชญาการออกแบบและการใช้งานที่ตั้งใจไว้
- Midjourney สร้างขึ้นเพื่อการสำรวจความคิดสร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับการตีความทางศิลปะ ความสมบูรณ์ของภาพ และการทดลองสไตล์
- MGID GenAI สร้างขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมการโฆษณา โดยให้ความสำคัญกับความชัดเจน ความเข้ากันได้กับการจัดวาง และการจัดเรียงรูปแบบโฆษณา
|Midjourney
|MGID GenAI
|จุดเน้นหลัก
|การสร้างภาพเชิงศิลปะ
|การสร้างภาพเพื่อการโฆษณา
|การรับรู้บริบท
|ไม่มี
|ตรรกะการจัดวางโฆษณาแบบเนทีฟ
|ประเภทผลลัพธ์
|ภาพเดี่ยว
|เนื้อหาภาพพร้อมโฆษณา
|การเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบ
|ด้วยตนเอง
|ในตัว
เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างเหล่านี้อย่างถ่องแท้ ลองมาดูว่าเครื่องมือทั้งสองตอบสนองต่อไอเดียสร้างสรรค์เดียวกันในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไร
ตัวอย่างที่ 1: Evergreen Lifestyle (ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว / ต่อต้านริ้วรอย)
|ผลิตภัณฑ์
|เป้าหมายในการโฆษณา
|ครีมบำรุงผิวหรือเซรั่มไฮยาลูรอนิกแอซิด
|หลีกเลี่ยงความงามแบบ "สมบูรณ์แบบในสตูดิโอ" ที่ดูไม่เป็นธรรมชาติ แต่ยังคงรักษาความสวยงามระดับพรีเมียมไว้ ผิวควรดูมีชีวิตชีวา: ชุ่มชื้น นุ่มนวล และดูเป็นธรรมชาติ
Midjourney
ผลลัพธ์ทั่วไป: แม้ว่าจะถูกต้องตามหลักการ แต่ภาพนี้ดูไร้ชีวิตชีวา ตัวแบบนิ่งสนิท ผิวดูเรียบเนียนหรือด้านเกินไป ไม่มีความรู้สึกชุ่มชื้น สดชื่น หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้เห็นชัดเจน ภาพดูเหมือนภาพสต็อกมากกว่าโฆษณาที่เน้นประสิทธิภาพ
MGID GenAI
สำหรับสถานการณ์นี้ MGID ใช้ตรรกะ “สัมผัสแห่งผิวสัมผัส” แทนที่จะแสดงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว ภาพจะเน้นความรู้สึกของผิว เอฟเฟ็กต์ผิวเปียกและหยดน้ำที่มองเห็นได้สร้างความเชื่อมโยงกับความบริสุทธิ์ ความสดชื่น และความมีชีวิตชีวา พื้นผิวที่สมจริงมาก รวมถึงรูขุมขนที่มองเห็นได้ ช่วยหลีกเลี่ยงมาตรฐานความงามที่เรียบเนียนเกินไป ในขณะที่ยังคงรักษาความสวยงามระดับพรีเมียม ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพที่สื่อถึงความชุ่มชื้นในฐานะความรู้สึกทางกายภาพ
ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เพียงแต่ดึงดูดสายตาเท่านั้น แต่ยังสร้างความรู้สึกสัมผัสที่ดีกว่าเมื่อแสดงผลในรูปแบบเนทีฟ
ด้านล่างนี้ คุณจะเห็นว่าครีเอทีฟของ MGID GenAI ปรากฏภายในวิดเจ็ตโฆษณาแบบเนทีฟจริง ๆ ในรูปแบบมือถือและเดสก์ท็อปอย่างไร
ตัวอย่างที่ 2: โฆษณาตามฤดูกาล (ของขวัญวันหยุดฤดูหนาว)
|ผลิตภัณฑ์
|เป้าหมายของโฆษณา
|น้ำหอมหรือเครื่องสำอางระดับพรีเมียม
|นำเสนอผลิตภัณฑ์เป็นของขวัญวันหยุดที่น่าสนใจ โดยผสานเข้ากับบรรยากาศฤดูหนาวอันมหัศจรรย์ แทนที่จะวางไว้ใกล้กับของตกแต่งเฉย ๆ
Midjourney
ผลลัพธ์ทั่วไป: ภาพที่ได้จะเป็นภาพนิ่ง ขวดน้ำหอมและของตกแต่งแยกจากกัน ภาพดูคล้ายกับภาพในแคตตาล็อก ซึ่งดูถูกต้องตามหลักสุนทรียศาสตร์ แต่ขาดความรู้สึกถึงมิติ ความลึก ความคมชัด และความน่าดึงดูดใจในฐานะของขวัญระดับพรีเมียม
MGID GenAI
สำหรับสถานการณ์นี้ MGID ใช้ตรรกะ “ผลิตภัณฑ์เด่น” ผลิตภัณฑ์กลายเป็นศูนย์กลางทางอารมณ์และภาพขององค์ประกอบ แทนที่จะเป็นเพียงวัตถุประกอบฉาก โบเก้สีทองอร่ามและการสะท้อนแสงแบบภาพยนตร์ถูกผสานเข้ากับพื้นผิวแก้ว ล้อมรอบขวดด้วยความรู้สึกมหัศจรรย์และความพิเศษ แนวทางนี้เปลี่ยนภาพนิ่งให้กลายเป็นเรื่องราวระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความปรารถนา
แทนที่จะเป็นเอกสาร ภาพนี้สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในแคมเปญการตลาดตามฤดูกาล
เช่นเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ ด้านล่างนี้คุณจะเห็นว่าครีเอทีฟนี้ปรากฏภายในวิดเจ็ตเนทีฟจริง ๆ ในตำแหน่งการแสดงผลบนมือถือและเดสก์ท็อป
ตัวอย่างที่ 3: งานสร้างสรรค์ที่เน้นผลิตภัณฑ์ (สุขภาพ/อาหารเสริม)
|ผลิตภัณฑ์
|เป้าหมายของโฆษณา
|แคปซูลบำรุงข้อต่อหรือวิตามินรวม
|เปลี่ยนจากภาพบรรจุภัณฑ์แบบธรรมดาไปเป็นภาพที่กระตุ้นความอยากรู้และเน้นนวัตกรรมที่รับรู้ได้ของผลิตภัณฑ์
Midjourney
ผลลัพธ์ทั่วไป: แม้ว่าภาพนี้จะให้ข้อมูลและเป็นภาพผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง แต่ก็ดูเหมือนรายการสินค้าในแคตตาล็อกทั่วไปและไม่สามารถสร้างความอยากรู้อยากเห็นได้ ความเรียบง่ายของภาพไม่สามารถกระตุ้นอารมณ์หรือสื่อถึงนวัตกรรมได้
MGID GenAI
สำหรับสถานการณ์นี้ MGID ใช้ตรรกะ “การเน้นสัมผัส” แคปซูลถูกแสดงให้เห็นว่าถูกถือไว้ระหว่างนิ้วมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง ราวกับว่าผู้ชมกำลังจะรับประทาน แคปซูลโปร่งใสที่บรรจุเม็ดหรือของเหลวที่มองเห็นได้บ่งบอกถึงนวัตกรรมและประสิทธิภาพ ในขณะที่แสงที่ส่องผ่านเม็ดยาช่วยเสริมการรับรู้ถึงสูตรที่ล้ำสมัย นี่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสร้างสรรค์จากการแสดงบรรจุภัณฑ์แบบเฉย ๆ ไปสู่ช่วงเวลาที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและดึงดูดความสนใจ
ผลลัพธ์ที่ได้คือความอยากรู้อยากเห็นและการรับรู้ถึงนวัตกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มอัตราการคลิกผ่านในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
นี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งของลักษณะการสร้างสรรค์ที่ปรากฏในตำแหน่งโฆษณาแบบเนทีฟบนอุปกรณ์ต่าง ๆ
วิธีที่ MGID GenAI ใช้ในการสร้างความหลากหลายของภาพโฆษณา
ในการโฆษณา ความหลากหลายของภาพโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทดสอบและการกระจายตำแหน่งการแสดงผล MGID GenAI รองรับการสร้างภาพที่หลากหลายในวงกว้าง ช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถสร้างภาพหลายเวอร์ชันที่พร้อมใช้งานสำหรับการโฆษณาโดยอิงจากแนวคิดเดียว
แทนที่จะเขียนข้อความโฆษณาใหม่และปรับองค์ประกอบด้วยตนเอง ผู้โฆษณาสามารถสร้างภาพที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและมาตรฐานการโฆษณาแบบเนทีฟ ทำให้ง่ายต่อการทดสอบมุมมองภาพที่แตกต่างกันและรักษาความสอดคล้องของโครงสร้าง
เมื่อใช้ MGID GenAI จุดสนใจจะเปลี่ยนจากการสร้างภาพ "สมบูรณ์แบบ" เพียงภาพเดียว ไปเป็นการสร้างชุดภาพที่มีความหลากหลายและควบคุมได้ เหมาะสำหรับการใช้งานในแคมเปญ
จากภาพสู่โฆษณา: ความแตกต่างของขั้นตอนการทำงาน
ความแตกต่างระหว่างเครื่องมือจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากสร้างภาพเสร็จแล้ว
ขั้นตอนการทำงานของ Midjourney
- สร้างภาพ
- ส่งออกด้วยตนเอง
- ปรับให้เข้ากับรูปแบบโฆษณาที่ต้องการ
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- อัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มโฆษณา
ขั้นตอนการทำงานของ MGID GenAI
- สร้างภาพภายในแพลตฟอร์มโฆษณา
- ปรับให้ตรงกับข้อกำหนดของรูปแบบดั้งเดิมโดยอัตโนมัติ
- ตรวจสอบตามนโยบายของแพลตฟอร์ม
- พร้อมสำหรับการเปิดตัวแคมเปญ
|Midjourney
|MGID GenAI
|สร้างภาพคุณภาพสูง
|✅
|✅
|สร้างขึ้นเพื่อการจัดวางโฆษณา
|❌
|✅
|สอดคล้องกับแนวทางของแพลตฟอร์ม
|❌
|✅
|ออกแบบมาเพื่อใช้ในแคมเปญ
|❌
|✅
ความแตกต่างที่สำคัญ: MGID GenAI กับ Midjourney
ความแตกต่างระหว่าง MGID GenAI กับ Midjourney อยู่ที่การออกแบบการทำงาน ทั้งสองสร้างภาพคุณภาพสูงได้ แต่มีอยู่ในจุดที่แตกต่างกันในวงจรชีวิตของโฆษณา
ตารางด้านล่างสรุปจุดที่ความแตกต่างเหล่านั้นเห็นได้ชัดเจนที่สุดในทางปฏิบัติ
|มิติ
|Midjourney
|MGID GenAI
|วัตถุประสงค์หลัก
|การสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจด้านภาพ
|การสร้างภาพที่มุ่งเน้นการโฆษณา
|ตัวกระตุ้นการสร้าง
|คำสั่งด้วยตนเอง
|ข้อมูลสรุปโฆษณา + ข้อจำกัดของโฆษณา
|ตำแหน่งในขั้นตอนการทำงาน
|ก่อนเปิดตัว
|ขั้นตอนการผลิตโฆษณา
|การเปลี่ยนโฆษณา
|ด้วยตนเอง
|การสร้างรูปแบบที่หลากหลายอย่างรวดเร็ว
|ความพร้อมของผลลัพธ์
|ภาพดิบ
|โฆษณาที่พร้อมใช้งานและผ่านการตรวจสอบแล้ว
|ความพยายามในการขยายขนาด
|เพิ่มขึ้นตามปริมาณ
|ลดความพยายามในการปรับเปลี่ยน
ทำไม GenAI ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจึงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเครื่องมือทั่วไปในการโฆษณา
การโฆษณาทำงานภายใต้ข้อจำกัดที่เครื่องมือสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ไม่ได้พิจารณา: กฎการจัดวาง มาตรฐานการปฏิบัติตาม ข้อจำกัดของเค้าโครง และการออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างลูกค้า การสร้างโมเดล AI ทั่วไปจะปรับให้เหมาะสมกับความสวยงาม AI สำหรับการโฆษณาที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะจะปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานตามบริบทภายในข้อจำกัดเหล่านั้น
ในทางปฏิบัติ ภาพโฆษณาที่ประสบความสำเร็จต้องทำมากกว่าแค่ดูดึงดูดใจ จะต้อง:
- เหมาะกับตำแหน่งการแสดงผลแบบเนทีฟ
- ยังคงชัดเจนในรูปแบบขนาดเล็ก
- รองรับหัวข้อข่าวที่ดึงดูดใจ
- สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- รักษาจุดสนใจด้านภาพไปที่ข้อเสนอคุณค่า
การตอบสนองความต้องการเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเป็นงานเชิงโครงสร้าง และความแตกต่างเชิงโครงสร้างระหว่าง GenAI ทั่วไปและ GenAI ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะจะชัดเจนขึ้นเมื่อเปรียบเทียบความสามารถของเครื่องมือเหล่านี้
|Generic GenAI
|Purpose-built GenAI
|เรียนรู้จากคำสั่ง
|✅
|✅
|เข้าใจสไตล์ศิลปะ
|✅
|✅
|เข้าใจรูปแบบโฆษณา
|❌
|✅
|สร้างเนื้อหาที่พร้อมใช้งานสำหรับการแสดงผล
|❌
|✅
เมื่อใดที่ Midjourney คือตัวเลือกที่เหมาะสม
เหมาะที่สุดสำหรับ:
- การพัฒนาแนวคิดในระยะเริ่มต้น
- การทดลองด้านภาพก่อนเปิดตัว
- ทีมขนาดเล็กที่ทดสอบไอเดียด้วยตนเอง
- แคมเปญที่ต้องปรับแต่งเนื้อหาด้วยตนเองก่อนเปิดตัว
- โฆษณาที่ไม่จำเป็นต้องหมุนเวียนบ่อย
ในกรณีเหล่านี้ การดูแลด้วยตนเองสามารถจัดการได้ และต้นทุนของการตอบสนองที่ล่าช้าค่อนข้างต่ำ
MGID GenAI เหมาะสมกว่าเมื่อใด
MGID GenAI เหมาะสมกว่าเมื่อความพร้อมและความสามารถในการขยายขนาดสำหรับการโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่:
- เปิดตัวแคมเปญโฆษณาแบบเนทีฟเป็นประจำ
- ต้องการโฆษณาที่สอดคล้องกับรูปแบบของแพลตฟอร์ม
- ต้องการลดงานปรับแต่งด้วยตนเอง
- ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการผลิตในสภาพแวดล้อมแบบเสียค่าใช้จ่าย
- ต้องการภาพที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตั้งแต่เริ่มต้น
บทสรุป
Midjourney และ MGID GenAI ทำงานในขั้นตอนที่แตกต่างกันของกระบวนการโฆษณาเดียวกัน: Midjourney ช่วยเร่งกระบวนการคิดไอเดีย ในขณะที่ MGID GenAI ช่วยเร่งการนำไปใช้งาน
ในด้านการโฆษณา ข้อได้เปรียบที่แท้จริงมาจากการสร้างภาพที่ราบรื่นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเปิดตัวโดยไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติม ไม่มีความล่าช้า หรือปัญหาในการดำเนินงาน
คำถามที่พบบ่อย
Midjourney เหมาะสำหรับงานสร้างสรรค์โฆษณาหรือไม่
Midjourney สามารถช่วยสร้างแนวคิดภาพได้ แต่ต้องมีการปรับแต่ง การจัดรูปแบบ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมก่อนที่จะนำภาพเหล่านั้นไปใช้ในสภาพแวดล้อมการโฆษณาแบบเสียค่าใช้จ่าย
อะไรทำให้ MGID GenAI แตกต่างจากเครื่องมือ GenAI ทั่วไป
MGID GenAI ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมการโฆษณา สร้างภาพที่สอดคล้องกับรูปแบบของแพลตฟอร์ม มาตรฐานการตรวจสอบ และตรรกะการวางตำแหน่งโฆษณาแบบเนทีฟ
โฆษณาที่สร้างด้วย MGID GenAI จำเป็นต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเองหรือไม่
ไม่จำเป็น โฆษณาที่สร้างด้วย MGID GenAI สร้างขึ้นตามแนวทางของแพลตฟอร์ม MGID ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาการตรวจสอบและลดเวลาในการเตรียมการก่อนการเปิดตัว