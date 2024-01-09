В 2024 году цифровой ландшафт готов к значительным изменениям, поскольку основные браузеры готовятся отключить сторонние файлы cookie. Этот трансформационный процесс уже начат, и Chrome следует за Firefox и Safari, уже давно внедрившими шаги по прекращению использования файлов cookie. По состоянию на 4 января 2024 года Chrome инициировал ограничение посторонних файлов cookie для 1% своих пользователей с помощью функции защиты от отслеживания. Эта мера предназначена для тестирования перед распространением на 100% пользователей в третьем квартале 2024 года.

Несмотря на то, что этот шаг знаменует собой положительное движение к улучшению веб-конфиденциальности, он поднимает ключевые вопросы относительно будущего рекламы в целом и таргетинга в частности. В MGID мы активно внедряем эти изменения и готовы к адаптации. Присоединяйтесь к исследованию деталей того, как MGID готовится к приближению cookiepocalypse.

Жизнь после сторонних файлов cookie: что это означает для рекламодателей и паблишеров?

Есть ли жизнь после файлов cookie и на кого больше повлияет прекращение их использования? На самом деле это может иметь значительные последствия как для рекламодателей, так и для паблишеров, но влияние может восприниматься по-разному в зависимости от точки зрения.

Рекламодатели:

Проблемы. Рекламодатели в значительной степени полагаются на сторонние файлы cookie для целевой рекламы, ретаргетинга и измерения эффективности кампании. С прекращением использования сторонних файлов cookie рекламодателям может стать сложнее показывать персонализированную рекламу на основе поведения пользователей на разных веб-сайтах.

Рекламодатели в значительной степени полагаются на сторонние файлы cookie для целевой рекламы, ретаргетинга и измерения эффективности кампании. С прекращением использования сторонних файлов cookie рекламодателям может стать сложнее показывать персонализированную рекламу на основе поведения пользователей на разных веб-сайтах. Возможности. Рекламодателям нужно будет адаптироваться к альтернативным методам таргетинга и измерения эффективности, таким как данные первой стороны, контекстный таргетинг и новые технологии, такие как API, сохраняющие конфиденциальность. Это изменение может привести к подходу, более ориентированному на конфиденциальность и пользователя, потенциально способствуя большему доверию и взаимодействию.

Паблишеры:

Проблемы. Паблишеры могут столкнуться с проблемами монетизации своего контента, поскольку прекращение использования сторонних файлов cookie может повлиять на эффективность программной рекламы. Это объясняется тем, что рекламодателям может быть труднее нацелиться на конкретную аудиторию, не полагаясь на данные третьих сторон.

Паблишеры могут столкнуться с проблемами монетизации своего контента, поскольку прекращение использования сторонних файлов cookie может повлиять на эффективность программной рекламы. Это объясняется тем, что рекламодателям может быть труднее нацелиться на конкретную аудиторию, не полагаясь на данные третьих сторон. Возможности. Позитивно то, что паблишеры, имеющие прочные прямые отношения со своей аудиторией, могут извлечь выгоду от изменений. Они могут использовать свои данные первой стороны для рекламы и развивать более прямые и персонализированные отношения с рекламодателями. Кроме того, паблишеры могут исследовать контекстную рекламу, которая полагается на контент страницы, а не на отслеживание пользователей.

Теперь перейдем непосредственно к нашей дорожной карте на фоне изменений файлов cookie.

Шаг №1. Фокус на данных первой стороны

В рамках post-cookie плана MGID уделяет большое внимание данным первой стороны. Данные первой стороны – это информация, собранная непосредственно от пользователей, когда они взаимодействуют с веб-сайтом или платформой, и которой они охотно делятся, например предпочтения и поведение.

У MGID данные первой стороны стали краеугольным камнем для формирования аудитории и таргетинга. Отслеживая взаимодействие пользователей с рекламой, MGID использует мощность этих данных для создания более персонализированного и соответствующего опыта для пользователей. Этот подход особенно ценен, поскольку мы ориентируемся на изменения, вызванные прекращением поддержки сторонних файлов cookie.

Кроме того, наша интеграция с LiveRamp Connect, ведущей платформой для подключения данных, позволяет беспрепятственно объединять аудиторию первой стороны рекламодателей. Это сотрудничество гарантирует, что рекламодатели могут связываться с релевантной аудиторией среди ведущих паблишеров во всем мире, отдавая приоритету контролю и выбору пользователя.

Шаг №2. Унифицированные идентификаторы

Унифицированные идентификаторы — это стандартизированные решения, обеспечивающие конфиденциальность и совместимые решения, которые помогают преодолеть пробел, образованный прекращением использования сторонних файлов cookie. Они предоставляют способ распознавать и отслеживать пользователей на разных платформах, не полагаясь на файлы cookie. Для рекламодателей и паблишеров унифицированные идентификаторы предлагают несколько преимуществ. Они повышают способность идентифицировать адресную аудиторию и взаимодействовать с ней, ориентируясь на конфиденциальность. Это гарантирует, что персонализированный и релевантный контент может охватить нужных пользователей без ущерба для конфиденциальности.

В рамках нашего стремления адаптироваться к развивающемуся рекламному ландшафту MGID активно поддерживает ведущих поставщиков идентификаторов, таких как LiveRamp ATS, ID5, Lotame Panorama ID и Unified ID. Эти партнерства позволяют партнерам спроса точно и безопасно определять адресованную аудиторию в экосистеме MGID. Благодаря интеграции с этими надежными поставщиками идентификаторов MGID гарантирует, что рекламодатели и паблишеры смогут плавно перейти в эру без файлов cookie, сохраняя при этом точность и эффективность своих стратегий таргетинга.

Шаг №3. Контекстный таргетинг

Решение MGID Contextual Intelligence — это хорошо внедренная функция, эффективно справляющаяся с проблемами, связанными с отказом от сторонних файлов cookie. Это решение является спасением для онлайн-паблишеров, гарантируя сохранность доходов от рекламы и одновременно предоставляя рекламодателям надежные возможности таргетинга.

Вот как это работает: используя передовые алгоритмы искусственного интеллекта, Contextual Intelligence от MGID погружается в статьи, понимая их содержание, контекст и чувства. Это как языковой эксперт, классифицирующий содержимое на основе собственной таксономии контента MGID, которая выходит далеко за рамки текущих стандартов современных решений контекстного таргетинга. Кроме того, MGID идет еще дальше, позволяя рекламодателям создавать настроенные контекстные определения в соответствии с их конкретными потребностями. Алгоритмы ИИ учатся на разных статьях, обеспечивая точную классификацию и понимание настроений.

Для рекламодателей это означает точный таргетинг для безопасности бренда и релевантности контекста, что приводит к лучшей рентабельности инвестиций. Паблишеры также извлекают выгоду, сохраняя ценность своего рекламного ресурса и обеспечивая при этом положительное взаимодействие с пользователем. Это беспроигрышное решение для обеих сторон рекламного спектра.

Шаг №4. Поддержка SDA

Далее, давайте углубимся в Seller Defined Audiences (SDA) – важное изменение в post-cookie ландшафте. SDA – это спецификация адресности, разработанная для того, чтобы помочь паблишерам эффективно монетизировать свою аудиторию, не полагаясь исключительно на посторонние файлы cookie.

Благодаря отмеченной наградами технологии Contextual Intelligence от MGID SDA выходит за пределы традиционных решений, предлагая полный набор функций:

Автоматизированная классификация контента. SDA MGID революционизирует классификацию контента, используя обработку естественного языка (NLP) для тщательной классификации страниц паблишеров по таксономии контента IAB. Благодаря 698 категориям, 12 категориям безопасности бренда и анализу настроений, она обеспечивает высокую точность.

SDA MGID революционизирует классификацию контента, используя обработку естественного языка (NLP) для тщательной классификации страниц паблишеров по таксономии контента IAB. Благодаря 698 категориям, 12 категориям безопасности бренда и анализу настроений, она обеспечивает высокую точность. Управление данными с соблюдением принципов конфиденциальности. SDA работает на принципах полной конфиденциальности, сосредотачиваясь на потреблении контента, а не на индивидуальном отслеживании. Этот подход согласуется с развивающимися нормами конфиденциальности, способствуя безопасной и ответственной экосистеме данных.

SDA работает на принципах полной конфиденциальности, сосредотачиваясь на потреблении контента, а не на индивидуальном отслеживании. Этот подход согласуется с развивающимися нормами конфиденциальности, способствуя безопасной и ответственной экосистеме данных. Плавная интеграция и настройка. Благодаря интеграции с таксономией IAB MGID классифицирует данные первой стороны об аудитории. Эта классификация не только усовершенствует параметры таргетинга на платформе MGID, но и предлагает универсальное решение для паблишеров. Они могут легко интегрировать эти обогащенные аудитории в свои предыдущие ставки с помощью специального модуля MGID.

Благодаря интеграции с таксономией IAB MGID классифицирует данные первой стороны об аудитории. Эта классификация не только усовершенствует параметры таргетинга на платформе MGID, но и предлагает универсальное решение для паблишеров. Они могут легко интегрировать эти обогащенные аудитории в свои предыдущие ставки с помощью специального модуля MGID. Глобальная доступность. MGID расширяет охват своего решения SDA в свое глобальное портфолио паблишеров премиум-класса. Эта доступность позволяет паблишерам во всем мире определять основную аудиторию на основе показателей привлечения пользователей, таких как частота и последние посещения определенных категорий контента.

MGID расширяет охват своего решения SDA в свое глобальное портфолио паблишеров премиум-класса. Эта доступность позволяет паблишерам во всем мире определять основную аудиторию на основе показателей привлечения пользователей, таких как частота и последние посещения определенных категорий контента. Концептуальное понимание безопасности бренда. SDA MGID выходит за рамки подсчета ключевых слов, сосредотачиваясь на концептуальном понимании и связях между ними. Такой подход значительно повышает безопасность бренда, уменьшая ошибочные срабатывания и внушая уверенность рекламодателей при покупке рекламного инвентаря.

Шаг №5. Audience Hub

Audience Hub от MGID является ключевым решением, которое справится с разрывом между паблишерами и рекламодателями, упрощая сбор и преобразование ценных данных пользователей. Основная цель — предоставить паблишерам возможность создавать надежную базу электронных адресов, которые впоследствии превращаются в такие идентификаторы, как UUID2 и RampID. Этот стратегический маневр улучшает способность рекламодателей точно определять и таргетироваться на желаемую аудиторию.

Будущее с MGID: Cookieless революция

Пока мы прощаемся со сторонними файлами cookie, MGID принимает не вызов, а мир новых возможностей. Подготовленные заранее, мы готовы перейти в динамичную post-cookie эпоху. В MGID мы не просто адаптируемся; мы внедряем инновации.

Отключение сторонних файлов cookie – это приглашение исследовать изобретательные решения и переопределять привлечение аудитории. Те, кто уже с MGID, стоят рядом с новатором, вооруженным передовой функциональностью, которая разработана для вызовов завтрашнего дня. Если вы еще не присоединились к нам, сейчас самое время. Вместе мы уверенно шагаем в будущее, готовы покорять хитросплетения развивающегося рекламного ландшафта. Присоединяйтесь к MGID и давайте вместе раскрывать новые возможности, которые открывает будущее без файлов cookie.