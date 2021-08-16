Перед тем как запускать нативную рекламную кампанию, стоит узнать, во сколько она обойдется.

Обычно стоимость разнится от 1000$ до 1 000 000$. Это зависит от нескольких факторов: инвентарь паблишера, авторитет его домена, целевая аудитория и уровень конкуренции за трафик в целевом гео.

Цена нативной рекламы устанавливается через CPM или CPC. Если вы выбираете модель Cost per Mile (CPM), вы платите конкретную цену за 1000 показов объявления. Если вы выбираете Cost per Click (CPC), вы платите паблишеру за каждый клик по рекламе.

Давайте углубимся в планирование бюджета и узнаем, как надежно оценить расходы на кампанию.

Traffic insights, новый AI-инструмент для расчета стоимости кампании

У MGID есть два варианта легко и надежно просчитать стоимость. Один из них — аккаунт-менеджер. Он понимает рынок и знает, сколько стоят похожие нативные кампании. Просто поделитесь с ним подробностями предстоящей компании, и он скажет предполагаемый бюджет.

Второй метод — AI-инструмент Traffic Insights. Он показывает, что MGID может для вас сделать: трафик, количество и цена кликов, самое эффективное гео и уровень конкуренции для каждой страны.

Чтобы воспользоваться инструментом, нажмите на кнопку «Traffic Insights» на странице «Добавить новую кампанию».

Выберите целевые устройства (Все/Desktop/Mobile&Tablets) и тип кампании (Продуктовая или Контент).

Traffic Insights покажет минимальную рекомендуемую цену за клик для разных гео с сортировкой по количеству показов в день. Чтобы посмотреть конкретную страну, введите ее название в поле «Поиск по стране».

Можно сразу создать кампанию с выбранным таргетингом, нажав на кнопку «Добавить кампанию». Мы рекомендуем поставить CPC на 10-30% выше рекомендуемого, чтобы протестировать больше паблишеров и найти самые эффективные источники трафика.

Тестовый бюджет кампании и цена за клик по ключевым гео

У каждого гео есть рекомендуемая цена за клик. Она зависит от конкуренции, и от спроса и предложения на рынке.

Если бюджет ограничен, или нужны быстрые результаты, лучший вариант — выбрать гео с более низким CPC. Вы охватите большую аудиторию за те же деньги.

Средний тестовый бюджет грубо рассчитывается как 10xCPA (цена за действие). Конечно, это зависит от категории. Результат кампании будет виден не сразу. Тестовый бюджет должен собрать достаточно данных для оптимизации и оценки, есть ли у оффера потенциал роста.

Цена за клик важна, но старайтесь не делать на ней слишком большой упор. Мы рекомендуем рекламодателям фокусироваться на конверсии и ее стоимости. Всегда анализируйте, у каких источников трафика более высокий уровень конверсии. Используйте Rule Based Optimization. Это позволит сосредоточиться на самом эффективном трафике и заодно снизить ставки на неэффективный.

Заключение

Есть два способа прикинуть бюджет на кампанию. Один — аккаунт-менеджер MGID. Это ваш лучший советик по ожидаемой стоимости кампании. Он знает рынок, уровень конкуренции для каждого гео и ожидаемую цену за клик. С аккаунт-менеджером ваша кампания всегда в надежных руках.

Инструмент Traffic Insights от MGID — другой способ узнать рекомендуемую цену за клик и количество показов и кликов для предстоящей кампании. Здесь можно найти ожидаемые целевые показателя для разных гео и определить стоимость нативной рекламы.