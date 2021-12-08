В Интернете 1,8 млрд. веб-сайтов, и, кажется, человечество постоянно занято созданием и потреблением онлайн-контента. Однако, только 200 (11%) млн. сайтов активны, а если рассмотреть весь трафик, то больше 60% приходится на ботов. Когда вы замечаете необычную активность на своем веб-сайте, стоит начать волноваться. По всей вероятности, боты пытаются украсть ваши данные или контент с помощью веб-парсинга.
Что такое парсинг?
Парсинг — процесс извлечения и получения данных с веб-сайта. Это может делаться вручную или автоматически. Простейшая форма веб-парсинга — ручной копипаст. Есть бесчисленное количество более «профессиональных» инструментов, от платного софта до бесплатных библиотек Python. Автоматизированные скрипты определяют ваши URL, маскируются под пользователя и начинают извлекать данные с ваших страниц. Такой интенсивный всплеск активности часто ухудшает производительность сайта и может легко навредить бренду.
Зачем используется парсинг?
Парсинг можно использовать в легальных целях, среди которых:
- отслеживание поведение пользователей в исследовательских или маркетинговых целях;
- анализ рынка (мониторинг конкурентов, агрегирование новостей, разведка цен и т. д.);
- мониторинг брендов;
- сбор и агрегирование бесплатной информации (дата-майнинг с общественных банков данных, листингов недвижимости и приложений погоды, собирающих информацию из интернет-источников);
- отслеживание изменений веб-сайтов.
С другой стороны, неэтичный парсинг собирает информацию для таких целей, как:
- нелегальный сбор контактной информации;
- кража контента;
- ухудшение производительности веб-сайта;
- истощение ресурсов сайта.
Сегодня недостаточно просто создать оригинальное содержимое. Вы должны активно защищать свой контент и информацию на веб-сайте от представленных выше угроз. Для этого нужно понять, что на самом деле является парсингом.
Парсинг и поисковые роботы
Поисковые роботы — автоматический скрипт, собирающий и индексирующий информацию о веб-странице. Поисковые движки позволяют получать результаты поиска, потому что обыскивают и индексируют почти весь Интернет на совпадение ключевых слов, сигналов авторитета и т. д.
Поисковые роботы изучают все общие наборы данных, чтобы индексировать информацию о веб-сайтах. Парсинг же идет дальше и извлекает специфические наборы данных для их анализа и эксплуатирования в конкретных целях.
Парсинг и датамайнинг
Датамайнинг — поиск и извлечение больших объемов сырых данных буквально из любого источника с целью анализа наборов данных и получения информации и знаний.
Парсинг может быть использован для датамайнинга. Однако, данные можно собирать и другими способами, например, используя частные или общественные наборы данных (базы данных) или cookies. Датамайнинг может дать информацию о трендах болезней, поведении покупателей, успешности маркетинга, погоде и другом.
Веб-парсинг и парсинг экрана
Веб-парсинг извлекает конкретную информацию с веб-сайта через HTML- и HTTPS-запросы. Парсинг экрана собирает пиксели, т. е. данные о показанном на экране. Он определяет визуальные данные и собирает отображаемые элементы (текст или изображения).
Парсинг экрана часто используется для отслеживания активности пользователя на веб-сайте, извлечения информации о веб-странице компании или кражи частной информации.
Как осуществляется парсинг?
Копипаст не масштабируется. Реальная угроза исходит от более продвинутых, более дешевых и менее ресурсозатратных форм веб-парсинга.
Языки программирования, в частности Python, часто используются для извлечения данных с помощью простых команд regex или grep. Парсинг помогает понять HTML-код, полученный после. Затем информация расшифровывается и собирается в разборчивый формат.
В зависимости от количества данных весь процесс может занять от нескольких минут до нескольких часов.
Как защититься от парсинга?
Как вы можете убедиться, что ваш контент в безопасности и остается уникальным, и при этом Google все еще может изучить и индексировать ваш веб-сайт? Нужно оставаться начеку и активно работать над защитой своих данных с помощью любого из описанных ниже решений.
Специальный софт по управлению ботами
- Технологии CAPTCHA вроде reCAPTCHA Enterprise — уровень безопасности, предназначенный для предотвращения доступа скриптов к контенту.
- Cloudflare предоставляет не только защиту от CDN и DDoS, но и от ботов.
- Imperva (ранее Distil Networks) — инструмент, отслеживающий вредоносный трафик, определяющий и нейтрализующий опасных ботов.
- DataDome — другой сервис, который предлагает защиту против скрейпинга, скальпинга, воровства учетных данных, DDoS-атак и кардинга.
Другие техники против парсинга
- Robots.txt — файл, инструктирующий поисковые системы по поводу того, что нужно искать и индексировать. Он разрешает доступ легальным ботам и при этом блокирует подозрительные скрипты.
- SSL-сертификаты также дополнительно защищают пользовательскую информацию. Они полезны не только против веб-парсинга, но и для обеспечения минимального уровня общей защиты.
- Определение ботоподобных шаблонов поведения, например, необычный объем просмотров товаров, отслеживание этих аккаунтов и блокировка определенных IP-адресов. Для этого можно использовать геолокацию, или просматривать список блокировки по DNS.
- Блокировка HTTP-запросов с нежелательным заголовком User-Agent.
- Частая замена своего HTML, как минимум на уровне ID и класса. Парсеры разбирают ваши HTML-шаблоны и код разметки, так что малейшие изменения могут сбить их с толку.
- Добавляйте ловушки. Обычно для этого создаются фейковые страницы, которые могут посетить только роботы. Если на такой странице обнаружилась активность, можно с уверенностью блокировать этот IP.
- Ограничение количество запросов или действий за определенное время.
- Требование согласиться с Условиями и положениями.
Заключение
Данные стали новой золотой жилой, и удивительно, как легко их украсть. Любое из решений выше поможет защитить свою информацию. Первый же шаг — быть начеку. Прямо сейчас боты переходят по вашим URL в поисках ценных данных. Готовы ли вы сразиться с ними? Имидж вашего бренда зависит от того, насколько хорошо вы защитите контент своего веб-сайта и пользовательскую информацию.