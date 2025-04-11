Sự khác biệt giữa tăng trưởng và hiệu suất là gì? Ta có thể thấy những thuật ngữ này liên quan đến tiếp thị và chúng có vẻ là cùng một thứ. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo rằng không phải như vậy! Trong chiến dịch, tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất có các chức năng khác nhau nhưng có liên quan đến nhau. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chúng thì xin hãy đọc tiếp.

Đến cuối bài viết này, quý vị sẽ hiểu đầy đủ về tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất. Quan trọng hơn, quý vị sẽ có thể tự tin quyết định thời điểm tốt nhất để tập trung vào một trong hai, sẵn sàng giải quyết và vượt qua các thử thách trong suốt hành trình.

Tiếp thị tăng trưởng vs. tiếp thị hiệu suất: Hiểu về tiếp thị tăng trưởng

Tiếp thị tăng trưởng là phương pháp tiếp cận toàn phễu, tập trung vào (đúng vậy!) sự tăng trưởng. Trong khi tiếp thị hiệu suất chủ yếu liên quan đến chuyển đổi thì tiếp thị tăng trưởng vượt xa hơn thế. Chúng tôi mời quý vị lùi lại một bước và xem xét tổng thể bối cảnh thương hiệu của mình — vượt ra ngoài phạm vi doanh số bán hàng tức thì.

Mặc dù cả tiếp thị tăng trưởng lẫn tiếp thị hiệu suất đều hướng đến mục tiêu đạt được thành công có thể đo lường nhưng chỉ có tiếp thị tăng trưởng là thường xét đến các yếu tố cân nhắc hậu mãi chẳng hạn như duy trì và giới thiệu. Để biết thêm chi tiết, hãy xem phần thảo luận bên dưới.

Nguyên tắc và mục tiêu cốt lõi

Tiếp thị tăng trưởng sử dụng phương pháp tiếp cận rộng hơn nhiều, bao gồm:

Duy trì sự gắn kết và trung thành của khách hàng hiện tại với thương hiệu;

Liên tục thử nghiệm và tinh chỉnh các chiến lược;

Tạo nội dung mang lại giá trị cho mọi phân khúc khán giả;

Khiến khách hàng ủng hộ bằng cách khuyến khích giới thiệu.

Với tiếp thị tăng trưởng, công việc không chỉ dừng lại ở khả năng chuyển đổi. Bởi vì trọng tâm ở đây là tăng trưởng dài hạn nên ta liên tục cố gắng tạo ra nhiều giá trị hơn từ các tài sản hiện có (gợi ý: khách hàng).

Các số liệu chính và KPI

Các số liệu phổ biến nhất liên quan đến tiếp thị tăng trưởng là:

Giá trị trọn đời của khách hàng (LTV), là con số cho ta biết tổng doanh thu tạo ra từ khách hàng;

là con số cho ta biết tổng doanh thu tạo ra từ khách hàng; Tỷ lệ khách hàng rời bỏ là tỷ lệ phần trăm khách hàng không mua lại hoặc ngừng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ;

là tỷ lệ phần trăm khách hàng không mua lại hoặc ngừng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ; Tỷ lệ duy trì là tỷ lệ phần trăm khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm của ta;

là tỷ lệ phần trăm khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm của ta; Net Promoter Score (NPS), đo mức độ hài lòng của khách hàng và khả năng họ giới thiệu công ty;

đo mức độ hài lòng của khách hàng và khả năng họ giới thiệu công ty; Chi phí thu hút khách hàng (CAC), cho biết ta phải chi bao nhiêu để có được một khách hàng;

cho biết ta phải chi bao nhiêu để có được một khách hàng; Tỷ lệ chuyển đổi là tỷ lệ phần trăm người dùng đã hoàn thành hành động mong muốn, chẳng hạn như đăng ký hoặc mua hàng.

Một vài số liệu kể trên có thể được sử dụng cho cả tiếp thị tăng trưởng lẫn tiếp thị hiệu suất. Tuy nhiên, đối với tiếp thị hiệu suất, phạm vi tác động sẽ không rộng vì ta sẽ chỉ tập trung vào chuyển đổi.

Ví dụ thực tế về tiếp thị tăng trưởng trong đời thực

Tiếp thị tăng trưởng có thể mang lại kết quả bền vững hơn. Ví dụ như:

Nội dung do người dùng tạo của Airbnb: Airbnb khuyến khích người dùng chia sẻ hình ảnh cũng như đánh giá của họ, và điều này giúp tăng độ tin cậy của công ty.

Airbnb khuyến khích người dùng chia sẻ hình ảnh cũng như đánh giá của họ, và điều này giúp tăng độ tin cậy của công ty. Danh sách phát được cá nhân hóa của Spotify: Danh sách phát được tạo dựa trên lịch sử nghe, tạo ra trải nghiệm thực sự được cá nhân hóa. Điều này giúp giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ vì âm nhạc phù hợp với sở thích luôn trong tầm tay của họ.

Như chúng ta có thể thấy, không phải chỉ liên quan đến chuyển đổi mà còn liên quan đến việc duy trì sự quan tâm tới công ty và các ưu đãi của công ty.

Tiếp thị tăng trưởng vs. tiếp thị hiệu suất: Hiểu về tiếp thị hiệu suất

Thông thường, tiếp thị hiệu suất là một tập hợp con tập trung vào chuyển đổi ngắn hạn; tuy nhiên, tiếp thị hiệu suất có thể được sử dụng trong chiến lược tiếp thị tăng trưởng rộng hơn. Nếu đúng như vậy, có lẽ quý vị đang tự hỏi tại sao chúng ta vẫn so sánh tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất. Thông thường, hai thuật ngữ này được sử dụng thay thế cho nhau và do đó, chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc cần phải làm rõ vấn đề!

Tiếp thị hiệu suất được thiết kế để tạo ra các kết quả ngắn hạn. Tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất có những điểm chung, nhưng chúng tôi hy vọng những điểm phân biệt sau đây sẽ giúp làm rõ sự khác biệt của chúng.

Nguyên tắc và mục tiêu cốt lõi

Khi so sánh tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất, ta thấy tiếp thị hiệu suất tập trung nhiều hơn vào các hành động có thể đo lường ngay lập tức, chẳng như lượt click, khách hàng tiềm năng và lượt bán hàng. Với tiếp thị hiệu suất, ta tìm kiếm lợi nhuận ngay lập tức cho khoản chi quảng cáo. Cụ thể, ta muốn tận dụng tối đa (lượt click, lượt bán hàng hay bất kỳ kết quả nào có thể đo lường mà ta đang tìm kiếm) từ ngân sách của mình.

Dĩ nhiên, cả tiếp thị tăng trưởng lẫn tiếp thị hiệu suất đều quan tâm đến việc cải thiện năng suất từ ​​các nguồn lực được sử dụng. Tuy nhiên ở đây, năng suất cần có thể được đo lường ngay lập tức và phải dễ dàng liên kết với các hoạt động của ta.

Các số liệu chính và KPI

Dưới đây là các số liệu phổ biến nhất được sử dụng để đánh giá thành công trong tiếp thị hiệu suất:

Tỷ lệ click, là tỷ lệ phần trăm người dùng click vào quảng cáo sau khi nhìn thấy quảng cáo;

là tỷ lệ phần trăm người dùng click vào quảng cáo sau khi nhìn thấy quảng cáo; Chi phí cho mỗi lượt click, cho biết ta đang chi bao nhiêu cho mỗi lượt click;

Tỷ lệ chuyển đổi và Chi phí thu hút khách hàng cũng liên quan đến tiếp thị hiệu suất.

Như chúng ta đã thảo luận, một vài số liệu có thể được sử dụng cho cả tiếp thị tăng trưởng lẫn tiếp thị hiệu suất. Ví dụ như CAC quan trọng đối với cả chuyển đổi tức thời lẫn tăng trưởng dài hạn.

Ví dụ thực tế về tiếp thị hiệu suất trong đời thực

Chúng tôi tự hào đóng góp cho sự thành công của nhiều thương hiệu trong hoạt động tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất. Tuy nhiên, dưới đây là các nghiên tình huống mà chúng tôi yêu thích và thể hiện rõ thành công của chúng tôi trong tiếp thị hiệu suất.

Betnacional: Chúng tôi đã tạo quảng cáo đa phương tiện để tạo khách hàng tiềm năng cho Betnacional và có thể đạt được CTR 0,50%.

Chúng tôi đã tạo quảng cáo đa phương tiện để tạo khách hàng tiềm năng cho Betnacional và có thể đạt được CTR 0,50%. FCA: Chúng tôi đã cung cấp bonus có thời hạn cho những người đến đại lý FCA, từ đó có thể đạt được CPC trung bình là $0,14.

Chúng tôi đã cung cấp bonus có thời hạn cho những người đến đại lý FCA, từ đó có thể đạt được CPC trung bình là $0,14. HSBC: Để có được khách hàng tiềm năng dùng thẻ tín dụng HSBC, chúng tôi đã liên kết offer này với mong muốn tạo ra một tương lai thoải mái. Nhờ những nỗ lực như vậy mà chúng tôi đã đạt được CPC là $0,06 và tỷ lệ chuyển đổi là 1,5%.

Các yếu tố của cả tiếp thị tăng trưởng lẫn tiếp thị hiệu suất đều có ở đây. Truy cập trang các nghiên cứu tình huống để tìm hiểu cách chúng tôi có thể tạo ra kết quả tức thì cho quý vị.

Đánh giá những điểm khác biệt chính giữa tiếp thị tăng trưởng vs. tiếp thị hiệu suất

Giờ đây, khi chúng ta đã thảo luận về từng khái niệm trong số hai khái niệm này, có lẽ quý vị đã nhận thấy nhiều điểm tương đồng. Thứ nhất, cả hai đều xem xét các đặc điểm có thể đo lường. Tuy nhiên, chúng cũng khác nhau ở nhiều khía cạnh. Để định nghĩa rõ hơn về tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất, chúng ta hãy tập trung vào điểm khác biệt của chúng.

Phạm vi

Tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất được tích hợp tự nhiên vì cả hai đều đóng góp vào các mục tiêu tương tự liên quan đến thành công của công ty. Trong khi hoạt động tiếp thị tăng trưởng dừng lại ngay khi người dùng trở thành khách hàng thì tiếp thị hiệu suất có phạm vi rộng hơn, bao gồm giữ chân khách hàng và giới thiệu khách hàng.

Tiếp thị tăng trưởng không chỉ quan tâm đến việc thu hút khách hàng mà còn tận dụng tối đa những khách hàng hiện có cũng như tối ưu hóa toàn bộ vòng đời khách hàng.

Phương pháp chung

Một điểm khác biệt rõ rệt khác giữa tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất là phương pháp để đạt được kết quả. Theo những gì chúng tôi quan sát, sau đây là những điểm phân biệt lớn nhất.

Tiếp thị tăng trưởng thúc đẩy mối quan hệ khách hàng lâu dài bằng cách kết hợp các chiến lược tự nhiên và chiến lược có trả phí, chẳng hạn như đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, duy trì danh sách email hoặc cải thiện SEO trên trang.

bằng cách kết hợp các chiến lược tự nhiên và chiến lược có trả phí, chẳng hạn như đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, duy trì danh sách email hoặc cải thiện SEO trên trang. Tiếp thị hiệu suất nhắm mục tiêu đến đối tượng khán giả cụ thể với kết quả có thể đo lường để tạo ra chuyển đổi ngay lập tức (về cơ bản, ta trả tiền cho quảng cáo để có lượt xem và lý tưởng nhất là có được hành động ngay lập tức).

Mặc dù cả hai chiến lược đều đóng góp vào doanh thu nhưng tiếp thị hiệu suất có liên quan trực tiếp đến chuyển đổi bán hàng, trong khi tiếp thị tăng trưởng thì nuôi dưỡng giá trị lâu dài và lòng trung thành của khách hàng.

Số liệu được sử dụng

Các số liệu được sử dụng có thể khác nhau và điều này là bình thường bởi vì chúng ta đã thiết lập phạm vi của chúng. Cả tiếp thị tăng trưởng lẫn tiếp thị hiệu suất đều sử dụng nhiều phép đo định lượng. Tuy nhiên, các số liệu mà ta sử dụng cho tiếp thị tăng trưởng đều ưu tiên dữ liệu dài hạn. Với tiếp thị tăng trưởng, ta xem xét toàn bộ vòng đời của khách hàng, từ tương tác ban đầu cho đến mua hàng và giới thiệu.

Trong khi đó, tiếp thị hiệu suất thì thường dành riêng cho một chiến dịch. Các số liệu không nhất thiết phải theo dõi sự gắn kết lâu dài của khách hàng.

Chiến lược tích hợp: Kết hợp tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất

Mặc dù tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất hoạt động theo các mốc thời gian khác nhau nhưng sẽ vẫn có lợi khi ta tích hợp chúng thành một phần của một chiến lược toàn diện duy nhất. Bởi vì: hiệu suất tốt liên tục sẽ dẫn đến tăng trưởng. Bằng cách tích hợp cả hai, ta có thể đảm bảo mọi nỗ lực đều góp phần vào mục tiêu của mình. Do đó, về cơ bản, ta đang hạn chế lãng phí ngân sách quảng cáo. Vậy, làm thế nào để có thể tích hợp tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất vào chiến lược chiến dịch?

Ra quyết định dựa trên dữ liệu

Nếu đang sử dụng dữ liệu để định hướng cho chiến lược của mình thì có lẽ quý vị đã tích hợp tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất. Cách thực hiện như sau:

Tiếp thị tăng trưởng xem xét dữ liệu dài hạn để xác định trọng tâm của tiếp thị hiệu suất nên là gì.

Sau đó, khi triển khai các chiến dịch tiếp thị hiệu suất, ta sẽ tạo ra nhiều dữ liệu hơn.

Dữ liệu thu được cho tiếp thị tăng trưởng sẽ khám phá mọi thông tin chuyên sâu và xem xét cả hiệu suất trong quá khứ lẫn hiện tại.

Đây là vòng lặp vô tận giữa tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất. Ở đây, cả hai loại chiến dịch đều có thể cải thiện liên tục dựa trên dữ liệu đầu vào.

Tận dụng công nghệ tự động hóa

Có thể khó mà chỉ tập trung vào tiếp thị tăng trưởng hoặc tiếp thị hiệu suất, bởi vì thế giới trực tuyến luôn hoạt động với tốc độ nhanh. Để cải thiện nỗ lực tích hợp, hãy tạo một quy trình làm việc tự động tập trung vào sự tăng trưởng. Ta có thể sử dụng các công cụ tự động để liền mạch hóa việc phân khúc khán giả và gửi thông điệp cá nhân.

Sau khi đưa đối tượng khán giả đến giai đoạn nhận thức, ta có thể sử dụng chiến dịch tiếp thị hiệu suất. Vì họ đã quen thuộc với thương hiệu, ta có thể dễ dàng đưa họ đi từ đầu đến giữa phễu.

Sử dụng chiến lược đa nền tảng

Những hoạt động bao quát cho tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất phải nhất quán trên các nền tảng. Nếu quý vị có thể đảm bảo được như vậy thì sau đây là một số chiến lược đa nền tảng có thể cân nhắc.

Tạo quảng cáo và trang đích để cung cấp mẫu dùng thử miễn phí: Cách này giúp người ta tiến gần hơn đến việc mua hàng đồng thời tạo ấn tượng mạnh hơn về thương hiệu.

Cách này giúp người ta tiến gần hơn đến việc mua hàng đồng thời tạo ấn tượng mạnh hơn về thương hiệu. Phát triển các bài đăng “evergreen” giới thiệu sản phẩm/dịch vụ như giải pháp: Bằng cách tích hợp tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất theo cách này, ta cải thiện được uy tín của thương hiệu, đồng thời có khả năng thúc đẩy người dùng dùng thử hoặc mua.

Bằng cách tích hợp tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất theo cách này, ta cải thiện được uy tín của thương hiệu, đồng thời có khả năng thúc đẩy người dùng dùng thử hoặc mua. Tái định hướng khách hàng hiện tại: Nếu có offer mới, ta có thể tăng giá trị trọn đời của khách hàng bằng cách tái định hướng khách hàng để họ mua lại.

Công cụ và kỹ thuật đo mức độ thành công cho tiếp thị hiệu suất vs. tiếp thị tăng trưởng

Là nhà quảng cáo trong giới kỹ thuật số thì để thành công trong việc tạo, quản lý và cải thiện các chiến dịch, ta sẽ cần nhiều yếu tố hơn ngoài chuyên môn. Đối với cả tiếp thị tăng trưởng lẫn tiếp thị hiệu suất, ta sẽ cần đến các công cụ.

Các công cụ tiếp thị giúp tránh những tác vụ lặp đi lặp lại, tạo điều kiện cho ta xử lý dữ liệu đầu vào nhanh hơn và cho ta thời gian để tập trung vào những việc sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn. Vì vậy, hãy thảo luận về các công cụ đo lường hữu ích nhất cho tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất. Để tối đa hóa tiềm năng của các công cụ này, chúng ta hãy khám phá các kỹ thuật đã được chứng minh để đánh giá cả hai.

Công cụ cho tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất

Quý vị đang sử dụng nền tảng nào cho các hoạt động tiếp thị? Chỉ riêng yếu tố này cũng đủ để thu hẹp phạm vi các công cụ đo lường mà ta có thể sử dụng. Theo những gì chúng tôi thấy, đây là những công cụ hữu ích nhất cho tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất:

Google Analytics: Để theo dõi hoạt động của người dùng trên website, chẳng hạn như lượt xem trang, lượt xem của người dùng và lượt chuyển đổi;

Để theo dõi hoạt động của người dùng trên website, chẳng hạn như lượt xem trang, lượt xem của người dùng và lượt chuyển đổi; Hotjar: Để ghi lại bản đồ nhiệt và phiên hoạt động của người dùng nhằm hiểu rõ hơn về trải nghiệm của họ;

Để ghi lại bản đồ nhiệt và phiên hoạt động của người dùng nhằm hiểu rõ hơn về trải nghiệm của họ; Ahrefs: Để theo dõi thứ hạng từ khóa và lưu lượng truy cập tự nhiên (chủ yếu áp dụng cho tiếp thị tăng trưởng);

Để theo dõi thứ hạng từ khóa và lưu lượng truy cập tự nhiên (chủ yếu áp dụng cho tiếp thị tăng trưởng); Công cụ theo dõi nền tảng xã hội: Chẳng hạn như Meta Business Suite và TikTok Creator Analytics.

Tất cả những công cụ này đều đóng vai trò nhất định trong cả tiếp thị tăng trưởng lẫn tiếp thị hiệu suất. Ta chỉ cần chọn những nền tảng có giá trị nhất cho mục đích của mình.

Các kỹ thuật đo lường thành công cho tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất

Bởi vì chúng ta đang xem xét các mốc thời gian rất khác nhau nên đừng chỉ sử dụng cùng một kỹ thuật đo lường cho các hoạt động tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất. Chúng ta hãy nói về các biện pháp áp dụng riêng cho tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất. Chúng tôi cũng sẽ giải thích để giúp quý vị hiểu rõ hơn về cách tích hợp chúng vào các chiến dịch. Tuy nhiên, hãy cứ sử dụng chúng làm khởi điểm cho các phân tích. Có nhiều cách để đo lường hoạt động tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất.

Tiếp thị tăng trưởng

Với tiếp thị tăng trưởng, ta cần ưu tiên góc nhìn vĩ mô. Sau đây là một số kỹ thuật đo lường có thể hữu ích.

Phân tích phễu: Xem người dùng rời khỏi phễu ở điểm nào để biết nơi cần tối ưu hóa.

Xem người dùng rời khỏi phễu ở điểm nào để biết nơi cần tối ưu hóa. Phân tích đường cong giữ chân khách hàng: Xác định xem khách hàng đã chuyển đổi có tiếp tục gắn kết hay nhanh chóng rời đi.

Xác định xem khách hàng đã chuyển đổi có tiếp tục gắn kết hay nhanh chóng rời đi. Phân tích nhóm: Theo dõi nhiều phân khúc đối tượng khán giả khác nhau dựa trên tương tác, hành vi và các thông tin liên quan khác của họ theo thời gian.

Về tiếp thị tăng trưởng, tất cả các công cụ này sẽ giúp ta xác định mọi vấn đề hoặc điểm yếu mà mình có thể tối ưu hóa.

Tiếp thị hiệu suất

Bởi vì ta đang xem xét ngắn hạn nên các phép đo mà ta thực hiện cho các hoạt động tiếp thị hiệu suất sẽ có tác dụng nhanh đối với dữ liệu.

Return on Ad Spend (Lợi tức chi tiêu cho quảng cáo - ROAS): So sánh lợi nhuận tài chính với khoản chi quảng cáo cho một chiến dịch hoặc nền tảng.

So sánh lợi nhuận tài chính với khoản chi quảng cáo cho một chiến dịch hoặc nền tảng. Tỷ lệ chuyển đổi: Đây là tỷ lệ phần trăm khách truy cập thực hiện một hành động nhất định.

Đây là tỷ lệ phần trăm khách truy cập thực hiện một hành động nhất định. Tỷ lệ gắn kết: Đây là tỷ lệ phần trăm người dùng gắn kết (dưới dạng thích, bình luận...) trên tổng số những người đã xem quảng cáo.

Giữa tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất, các số liệu ở đây có xu hướng đòi hỏi ta phải thực hiện thêm quá trình xử lý; tuy nhiên, ta có thể chỉ xem xét chúng mà không cần bất kỳ phân tích nào thêm.

Tiếp thị tăng trưởng vs. tiếp thị hiệu suất: các thử thách và yếu tố cân nhắc

Cả hai chiến lược tiếp thị đều cung cấp một cách hiệu quả để tạo ra kết quả tích cực trong ngắn hạn và dài hạn cho thương hiệu và doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng vẫn đi cùng một vài thử thách. Trước khi thực hiện các hoạt động tiếp thị tăng trưởng hoặc tiếp thị hiệu suất, ta nên nhận biết những trở ngại tiềm ẩn. Làm như vậy, ta sẽ có thể đưa ra quyết định thông minh hơn cho chiến dịch của mình. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ cách điều hướng và giải quyết những thử thách này trong các chiến lược tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất.

Cần đầu tư nhiều cho các chương trình quảng bá

Chúng ta phải thừa nhận rằng quảng cáo rất tốn kém! Ở mọi ngành, mức độ cạnh tranh đang gia tăng – nghĩa là ngày càng có nhiều người đấu giá cho cùng một không gian quảng cáo. Vậy, điều này có tác động gì đối với chiến dịch tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất?

Ta có thể phải chi nhiều hơn để đạt được kết quả mong muốn.

Lợi nhuận tài chính sẽ không cao vì ngân sách quảng cáo chiếm một khoản lớn.

Ta có thể cần rút ngắn chiến dịch nếu ngân sách hạn hẹp (điều này thường có tác động lớn đến tiếp thị hiệu suất).

Các vấn đề về tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất có thể đặc biệt phổ biến trên các nền tảng mà nhiều người có nhu cầu như Meta và Google.

Lợi nhuận giảm dần sau các hoạt động tiếp thị

Tuy nhiên, ngay cả khi ta có khả năng tài chính thoải mái thì điều này cũng không có nghĩa là các chiến dịch tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất luôn diễn ra tuyệt vời. Ta có thể gặp tình trạng lợi tức đầu tư giảm dần dưới các hình thức sau:

Tình trạng chán quảng cáo: Khán giả cảm thấy chán khi phải xem đi xem lại cùng một nội dung;

Khán giả cảm thấy chán khi phải xem đi xem lại cùng một nội dung; Sự bão hòa khán giả: Ta đã tiếp cận mọi đối tượng khán giả có thể;

Ta đã tiếp cận mọi đối tượng khán giả có thể; Tỷ lệ gắn kết giảm dần: Ngay cả khi không thay đổi bất cứ điều gì, ta vẫn có thể thấy tỷ lệ gắn kết tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất giảm xuống.

Tất cả các yếu tố này đều quy về quy luật lợi nhuận biên giảm dần. Về cơ bản, điều này có nghĩa là với mỗi đầu vào bổ sung, ta sẽ thu về ít hơn. Tuy nhiên, tình trạng này xảy ra khi ta sử dụng một chiến lược quá nhiều mà không tối ưu hóa. Ta có thể ngăn chặn điều này bằng cách sử dụng thử nghiệm A/B, làm mới thiết kế sáng tạo và phát triển các chiến lược nhắm mục tiêu mới.

Tình trạng phụ thuộc vào phương tiện truyền thông cụ thể

Những hoạt động tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất có xu hướng gắn liền với các nền tảng lớn nhất trên thị trường. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào chúng để tiếp cận đối tượng khán giả mục tiêu thì ta có thể gặp phải những vấn đề sau với các chiến dịch tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất:

Phạm vi tiếp cận bị ảnh hưởng do những thay đổi về thuật toán;

Cần phải theo kịp các quy định thay đổi đối với nền tảng mà mình đang sử dụng;

Thành công hay thất bại của các hoạt động tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất phần lớn được quyết định bởi một dịch vụ.

Hãy nghĩ về các nguồn khách hàng tiềm năng và doanh số quan trọng nhất của công ty. Sẽ thế nào nếu những nguồn đó sẽ biến mất vào ngày mai? Các chiến dịch tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Nếu ta phải bắt đầu lại từ đầu thì hãy coi đây là dấu hiệu để áp dụng phương pháp tiếp cận đa kênh cho cả tiếp thị tăng trưởng lẫn tiếp thị hiệu suất nhằm giảm sự phụ thuộc vào nền tảng.

Quy định và hạn chế về xử lý dữ liệu

Tuy internet là thế giới ảo nhưng các chiến dịch tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất ở đó vẫn chịu sự quản lý theo luật pháp của các quốc gia khác nhau. Và như chúng ta đã thấy, ngày càng có nhiều người nhận thức rõ hơn về những tác động của việc thu thập dữ liệu bên thứ ba đối với quyền riêng tư.

Nếu chúng ta dựa vào cookie của bên thứ ba để thực hiện hoạt động tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất thì khi các quy định siết chặt hơn, ta có thể khó thực hiện chiến dịch của mình một cách hiệu quả. Liên minh châu Âu có GDPR với các hướng dẫn nghiêm ngặt về cách mà ta có thể thu thập thông tin từ công dân EU. Không chỉ luật pháp mới có thể tác động đến tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất. Ngay cả trình duyệt Safari của Apple cũng đã chặn cookie của bên thứ ba hoàn toàn. Giải pháp thay thế chính ở đây là thu thập dữ liệu bên thứ nhất (danh sách email, nhắm mục tiêu dựa trên CRM, tương tác trực tiếp với khách hàng…)

Các vấn đề về tính minh bạch

Chúng tôi không có ý nói rằng quý vị sẽ hoàn toàn mù mờ khi thực hiện các chiến dịch tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất. Tuy nhiên, những gì quý vị thấy trong bảng điều khiển phân tích, chẳng hạn như CTR và CPC, chỉ là kết quả. Quý vị có bao giờ tự hỏi điều gì xảy ra trong khoảng giữa không?

Đối với chiến dịch tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất, ta không biết hết mọi trang web mà quảng cáo của mình được đăng. Ta không phải lúc nào cũng biết toàn bộ bối cảnh về nơi quảng cáo của mình xuất hiện hoặc cách người dùng tương tác với quảng cáo trước khi click vào. Nếu không có dữ liệu định tính này cho tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất, ta có thể không đưa ra được quyết định tốt nhất cho chiến dịch của mình.Ta có thể sử dụng các giải pháp khác nhau để cải thiện tính minh bạch trong hoạt động theo dõi quảng cáo. Một số ví dụ bao gồm: mô hình phân bổ, phân tích sau click và các công cụ phân tích bằng AI.

Những bí quyết hàng đầu để tạo ra thành công ngắn hạn lẫn dài hạn với tiếp thị hiệu suất và tiếp thị tăng trưởng

Kỳ thực, những thử thách chỉ là một phần của hoạt động này! Như chúng ta đã thấy trong phần trước, có một số điểm cần lưu ý, bởi vì chúng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ta phải tránh né những yếu tố cân nhắc. Với những lời khuyên này, quý vị có thể giải quyết các vấn đề phổ biến nhất và đạt được lợi nhuận tốt nhất từ ​​những hoạt động của mình.

Tập trung vào các chiến lược đầu tư thấp

Cả tiếp thị tăng trưởng lẫn tiếp thị hiệu suất đều rất có thể sẽ yêu cầu một số hình thức đầu tư tài chính. Tuy nhiên, giữa hai hình thức này thì tiếp thị tăng trưởng thường rẻ hơn. Mặc dù liên quan đến các yếu tố trả phí nhưng loại tiếp thị này tập trung nhiều hơn vào các chiến lược tự nhiên và hiệu quả về chi phí.

Vậy, tại sao đây lại là một ý tưởng hay? Các chiến lược tăng trưởng tự nhiên có thể mang lại kết quả lâu dài mà không cần nhiều tiền. Với ngân sách hạn hẹp, ta có thể thử nhiều cách tiếp cận khác nhau để đạt được mục tiêu. Chỉ cần nhớ rằng quan trọng nhất là tìm kiếm sự cân bằng giữa tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất.

Thay đổi

Thông thường, khách hàng tiềm năng cần phải gặp thương hiệu ít nhất bảy lần thì họ mới bắt đầu mua bất kỳ thứ gì (mặc dù đây không phải là quy tắc chung). Tuy nhiên, chúng ta hãy cân nhắc đến cảm nhận của khách hàng. Thật khó chịu khi nhìn thấy một thứ gì đó lặp đi lặp lại. Vì vậy, hãy đảm bảo nội dung tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất luôn mới mẻ! Làm như vậy, ta có thể:

Hạn chế tình trạng chán quảng cáo;

Thực hiện thử nghiệm phân tách;

Thích ứng với phạm vi sở thích rộng hơn của khách hàng.

Một cách để MGID triển khai những điều này trong tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất là thông qua quảng cáo động. Với quảng cáo động, các yếu tố khác nhau của quảng cáo sẽ tự động thay đổi dựa trên những yếu tố như vị trí và lịch sử trình duyệt.

Đa dạng hóa hoạt động

Quý vị đã bao giờ nghe câu "Đừng cho tất cả trứng vào cùng một rổ" chưa? Đối với tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất cũng vậy, hãy đảm bảo các nỗ lực tiếp thị của mình thật đa dạng. Vậy, đa dạng có nghĩa là gì?

Sử dụng các nền tảng khác nhau để quảng cáo.

Thử nghiệm với nhiều định dạng quảng cáo khác nhau.

Xem xét yêu cầu của các phân khúc đối tượng khán giả khác nhau.

Khi chúng ta phân bổ tài năng và ngân sách cho các hoạt động tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất khác nhau, các sự kiện bất ngờ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta. Ví dụ như nếu quảng cáo không hoạt động tốt trên một nền tảng thì vẫn còn những nền tảng khác mà ta có thể tin tưởng.

Đầu tư vào dữ liệu bên thứ nhất

Những việc ta có thể làm cho tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất phụ thuộc rất nhiều vào các quy định hiện hành. Ví dụ như các công cụ mà ta đã sử dụng từ lâu để thu thập dữ liệu có thể không khả dụng trong tương lai. Do các quy định như GDPR và tình trạng ngừng sử dụng cookie, các thương hiệu đã chuyển sang thu thập dữ liệu bên thứ nhất. Đây là lý do tại sao nhà quảng cáo cần có dữ liệu riêng cho tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất. Ta có thể thử những cách sau:

Khuyến khích người xem đăng ký các mục như nhận bản tin và tài liệu miễn phí;

Tạo các cuộc khảo sát và trắc nghiệm tương tác;

Theo dõi các khuôn mẫu mua hàng;

Tạo các chương trình khách hàng thân thiết;

Sử dụng phản hồi của khách hàng.

Khi thu thập dữ liệu cho tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất, hãy nhớ rằng ta không phải thực hiện tất cả cùng một lúc. Ta có thể yêu cầu những thông tin khác nhau trong quá trình tương tác với đối tượng khán giả của mình.

Hợp tác với các nền tảng quảng cáo có uy tín

Quý vị có chắc rằng toàn bộ số tiền chi cho tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất sẽ được sử dụng đúng mục đích không? Mặc dù có thể không đi sâu vào chi tiết nhưng ta cần chắc chắn rằng nền tảng quảng cáo đang cung cấp những gì mình muốn. Hãy tìm kiếm các nền tảng có báo cáo minh bạch, các biện pháp an toàn thương hiệu hiệu quả và các tùy chọn nhắm mục tiêu nâng cao.

Liên quan đến quảng cáo tự nhiên, khi có MGID hỗ trợ về tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất, quảng cáo của quý vị đảm bảo sẽ chỉ hiển thị cho đối tượng khán giả có khả năng quan tâm và hành động. Chúng tôi làm việc với hơn 32.000 trang web và vì vậy, chúng tôi luôn có thể tìm thấy sự kết hợp hoàn hảo cho nội dung của quý vị.

Tiếp thị tăng trưởng vs. tiếp thị hiệu suất? Cả hai đều cần thiết để đạt được thành công bền vững và có thể đo lường

Thông thường, tốt nhất là chia một mục tiêu lớn thành các mục tiêu nhỏ và dễ đạt được hơn. Về cơ bản, đó là sự khác biệt giữa tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị hiệu suất. Trong khi tiếp thị tăng trưởng là loại cần thiết để định hình hướng đi cho doanh nghiệp thì tiếp thị hiệu suất cung cấp phương tiện tài chính để đạt được mục tiêu đó.

Đối với cả tiếp thị tăng trưởng lẫn tiếp thị hiệu suất, quảng cáo tự nhiên có thể cực kỳ hiệu quả. Các chuyên gia như chúng tôi có thể giúp quý vị tăng lợi nhuận từ ngân sách quảng cáo. Chỉ cần đăng ký MGID, quý vị sẽ được sử dụng các công cụ và nguồn lực hàng đầu (bao gồm người quản lý cá nhân!) để giúp quý vị thành công, bất kể quý vị đang tập trung vào điều gì. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện mục tiêu này nhé!