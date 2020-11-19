Анализ bounce rate может вызывать задтруднения, однако, он критически важен при оптимизации вашего веб-сайта для комфорта пользователей и поисковых движков.

Если вы покупаете трафик через платные каналы рекламы, показатель отказов поможет отследить, находят ли пользователи нужную информацию, переходя по вашим объявлениям. Высокий показатель отказов может повлиять на ваши позиции в поисковой выдаче. Фактически он сообщает Google, насколько содержимое вашего сайта релевантно ключевым словам, которые помогли пользователям найти его.

На данный момент нельзя недооценивать значимость bounce rate. В этом кратком руководстве мы попытаемся разобраться, что кроется за этой метрикой вовлеченности, как Google Analytics рассчитывает ее, и какие точки контроля существуют для улучшения данного показателя.

Что такое bounce rate?

Довольно часто под данным показателем неправильно понимают процент пользователей, задержавшихся на сайте меньше определенного времени, процент пользователей без конверсии или процент покинувших сайт. Однако, этот показатель не имеет ничего общего со временем, подписками и конверсией.

По определению Google Analytics и других аналитических систем вроде Omniture, показатель отказов — это процент посещений (или сессий) вашего сайта, в рамках которых состоялось не более одного просмотра страницы. То есть, когда пользователь покинул страницу без какого либо взаимодействия с ней. Например, пользователь посещает страницу, читает ее и нажимает кнопку «назад» или закрывает вкладку, не нажав на какой-либо элемент веб-сайта.

В некоторых случаях, отказ может быть засчитан даже в случае некоторых совершенных действий. Например, подписка на новостную рассылку, заполнение формы, публикация в социальных сетях и т.д. Если подобные действие не отмечаются кодом Google Analytics, они не могут отслеживаться.

Главным образом, вам хотелось бы, чтобы Google Analytics следовала бизнес-логике вашего сайта и модифицировать процесс построения аналитики в соответствии с этой логикой. Найдите важные точки взаимодействия, которые необходимо отметить. Рекомендуется добавлять определенные события, которые запускаются, если пользователь остается на сайте дольше определенного времени, нажал на кнопку публикации в социальных сетях, просмотрел видео до конца и т.п.

Во время аудита эффективности вашего сайта типичными вопросами будут: каков хороший показатель отказов для блога или сайта в вашей категории, и как найти стандартные показатели отказов. Даже если трудно найти точные стандарты для вашей категории, местоположения и размеров бизнеса, вы всегда можете сравнить показатели страниц вашего сайта между собой и отследить их изменения с течением времени.

Что на него влияет?

Анализ факторов, влияющих на показатель отказов веб-сайта, не так прост как кажется и всегда будет связан с природой сайта, будь это интернет-магазин, новостной ресурс или сайт с другим содержимым. Не обращайте внимания на средний показатель отказов ваших конкурентов. Лучше попытайтесь понять, что стоит за этими цифрами, и почему они отличаются.

Для этого вы должны вникнуть в поведение пользователей: как они попадают на ваш веб-сайт и как взаимодействуют с ним. Например, когда посетителям предлагается добавить продукт в корзину без каких-либо других вариантов взаимодействия, некоторые пользователи могут быть засчитаны в показатель отказов, так как им нужно некоторое время, чтобы подумать и сравнить цены.

Есть несколько общих точек для анализа вашего веб-сайта и проверки причин отказов.

Медленная скорость загрузки

Сейчас пользователи менее терпеливы при виде колеса загрузки страницы. Как правило, веб-страница должна загружаться менее чем за две секунды. Однако, можно выиграть некоторое время, улучшив UX дизайн: добавить предварительный анонс на страницу загрузки, сделать взаимодействие более человечными, добавить анимацию, рекламного персонажа или шутку.

Непривлекательное содержимое, дизайн пользовательского интерфейса и проблемы с навигацией

Обычно мы воспринимаем визуальную информацию раньше текста. Плохие фото или дизайн могут в мгновение ока отпугнуть пользователей. Само собой, современный веб-сайт должен быть полностью оптимизирован и иметь удобную мобильную версию.

Посетители не могут получить ожидаемое от веб-страницы

Например, на сайте интернет-магазина товар отсутствует в наличии или не может быть доставлен до текущего местоположения пользователя. Другой частый случай: содержимое веб-страницы не соответствует рекламе, на которую нажал пользователь для перехода на сайт.

Недостаточно информации для следующего шага

Например, отсутствует достаточно информации о предлагаемой пользователю подписке. Убедитесь, что вы предоставили все необходимые детали для принятия решения.

Недостаток доверия

Посетители могут покинуть сайт, если он не вызывает доверия, и отсутствуют ожидаемые сигналы доверия. Это в основном касается сайтов интернет-магазинов, у которых нет узнаваемого бренда.

Как улучшить показатель отказов

Расставьте приоритеты

Пройдитесь по представленному выше чек-листу и расставьте приоритеты. Мы рекомендуем начинать работу по оптимизации с наиболее важных и посещаемых страниц, а не со страниц, с наивысшим показателем отказов.

Некоторые доработки могут быть легко реализованы, а некоторые требуют большого времени и усилий. Сконцентрируйтесь на улучшениях, которые с наименьшими усилиями принесут наибольшую пользу (например, направленные на наиболее посещаемые страницы).

Последовательность в коммуникации

Убедитесь, что ваши рекламные материалы, промо-предложения, новостные рассылки, изображения, кнопки призыва к действию (CTA) и другие элементы веб-сайта соответствуют друг другу. Это дает посетителям уверенность в долгосрочном взаимодействии с вашим сайтом.

Подскажите пользователям, что делать дальше

Не думайте, что ваша аудитория по умолчанию знает, что делать на вашем сайте. Вы должны подробно разъяснить посетителю порядок взаимодействия и предоставить варианты действий на каждом следующем шаге. Например, просмотреть релевантные материалы, подписаться на новостную рассылку и т.д.

Заключение

Высокий показатель отказов говорит о том, что пользователи не находят ваш веб сайт релевантным, и может ухудшить позицию сайта в результатах поиска. Тщательный анализ аспектов, влияющих на этот показатель, поможет улучшить представление сайта, удовлетворить ожидания пользователей и, в конечном счете, сильнее вовлечь аудиторию.