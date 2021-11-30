Рекламный рынок перенасыщен как никогда, а привлечение внимание аудитории начало выглядеть для рекламодателей как лотерея. Выживание зависит от способности бренда охватить аудиторию аутентичными сообщениями, именно тогда, когда пользователи готовы их услышать.

Без надежных данных паблишерам часто не удается предвидеть нужды пользователей, и они переоптимизируют веб-страницы под просматриваемость. Это в большинстве случаев ухудшает пользовательский опыт, что ведет к низкой вовлеченности пользователей и разочаровывающим результатам кампании.

Маркетологи делают все, что можно, чтобы найти креативные решения проблемы подбора правильной рекламы, показа ее в нужное время и в нужном месте правильным пользователям. Но это не сильно работает без надежных данных.

У MGID есть вся информация, нужная для объективно лучших решений плейсмента, подтвержденная новейшими исследованиями внимания и вовлеченности пользователей.

Почему возможен этот прорыв в размещении рекламы?

Когда дело касается решений рекламного плейсмента, ясно что данные bounce rate и времени, проведенным пользователем на странице не подходят. Время на странице не дает четкой идеи об уровне вовлеченности и не показывает, как сильно пользователи взаимодействуют с контентом. Другими словами, не понятно, чем контент зацепил пользователя и где сосредоточено его внимание.

Без данных о том, какая часть статьи привлекла аудиторию больше всего, маркетологи не могут оптимизировать размещение рекламы объективно и на основе данных. Чтобы повысить шанс быть замеченным без использования данных, маркетологи стремятся выбирать популярные стратегии размещения или атаковать пользователя множеством объявлений на одной странице.

Наша инновация в in-content impact виджетах — реакция на этот благонамеренный, но неэффективный тренд. Мы не захламляем статьи рекламой, у которой нет шанса быть замеченной. Вместо этого наш алгоритм размещения по данным о внимании пользователей полагается на эмпирические доказательства, собранные на тысячах новостных статей. Он показывает, как пользователи реагируют на контент, и что привлекает их внимание больше всего.

На эту инновацию нас вдохновили два чрезвычайно важных исследования о моделировании внимания и измерении вовлеченности пользователей.

Используя данные об области просмотра, показывающей, как долго конкретный элемент страницы отображался на экране, исследователи смогли изучить вовлеченность пользователя на ранее недоступной глубине — на HTML-уровне внутри страницы. Им удалось извлечь точные данные о внимании пользователей к разным элементам веб-страницы с помощью анализа метрик области просмотра и прокрутки. Результаты моделирования гораздо точнее, чем у простого наблюдения за временем, проведенным на странице.

Как работает алгоритм MGID по данным о внимании пользователя?

Чтобы определить самое потенциально лучшее размещение рекламы, мы разработали ИИ-алгоритм, полагающийся на данные об области просмотра. Он автоматически вставляет рекламу в самые «горячие» части любого контента. Это буквально приносит бренду потенциальные лиды на блюдечке.

Мы использовали выборку из более чем 100 миллионов просмотров страниц 120 тысяч статей главных новостных сайтов. Благодаря данным об активности пользователей от паблишеров-партнеров MGID, нам удалось создать превосходную систему прогнозирования, четко определяющую самые привлекательные возможности размещения рекламы. Наш анализ учитывал время, которое пользователи провели в каждом разделе статьи, взаимодействие с каждым элементом на странице и даже длину статьи и географические данные.

Полученная модель предсказывает идеальное время и место для автоматического показа контекстуально релевантных in-content impact виджетов, которые вероятнее всего привлекут пользователей.

Таргетированный плейсмент виджетов и нативный формат рекламы дает объявлениям больше просмотров. Вместе с другими функциями оптимизации и ноу-хау вроде кросс-форматного дохода это усиливает эффективность MGID и паблишеров-партнеров:

средний vCPM платформы повысился на 18%;

средний CTR увеличился на 10%, а средний CR на 23% по сравнению с другими рекламными форматами.

Заключение

Алгоритм размещения объявлений MGID по данным о внимании пользователей — инновационный маркетинговый инструмент, подтвержденный годами исследований и анализа взаимодействия пользователей с контентом.

Благодаря продвинутым техникам размещения рекламы мы уверенно гарантируем удовлетворение как рекламодателей, так и паблишеров. Рекламодателям больше не придется переплачивать за ненужные объявления, засоряющие страницу и ухудшающие впечатления пользователей, а паблишеры получат больше прибыли с каждого показа.