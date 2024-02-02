В сфере рекламы нельзя переоценить привлекательность видеоконтента. Благодаря своей динамической природе видеореклама часто привлекает внимание лучше статических аналогов.

Но если ваша текущая маркетинговая стратегия уже дает желаемые результаты, зачем пробовать нативную видеорекламу? Zipdo достаточно убедительно отвечает на этот вопрос:

Нативная видеореклама составляет 56% затрат на видеорекламу;

У нативной рекламы на 52% больше просмотров;

54% миллениалов нажимают на нативную рекламу.

Прежде чем проверить на себе эффективность нативной видеорекламы, предлагаем узнать больше из нашего исчерпывающего справочника, где мы поделимся важнейшей информацией обо всем, что касается нативной видеорекламы.

Нативная видеореклама. Как создавать привлекательные объявления для нативной рекламы

Сливаться, чтобы выделиться — один из самых базовых принципов нативной рекламы. Это отличает ее от баннерной рекламы, на которую потребители не обращают внимания именно потому, что она слишком сильно пробует быть заметной. Именно этому пытается противостоять нативная видеореклама. В следующих двух разделах вы узнаете больше о том, что такое нативная видеореклама и из каких ее типов можно выбирать. Мы знаем, что вам интересно перейти к примерам нативной видеорекламы, чтобы вдохновиться и создать собственные, но эту часть тоже не пропускайте! Базовые знания, приведенные здесь, помогут с максимальной пользой применить бюджет на нативную рекламу.

Что такое нативная видеореклама?

Это форма нативной рекламы, где основной формат медиа – видео. Независимо от целей, видео всегда эффективнее других форм контента, потому что оно упрощает для аудитории потребление информации. Именно поэтому нативная видеореклама объединяет два мощных компонента маркетингового успеха. Самая нативная реклама обеспечивает защиту от баннерной слепоты. В то же время, видео еще больше привлекает внимание зрителя, а значит, генерирует еще больше кликов, показов и интереса.

Если вам трудно представить, как выглядит нативная видеореклама, посмотрите пример видеорекламы от MGID. Работая с нашей видеорекламой, вы можете выбирать, видеореклама воспроизводится перед контентом по вашему выбору, после него или во время.

Типы объявлений, которые можно использовать для нативной видеорекламы

Почти само собой разумеется, что место для нативной видеорекламы найдется почти где угодно в интернете! Учитывая популярность видеоплатформ, таких как TikTok, люди больше привыкли видеть мультимедийные ролики, особенно в онлайн-рекламе.

Как можно реализовать нативную видеорекламу? Официального перечня категорий как такового нет, поскольку границы между разными видами могут быть нечетки, или они вообще могут пересекаться. Однако, чтобы у вас сложилось более точное представление о том, какие есть возможности, предлагаем ознакомиться с информацией дальше.

Видеореклама в ленте

Лента — это подборка нового контента всего, на что вы подписаны на платформе. На некоторых платформах в ней отображается потенциально интересный контент на основе ваших действий. Именно этот формат нативной видеорекламы вы можете наблюдать, когда листаете ленту. На платформах для обмена видео она также может отображаться как:

Одно из видео среди поисковых результатов;

Следующее воспроизводимое видео.

Если хотите попробовать такой формат нативной видеорекламы, он отлично работает, когда зритель еще не заинтересован в конкретном бренде или продукте.

Встроенная видеореклама

Встроенная реклама (instream) — самая распространенная форма нативной видеорекламы, которую чаще всего находят в видеоконтенте онлайн, в частности, на стриминговых платформах и сайтах для обмена видео. Другими словами, такая реклама вставляется непосредственно в видеоконтент, просматриваемый пользователями. Она может появляться перед воспроизведением основного видео (прерол), во время воспроизведения (мидрол) или после завершения (построл). Эти объявления могут быть возможно или невозможно пропустить. В первом случае пользователи могут пропустить видеорекламу через несколько секунд, а во втором — пользователи вынуждены просмотреть рекламное видео полностью, прежде чем получат доступ к основному контенту.

Внешняя видеореклама (outstream)

Бывало, что вы где-то скроллили страницу, и между абзацами начинает автоматически воспроизводиться видео? А может быть, вы видели, как оно появляется в формате попап? Это и есть примеры внешней (outstream) видеорекламы. В таком формате нативной видеорекламы сами видео размещаются на платформах, не публикующих видео. Они отображаются рядом с заголовком, чтобы предоставить определенный контекст тому, что в них отображается. И заметим, что подобная реклама доступна только на мобильных устройствах. Поэтому если ваша ЦА преимущественно заходит онлайн с телефона, добавить такой формат в свой нативной арсенал видеорекламы может быть чрезвычайно полезно.

Видеореклама в баннере

Такой формат означает видео, встроенное в баннерную рекламу. Подобно традиционным баннерам, там также могут быть разные элементы, такие как текст и изображения. Помните, как мы упоминали о баннерной слепоте? Так вот, поскольку этот тип нативной видеорекламы отличается от статического формата, он помогает преодолеть баннерную слепоту и повысить уровень взаимодействия с объявлением. И хотя это необязательно, мы рекомендуем использовать субтитры, когда это уместно. Они помогут добавить в ваше сообщение больше контекста.

Реклама в играх

Когда вы играете в игры в мобильном приложении, вы также можете увидеть примеры нативной видеорекламы. Как и в случае outstream-видеорекламы, реклама в играх появляется только на мобильных устройствах. То есть если та же игра доступна в десктопной версии, там этого объявления не будет. Когда вы увидите там нативную видеорекламу? Мы выделили два варианта.

Непроизвольный просмотр. Видеореклама появляется автоматически, когда вы достигаете определенного этапа в игре.

Видеореклама появляется автоматически, когда вы достигаете определенного этапа в игре. Добровольный просмотр. Если вы хотите получить вознаграждение, такую как валюту или нужные для игры предметы, приложение предложит вам просмотреть видеорекламу, чтобы получить желаемый бонус.

Поскольку пользователь уже играет эту игру, в рекламе обычно появляется реклама других игр. Подумайте над таким вариантом, если хотите больше установок приложения с играми.

Видеореклама в соцсетях

Нативная видеореклама активно используется в социальных сетях. Она похожа на то, что мы видим в случае видео в ленте. Однако, поскольку это происходит в соцсети, существует больше возможностей взаимодействия. Обычно такую рекламу можно прокомментировать, поставить реакцию или даже поделиться ею. Если нужно улучшить охват, вы можете этому помочь, используя затраты на нативную видеорекламу. Обязательно добавьте интересную подпись. Кроме того, если у пользователя отключено автоматическое воспроизведение видео, вам нужно будет заинтересовать его достаточно, чтобы он посмотрел рекламу.

Преимущества нативной видеорекламы

Использование нативной рекламы — не только дань моде. Именно она помогла многочисленным рекламодателям наладить связь с целевой аудиторией и добиться желаемых результатов. Также нативная видеореклама очень гибкая, а значит ее можно использовать на всех крупнейших платформах. Какой бы ни была ваша ЦА, может быть полезно выделить часть маркетингового бюджета на нативную видеорекламу. Если вы еще не уверены, возможно следующие преимущества вас убедят.

У нативной видеорекламы больше просмотров и взаимодействия

Если просто взглянуть на цифры, нативная реклама всегда побеждает. Вот некоторые результаты использования нативной видеорекламы на платформе MGID.

Чрезвычайная видимость: нативная видеореклама на MGID достигла впечатляющего показателя видимости в 83%, что гарантирует, что большинство зрителей имели возможность эффективно взаимодействовать с рекламным контентом.

нативная видеореклама на MGID достигла впечатляющего показателя видимости в 83%, что гарантирует, что большинство зрителей имели возможность эффективно взаимодействовать с рекламным контентом. Повышенная узнаваемость бренда: благодаря нативной видеорекламе на MGID значительно возросла узнаваемость брендов — среднее увеличение запоминаемости бренда среди зрителей выросло на 75%.

благодаря нативной видеорекламе на MGID значительно возросла узнаваемость брендов — среднее увеличение запоминаемости бренда среди зрителей выросло на 75%. Повышенный уровень взаимодействия с аудиторией: нативная видеореклама на MGID превзошла традиционную дисплейную рекламу, показав невероятный рост показателей взаимодействия с пользователями, таких как кликабельность и время просмотра рекламного контента, на 60% — невероятный результат.

нативная видеореклама на MGID превзошла традиционную дисплейную рекламу, показав невероятный рост показателей взаимодействия с пользователями, таких как кликабельность и время просмотра рекламного контента, на 60% — невероятный результат. Увеличение коэффициентов конверсии: бренды, использующие нативную видеорекламу на MGID, наблюдали значительный рост коэффициентов конверсии — в среднем на 50% по сравнению с другими форматами объявлений.

бренды, использующие нативную видеорекламу на MGID, наблюдали значительный рост коэффициентов конверсии — в среднем на 50% по сравнению с другими форматами объявлений. Позитивное восприятие аудитории: нативная видеореклама на MGID помогла в формировании положительного восприятия брендов аудиторией: 8 из 10 зрителей выразили одобрительное отношение к рекламируемым продуктам или услугам.

нативная видеореклама на MGID помогла в формировании положительного восприятия брендов аудиторией: 8 из 10 зрителей выразили одобрительное отношение к рекламируемым продуктам или услугам. Повышение намерения приобрести продукт: нативная видеореклама на MGID способствовала росту намерения приобрести продукт среди зрителей на 55%, что показывает, насколько убедительно видеоконтент оказывает влияние на поведение потребителей.

нативная видеореклама на MGID способствовала росту намерения приобрести продукт среди зрителей на 55%, что показывает, насколько убедительно видеоконтент оказывает влияние на поведение потребителей. Высокий процент полного просмотра: с 78% полного просмотра рекламы, нативная видеореклама на MGID удерживает внимание аудиторию до самого конца видео, максимизируя видимость и запоминание идеи объявления.

Эта статистика еще больше демонстрирует эффективность нативной видеорекламы на платформе MGID, в частности, ее способность способствовать взаимодействию с аудиторией, влиять на покупательное поведение и поражать пользователей.

Нативная видеореклама удобна для мобильных устройств

Поколение Z быстро растет, как и его покупательная способность. Пора наладить отношения и с молодежью — и начинать надо уже сейчас. С помощью нативной рекламы это будет гораздо проще. Из всех методов пользования интернетом поколения Z обычно предпочитает телефоны, а не компьютеры или ноутбуки. Ввиду того, что на мобильных устройствах доступно больше форматов нативной видеорекламы, у вас будет больше возможностей наладить связь с этой аудиторией. Видеореклама outstream и реклама в мобильных играх — отличные варианты, которые доступны только на мобильных устройствах.

С нативной видеорекламой рассказывать истории очень просто

В общем, такая эффективность нативной рекламы связана не только с тем, что люди устали от баннеров. Пользователям хочется настоящего взаимодействия, которое и позволяет нативная видеореклама. Она идеально подходит для создания разнообразных инструкций, обзоров и другого контента, куда можно незаметно включить определенный бренд или продукт. Нативная видеореклама позволяет легко донести большое количество информации за короткое время. Таким образом, вы сможете больше донести пользователю, прежде чем его внимание переключится на что-то другое.

Ключевые показатели для отслеживания эффективности нативной видеорекламы

Чтобы измерить успех любого вида рекламы, вам предстоит четкая цель. Поняв цель, вы можете отслеживать нужные метрики кампании нативной видеорекламы, например:

Привлечение: измеряется количеством распространений, комментариев и реакций;

измеряется количеством распространений, комментариев и реакций; Кликабельность: процент пользователей, нажавших объявление;

процент пользователей, нажавших объявление; Показы: количество просмотров вашей рекламы;

количество просмотров вашей рекламы; Охват: количество уникальных зрителей, которые просмотрели вашу рекламу по крайней мере один раз;

количество уникальных зрителей, которые просмотрели вашу рекламу по крайней мере один раз; Показатель отказов: процент пользователей, закрывших лендинговую страницу, не выполнив никаких действий.

Ошибки, которых следует избегать в нативной видеорекламе

Нативная реклама, как и любой другой формат, будет эффективна, если ее правильно реализовать. К сожалению, мы не раз наблюдали, как рекламодатели допускают те же ошибки в использовании нативной видеорекламы. Вот несколько моментов, которые без их ведома вредили их кампаниям.

Использование излишней анимации: это может запутать вашу аудиторию.

это может запутать вашу аудиторию. Внимание к неправильным KPI: если вы хотите повысить узнаваемость бренда с помощью нативной видеорекламы, кликабельность не так уж важна.

если вы хотите повысить узнаваемость бренда с помощью нативной видеорекламы, кликабельность не так уж важна. Восприятие этой рекламы как традиционной: цель традиционной рекламы — продвинуть продукт с помощью жестких продаж. Нативная видеореклама в первую очередь повышает ценность, чтобы улучшить показатели.

Как сделать нативную видеорекламу привлекательной и уместной

Чтобы добиться желаемых результатов, избегать ошибок недостаточно. Как и в любой другой области маркетинга, прежде чем запускать кампанию нативной видеорекламы, нужно тщательно изучить вопрос. Это важно, чтобы объявления действительно отозвались целевой аудитории.

Но это только первый шаг. Вот несколько подсказок, как создать успешную кампанию нативной видеорекламы. Кстати, многие из этих советов уместны и для других форматов рекламы!

Создайте видеоконтент с четким намерением

Мы знаем, что нативная видеореклама отлично привлекает внимание аудитории. Проблема в том, что об этом знают и ваши конкуренты. Конкуренция жесткая, потому на счету каждая секунда. Контент вашей нативной видеорекламы должен соответствовать целям, а каждый элемент видео должен помогать ее достичь. Все, что не несет ценности, нужно удалить, чтобы никак не отвлекать пользователя. И прежде чем запускать рекламу, спросите себя: «Выполняет ли этот контент предназначенную ему цель?»

Добавьте подпись

В зависимости от платформы, на которой используется реклама, подпись может быть в формате заголовка или описания.

Заголовок. В заголовке ограничено место, поэтому каждое слово должно иметь значение! Он должен создавать интригу, не вводя зрителя в заблуждение.

В заголовке ограничено место, поэтому каждое слово должно иметь значение! Он должен создавать интригу, не вводя зрителя в заблуждение. Описание. Описание более типично для нативной видеорекламы в соцсетях. Место для описания можно использовать для добавления большего контекста или информации об объявлении. Только не переусердствуйте, чтобы в видео оставалась интрига.

Подумайте, не добавить ли субтитры

В нативной видеорекламе можно добавить простой текст — и это уже поможет лучше донести идею видео. Однако для более сложных форм нативной видеорекламы нескольких слов может быть недостаточно. Субтитры помогут зрителям понять, что происходит даже когда видео воспроизводится без звука. А учитывая, что 75% людей смотрят мобильные видео с выключенным звуком, субтитры становятся необходимыми.

Обратитесь к профессионалам

Если формат нативной видеорекламы вас пугает или совсем незнаком, может быть очень полезно обратиться к специалистам. MGID знает все нюансы нативной видеорекламы, и мы успешно создаем привлекательные и эффективные кампании. Наша команда стремится помогать клиентам ориентироваться в этом динамическом формате, чтобы их видеореклама находила отклик в аудитории и достигала результатов. Позвольте нам провести вас через весь процесс, от замысла до реализации и поднять вашу стратегию видеорекламы на новый уровень успеха.

Примеры нативной видеорекламы: посмотрите, как на практике работают три эффективных объявления

Каким должно быть успешное нативное видео? В этой главе мы выбрали три примера, которые рассмотрим подробно, и в каждом случае обсудим:

Цели. Чего пытается достичь нативное видео?

Чего пытается достичь нативное видео? Контент. Благодаря чему контент так качественно передал идею и достиг целей?

Благодаря чему контент так качественно передал идею и достиг целей? Сопровождающее описание. Как описание улучшает заинтересованность аудитории и понимание ею контента видеорекламы?

Эти великие бренды действительно знают, что делают! Но не волнуйтесь — создавать качественную нативную видеорекламу можно вне зависимости от размера бизнеса.

Adobe Photoshop

Показать, на что способен ваш продукт, это прекрасное использование нативной видеорекламы, и именно это показано в этом ролике. В этой рекламе Adobe Photoshop показывает прекрасное изображение гор, которое немного портит самолет 747. Просматривая рекламу, вы узнаете, что его можно легко удалить с помощью одного из инструментов Photoshop. Какого инструмента? Точечная кисть восстановления! Эту информацию можно получить из описания, которое помогает дополнительно улучшить ваше понимание видео.

Starbucks

Основной контент нативной видеорекламы здесь дает четко понять, о чем идет речь: о бесплатном кофе! В объявлении много текста и мало анимации, но оно успешно объясняет, в чем акция и какие продукты в ней можно получить. В описании видео подробнее рассказывается, как получить вознаграждение. Просто и эффективно! Реклама побуждает вас установить приложение Starbucks, где доступна эта акция, а расположение кнопки с призывом к действию — отличный финальный штрих, обеспечивающий эффективность рекламы.

Coca-Cola

«Кока-Кола» хотела воспользоваться нативной видеорекламой, чтобы рассказать аудитории, что они переходят на использование продуктов на растительной основе. Для этого они использовали серию анимаций, где сначала ветром развеваются листья, за которыми мы видим информацию о полном переходе на продукты растительного происхождения. В рекламе даже показывают бутылку на растительной основе. В отличие от первых двух примеров, описание здесь достаточно пространное. Интонация этой рекламы, похожая на пресс-релиз, показывает, насколько серьезно компания относится к этому шагу. Это отличный пример того, как визуальные элементы и текст могут дополнять друг друга.

Часто задаваемые вопросы о нативной видеорекламе

Что такое нативная видеореклама и как она отличается от традиционной?

Традиционная видеореклама считается навязчивее, поскольку в ней не учитывается платформа, на которой воспроизводится видео. В нативной рекламе объявление полностью подстраивается под платформу и не мешает взаимодействию пользователя с ней.

Какие ключевые преимущества включения нативной видеорекламы в стратегию цифрового маркетинга?

Нативные видео следует включить в маркетинговую стратегию, поскольку:

Они помогают улучшить количество показов и уровень привлечения аудитории;

На мобильных устройствах доступно больше опций нативной видеорекламы;

Они дешевле традиционных рекламных аналогов; – Их можно использовать на большинстве (если не на всех) платформах, где проводит время ваша ЦА.

Как нативные видео в ленте способствуют качественному процессу использования платформы соцсетей пользователем?

Эти видео по виду напоминают другой контент, публикуемый в соцсетях. Таким образом, пользователь может с легкостью нажать на них и взаимодействовать с ними, как и в случае обычного пользовательского контента.

Что такое внешняя (outstream) нативная видеореклама и где ее обычно можно увидеть?

Нативная видеореклама outstream — это формат нативной видеорекламы, которая демонстрируется вне другого видеоконтента. В отличие от встроенной (in-stream) рекламы, которая воспроизводится в пределах другого видеоконтента, объявления outstream появляются в статьях, новостных лентах в соцсетях или среди другого контента, не относящегося к видеоформату.

Какие платформы поддерживают нативную видеорекламу?

Нативную видеорекламу поддерживают различные платформы, в частности, соцсети, такие как Facebook, Instagram и Х, а также платформы нативной рекламы — например, MGID. На этих платформах рекламодатели имеют возможность взаимодействовать с очень точно настроенной целевой аудиторией.

Как рекламодателям эффективно использовать нативную видеорекламу, чтобы лучше взаимодействовать с целевой аудиторией?

Рекламодатели могут использовать интерактивность видеорекламы, чтобы:

Продемонстрировать разные продукты бренда;

Сформировать у пользователя представление о продукте или услуге;

Показать возможные трансформации, которые становятся возможными с помощью бренда.

Какие показатели следует учитывать рекламодателям, чтобы измерить успех кампаний нативной видеорекламы?

Рекламодателям следует контролировать разные показатели, чтобы оценить успех своих кампаний нативной видеорекламы, в частности просмотры видео, показатели привлечения, кликабельность, коэффициенты конверсии и рентабельность инвестиций (ROI). Анализируя эти показатели, вы сможете оптимизировать свои кампании и улучшить общий результат.

Нативная видеореклама: непременный компонент маркетинговой стратегии

Видео — очень привлекательная форма медиа, потому что с его помощью аудитория может потреблять контент, прилагая минимум усилий. Чтобы привлечь внимание вашей ЦА, можно обойтись без нативной видеорекламы. Сама по себе нативная реклама призвана создать безупречный переход от потребления нерекламного контента к рекламному. Только не забывайте включить в рекламу мощный призыв к действию, чтобы пользователи знали, что делать дальше.

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