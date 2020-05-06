Автор

Иван Доруда

Vice President of Sales

Иван — вице-президент по продажам в MGID с более чем 11-летним опытом работы в диджитал рекламе и 7-летним опытом в performance-маркетинге. Будучи студентом, он основал свой первый проект в сфере performance-маркетинга. Он присоединился к MGID в 2012 году и возглавил глобальную экспансию MGID на рынках APAC, Европы и Латинской Америки. Иван – эксперт в performance-маркетинге для брендов и агентств, аналитики данных и рекламы с прямым откликом. Как признанный лидер в индустрии, Иван также отвечает за представление MGID в ряде комитетов IAB по социальным сетям, нативной рекламе и контент-маркетингу.