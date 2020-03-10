Affiliate World Global 2026
Дата начала: 4 марта 2026 г. в 08:00 GST • Дата окончания: 5 марта 2026 г. в 16:00 GST
Место встречи: Dubai World Trade Center, Объединённые Арабские Эмираты • Встреть нас: Стенд C23
Событие в индустрии
MGID на Affiliate World Global 2026 Встретимся в Дубае!
Affiliate World — одно из ведущих событий в индустрии, которое Нил Пател назвал «единственным мероприятием, которое обязательно стоит посетить». 4 – 5 марта 2026 года в Дубае соберутся лучшие эксперты и компании со всего мира, чтобы обсудить передовые стратегии, аналитические подходы и будущее affiliate- и eCommerce-маркетинга.
Загляните на наш стенд, чтобы познакомиться с командой MGID, обсудить возможности партнёрства и узнать, как наши AI-решения помогают масштабировать affiliate-кампании по всему миру.
Подробнее: https://affiliateworldconferences.com/dubai