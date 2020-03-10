Регистрация

Digital Marketing Expo & Conference – DMEXCO 2026

Дата начала: 23 сентября 2026 г. в 06:00 CET • Дата окончания: 24 сентября 2026 г. в 15:00 CET
Место встречи: Koelnemesse, Кёльн, Германия  •  Встреть нас: на событии
Событие в индустрии

DMEXCO — это про креативное использование новых технологий. Девиз DMEXCO этого года, который пройдет в Кёльне 23 – 24 сентября, — «Prompting the Future». Под этой темой ведущая европейская выставка в области цифрового маркетинга и технологий демонстрирует огромный потенциал цифровых технологий в маркетинге и коммуникациях.

Официальный сайт: https://dmexco.com/

Забронировать встречу на

Digital Marketing Expo & Conference – DMEXCO 2026

Имя
Фамилия — Необязательное
Компания — Необязательное
Email
Website URL — Необязательное
Номер телефона — Необязательное
*Все поля обязательны для заполнения, если они не помечены как "Необязательные".

Нативная кампания за несколько минут

С платформой MGID вы получаете доступ к 32000+ паблишеров и 185+ миллиардов показов в месяц

Стать рекламодателем
Стать паблишером
Все события