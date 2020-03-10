Digital Marketing Expo & Conference – DMEXCO 2026
Дата начала: 23 сентября 2026 г. в 06:00 CET • Дата окончания: 24 сентября 2026 г. в 15:00 CET
Место встречи: Koelnemesse, Кёльн, Германия • Встреть нас: на событии
Событие в индустрии
DMEXCO — это про креативное использование новых технологий. Девиз DMEXCO этого года, который пройдет в Кёльне 23 – 24 сентября, — «Prompting the Future». Под этой темой ведущая европейская выставка в области цифрового маркетинга и технологий демонстрирует огромный потенциал цифровых технологий в маркетинге и коммуникациях.
Официальный сайт: https://dmexco.com/