Среднестатистический человек видит тысячи рекламных материалов в течение дня. Каждый раз применяются различные концепции, чтобы достучаться до зрителя. Как ваша реклама может выиграть эту гонку и получить больше кликов?

Для борьбы за взгляд и внимание читателя первым делом стоит заняться визуальной составляющей. Она помогает быстрее связываться с аудиторией. Большинство людей — «визуалы» и воспринимают изображения легче и лучше остального.

В этой статье мы собрали целый арсенал техник. Они готовы помочь вашим изображениям опередить окружающий контент, оставаясь при этом релевантными и соответствующими контентной политике.

Как глубоко следует изучать результаты поиска?

Как бесплатные так и премиальные сайты стоковых изображений остаются лидирующим источником визуальных материалов для всех типов цифровых рекламных кампаний. Shutterstock, Getty Images, Pixabay и iStock являются такими сервисами и могут помочь вам.

Однако, при работе с такими сайтами вы должны опасаться визуальных клише и использования уже известной аудитории медиапродукции. Большинство людей уже слишком много раз видели стоковые изображения купюр, копилок и трейдеров с Уолл-стрит, предлагающих предложения для заработка. Хорошо продуманные визуальные материалы редко могут быть найдены на первой или даже второй странице результатов поиска.

Действенной стратегией для избегания самых популярных результатов будет пропуск хотя бы пяти первых страниц поиска. Попробуйте найти что-нибудь примечательное там, куда большинство пользователей просто не добирается. Ищите необычные и цепляющие детали при выборе изображения. Например, фото девушки с яркой фиолетовой помадой определенно привлечет больше внимания.

Уникальные изображения всегда работают лучше. Попробуйте избегать статичных постановочных фотографий людей. Выбирайте динамичные и эмоциональные картинки. Не делайте рекламу слишком прямой. Помните, что вы можете поработать с сильными культурными ассоциациями и метафорами. После нахождения подходящего изображения хорошей идеей будет небольшое редактирование, например изменение фона.

Работая с физическими товарами, одним из лучших способов подобрать визуальный контент является создание собственного высококачественного фото продукта. Для таких кампаний вы можете использовать простые изображения в высоком разрешении, демонстрирующие сам продукт. Самостоятельно созданные изображения весьма часто могут показать выдающуюся эффективность и для других категорий. Полезно всегда держать камеру телефона наготове для фото, которые могут пригодиться в будущем.

Хитрости, приносящие больше кликов вашей рекламе

Большинство читателей, просматривающих веб-контент, просто ждут, чтобы что-то привлекло их внимание. Давайте рассмотрим некоторые из лучших способов сделать это.

Кластерные фото

Возможно вы слышали совет избегать фотографий со множеством мелких объектов. В большинстве случаев это так. Однако, существует феномен кластерных фото. Он доказал свою эффективность во множестве кампаний.

Центральный объект

Основываясь на нашем анализе общих черт успешных рекламных элементов, мы можем сказать, что композиция имеет значение. Мы очень рекомендуем добавлять в рекламные элементы центральный объект или направление.

Динамика

В процессе поиска привлекающих внимание стоковых изображений сфокусируйтесь на динамических изображениях с неизвестным окончанием. Например, здесь разливается смузи из авокадо. До конца не ясно, поместится ли оставшееся содержимое в стакан.

Не показывайте все

Не раскрывайте все детали на изображении. Лучше постарайтесь разжечь любопытство зрителей. Например, если на фото изображен смотрящий в ноутбук человек, не показывайте экран. В этом примере мы не видим лицо протягивающего нам купюры человека. Плюс присутствует интуитивное желание взять то, что дают.

Заключение

Уникальные необычные изображения могут вызывать сильные чувства и заставлять зрителей кликать на вашу рекламу. Кроме того, они могут вовлечь людей в ваш продукт или услугу. Мы надеемся, что с этими простыми техниками поиск визуальных материалов для ваших нативных кампаний больше не выглядит пугающей задачей. Однако, наша команда всегда готова помочь и направить вас даже при возникновении некоторых трудностей.