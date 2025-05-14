Ранее поисковые системы считались революцией в сфере поиска контента — однако с появлением генеративного поиска правила игры вновь кардинально изменились! Чтобы не отставать, многие специалисты в области партнерского маркетинга ищут лучшие способы генеративной оптимизации с помощью ИИ.

Прежде чем углубляться в инструменты, которые могут нам в этом помочь, важно понять, что такое оптимизация для генеративных систем (GEO). Хорошее понимание принципов работы GEO позволит вам максимально эффективно использовать все доступные ресурсы (включая и инструменты!). Из этого материала вы узнаете базовую информацию, которая поможет вам сразу же приступить к работе!

Что такое оптимизация для генеративных систем (GEO)?

Оптимизация для генеративных систем — это оптимизация контента с целью повысить вероятность его появления в поисковых сервисах, использующих ИИ, таких как ChatGPT, Gemini и Google AI Overviews. Однако оптимизация для генеративных систем включает в себя не только повышение шансов на отображение вашего контента.

Цель также заключается в том, чтобы предоставить контент с большим объёмом контекста, который легко обрабатывается ИИ. Поэтому, когда вы занимаетесь качественной генеративной оптимизацией для ИИ, ваш контент должен быть настолько понятным, чтобы машина могла его правильно интерпретировать и передать.

Как работает оптимизация для генеративных систем

Существует несколько практик, которые можно использовать, чтобы подготовить контент для генеративных ИИ-систем — но сначала давайте разберёмся, как работает GEO.

Пользователь задаёт вопрос или вводит запрос. Искусственный интеллект обрабатывает всю доступную ему информацию и определяет, что является наиболее релевантным для запроса пользователя. Искусственный интеллект формирует ответ на основе запроса.

Понимая, как работает оптимизация для генеративных систем, и используя лучшие практики для повышения видимости в ИИ и генеративной оптимизации, о которых вы узнаете здесь, вы обеспечите попадание вашего контента на третий этап этого взаимодействия. В конечном счёте, ключ к вашему успеху в GEO — это подготовка.

Основные принципы GEO: решения для оптимизации под генеративные системы в современных поисковиках

Генеративный ИИ не остановится на текущем уровне: его прогресс неизбежен. Поэтому важно не зацикливаться на устаревших подходах. Вместо этого стоит разобраться, на чём основана лучшая генеративная оптимизация для ИИ.

Благодаря этим знаниям вы сможете:

Оптимизировать свою стратегию, чтобы получать лучшие результаты с меньшими усилиями;

Последовательно применять GEO к различным форматам контента;

Сосредотачиваться не только на технологиях, но и на долгосрочной адаптивности.

Поскольку ваши действия будут основаны на ключевых принципах оптимизации для генеративных систем, вам не придётся зацикливаться на конкретной технологии.

Контент, ориентированный на намерение

Вот чего точно не потребуют от вас лучшие инструменты генеративной оптимизации на базе ИИ: вставлять ключевые слова по всему тексту.

Вместо этого важно сосредоточиться на поисковом намерении. Что именно пользователь хочет узнать? Именно это и должен отражать ваш контент — ясно и прямо.

Чтобы сделать это эффективно:

Структурируйте контент в соответствии с реальными релевантными запросами пользователя;

Избегайте длинных объяснений, которые не несут особой ценности;

Пишите просто, прямо и понятно.

Вывод: Забудьте о плотности ключевых слов. Суть GEO — давать чёткие ответы, соответствующие намерениям пользователя.

Разговорный стиль

Даже лучшее ПО для генеративной оптимизации не поможет вам добиться разговорного стиля, если ваш контент звучит как будто его писал робот. Хорошо, если это не так — вы на правильном пути!

Но есть второй, не менее важный уровень: машиночитаемость. Генеративные системы иначе обрабатывают контент, поэтому особенно важна чёткость.

Вот лучшие практики:

Используйте естественный разговорный язык, но при этом точный;

Избегайте двусмысленности — формулируйте мысли так, чтобы их можно было легко и однозначно интерпретировать;

Пишите с учётом контекста, чтобы ИИ мог корректно использовать ваш контент.

Вывод: Ваш контент должен звучать по-человечески и быть удобным для ИИ — чётким, однозначным и контекстуально понятным.

Тематический авторитет

Сегодня существует контент практически на любую тему, которую только можно себе представить. Почему же генеративный ИИ должен использовать именно ваш? Здесь в дело вступает тематический авторитет. В контексте оптимизации под генеративные системы его можно развивать следующим образом:

Создавайте релевантный и взаимосвязанный контент в своей нише, чтобы демонстрировать экспертность;

Упоминайте бренды, биографии и достижения, подтверждающие авторитетность вашей компании или сайта;

Обеспечьте, чтобы контент отражал личный опыт — это повышает уровень доверия.

Чтобы усилить оптимизацию под генеративные системы, следуйте рекомендациям E-E-A-T от Google. Эти советы помогают укрепить авторитет не только среди читателей, но и в глазах ИИ.

Вывод: Искусственный интеллект отдаёт предпочтение экспертному контенту. Повышайте доверие, демонстрируя реальные знания и опыт в своей нише.

Почему оптимизация для генеративных систем важна для маркетологов

Поисковая оптимизация никуда не исчезает — однако недооценивать значимость GEO не стоит. Возможно, вы уже поняли: эти подходы не исключают друг друга, и речь не о том, чтобы начинать всё с нуля.

Независимо от того, планируете ли вы использовать ИИ-инструменты для GEO или нет, оптимизация под генеративные системы — это будущее. Если вы не оптимизируете контент под генеративные системы — вы уже на шаг позади.

Генеративные системы влияют на то, как пользователи находят новый контент

Традиционные поисковые системы — больше не единственный способ стать заметным для пользователя. Генеративные системы, такие как Search Generative Experience (SGE) от Google или ИИ-ассистенты, становятся основным способом получения быстрых и точных ответов.

Конечно, ключевые слова по-прежнему играют важную роль в попадании на первую страницу Google. Но этими результатами, возможно, пользуется всё меньше людей. Сегодня многие предпочитают:

Сводки, сгенерированные ИИ, вместо просмотра поисковой выдачи;

Прямые ответы вместо длинных списков ссылок;

Контекстные рекомендации, основанные на предыдущем поведении.

GEO увеличивает вашу видимость именно там, где заканчивается эффективность традиционного SEO — в ответах, созданных ИИ.

Пользователи всё чаще полагаются на сводки, рекомендации и ответы от ИИ

Онлайн-пользователи сегодня чувствуют себя увереннее, доверяя информации от ИИ, потому что:

Это проще , ведь всю аналитическую работу уже сделали за них;

, ведь всю аналитическую работу уже сделали за них; Ответы устраивают , поскольку они кажутся надёжными и исчерпывающими;

, поскольку они кажутся надёжными и исчерпывающими; Ответы персонализированы, ведь информация подбирается на основе прошлых запросов.

Пользовательский сценарий смещается от модели «искать и кликать» к модели «спросить и сразу получить ответ». Если ваш контент не оптимизирован под генеративные системы — его просто никто не увидит.

Если ваш контент не оптимизирован для ИИ, он может стать невидимым

Горькая правда в том, что если вы не GEO-оптимизировали свой контент, он может стать невидимым.

Вы заметили, что ИИ всё точнее удовлетворяет ваши информационные потребности? GEO-оптимизация становится всё более актуальной с каждым днём. Чем больше пользователей осознают, как ИИ упрощает их жизнь, тем реже они будут кликать по «синим ссылкам» в поисковой выдаче.

Так что если вы ещё не адаптировали свою контент-стратегию, возможно, стоит обратиться к специалистам по генеративной оптимизации. А если нет — начните хотя бы с создания качественного, понятного и полезного контента.

Лучшие стратегии оптимизации для генеративных систем и обеспечения видимости в ИИ

Как превратить принципы GEO в практические действия? Мы уже намекнули на некоторые из них. И хорошая новость в том, что вам не нужно начинать с нуля — доступно множество эффективных решений.

Профессиональные GEO-компании уже учитывают эти стратегии в своей работе. Более того, эти подходы универсальны и применимы в любой нише. Поддерживайте и укрепляйте свою релевантность, используя их там, где это действительно уместно.

Сфокусируйтесь на запросах, основанных на намерении

Предоставление информации всегда важно для укрепления репутации. Но не забывайте: в партнёрском маркетинге прибыль зависит от кликов. Поэтому при оптимизации под генеративные системы старайтесь сосредоточиться на контенте, ориентированном на пользователей, готовых к действию — особенно к покупке.

Подумайте: что будут искать люди, готовые купить? Это могут быть запросы вроде:

«Лучшие X для Y»

«Стоит ли покупать Z»

«Обзор A для B»

Такой контент повышает шансы быть включённым в ИИ-ответы, тем самым увеличивая вашу видимость в точках принятия решений.

Используйте структурированные форматы

Если вы активно занимаетесь контент-маркетингом, скорее всего, уже применяете структурирование текста. Эта практика включает элементы, которые упрощают ИИ анализ и восприятие контента:

Заголовки

Таблицы

Маркированные списки

Блоки «Часто задаваемые вопросы»

А если вы используете лучшие платформы для генеративной оптимизации, эти функции, скорее всего, уже встроены. Но всё равно стоит перепроверить свой контент перед публикацией.

Пишите тексты, ориентированные на ответы

И пользователи, и ИИ ждут от контента в первую очередь ответов — и вы должны их предоставлять. Заметили, что ИИ-чатботы сразу переходят к сути? Ваш контент для GEO должен вести себя так же.

Давайте краткий ответ в самом начале. Затем — аргументация, пояснения, примеры. Да, маркетологи опасаются, что это отпугнет читателей, которые прочитают только резюме. Но на практике это помогает отсеять случайных и привлечь тех, кто действительно заинтересован в вашей теме.

Пишите последовательно и чётко

ИИ ценит последовательность и ясность, потому что такие тексты легче обрабатывать. И читатели, кстати, тоже. Вот как это реализовать в GEO:

Используйте одинаковую структуру для всех материалов;

Придерживайтесь одного тона и стиля;

Используйте стабильную терминологию для одних и тех же тем.

Лучшие GEO-бренды подчёркивают: ясность — это главный фактор ранжирования контента ИИ. Если хотите оставаться видимыми — делайте ставку на чёткость.

Завоёвывайте доверие

Почему кто-то должен цитировать именно ваш контент? Если у вас есть ответ — вы уже движетесь в правильном направлении.

Вернитесь к принципу тематического авторитета. В партнёрском маркетинге особенно важно делиться собственным опытом. Покажите, что вы использовали продукт, расскажите то, что невозможно узнать без реального контакта. ИИ и читатели ценят подлинність.

Оптимизируйте и для людей, и для ИИ

Оптимизируя контент под генеративные системы, не забывайте о настоящих людях. Контент должен быть легко обрабатываем ИИ, но при этом полезен и интересен живым читателям.

Что поможет:

Чёткая структура

Реальные выводы

Убедительные призывы к действию

Многие ИИ-инструменты с функцией GEO могут проанализировать ваш контент и дать рекомендации. Используйте эти возможности, чтобы добиться баланса между машинной и человеческой читабельностью.

Как реализовать GEO: техническая оптимизация

Контент — это только часть GEO. Как и в SEO, важны технические аспекты сайта. Для генеративной оптимизации нужно адаптировать и «бэк» — так ИИ легче понимать, что именно находится на вашей странице.

Обычные SEO-практики важны, но недостаточны. Нужны дополнительные меры, чтобы ваш контент стал по-настоящему удобным для генеративных моделей.

Используйте семантический HTML

Семантическая разметка HTML помогает ИИ распознавать структуру страницы. Используйте теги:

h2, h3 — для подзаголовков

ul, ol, li — для списков

section, article, aside, footer — для логических блоков

Если вы публикуетесь на платформах вроде WordPress, это может быть реализовано по умолчанию. Но лучше перепроверить: семантическая структура — основа для точного восприятия контента ИИ.

Такая разметка помогает ИИ легче «вытягивать» данные и формировать на их основе точные, контекстуальные ответы в генеративном поиске.

Добавьте разметку Schema

Разметка Schema — это ещё один способ объяснить искусственному интеллекту, о чём ваш контент. Вот что чаще всего используют на партнёрских сайтах:

Страницы с часто задаваемыми вопросами

Продукты

Отзывы

Статьи

Когда вы оптимизируете сайт для генеративных систем, важно сделать эту информацию заметной. Так ключевые данные попадут на платформы ИИ.

Постройте надёжную техническую основу сайта

Чтобы улучшить GEO, необходимо:

Обеспечить корректную канонизацию , чтобы ваш контент воспринимался как оригинальный;

, чтобы ваш контент воспринимался как оригинальный; Придавать приоритет скорости загрузки , поскольку медленные страницы теряют позиции в приоритете;

, поскольку медленные страницы теряют позиции в приоритете; Уделить внимание мобильному опыту, ведь большинство пользователей ищут с телефона.

Оптимизация под генеративные системы требует не только качественного контента, но и надёжной технической базы.

GEO и нативная реклама: 100% попадание

Нативная реклама позволяет продвигать продукт ненавязчиво — без прерывания пользовательского опыта. По отзывам наших клиентов, она помогает генеративной оптимизации следующим образом:

Привлечение целевого трафика на GEO-оптимизированный контент: обзоры, статьи, рекомендации;

на GEO-оптимизированный контент: обзоры, статьи, рекомендации; Упрощение понимания ценности контента для ИИ , за счёт улучшенных пользовательских сигналов (время на странице, глубина прокрутки, отказов меньше);

, за счёт улучшенных пользовательских сигналов (время на странице, глубина прокрутки, отказов меньше); Тестирование различных форматов — таблиц, списков, блоков вопросов и ответов — чтобы выяснить, что работает лучше;

— таблиц, списков, блоков вопросов и ответов — чтобы выяснить, что работает лучше; Продвижение вечнозелёного контента , который ИИ будет использовать с течением времени;

, который ИИ будет использовать с течением времени; Перенаправление трафика на структурированные материалы, улучшая и ROI, и долгосрочную видимость в генеративном поиске.

Благодаря этому MGID усиливает как GEO, так и SEO!

Как измерить успех GEO-оптимизации

Если говорить исключительно о GEO, лучший показатель — это то, как часто ИИ цитирует ваш контент. Существуют инструменты, которые могут отследить это, но есть и косвенные метрики:

Обратите внимание на источники реферального трафика. Если вы получаете переходы с ИИ-инструментов и платформ, значит, GEO работает.

Если вы получаете переходы с ИИ-инструментов и платформ, значит, GEO работает. Отслеживайте активность на оптимизированных страницах. Показатели вовлечённости, как время на сайте и глубина прокрутки, должны улучшиться.

Показатели вовлечённости, как время на сайте и глубина прокрутки, должны улучшиться. Проверьте коэффициенты конверсии. GEO должна поддерживать прибыль вашего партнёрского проекта. Если доход растёт — вы всё делаете правильно.

Следите за этими показателями, чтобы понимать, как работает ваш контент.

Вам не нужны GEO-курсы — вы уже готовы!

Онлайн-курсы — отличное решение, но сначала подумайте, что можно сделать самостоятельно. Большинство рекомендаций, которые вы прочитали выше, не требуют продвинутых инструментов или внешней помощи. Сделайте несколько стратегических шагов — и вы уже на правильном пути.

А если вы зарегистрируетесь в MGID, вы получите доступ к передовым инструментам, персональному менеджеру и целому креативному отделу. Мы поможем вам добиться GEO-результатов без необходимости нанимать сторонних GEO-экспертов. Нативная реклама усиливает вашу GEO-стратегию.