Тренды приходят и уходят, а вот контент-маркетинг остаётся. Даже сегодня это одна из самых надёжных стратегий для роста узнаваемости бренда, повышения вовлечённости и укрепления экспертности. Но с годами контент-маркетинг заметно изменился. То, что работало в 2020 году, сегодня может просто не сработать.

Пользователи становятся требовательнее: меняются их привычки, вкусы, ожидания. Чтобы не потеряться на фоне конкурентов, важно держать руку на пульсе трендов. А значит изучать свежие подходы и внедрять их в свои стратегии.

Погружаемся в суть и разбираем, куда движется контент в 2025 году.

1. Генеративный ИИ — не замена, а соавтор: главная революция в контенте

ИИ умеет ускорять работу: за одно текстовое задание он может выдать целую статью. Это действительно один из ключевых трендов контент-маркетинга сегодня. Но важно понимать: стратегия, креатив и уникальный подход — по-прежнему на стороне человека. Более того, это становится критически важно.

Писатели, маркетологи, редакторы должны управлять процессом: задавать качественные промпты, добавлять свой голос, свой стиль, свою экспертизу. Тренд — в том, чтобы использовать ИИ как ассистента, а не как автоматический генератор. Он помогает:

составлять черновики;

делать структуры статей;

адаптировать и переупаковывать контент;

добавлять элементы персонализации.

Если же полагаться только на ИИ, результат может быть сомнительным. Он может придумывать «факты», использовать несуществующие источники, а его тексты зачастую безлики и быстро забываются.

Плюс — опасность SEO-переизбытка. Слишком много однотипного контента по популярным запросам может просто утонуть в конкуренции.

2. Поисковая эра слов уходит: теперь важны разговоры

Когда-то SEO был главным инструментом для органического поиска. Алгоритмы Google определяли, что писать и как. Но сейчас всё меняется. Новое поколение поисковых систем — ChatGPT, Gemini, Perplexity — формируют принципиально другой подход к информации.

Вместо десятков синих ссылок пользователи получают готовые ответы сразу в выдаче. Контент должен попадать прямо в эти «нулевые клики» — встроенные фрагменты и блоки. Появляется новый термин — GEO (Generative Engine Optimization), и он набирает вес.

Чтобы оставаться на виду, недостаточно просто гнаться за позициями в поиске. Теперь важно оптимизировать контент под намерения пользователя, делать информацию ясной, логичной и максимально полезной.

3. Персонализация на основе first-party данных: контент, который говорит с каждым напрямую

Третьесторонние cookies долгие годы помогали отслеживать поведение пользователей в сети. Но времена меняются — и вместе с ними меняются правила игры. Новые законы о конфиденциальности требуют более бережного подхода к сбору данных. В ответ на это тренды контент-маркетинга смещаются в сторону использования first-party данных и отказа от «всеобщего слежения».

Теперь вместо обезличенного подхода можно выстраивать контент-стратегии на базе реального поведения пользователей. Это значит — больше сегментации, точечных рекомендаций, контентных хабов и персонализированных маршрутов взаимодействия.

Контент больше не должен быть универсальным. Он должен учитывать тип аудитории, отрасль и даже стадию клиентского пути. Используя CDP-системы и ИИ, это можно масштабировать и автоматизировать. И тогда нужный человек получит нужный месседж в нужное время — в идеальном формате.

4. Визуальный контент становится интерактивным: вовлекаем, а не просто показываем

Пользователям всё меньше интересны просто «красивые картинки». Тренд смещается к интерактивности — вовлечению, игре, действию. Пока вы читаете это, бренды уже создают:

квизы и калькуляторы,

интерактивные сторис,

lookbook’и и шоппинг-статьи,

видео с возможностью купить прямо из кадра,

встроенные call-to-action элементы.

И всё это — не просто украшения. Интерактивный и «шопабельный» контент даёт больше вовлечённости и конверсии, особенно на мобильных устройствах.

Хорошая новость: появились удобные инструменты для создания такого контента — MGID Story Ads, Figma Embeds, Outgrow, Smartly.io и другие.

5. Человечный сторителлинг снова в моде — и это хорошо

ИИ-сгенерированные тексты вызвали неожиданную реакцию: аудитория устала от однотипных, обезличенных публикаций. Как ответ — новый тренд: настоящий, человеческий, искренний сторителлинг.

Сегодня в тренде:

истории клиентов, команды и закулисье бренда,

эмпатия, уязвимость, честность,

видео, подкасты, контент от пользователей (UGC).

Контент-маркетинг возвращается к своим истокам: быть мостом между брендом и аудиторией. Настоящая связь сильнее алгоритмов.

6. Баланс между скоростью и качеством: не гонитесь за объёмом

Маркетологи чувствуют давление: «публикуй чаще, чтобы о тебе не забыли». Но поисковые системы становятся умнее — они перестают поощрять публикации ради публикаций. Качество выходит на первый план.

Что всегда будет актуально:

обновляйте вечно зелёный контент,

делайте акцент на экспертность, глубину и аналитику,

держите баланс между скоростью и ценностью.

Бренд должен быть в информационном поле, но не за счёт «пустых» текстов. Лучше меньше, да лучше.

7. Видео теперь в центре стратегии

Видео продолжает лидировать среди форматов. Оно вовлекает, объясняет, вдохновляет и продаёт. Контент-маркетинг в 2025 делает ставку на:

короткие видео (reels, shorts, TikTok) — для охвата и вирусности,

(reels, shorts, TikTok) — для охвата и вирусности, длинные видео (объясняющие ролики, мини-сериалы, бренд-документалки) — для укрепления имиджа,

(объясняющие ролики, мини-сериалы, бренд-документалки) — для укрепления имиджа, SEO для видео — с транскрипциями, схемами, субтитрами для поиска.

ИИ тоже на месте не стоит: уже появились инструменты авто-монтажа и автоматических субтитров, что ускоряет и упрощает производство видео.

8. Контент с опорой на сообщество — за этим будущее

Сегодня аудитория — это не просто зрители. Контент перестаёт быть «трансляцией» и превращается в совместное творчество. Люди хотят участвовать, а бренды должны дать такую возможность. Что можно делать:

Привлекать амбассадоров, активных пользователей и креаторов к созданию контента;

Вовлекать аудиторию в формате Reddit-дискуссий и комьюнити в Discord;

Делать совместные кампании с другими брендами.

Контент, созданный вместе с аудиторией (UGC), повышает лояльность и даёт сильный прирост вовлечённости. Варианты: AMA-сессии (ask me anything), совместные публикации, конкурс идей. Люди ценят, когда их слышат и вовлекают.

9. Нативная реклама и спонсорский контент становятся умнее и мощнее

Современная нативная реклама сливается с контентом сайта настолько органично, что её не сразу и заметишь. Именно поэтому она работает. Стиль — редакционный, подача — нативная, формат — максимально дружественный к восприятию.

Благодаря умной сегментации и хорошему таргетингу такие форматы становятся всё популярнее. Платформы вроде MGID позволяют совместить сторителлинг и перформанс: бренды получают результат, а пользователи — интересный опыт.

Натив можно использовать не просто для кликов, а для продвижения шоппинг-контента, лонгридов, брендовых историй. То есть продавать — и в то же время усиливать ценность бренда.

10. Роли в контент-маркетинге трансформируются: от контента к перформансу

Традиционные роли, разделённые по функциям (копирайтер, редактор, SEO-шник), постепенно исчезают. Контент-команды трансформируются в перформанс-команды. Что это значит?

Сегодня специалист по контенту должен разбираться в воронках, CRO (оптимизации конверсий) и платном продвижении.

Навыки, которые становятся must-have:

аналитика и сторителлинг на основе данных,

автоматизация процессов,

мультиканальные стратегии.

При этом кросс-функциональное взаимодействие становится ключевым: контентщики работают с отделами продаж, продуктом, поддержкой. KPIs тоже меняются — теперь важны не только просмотры, но и выручка, удержание, LTV.

Бонус: Контент-операционные системы и автоматизация воркфлоу

Помните, как всё выглядело ещё пару лет назад? Таблицы, таск-менеджеры, бесконечные согласования. Но с 2022 года начался тренд на централизацию и автоматизацию контент-процессов, и он только набирает обороты.

ИИ внедряется не только в саму генерацию контента, но и в управление кампаниями. Сегодня появляются полноценные Content OS — централизованные платформы, где всё под одной крышей:

Планирование: единый дашборд, ролевая модель, контент-календарь.

единый дашборд, ролевая модель, контент-календарь. Создание: коллаборация редакторов и авторов в одном окне.

коллаборация редакторов и авторов в одном окне. Согласование: автоматическая маршрутизация материалов на проверку.

автоматическая маршрутизация материалов на проверку. Публикация: интеграции с CMS и соцсетями для прямого размещения.

Это не просто удобно — это экономит время и ресурсы, сохраняя при этом высокое качество и управляемость контентом.

Интеграции расширяют возможности платформ

Как мы уже говорили, контент-маркетинг движется в сторону централизации. Поэтому рост популярности интеграций — закономерен. Они позволяют связать в единую систему инструменты для планирования, создания, анализа и дистрибуции контента. Вот ключевые из них, особенно актуальные в рамках современных трендов:

Notion — для базы знаний и стандартизации процессов публикации;

— для базы знаний и стандартизации процессов публикации; Airtable — для управления контент-пайплайном, активами и дедлайнами;

— для управления контент-пайплайном, активами и дедлайнами; Contently — для масштабирования производства контента с помощью автоматизации и внешних авторов;

— для масштабирования производства контента с помощью автоматизации и внешних авторов; Writer — для проверки стиля, грамматики и тона текста в реальном времени;

— для проверки стиля, грамматики и тона текста в реальном времени; Jasper — для генерации ИИ-контента для соцсетей, блогов и других форматов;

— для генерации ИИ-контента для соцсетей, блогов и других форматов; MGID — для распространения контента на сайтах издателей через нативную рекламу.

Если тренд на централизацию сохранится (а он сохранится), количество полезных интеграций будет только расти.

Искусственный интеллект и автоматизация становятся частью стандартных процессов

Прошли времена, когда человек полностью контролировал весь контент-процесс от идеи до публикации. Один из важнейших трендов сегодня — это искусственный интеллект и автоматизация. Причём не только в маркетинге, но и во многих других отраслях.

Что они дают:

Экономят время — сокращают цикл создания контента;

— сокращают цикл создания контента; Улучшают управляемость — помогают принимать решения на основе аналитики в реальном времени.

Это даёт возможность команде сосредоточиться на стратегии, креативе и развитии, передав рутину машинам.

Как меняются метрики успеха: новые ориентиры для оценки эффективности

ИИ позволил брендам выйти на новый уровень персонализации. И как ни странно, старые метрики — вроде количества просмотров или показателя отказов — больше не отражают полной картины. Чтобы оставаться в тренде и действительно понимать, как работает ваш контент, важно отслеживать более глубокие взаимодействия.

Новые ключевые метрики:

Время внимания — сколько реально пользователи вовлекались в контент;

— сколько реально пользователи вовлекались в контент; Глубина прокрутки — сколько они прочитали;

— сколько они прочитали; Клики по интерактивным элементам — что зацепило и вызвало действие.

Эти показатели дают понять, какой контент действительно работает, а какой только создаёт видимость активности. В эпоху ИИ важно не просто публиковать, а понимать реальный эффект и на его основе адаптировать стратегию.

Важны действия, а не просто просмотры

Нет, мы не предлагаем совсем забыть про просмотры. Но важно понимать: метрика «посмотрели» ≠ «вовлеклись» или «сделали что-то полезное». Гораздо ценнее — оценивать, насколько контент стимулирует действие. Например:

клики по ссылкам (CTR);

регистрации и заполнение форм;

партнёрские конверсии.

Так как это тренд на интерактивность и вовлечение, стоит следить за тем, чтобы каждый контент приносил результат на своём этапе воронки.

Используй умные модели атрибуции для анализа мультиканальных воронок

Ещё задолго до трендов 2023 года было понятно: пользователь редко принимает решение, увидев один баннер. Он взаимодействует с разными каналами. Поэтому классическая модель «последнего клика» давно не работает.

Современные тренды контент-маркетинга предлагают использовать мульти-касательные и data-driven модели атрибуции, чтобы учесть вклад всех точек касания. Особенно важно, если вы ведёте кампании в нескольких каналах одновременно.

Качество аудитории важнее количества

Если мы уже уходим от просмотров как основной метрики, логично задуматься — кто вообще к вам приходит? Один миллион случайных посетителей — не то же самое, что 10 тысяч целевых.

Пример: если у вас сайт о видеоиграх, и вас читает миллион пенсионеров, — это скорее звоночек, чем успех. Даже если где-то в мире есть дедушка, разносящий всех в Dota 2, вряд ли это ваш основной ЦА.

Что делать? Анализируйте поведение и ценность конкретных сегментов: LTV, вовлечённость, путь по контенту. Так вы поймёте, что действительно резонирует с целевой аудиторией.

Подводные камни: что может помешать вам внедрить контент-тренды 2025

Наряду с новыми возможностями появляются и новые риски. Ниже — то, что может сбить с курса даже сильную команду.

Перегрузка ИИ и «усталость от контента»

ИИ стал суперпомощником в создании контента, словно у вас появилось 10 виртуальных ассистентов. Но если использовать его бездумно, эффект может быть обратным: ваш контент становится безликим, похожим на сотни других. В итоге вместо роста — выгорание аудитории и потеря интереса.

Ограничения приватности мешают персонализации

Да, персонализированный контент — ключ к вовлечению. Но на фоне ужесточения законов о данных не все методы по-прежнему работают. Если вы не учитываете новые реалии приватности, часть стратегий может попросту «сломаться». И ваша точечная коммуникация не дойдёт до адресата.

Избыток инструментов = замедление работы

Кажется, что чем больше инструментов, тем лучше. Но на практике многие компании сталкиваются с «инструментальным зоопарком»: десятки сервисов не интегрированы, команды работают вразнобой, процессы становятся медленнее. Тренд — в централизации.

Инструменты должны быть частью единой экосистемы, а не нагромождением.

Сложности с доказательством эффективности

Контент работает не всегда быстро. Он укрепляет экспертизу, строит доверие, прогревает аудиторию, но не обязательно даёт прямые продажи в моменте. Это может стать проблемой при работе с ограниченными бюджетами или с руководителями, ориентированными на моментальный ROI.

Важно уметь объяснять: контент-маркетинг работает в длинную, но результаты устойчивы.

Контент-маркетинг в 2025: всё ещё работает? Да, но…

Мир стал сложнее. Чтобы оставаться на плаву — а лучше плыть впереди — нужна гибкость и стратегическое мышление. Комбинируйте ИИ и человеческий подход, масштабируйте с персонализацией и следите за результативностью.

Контент-маркетинг — это уже не просто «написал и выложил». Это система, где важны скорость, голос бренда и работа с аудиторией. 2025 — не время играть по старым правилам. Экспериментируйте, сотрудничайте, тестируйте гипотезы. И не бойтесь выходить за пределы шаблонов.

Наконец, если вы ищете платформу для нативной дистрибуции и усиления кампаний, обратите внимание на MGID. В эпоху, когда контент-маркетинг меняется быстрее, чем успевают выходить отчёты, диверсификация каналов — ваш надёжный якорь.