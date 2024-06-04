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Создание рекламы

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5 мин чтения
Why MGID Sets the Standard for High-Quality Creatives
О продукте
Как MGID сочетает высококачественные креативы и успех в CTR

Качество рекламы — ключ к успешным онлайн-кампаниям. Для рекламодателей хорошо продуманный кре...

6 дек. 2024 г. • 5 мин чтения
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4 мин чтения
Новости
Функция прогнозирования эффективности с помощью ИИ в MGID Ad...

MGID стремится развивать использование технологий ИИ, чтобы сделать сервис как можно более удо...

10 июн. 2024 г. • 4 мин чтения
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10 мин чтения
Паблишеры
Путь к прибыли: как ИИ расширяет возможности паблишеров

От забавных мемов до информативных блогов и вирусных видео, цифровые публикации — это все о то...

22 апр. 2024 г. • 10 мин чтения
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6 мин чтения
Наша экспертиза
Боремся за качество рекламы: на что обращать внимание, когда...

На конференции IAB HowTo в Варшаве (Польша) Карина Клименко, руководитель Отдела креатива и мо...

12 апр. 2024 г. • 6 мин чтения
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4 мин чтения
Рекламодатели
Повышаем качество с помощью ИИ. Инновационные подходы для ка...

В меняющемся мире здоровья и красоты, где и глазом не моргнешь, как изменились и тенденции, и ...

22 мар. 2024 г. • 4 мин чтения
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13 мин чтения
Рекламодатели
Основные вертикали партнерского маркетинга и базовые стратег...

Партнерский маркетинг — это динамичный подход к цифровой коммерции, который полагается на парт...

11 мар. 2024 г. • 13 мин чтения
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15 мин чтения
Тренды AdTech
Инструменты ИИ для маркетинга: трансформация стратегий для д...

Искусственный интеллект значительно улучшился с тех пор, как он впервые был представлен в марк...

1 мар. 2024 г. • 15 мин чтения

Нативная кампания за несколько минут

С платформой MGID вы получаете доступ к 32000+ паблишеров и 185+ миллиардов показов в месяц

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