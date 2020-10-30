Просматриваемость рекламы (ad viewability) является одним из наиболее фундаментальных свойств, определяющих ее качество. Она измеряется как отношение количества актуальных просмотров рекламы пользователями ко всей сгенерированной рекламе. Другими словами, если реклама не появлялась на экране пользователя, она не может считаться просмотренной. Например, она расположена внизу страницы, а пользователь закрывает вкладку до отображения рекламного материала.

Стандарты просматриваемости IAB для статичной рекламы определяют, что пользователь должен увидеть более 50% всех пикселей рекламы хотя бы на одну секунду. Для видеоматериалов, просмотренной рекламой будет считаться половина просмотренных пикселей в течение хотя бы двух секунд.

В этой статье мы объясним, как обеспечить эффективную просматриваемость со стороны паблишера. Также будет рассмотрено, как она влияет на пользовательский опыт, и какие продвинутые функции были добавлены в виджеты MGID.

Как размещать рекламу на сайте

Некоторые паблишеры слишком склонны оптимизировать веб-страницы специально для просматриваемости. Иногда это сказывается на пользовательском опыте. Например, внедряются специальные модули кода, не дающие пользователям прокрутить страницу вниз до момента загрузки рекламы.

Рекламные форматы с форсируемой просматриваемостью, такие как всплывающие окна и закрепленные видео, являются примерами, когда просмотр рекламы ставится в приоритет пользовательскому опыту. Такая реклама не может быть пропущена. Надоедливость подобных материалов может вызвать резко негативную реакцию аудитории. В результате падает вовлеченность пользователя в содержимое сайта. Чем меньше лояльных читателей, тем меньше становится предложение цены рекламодателя.

В идеале, реклама не должна вмешиваться во взаимодействие читателя и контента, а должна улучшать процесс его потребления. Самый верный способ улучшить просматриваемость рекламы без влияния на пользовательский опыт — внедрить мультивариативное тестирование, которое берет в расчет проведенное пользователем время на странице, bounce rate, просмотры страницы, проведенное на странице активное время, клики на рекламу и т.д. Кроме этого, сейчас уже стало возможно использовать искусственный интеллект для анализа исторических данных о наиболее эффективной интеграции рекламы и контента и внедрять эти оптимизации на лету.

Отложенная загрузка виджетов MGID

Недавно мы добавили функцию отложенной загрузки рекламных виджетов для улучшения просматриваемости рекламы и работоспособности страницы. Функция позволяет загружать рекламный контент тогда, когда пользователь докрутит страницу до места размещения виджетов.

Отложенная загрузка способствует работоспособности страницы, а также уменьшает количество запросов на сервер. Нет смысла загружать рекламу, если пользователь никогда ее не увидит. Кроме того, отложенная загрузка улучшает пользовательский опыт, так как читатель получает запрашиваемый контент быстрее. К тому же, функция поднимает рейтинг сайта в Google, так как алгоритмы отдают предпочтение страницам с подобным функционалом.

В результате на сайте возрастет вовлеченность пользователя, а рекламодатели будут давать более высокое предложение цены за инвентарь с большей вероятностью получения просмотров рекламы.

Заключение

Просматриваемость является критически важным аспектом качества рекламы, влияющим на рекламные расходы и доверие всей цифровой экосистемы. Чтобы привлечь рекламодателей и повысить доходность, паблишеры и вендоры AdTech должны прилагать больше усилий для получения высокого процента просматриваемости без вреда для пользовательского опыта.

Отложенная загрузка, новая функция, внедренная для виджетов MGID, не только экономит системные ресурсы и уменьшает вес страницы, но и эффективно улучшает просматриваемость рекламы на платформе. В поисках правильного пути внедрения рекламных материалов в содержимое страницы, паблишеры должны тестировать множество подходов и принимать во внимание bounce rate, активное время на странице, а также другие метрики вовлеченности пользователя вместе с просматриваемостью.