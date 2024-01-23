Вы когда-нибудь задумывались, почему холодная еда вас не соблазняет? Всё просто: меньше запахов. Мы хотим теплых блюд, потому что горячая еда выделяет больше аромата. Аромат вызывает аппетит, побуждающий ваше тело начать пищеварение. Прелендер работает как микроволновка, разогревая ваше предложение и побуждая аудиторию к действию.

"Эм... что такое прелендер?"

Вы можете знать ее под разными названиями: промежуточная страница, транзитная страница, предпродажная страница. прелендер — удобный термин, поскольку он логически обозначает позицию страницы в воронке — он предстает перед целевой страницей. По сути прелендер является посредником между объявлением и вашей страницей предложения, где пользователи фактически подтверждают свою конверсию.

"Почему мне нужны две страницы вместо одной?"

Обе страницы преследуют цель побуждать аудиторию к покупке. Но они действуют ассиметрично. В отличие от целевой страницы, прелендер не рекламирует продукт напрямую. Он подходит к аудитории менее явно и более тонко. Две страницы дополняют друг друга, как стейк и красное вино, сочетая мягкое и жесткое, чтобы получить максимальный эффект.

"Все-таки, разве это не шаг дальше от конверсии?"

Вы правы. Наличие прелендера делает вашу воронку длиннее. Потому нужно воспринимать это как инструмент. Инструменты полезны только при использовании по назначению. Большинству аудитории не требуется дополнительный толчок, чтобы сказать: «Заткнись и возьми мои деньги». В таких случаях можно использовать посадочную страницу как молоток, чтобы забить гвоздь.

Но иногда вы не сможете продать, не склонив аудиторию к конверсии. У вас может быть проблемное предложение, поэтому аудитория будет жесткая, как бетонная стена. К счастью, с прелендером у вас есть дрель, чтобы забить анкерный гвоздь в отверстие.

"Хорошо. Мне нужен прелендер. Что мне нужно, чтобы он был идеален?"

Прежде всего, выберите формат, который лучше всего подойдет для вашего предложения. Конечно, при мозговом штурме идеям для прелендера нет предела. Однако есть проверенные подходы.

Статьи. Предлагать решение проблемы — это классический способ подогреть интерес незаинтересованного пользователя. Ничто не справится с задачей лучше, чем сторителинг. Статьи идеально соответствуют форме повествования, демонстрируя проблему в чужом опыте и мягко упоминая, как продукт помог ее решить. Вы можете добавить отзывы в последнем разделе статьи. Они повышают доверие и помогают продать ваше предложение, но только если они не чрезмерно хвалебные.

Предлагать решение проблемы — это классический способ подогреть интерес незаинтересованного пользователя. Ничто не справится с задачей лучше, чем сторителинг. Статьи идеально соответствуют форме повествования, демонстрируя проблему в чужом опыте и мягко упоминая, как продукт помог ее решить. Вы можете добавить отзывы в последнем разделе статьи. Они повышают доверие и помогают продать ваше предложение, но только если они не чрезмерно хвалебные. Викторины. Викторины повсюду. Возможно, вы также убивали время, выясняя, «какой вы супергерой». Но викторины существуют не только для развлечения. Это инструмент для сегментации аудитории и обслуживания каждой группы более персонализированным способом. Вы можете разделить пользователей на основе результатов индивидуальных тестов, результатов викторин или ответов на конкретный вопрос. Например, если вы нацеливаетесь на широкую аудиторию, которая ищет рождественский подарок, то, предлагая викторину с разными результатами, вы сможете охватить ряд конкретных аудиторий.

Викторины повсюду. Возможно, вы также убивали время, выясняя, «какой вы супергерой». Но викторины существуют не только для развлечения. Это инструмент для сегментации аудитории и обслуживания каждой группы более персонализированным способом. Вы можете разделить пользователей на основе результатов индивидуальных тестов, результатов викторин или ответов на конкретный вопрос. Например, если вы нацеливаетесь на широкую аудиторию, которая ищет рождественский подарок, то, предлагая викторину с разными результатами, вы сможете охватить ряд конкретных аудиторий. Игры. Бесплатная демонстрация является основным элементом продвижения онлайн-игр. Хорошая идея — привлекать аудиторию графикой и игровым опытом. После прохождения мини-игры пользователи, скорее всего, захотят играть еще. Предложение бонуса при регистрации является надежной тактикой для превращения пользователя в покупателя. Но кроме создания конкурентного настроения интерактивный контент может стимулировать продажи других продуктов. К примеру, лучше предложить кратко ознакомиться с тем, как работает конкретное приложение, чем писать тома о его преимуществах.

"Контент — главное. Есть правила или полезные советы?"

Не совсем так. Предложение владеет троном. А контент — его верный слуга. Но все же контент не должен рабски повиноваться хозяину. Он обслуживает предложение, готовя аудиторию к целевому действию. Чтобы добиться успеха в этом, контент должен быть:

Увлекательный. Это обязательно! Прелендеры должны крепко держать аудиторию в руках. Скучный прелендер — пустая трата денег. Это может погубить даже идеальную целевую страницу, заставив аудиторию скрыться, прежде чем увидеть предложение. Чтобы увлечь аудиторию, нам нужно щекотать эмоции, предоставляя при этом информацию о рациональных предпочтениях. Другими словами, контент должен информировать и развлекать одновременно.

Это обязательно! Прелендеры должны крепко держать аудиторию в руках. Скучный прелендер — пустая трата денег. Это может погубить даже идеальную целевую страницу, заставив аудиторию скрыться, прежде чем увидеть предложение. Чтобы увлечь аудиторию, нам нужно щекотать эмоции, предоставляя при этом информацию о рациональных предпочтениях. Другими словами, контент должен информировать и развлекать одновременно. Интригующий, но одновременно чуткий. Подумайте о тексте как о разговоре с кем-то, кого вы уважаете — другом или родственником. Если вы хотите сообщить им что-нибудь важное, привлеките их внимание — увлекательными заголовками и интригующим вступлением. Но не переусердствуйте с чрезмерными обещаниями или назойливостью. В конце концов, прелендер должен вызывать у аудитории чувство уверенности, а не подвергать сомнению ваши слова или занимать защитную позицию.

Подумайте о тексте как о разговоре с кем-то, кого вы уважаете — другом или родственником. Если вы хотите сообщить им что-нибудь важное, привлеките их внимание — увлекательными заголовками и интригующим вступлением. Но не переусердствуйте с чрезмерными обещаниями или назойливостью. В конце концов, прелендер должен вызывать у аудитории чувство уверенности, а не подвергать сомнению ваши слова или занимать защитную позицию. Ценный. Чтобы ускорить действия на целевой странице, убедитесь, что аудитория оценит контент на прелендере. Сделайте все возможное, чтобы аудитория почувствовала, что вы хотите о ней заботиться. Проверьте текст. Простые формулировки приносят больше пользы. Следовательно, сохраняйте текст лаконичным. Однако не превращайте его в твит — если текста мало, это просто не сработает.

"А как насчет внешнего вида?"

Короче говоря, макет должен быть естественным, привлекательным и удобным для пользователя. Нет волшебной формулы достижения этого. Но есть четкие «нет-нет».

Это не должно выглядеть коммерчески. Оставьте агрессивный стиль с большим количеством призывов к действию на целевых страницах. Если это статья, прелендер можно создать как новостную ленту или запись в блоге, где контент ведет аудиторию к продукту с помощью связанных слов. Сделайте так, чтобы ссылки смотрелись релевантными.

Оставьте агрессивный стиль с большим количеством призывов к действию на целевых страницах. Если это статья, прелендер можно создать как новостную ленту или запись в блоге, где контент ведет аудиторию к продукту с помощью связанных слов. Сделайте так, чтобы ссылки смотрелись релевантными. Это не должно быть захламленным. Воздержитесь от того, чтобы запихивать слишком много информации в слишком малое пространство. Беспорядочный сайт с слишком большим количеством кнопок, изображений и других чрезмерных элементов запутает аудиторию и приведет к высоким показателям отказов. Страница должна быть простой и логически структурированной. В противном случае пользователям будет сложно понять, что делать дальше.

Воздержитесь от того, чтобы запихивать слишком много информации в слишком малое пространство. Беспорядочный сайт с слишком большим количеством кнопок, изображений и других чрезмерных элементов запутает аудиторию и приведет к высоким показателям отказов. Страница должна быть простой и логически структурированной. В противном случае пользователям будет сложно понять, что делать дальше. Это не должно быть трудно читать. Плохая типографика с слишком большими или слишком маленькими шрифтами является кошмаром для читабельности. Страницы с низким контрастом между фоном и текстом также приведут к разочарованию.

Плохая типографика с слишком большими или слишком маленькими шрифтами является кошмаром для читабельности. Страницы с низким контрастом между фоном и текстом также приведут к разочарованию. Это не должно выглядеть дешево. Макет должен быть красиво оформлен. Загружайте только изображения высокого качества. Уродливые прелендеры обычно ухудшают кампанию. Они выглядят подозрительно, поэтому, скорее всего, оттолкнут аудиторию, особенно если предложение дорогостоящее.

Макет должен быть красиво оформлен. Загружайте только изображения высокого качества. Уродливые прелендеры обычно ухудшают кампанию. Они выглядят подозрительно, поэтому, скорее всего, оттолкнут аудиторию, особенно если предложение дорогостоящее. Это не должно быть скучно. Страница должна немедленно вызвать интерес. Сделайте ее заметной, но оригинальным способом. Аудитория закроет ее и забудет, если она будет непривлекательной или пресной.

Страница должна немедленно вызвать интерес. Сделайте ее заметной, но оригинальным способом. Аудитория закроет ее и забудет, если она будет непривлекательной или пресной. Но это не должно быть вызывающим. Страницы, которые бомбят посетителей анимацией и графикой, могут отвлечь внимание от содержимого. Чрезмерное количество контрастных цветов может нанести вред глазам пользователей и отбить желание читать.

Страницы, которые бомбят посетителей анимацией и графикой, могут отвлечь внимание от содержимого. Чрезмерное количество контрастных цветов может нанести вред глазам пользователей и отбить желание читать. Загрузка не должна занять много времени. Чем длиннее загружается прелендер, тем ниже будет ваш CR. Помните о 4 секундах. Если сайт загружается четыре и более секунд, это навредит пользовательскому опыту и испортит общее впечатление.

"Ух ты, это сложно. Могу ли я пропустить написание и дизайн?"

Создание прелендера требует немало усилий, но оно того стоит. Вы всегда можете воспользоваться шаблонами или нанять профессионала. Но если вы являетесь клиентом MGID, вам не придется беспокоиться о поиске копирайтера, веб-дизайнера и фронтенд-разработчика. Наша команда готова помочь в создании текста, макета и размещения вашей страницы. Просто обратитесь к менеджеру по продажам или менеджеру по работе с клиентами, и вы увидите, как ваши конверсии взлетают, как орел в небе.