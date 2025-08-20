Регистрация

CLICK 2025

Дата начала: 20 августа 2025 г. в 07:00 IST • Дата окончания: 21 августа 2025 г. в 14:00 IST
Место встречи: Andaz Delhi, Нью-Дели, Индия  •  Встреть нас: Стенд № 07
MGID примет участие в CLICK 2025 – ведущем событии в мире цифрового и перфоманс-маркетинга. Конференция объединяет programmatic, инфлюенсер-маркетинг, партнерские программы и контент-коммерцию на одной площадке. Загляните на наш стенд, чтобы узнать, как нативная реклама MGID поможет вам обеспечить устойчивый рост и максимизировать ценность клиента.

Подробнее: https://clicksummit.in/

CLICK 2025

