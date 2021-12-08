В Интернете 1,8 млрд. веб-сайтов, и, кажется, человечество постоянно занято созданием и потреблением онлайн-контента. Однако, только 200 (11%) млн. сайтов активны, а если рассмотреть весь трафик, то больше 60% приходится на ботов. Когда вы замечаете необычную активность на своем веб-сайте, стоит начать волноваться. По всей вероятности, боты пытаются украсть ваши данные или контент с помощью веб-парсинга.

Что такое парсинг?

Парсинг — процесс извлечения и получения данных с веб-сайта. Это может делаться вручную или автоматически. Простейшая форма веб-парсинга — ручной копипаст. Есть бесчисленное количество более «профессиональных» инструментов, от платного софта до бесплатных библиотек Python. Автоматизированные скрипты определяют ваши URL, маскируются под пользователя и начинают извлекать данные с ваших страниц. Такой интенсивный всплеск активности часто ухудшает производительность сайта и может легко навредить бренду.

Зачем используется парсинг?

Парсинг можно использовать в легальных целях, среди которых:

отслеживание поведение пользователей в исследовательских или маркетинговых целях;

анализ рынка (мониторинг конкурентов, агрегирование новостей, разведка цен и т. д.);

мониторинг брендов;

сбор и агрегирование бесплатной информации (дата-майнинг с общественных банков данных, листингов недвижимости и приложений погоды, собирающих информацию из интернет-источников);

отслеживание изменений веб-сайтов.

С другой стороны, неэтичный парсинг собирает информацию для таких целей, как:

нелегальный сбор контактной информации;

кража контента;

ухудшение производительности веб-сайта;

истощение ресурсов сайта.

Сегодня недостаточно просто создать оригинальное содержимое. Вы должны активно защищать свой контент и информацию на веб-сайте от представленных выше угроз. Для этого нужно понять, что на самом деле является парсингом.

Парсинг и поисковые роботы

Поисковые роботы — автоматический скрипт, собирающий и индексирующий информацию о веб-странице. Поисковые движки позволяют получать результаты поиска, потому что обыскивают и индексируют почти весь Интернет на совпадение ключевых слов, сигналов авторитета и т. д.

Поисковые роботы изучают все общие наборы данных, чтобы индексировать информацию о веб-сайтах. Парсинг же идет дальше и извлекает специфические наборы данных для их анализа и эксплуатирования в конкретных целях.

Парсинг и датамайнинг

Датамайнинг — поиск и извлечение больших объемов сырых данных буквально из любого источника с целью анализа наборов данных и получения информации и знаний.

Парсинг может быть использован для датамайнинга. Однако, данные можно собирать и другими способами, например, используя частные или общественные наборы данных (базы данных) или cookies. Датамайнинг может дать информацию о трендах болезней, поведении покупателей, успешности маркетинга, погоде и другом.

Веб-парсинг и парсинг экрана

Веб-парсинг извлекает конкретную информацию с веб-сайта через HTML- и HTTPS-запросы. Парсинг экрана собирает пиксели, т. е. данные о показанном на экране. Он определяет визуальные данные и собирает отображаемые элементы (текст или изображения).

Парсинг экрана часто используется для отслеживания активности пользователя на веб-сайте, извлечения информации о веб-странице компании или кражи частной информации.

Как осуществляется парсинг?

Копипаст не масштабируется. Реальная угроза исходит от более продвинутых, более дешевых и менее ресурсозатратных форм веб-парсинга.

Языки программирования, в частности Python, часто используются для извлечения данных с помощью простых команд regex или grep. Парсинг помогает понять HTML-код, полученный после. Затем информация расшифровывается и собирается в разборчивый формат.

В зависимости от количества данных весь процесс может занять от нескольких минут до нескольких часов.

Как защититься от парсинга?

Как вы можете убедиться, что ваш контент в безопасности и остается уникальным, и при этом Google все еще может изучить и индексировать ваш веб-сайт? Нужно оставаться начеку и активно работать над защитой своих данных с помощью любого из описанных ниже решений.

Специальный софт по управлению ботами

Технологии CAPTCHA вроде reCAPTCHA Enterprise — уровень безопасности, предназначенный для предотвращения доступа скриптов к контенту.

Cloudflare предоставляет не только защиту от CDN и DDoS, но и от ботов.

Imperva (ранее Distil Networks) — инструмент, отслеживающий вредоносный трафик, определяющий и нейтрализующий опасных ботов.

DataDome — другой сервис, который предлагает защиту против скрейпинга, скальпинга, воровства учетных данных, DDoS-атак и кардинга.

Другие техники против парсинга

Robots.txt — файл, инструктирующий поисковые системы по поводу того, что нужно искать и индексировать. Он разрешает доступ легальным ботам и при этом блокирует подозрительные скрипты.

SSL-сертификаты также дополнительно защищают пользовательскую информацию. Они полезны не только против веб-парсинга, но и для обеспечения минимального уровня общей защиты.

Определение ботоподобных шаблонов поведения, например, необычный объем просмотров товаров, отслеживание этих аккаунтов и блокировка определенных IP-адресов. Для этого можно использовать геолокацию, или просматривать список блокировки по DNS.

Блокировка HTTP-запросов с нежелательным заголовком User-Agent.

Частая замена своего HTML, как минимум на уровне ID и класса. Парсеры разбирают ваши HTML-шаблоны и код разметки, так что малейшие изменения могут сбить их с толку.

Добавляйте ловушки. Обычно для этого создаются фейковые страницы, которые могут посетить только роботы. Если на такой странице обнаружилась активность, можно с уверенностью блокировать этот IP.

Ограничение количество запросов или действий за определенное время.

Требование согласиться с Условиями и положениями.

Заключение

Данные стали новой золотой жилой, и удивительно, как легко их украсть. Любое из решений выше поможет защитить свою информацию. Первый же шаг — быть начеку. Прямо сейчас боты переходят по вашим URL в поисках ценных данных. Готовы ли вы сразиться с ними? Имидж вашего бренда зависит от того, насколько хорошо вы защитите контент своего веб-сайта и пользовательскую информацию.