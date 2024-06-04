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Нативные объявления
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Как MGID сочетает высококачественные креативы и успех в CTR
Качество рекламы — ключ к успешным онлайн-кампаниям. Для рекламодателей хорошо продуманный кре...
6 дек. 2024 г. • 5 мин чтения
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Функция прогнозирования эффективности с помощью ИИ в MGID Ad...
MGID стремится развивать использование технологий ИИ, чтобы сделать сервис как можно более удо...
10 июн. 2024 г. • 4 мин чтения
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Боремся за качество рекламы: на что обращать внимание, когда...
На конференции IAB HowTo в Варшаве (Польша) Карина Клименко, руководитель Отдела креатива и мо...
12 апр. 2024 г. • 6 мин чтения
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Повышаем качество с помощью ИИ. Инновационные подходы для ка...
В меняющемся мире здоровья и красоты, где и глазом не моргнешь, как изменились и тенденции, и ...
22 мар. 2024 г. • 4 мин чтения
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Основные вертикали партнерского маркетинга и базовые стратег...
Партнерский маркетинг — это динамичный подход к цифровой коммерции, который полагается на парт...
11 мар. 2024 г. • 13 мин чтения
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MGID усовершенствует планирование и проведение рекламных кам...
MGID, глобальная рекламная платформа, запустила новый дашборд для MGID Ads, набора инструменто...
19 февр. 2024 г. • 1 мин чтения
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Руководство
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Как получить максимум от своих рекламных материалов
Мы и не заметили, как закончился 2023 год и наступила новая эпоха в сфере рекламы — эпоха, кот...
16 февр. 2024 г. • 1 мин чтения