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Охват аудитории

10306
11 мин чтения
Generative Engine Optimization
Тренды AdTech
Оптимизация для генеративных систем: будущее поиска контента...

Ранее поисковые системы считались революцией в сфере поиска контента — однако с появлением ген...

14 мая 2025 г. • 11 мин чтения
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11 мин чтения
Predictive Analytics in Marketing
Рекламодатели
Прогнозная аналитика в маркетинге: методы, применение и стра...

В современном мире, где данные играют ключевую роль, прогнозная аналитика стала настоящим прор...

21 февр. 2025 г. • 11 мин чтения
10654
12 мин чтения
What is Psychographic Segmentation
Рекламодатели
Что такое психографическая сегментация? Полное руководство д...

Даже после просмотра множества примеров психографической сегментации вам всё ещё трудно до кон...

14 февр. 2025 г. • 12 мин чтения
10361
8 мин чтения
Паблишеры
Самые эффективные стратегии привлечения трафика

Чтобы контент веб-сайта можно было найти в Интернете, недостаточно просто хорошо поработать. Д...

7 мар. 2022 г. • 8 мин чтения
2559
4 мин чтения
Тренды AdTech
8 причин использовать рейтинги безопасности в рекламных камп...

1,9 миллиарда веб-сайтов ежедневно конкурируют за внимание пользователей, и, по оценкам, на се...

23 февр. 2022 г. • 4 мин чтения
2693
3 мин чтения
О продукте
Новый алгоритм MGID: размещение рекламы на основе данных о в...

Рекламный рынок перенасыщен как никогда, а привлечение внимание аудитории начало выглядеть для...

30 нояб. 2021 г. • 3 мин чтения
2481
16 мин чтения
Рекламодатели
Нативная реклама: как делать огонь не за все деньги мира

Что такое нативная реклама: маркетинговая «волшебная пилюля» или красивая сказка в мире, где н...

14 янв. 2021 г. • 16 мин чтения

Нативная кампания за несколько минут

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