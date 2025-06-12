Тренды приходят и уходят, а вот контент-маркетинг остаётся. Даже сегодня это одна из самых надёжных стратегий для роста узнаваемости бренда, повышения вовлечённости и укрепления экспертности. Но с годами контент-маркетинг заметно изменился. То, что работало в 2020 году, сегодня может просто не сработать.
Пользователи становятся требовательнее: меняются их привычки, вкусы, ожидания. Чтобы не потеряться на фоне конкурентов, важно держать руку на пульсе трендов. А значит изучать свежие подходы и внедрять их в свои стратегии.
Погружаемся в суть и разбираем, куда движется контент в 2025 году.
1. Генеративный ИИ — не замена, а соавтор: главная революция в контенте
ИИ умеет ускорять работу: за одно текстовое задание он может выдать целую статью. Это действительно один из ключевых трендов контент-маркетинга сегодня. Но важно понимать: стратегия, креатив и уникальный подход — по-прежнему на стороне человека. Более того, это становится критически важно.
Писатели, маркетологи, редакторы должны управлять процессом: задавать качественные промпты, добавлять свой голос, свой стиль, свою экспертизу. Тренд — в том, чтобы использовать ИИ как ассистента, а не как автоматический генератор. Он помогает:
- составлять черновики;
- делать структуры статей;
- адаптировать и переупаковывать контент;
- добавлять элементы персонализации.
Если же полагаться только на ИИ, результат может быть сомнительным. Он может придумывать «факты», использовать несуществующие источники, а его тексты зачастую безлики и быстро забываются.
Плюс — опасность SEO-переизбытка. Слишком много однотипного контента по популярным запросам может просто утонуть в конкуренции.
2. Поисковая эра слов уходит: теперь важны разговоры
Когда-то SEO был главным инструментом для органического поиска. Алгоритмы Google определяли, что писать и как. Но сейчас всё меняется. Новое поколение поисковых систем — ChatGPT, Gemini, Perplexity — формируют принципиально другой подход к информации.
Вместо десятков синих ссылок пользователи получают готовые ответы сразу в выдаче. Контент должен попадать прямо в эти «нулевые клики» — встроенные фрагменты и блоки. Появляется новый термин — GEO (Generative Engine Optimization), и он набирает вес.
Чтобы оставаться на виду, недостаточно просто гнаться за позициями в поиске. Теперь важно оптимизировать контент под намерения пользователя, делать информацию ясной, логичной и максимально полезной.
3. Персонализация на основе first-party данных: контент, который говорит с каждым напрямую
Третьесторонние cookies долгие годы помогали отслеживать поведение пользователей в сети. Но времена меняются — и вместе с ними меняются правила игры. Новые законы о конфиденциальности требуют более бережного подхода к сбору данных. В ответ на это тренды контент-маркетинга смещаются в сторону использования first-party данных и отказа от «всеобщего слежения».
Теперь вместо обезличенного подхода можно выстраивать контент-стратегии на базе реального поведения пользователей. Это значит — больше сегментации, точечных рекомендаций, контентных хабов и персонализированных маршрутов взаимодействия.
Контент больше не должен быть универсальным. Он должен учитывать тип аудитории, отрасль и даже стадию клиентского пути. Используя CDP-системы и ИИ, это можно масштабировать и автоматизировать. И тогда нужный человек получит нужный месседж в нужное время — в идеальном формате.
4. Визуальный контент становится интерактивным: вовлекаем, а не просто показываем
Пользователям всё меньше интересны просто «красивые картинки». Тренд смещается к интерактивности — вовлечению, игре, действию. Пока вы читаете это, бренды уже создают:
- квизы и калькуляторы,
- интерактивные сторис,
- lookbook’и и шоппинг-статьи,
- видео с возможностью купить прямо из кадра,
- встроенные call-to-action элементы.
И всё это — не просто украшения. Интерактивный и «шопабельный» контент даёт больше вовлечённости и конверсии, особенно на мобильных устройствах.
Хорошая новость: появились удобные инструменты для создания такого контента — MGID Story Ads, Figma Embeds, Outgrow, Smartly.io и другие.
5. Человечный сторителлинг снова в моде — и это хорошо
ИИ-сгенерированные тексты вызвали неожиданную реакцию: аудитория устала от однотипных, обезличенных публикаций. Как ответ — новый тренд: настоящий, человеческий, искренний сторителлинг.
Сегодня в тренде:
- истории клиентов, команды и закулисье бренда,
- эмпатия, уязвимость, честность,
- видео, подкасты, контент от пользователей (UGC).
Контент-маркетинг возвращается к своим истокам: быть мостом между брендом и аудиторией. Настоящая связь сильнее алгоритмов.
6. Баланс между скоростью и качеством: не гонитесь за объёмом
Маркетологи чувствуют давление: «публикуй чаще, чтобы о тебе не забыли». Но поисковые системы становятся умнее — они перестают поощрять публикации ради публикаций. Качество выходит на первый план.
Что всегда будет актуально:
- обновляйте вечно зелёный контент,
- делайте акцент на экспертность, глубину и аналитику,
- держите баланс между скоростью и ценностью.
Бренд должен быть в информационном поле, но не за счёт «пустых» текстов. Лучше меньше, да лучше.
7. Видео теперь в центре стратегии
Видео продолжает лидировать среди форматов. Оно вовлекает, объясняет, вдохновляет и продаёт. Контент-маркетинг в 2025 делает ставку на:
- короткие видео (reels, shorts, TikTok) — для охвата и вирусности,
- длинные видео (объясняющие ролики, мини-сериалы, бренд-документалки) — для укрепления имиджа,
- SEO для видео — с транскрипциями, схемами, субтитрами для поиска.
ИИ тоже на месте не стоит: уже появились инструменты авто-монтажа и автоматических субтитров, что ускоряет и упрощает производство видео.
8. Контент с опорой на сообщество — за этим будущее
Сегодня аудитория — это не просто зрители. Контент перестаёт быть «трансляцией» и превращается в совместное творчество. Люди хотят участвовать, а бренды должны дать такую возможность. Что можно делать:
- Привлекать амбассадоров, активных пользователей и креаторов к созданию контента;
- Вовлекать аудиторию в формате Reddit-дискуссий и комьюнити в Discord;
- Делать совместные кампании с другими брендами.
Контент, созданный вместе с аудиторией (UGC), повышает лояльность и даёт сильный прирост вовлечённости. Варианты: AMA-сессии (ask me anything), совместные публикации, конкурс идей. Люди ценят, когда их слышат и вовлекают.
9. Нативная реклама и спонсорский контент становятся умнее и мощнее
Современная нативная реклама сливается с контентом сайта настолько органично, что её не сразу и заметишь. Именно поэтому она работает. Стиль — редакционный, подача — нативная, формат — максимально дружественный к восприятию.
Благодаря умной сегментации и хорошему таргетингу такие форматы становятся всё популярнее. Платформы вроде MGID позволяют совместить сторителлинг и перформанс: бренды получают результат, а пользователи — интересный опыт.
Натив можно использовать не просто для кликов, а для продвижения шоппинг-контента, лонгридов, брендовых историй. То есть продавать — и в то же время усиливать ценность бренда.
10. Роли в контент-маркетинге трансформируются: от контента к перформансу
Традиционные роли, разделённые по функциям (копирайтер, редактор, SEO-шник), постепенно исчезают. Контент-команды трансформируются в перформанс-команды. Что это значит?
Сегодня специалист по контенту должен разбираться в воронках, CRO (оптимизации конверсий) и платном продвижении.
Навыки, которые становятся must-have:
- аналитика и сторителлинг на основе данных,
- автоматизация процессов,
- мультиканальные стратегии.
При этом кросс-функциональное взаимодействие становится ключевым: контентщики работают с отделами продаж, продуктом, поддержкой. KPIs тоже меняются — теперь важны не только просмотры, но и выручка, удержание, LTV.
Бонус: Контент-операционные системы и автоматизация воркфлоу
Помните, как всё выглядело ещё пару лет назад? Таблицы, таск-менеджеры, бесконечные согласования. Но с 2022 года начался тренд на централизацию и автоматизацию контент-процессов, и он только набирает обороты.
ИИ внедряется не только в саму генерацию контента, но и в управление кампаниями. Сегодня появляются полноценные Content OS — централизованные платформы, где всё под одной крышей:
- Планирование: единый дашборд, ролевая модель, контент-календарь.
- Создание: коллаборация редакторов и авторов в одном окне.
- Согласование: автоматическая маршрутизация материалов на проверку.
- Публикация: интеграции с CMS и соцсетями для прямого размещения.
Это не просто удобно — это экономит время и ресурсы, сохраняя при этом высокое качество и управляемость контентом.
Интеграции расширяют возможности платформ
Как мы уже говорили, контент-маркетинг движется в сторону централизации. Поэтому рост популярности интеграций — закономерен. Они позволяют связать в единую систему инструменты для планирования, создания, анализа и дистрибуции контента. Вот ключевые из них, особенно актуальные в рамках современных трендов:
- Notion — для базы знаний и стандартизации процессов публикации;
- Airtable — для управления контент-пайплайном, активами и дедлайнами;
- Contently — для масштабирования производства контента с помощью автоматизации и внешних авторов;
- Writer — для проверки стиля, грамматики и тона текста в реальном времени;
- Jasper — для генерации ИИ-контента для соцсетей, блогов и других форматов;
- MGID — для распространения контента на сайтах издателей через нативную рекламу.
Если тренд на централизацию сохранится (а он сохранится), количество полезных интеграций будет только расти.
Искусственный интеллект и автоматизация становятся частью стандартных процессов
Прошли времена, когда человек полностью контролировал весь контент-процесс от идеи до публикации. Один из важнейших трендов сегодня — это искусственный интеллект и автоматизация. Причём не только в маркетинге, но и во многих других отраслях.
Что они дают:
- Экономят время — сокращают цикл создания контента;
- Улучшают управляемость — помогают принимать решения на основе аналитики в реальном времени.
Это даёт возможность команде сосредоточиться на стратегии, креативе и развитии, передав рутину машинам.
Как меняются метрики успеха: новые ориентиры для оценки эффективности
ИИ позволил брендам выйти на новый уровень персонализации. И как ни странно, старые метрики — вроде количества просмотров или показателя отказов — больше не отражают полной картины. Чтобы оставаться в тренде и действительно понимать, как работает ваш контент, важно отслеживать более глубокие взаимодействия.
Новые ключевые метрики:
- Время внимания — сколько реально пользователи вовлекались в контент;
- Глубина прокрутки — сколько они прочитали;
- Клики по интерактивным элементам — что зацепило и вызвало действие.
Эти показатели дают понять, какой контент действительно работает, а какой только создаёт видимость активности. В эпоху ИИ важно не просто публиковать, а понимать реальный эффект и на его основе адаптировать стратегию.
Важны действия, а не просто просмотры
Нет, мы не предлагаем совсем забыть про просмотры. Но важно понимать: метрика «посмотрели» ≠ «вовлеклись» или «сделали что-то полезное». Гораздо ценнее — оценивать, насколько контент стимулирует действие. Например:
- клики по ссылкам (CTR);
- регистрации и заполнение форм;
- партнёрские конверсии.
Так как это тренд на интерактивность и вовлечение, стоит следить за тем, чтобы каждый контент приносил результат на своём этапе воронки.
Используй умные модели атрибуции для анализа мультиканальных воронок
Ещё задолго до трендов 2023 года было понятно: пользователь редко принимает решение, увидев один баннер. Он взаимодействует с разными каналами. Поэтому классическая модель «последнего клика» давно не работает.
Современные тренды контент-маркетинга предлагают использовать мульти-касательные и data-driven модели атрибуции, чтобы учесть вклад всех точек касания. Особенно важно, если вы ведёте кампании в нескольких каналах одновременно.
Качество аудитории важнее количества
Если мы уже уходим от просмотров как основной метрики, логично задуматься — кто вообще к вам приходит? Один миллион случайных посетителей — не то же самое, что 10 тысяч целевых.
Пример: если у вас сайт о видеоиграх, и вас читает миллион пенсионеров, — это скорее звоночек, чем успех. Даже если где-то в мире есть дедушка, разносящий всех в Dota 2, вряд ли это ваш основной ЦА.
Что делать? Анализируйте поведение и ценность конкретных сегментов: LTV, вовлечённость, путь по контенту. Так вы поймёте, что действительно резонирует с целевой аудиторией.
Подводные камни: что может помешать вам внедрить контент-тренды 2025
Наряду с новыми возможностями появляются и новые риски. Ниже — то, что может сбить с курса даже сильную команду.
Перегрузка ИИ и «усталость от контента»
ИИ стал суперпомощником в создании контента, словно у вас появилось 10 виртуальных ассистентов. Но если использовать его бездумно, эффект может быть обратным: ваш контент становится безликим, похожим на сотни других. В итоге вместо роста — выгорание аудитории и потеря интереса.
Ограничения приватности мешают персонализации
Да, персонализированный контент — ключ к вовлечению. Но на фоне ужесточения законов о данных не все методы по-прежнему работают. Если вы не учитываете новые реалии приватности, часть стратегий может попросту «сломаться». И ваша точечная коммуникация не дойдёт до адресата.
Избыток инструментов = замедление работы
Кажется, что чем больше инструментов, тем лучше. Но на практике многие компании сталкиваются с «инструментальным зоопарком»: десятки сервисов не интегрированы, команды работают вразнобой, процессы становятся медленнее. Тренд — в централизации.
Инструменты должны быть частью единой экосистемы, а не нагромождением.
Сложности с доказательством эффективности
Контент работает не всегда быстро. Он укрепляет экспертизу, строит доверие, прогревает аудиторию, но не обязательно даёт прямые продажи в моменте. Это может стать проблемой при работе с ограниченными бюджетами или с руководителями, ориентированными на моментальный ROI.
Важно уметь объяснять: контент-маркетинг работает в длинную, но результаты устойчивы.
Контент-маркетинг в 2025: всё ещё работает? Да, но…
Мир стал сложнее. Чтобы оставаться на плаву — а лучше плыть впереди — нужна гибкость и стратегическое мышление. Комбинируйте ИИ и человеческий подход, масштабируйте с персонализацией и следите за результативностью.
Контент-маркетинг — это уже не просто «написал и выложил». Это система, где важны скорость, голос бренда и работа с аудиторией. 2025 — не время играть по старым правилам. Экспериментируйте, сотрудничайте, тестируйте гипотезы. И не бойтесь выходить за пределы шаблонов.
Наконец, если вы ищете платформу для нативной дистрибуции и усиления кампаний, обратите внимание на MGID. В эпоху, когда контент-маркетинг меняется быстрее, чем успевают выходить отчёты, диверсификация каналов — ваш надёжный якорь.