Онлайн-реклама должна приносить пользу всем: бренды получают охват, паблишеры — доход, а пользователи — релевантные предложения. Но в 2025 году реальность выглядит иначе. Количество вредоносной рекламы растёт, и паблишеры всё больше страдают.

Малвертайзинг — или попросту мошенническая реклама — не только вводит пользователей в заблуждение, но и наносит ущерб репутации издателей, приводя к значительным финансовым потерям. Обманчивая, вводящая в заблуждение и откровенно мошенническая реклама подрывает доверие ко всей рекламной экосистеме. И проблема стремительно растёт. Согласно отчёту GeoEdge, который служит источником всех цифр в этой статье (за исключением данных MGID):

Уровень малвертайзинга вырос на 10% в 2024 году, при этом автоперенаправления составили 45% всех атак — на 25% больше, чем годом ранее;

56% вредоносной рекламы нацелены на мобильных пользователей, и многие ведут на фальшивые страницы техподдержки или фишинговые сайты;

Паблишеры зачастую не знают о таких объявлениях до тех пор, пока не становится слишком поздно — в результате страдает пользовательский опыт и рейтинг качества рекламы.

Возникает главный вопрос: как паблишерам защитить свою аудиторию и доход, не жертвуя рекламной эффективностью?

В этой статье мы расскажем, как MGID помогает паблишерам бороться с мошеннической рекламой, обеспечивая безопасность бренда, высокое качество рекламы и надёжный пользовательский опыт — без ущерба для монетизации.

Наиболее распространённые тактики мошеннической рекламы

От поддельных рекомендаций знаменитостей и «волшебных» средств для похудения до фишинговых схем с подарочными картами — онлайн-мошенники становятся всё более изощрёнными. Они используют контент, сгенерированный ИИ (в том числе дипфейки), технологии маскировки и сложные схемы перенаправления, чтобы обходить системы проверки рекламы. Вот основные угрозы, с которыми сегодня сталкиваются паблишеры.

1. Автоперенаправления: главная угроза малвертайзинга

Автоперенаправления — это основной инструмент мошенников. Пользователи насильно покидают сайт паблишера и попадают на вредоносные страницы, чаще всего — фишинговые или с фальшивыми розыгрышами. Цифры за 2024 год говорят сами за себя:

81% всей вредоносной рекламы в октябре 2024 года были автоперенаправлениями — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений;

— это самый высокий показатель за всю историю наблюдений; Сильнее всего пострадали США и Канада — здесь 55% всей мошеннической рекламы включала автоперенаправления;

— здесь 55% всей мошеннической рекламы включала автоперенаправления; В ЕС и Азиатско-Тихоокеанском регионе уровень таких атак был ниже (~30%), но угроза продолжает расти.

Эти атаки не просто раздражают пользователей — они разрушают доверие. Пользователь, кликнувший на новость и перенаправленный на поддельное сообщение о вирусе или «выигрыш» в лотерею, может больше никогда не вернуться на сайт паблишера.

2. Поддельные рекомендации знаменитостей и вводящие в заблуждение предложения

Мошенники в совершенстве освоили искусство делать фейковую рекламу максимально правдоподобной. С помощью контента, сгенерированного ИИ (включая дипфейки), отредактированных изображений и украденной айдентики, они создают фальшивые новостные статьи и отзывы якобы от имени знаменитостей, инфлюенсеров и даже политиков.

Возьмём, к примеру, схемы с похудением: мошеннические объявления утверждают, что известные актёры или политические деятели сбросили вес благодаря «чудо-добавке». Такие объявления ведут на фейковый новостной сайт или подставную лендинг-страницу, где пользователей убеждают приобрести фиктивный продукт.

Подобные схемы особенно распространены в категории нутрацевтики (похудение, БАДы, антивозрастные средства), где поддельные элементы доверия используются для повышения конверсии.

3. Мошенничество с подарочными картами: слишком хорошо, чтобы быть правдой? Так и есть

Предложения о бесплатных подарочных картах Amazon, Walmart и Visa заманивают пользователей обещаниями наград, но вместо подарков мошенники крадут данные банковских карт, логины и другую личную информацию. Эти схемы копируют внешний вид официальных сайтов с практически идеальным дизайном и брендингом. Пользователей просят «подтвердить право на участие», введя платёжные данные, которые затем используются мошенниками.

Поскольку подарочные карты можно моментально обналичить и они трудно отслеживаются, их часто применяют в финансовом мошенничестве.

Финансовое кликбейт-мошенничество: региональные особенности

Хотя финансовые схемы не доминируют глобально, в некоторых регионах они по-прежнему представляют серьёзную угрозу.

APAC: 23% всех случаев малвертайзинга составили финансовые мошенничества (фиктивные инвестиции, криптосхемы, мошеннические трейдинговые платформы).

23% всех случаев малвертайзинга составили финансовые мошенничества (фиктивные инвестиции, криптосхемы, мошеннические трейдинговые платформы). США: Только 4% случаев малвертайзинга связаны с финансовыми схемами — в основном благодаря более жёсткому регулированию и более высокой осведомлённости потребителей.

Тактики атак: мобильные устройства vs. десктоп — где пользователи в наибольшей опасности?

Скам-реклама отличается в зависимости от устройства: мобильные пользователи чаще становятся жертвами автоперенаправлений, тогда как на десктопах доминируют схемы с кликбейтом.

56% вредоносной рекламы были нацелены на мобильных пользователей , при этом 68% использовали автоперенаправления (например, фальшивые предупреждения о вирусе или принудительные установки приложений).

, при этом (например, фальшивые предупреждения о вирусе или принудительные установки приложений). 79% мошеннических объявлений на десктопах были основаны на кликбейте, используя обманчивые заголовки для перенаправления на мошеннические сайты.

По мере эволюции мошеннических тактик злоумышленники всё активнее адаптируют стратегии под конкретные устройства и платформы, что делает задачу паблишеров по защите аудитории ещё сложнее.

Данные MGID: топ-категории мошеннической рекламы в 2024 году

Наша платформа непрерывно отслеживает и выявляет мошеннические рекламные кампании. В 2024 году мы зафиксировали три ключевые категории мошенничества, доминирующие в рекламном пространстве.

Обманчивые сайты (728 719 обнаружений — 63,95%): Многие мошеннические объявления на первый взгляд выглядят легитимными, но позже их содержимое изменяется: добавляются фейковые рекомендации от знаменитостей, политиков или медиков, чтобы ввести пользователей в заблуждение.

Многие мошеннические объявления на первый взгляд выглядят легитимными, но позже их содержимое изменяется: добавляются фейковые рекомендации от знаменитостей, политиков или медиков, чтобы ввести пользователей в заблуждение. Изменения на лендингах (141 928 обнаружений — 13,17%):** Мошенники используют технологии маскировки, подменяя одобренные посадочные страницы на обманчивые. Чаще всего добавляются несанкционированные упоминания инфлюенсеров или ложные медицинские заявления.

Вредоносные URL после клика (122 637 обнаружений — 11,38%): Эти схемы включают фишинг, поддельные вирусные предупреждения, принудительные push-уведомления и загрузки вредоносного ПО, способные скомпрометировать данные и безопасность пользователей.

После обнаружения наша система немедленно блокирует такие мошеннические кампании, не давая им добраться до аудитории. Чуть ниже мы расскажем, как именно это происходит.

Как уже упоминалось, активность мошеннической рекламы варьируется по регионам: в некоторых странах объёмы таких объявлений значительно выше.

США и Канада – одни из наиболее пострадавших регионов: на них приходится значительная доля обманчивого рекламного трафика, особенно с автоперенаправлениями.

– одни из наиболее пострадавших регионов: на них приходится значительная доля обманчивого рекламного трафика, особенно с автоперенаправлениями. Европа (Италия, Германия, Великобритания) – в странах ЕС наблюдается рост мошенничества, связанного с фальшивыми финансовыми предложениями и недобросовестной электронной коммерцией. Только в Италии в 2024 году было зафиксировано более 220 000 предупреждений о мошеннических сайтах.

– в странах ЕС наблюдается рост мошенничества, связанного с фальшивыми финансовыми предложениями и недобросовестной электронной коммерцией. Только в Италии в 2024 году было зафиксировано более 220 000 предупреждений о мошеннических сайтах. APAC (Вьетнам, Индия, Австралия) – в этом регионе особенно распространены финансовые схемы: 23% мошеннической рекламы связано с поддельными инвестиционными предложениями.

– в этом регионе особенно распространены финансовые схемы: 23% мошеннической рекламы связано с поддельными инвестиционными предложениями. Латинская Америка и небольшие рынки – страны вроде Аргентины, Армении и Албании сталкиваются с ростом количества фальшивых объявлений, замаскированных под техподдержку или «бесплатные» розыгрыши.

Анализируя глобальные схемы мошенничества, MGID оперативно адаптирует алгоритмы обнаружения и корректирует политику модерации, блокируя вредоносные объявления до того, как они повлияют на паблишеров.

Как MGID обнаруживает и блокирует мошенническую рекламу

Борьба с мошеннической рекламой — это не просто реакция, а проактивная стратегия. В MGID мы используем многоуровневый подход, сочетающий автоматизацию на базе ИИ, сканирование в реальном времени и контроль со стороны модераторов, чтобы на платформы паблишеров попадали только качественные и безопасные объявления.

Вот как это работает.

1. Модерация с поддержкой ИИ: умное выявление мошенничества

Машинное обучение играет ключевую роль в выявлении мошеннических объявлений до их запуска. Наша система на базе ИИ:

Сканирует рекламный контент в реальном времени, обнаруживая мошеннические схемы, вводящие в заблуждение утверждения и попытки маскировки;

в реальном времени, обнаруживая мошеннические схемы, вводящие в заблуждение утверждения и попытки маскировки; Извлекает уроки из предыдущих атак , постоянно обновляя модели выявления новых типов скама;

, постоянно обновляя модели выявления новых типов скама; Блокирует злоумышленников на входе, анализируя как креатив, так и посадочные страницы.

Используя ИИ, мы реагируем быстрее, чем мошенники успевают адаптироваться.

2. Интеграция с GeoEdge: защита в реальном времени

MGID уже давно сотрудничает с GeoEdge — ведущим провайдером решений по безопасности рекламы, чтобы усилить не только качество объявлений, но и защиту пользователей. Благодаря расширенному функционалу, наша интеграция с GeoEdge обеспечивает надёжную защиту в режиме реального времени.

Сканирование рекламы в реальном времени: GeoEdge систематически анализирует креативы и лендинги, выявляя автоперенаправления, фишинг и маскировку до того, как объявления доберутся до пользователя.

GeoEdge систематически анализирует креативы и лендинги, выявляя автоперенаправления, фишинг и маскировку до того, как объявления доберутся до пользователя. Расширенное обнаружение мошенничества: Модели на базе ИИ выявляют запрещённые схемы на этапе создания, блокируя подозрительные кампании заранее.

Модели на базе ИИ выявляют запрещённые схемы на этапе создания, блокируя подозрительные кампании заранее. Верификация рекламодателей: Все клиенты MGID обязаны пройти верификацию KYC (Знай своего клиента) и KYB (Знай свой бизнес), что препятствует попаданию мошенников в систему.

Все клиенты MGID обязаны пройти верификацию KYC (Знай своего клиента) и KYB (Знай свой бизнес), что препятствует попаданию мошенников в систему. Нулевая толерантность к вредоносному контенту: Любой намёк на вирусы, фишинг или мошенничество приводит к мгновенной блокировке или дополнительной проверке перед допуском в сеть MGID.

3. Ручная модерация: последний рубеж

Даже с ИИ и автоматизацией человеческий фактор остаётся критически важным в борьбе с мошенничеством. Благодаря специализированному отделу комплаенса MGID мы обеспечиваем комплексную защиту от фрода за счёт следующих мер:

Ручная проверка подозрительной рекламы — позволяет убедиться, что ни одно мошенническое объявление не ускользнёт от внимания;

Регулярное обновление рекламной политики — чтобы опережать появление новых схем;

Быстрая реакция на фрод-сигналы — блокировка вредоносных кампаний до того, как они повлияют на пользователей.

Такой гибридный подход обеспечивает максимальную безопасность бренда, защищая и паблишеров, и их аудиторию от мошеннической рекламы.

Эволюция рекламного мошенничества: как оставаться на шаг впереди

По мере того как паблишеры и рекламные платформы усиливают системы выявления фрода, мошенники находят новые способы обхода защиты. Их тактики делают объявления сложнее для распознавания и ещё труднее — для блокировки.

Теперь мошенники не ограничиваются вводящими в заблуждение утверждениями о продукте — они смешивают правдивую информацию с фейковыми нарративами, формируя у пользователей ложное ощущение доверия. Вот основные тренды в мошенничестве, которые мы наблюдаем в 2025 году.

Маскировка на базе ИИ и бесконечные перенаправления

Мошенники подделывают страницы верификации, создавая видимость соответствия требованиям. После одобрения они перенаправляют пользователей на мошеннические страницы с дипфейковыми инфлюенсерами, фальшивыми инвестиционными предложениями и подставными акциями.

Поддельные элементы доверия и имитация брендов

Злоумышленники копируют логотипы, цвета и форматы реальных брендов, чтобы легитимизировать свои кампании. Используют фальшивые отзывы, вымышленные бейджи «как показано на» и поддельные значки безопасности, заставляя пользователей кликать.

Гео- и браузерно-зависимые схемы

Некоторые мошеннические кампании адаптируются под локацию, устройство или браузер пользователя. Это усложняет обнаружение, так как команды безопасности видят одну версию объявления, а реальный пользователь — другую.

Незаконные кампании с «инфлюенсерами» и подделанные рекомендации

С помощью голосов, сгенерированных ИИ, и дипфейк-видео мошенники создают поддельные кампании, где известные личности якобы продвигают то, о чём никогда не слышали.

Как MGID опережает угрозы

Многие из этих схем намеренно сделаны так, чтобы их невозможно было воспроизвести вручную, что делает традиционные методы обнаружения неэффективными. Чтобы противостоять таким быстро развивающимся угрозам, MGID постоянно совершенствует свою стратегию защиты от мошенничества.

Усиленные правила и обновления комплаенса: наша команда регулярно пересматривает рекламную политику, чтобы блокировать новые фрод-тактики ещё до их массового появления;

наша команда регулярно пересматривает рекламную политику, чтобы блокировать новые фрод-тактики ещё до их массового появления; Расширенный поведенческий анализ и сопоставление нарушителей: отслеживание фрода с помощью ИИ даже при смене тактики мошенниками;

отслеживание фрода с помощью ИИ даже при смене тактики мошенниками; Гибридная верификация: сочетание автоматического сканирования и ручной проверки позволяет выявить даже самые изощрённые схемы.

Мошенники продолжают эволюционировать, но и мы не стоим на месте. В MGID мы всегда на шаг впереди, обеспечивая защиту паблишеров, высокое качество рекламы и доверие пользователей.

Заключение

Проблему мошеннической рекламы нельзя игнорировать: она подрывает доверие пользователей, портит репутацию паблишеров и ставит под угрозу долгосрочную монетизацию. По мере того как фрод становится всё более изощрённым, паблишеры должны принимать проактивные меры для защиты своих платформ.

В MGID мы понимаем, что качество рекламы и доход — это не компромисс. Поэтому мы создали многоуровневую систему защиты, основанную на ИИ-модерации, обнаружении угроз в реальном времени и экспертной ручной проверке. Используя инструменты безопасности GeoEdge, строгую комплаенс-политику и поведенческий анализ, мы гарантируем, что на платформы паблишеров попадают только легитимные, высококачественные объявления.

Партнёры MGID получают доступ к лучшим системам рекламной безопасности, защищая как свою аудиторию, так и бренд, без ущерба для эффективности рекламы. Хотите защитить платформу и увеличить доход без риска мошенничества? Свяжитесь с MGID и мы расскажем, как создать безопасную, честную рекламную среду.