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Создание рекламы
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Как MGID сочетает высококачественные креативы и успех в CTR
Качество рекламы — ключ к успешным онлайн-кампаниям. Для рекламодателей хорошо продуманный кре...
6 дек. 2024 г. • 5 мин чтения
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Функция прогнозирования эффективности с помощью ИИ в MGID Ad...
MGID стремится развивать использование технологий ИИ, чтобы сделать сервис как можно более удо...
10 июн. 2024 г. • 4 мин чтения
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Путь к прибыли: как ИИ расширяет возможности паблишеров
От забавных мемов до информативных блогов и вирусных видео, цифровые публикации — это все о то...
22 апр. 2024 г. • 10 мин чтения
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Боремся за качество рекламы: на что обращать внимание, когда...
На конференции IAB HowTo в Варшаве (Польша) Карина Клименко, руководитель Отдела креатива и мо...
12 апр. 2024 г. • 6 мин чтения
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Повышаем качество с помощью ИИ. Инновационные подходы для ка...
В меняющемся мире здоровья и красоты, где и глазом не моргнешь, как изменились и тенденции, и ...
22 мар. 2024 г. • 4 мин чтения
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Основные вертикали партнерского маркетинга и базовые стратег...
Партнерский маркетинг — это динамичный подход к цифровой коммерции, который полагается на парт...
11 мар. 2024 г. • 13 мин чтения
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Инструменты ИИ для маркетинга: трансформация стратегий для д...
Искусственный интеллект значительно улучшился с тех пор, как он впервые был представлен в марк...
1 мар. 2024 г. • 15 мин чтения