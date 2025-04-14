Ngày nay, hầu như mọi thương hiệu và doanh nghiệp đều cần phải tạo nội dung. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu rõ khoản đầu tư này. Giữa tiếp thị nội dung và tiếp thị hiệu suất thì chỉ có tiếp thị hiệu suất mang lại lợi nhuận tài chính ngay lập tức. Nếu ta đang có ngân sách hạn hẹp, tại sao lại không chi nhiều hơn cho các chiến lược có thể tạo ra thu nhập nhanh chóng? Tuy nhiên, ta không thể phủ nhận chiến lược này để ưu tiên chiến lược kia: cả hai chiến lược tiếp thị này đều không thể thiếu cho quá trình tăng trưởng bền vững dài hạn.

Vậy, nếu quý vị lo về ngân sách hạn hẹp hay đơn thuần không muốn hy sinh lợi nhuận ngay lập tức để tăng trưởng dài hạn (hoặc ngược lại), thì giải pháp trung gian chính là tiếp thị hiệu suất nội dung. Để giúp quý vị triển khai tiếp thị hiệu suất nội dung cho thương hiệu, chúng ta sẽ thảo luận về các số liệu, công cụ, kỹ thuật và phương pháp hay nhất.

Tiếp thị hiệu suất nội dung là gì?

Như tên gọi đã thể hiện, tiếp thị hiệu suất nội dung là sự kết hợp giữa tiếp thị nội dung và tiếp thị hiệu suất, kết hợp các yếu tố quan trọng của cả hai vào một chiến dịch hoặc chiến lược duy nhất.

Như vậy có nghĩa là với tiếp thị hiệu suất nội dung, mục tiêu chính là thu hút sự chú ý đến thương hiệu và tạo ra các lượt chuyển đổi có thể đo lường thông qua nội dung. Ở đây, ta cần đảm bảo nội dung không chỉ xây dựng nhận thức mà còn thúc đẩy doanh số. Vì lý do này, các tài sản tiếp thị hiệu suất nội dung mang tính chiến lược cao chứ không phải chỉ duy trì sự hiện diện của ta thông qua các mục nhập trong lịch trình.

Các thành phần chính của tiếp thị hiệu suất nội dung

Để tăng khả năng thành công, mỗi thành phần này phải có trong chiến dịch tiếp thị hiệu suất nội dung.

Nội dung chất lượng cao: Ta cần tài liệu phù hợp mang lại giá trị cho đối tượng khán giả mục tiêu và thúc đẩy khả năng chuyển đổi.

Ta cần tài liệu phù hợp mang lại giá trị cho đối tượng khán giả mục tiêu và thúc đẩy khả năng chuyển đổi. Nền tảng được lựa chọn cẩn thận: Nội dung phải được đặt ở nơi đối tượng khán giả sẽ nhìn thấy.

Nội dung phải được đặt ở nơi đối tượng khán giả sẽ nhìn thấy. Công cụ tiếp thị hiệu suất nội dung: Để theo dõi các KPI, đánh giá kết quả và sửa đổi nội dung hiện có thật dễ dàng, ta cần các công cụ phù hợp.

Quan trọng hơn hết, tài năng chính là nguồn lực có giá trị nhất. Ta phụ trách đảm bảo tất cả các thành phần này hoạt động cùng nhau để tạo ra cả sự gắn kết lẫn chuyển đổi.

Hiệu suất nội dung: KPI và số liệu

Bởi vì nội dung có thể là một yếu tố của tiếp thị hiệu suất nên có ba số liệu chính để xác định hiệu quả của chiến lược. Xét về tiếp thị hiệu suất nội dung, các KPI mà ta sử dụng để đánh giá kết quả cũng sẽ được áp dụng ở đây.

Tuy nhiên, sự khác biệt chính là ta không chỉ đánh giá các hoạt động chuyển đổi. Khi đo lường mức độ thành công về hiệu suất tiếp thị nội dung, ta cũng cần xem xét các con số không hẳn có liên quan đến việc đưa khách hàng tiềm năng tiến sâu hơn xuống phễu trong cùng một tương tác. Nếu quý vị muốn tìm hiểu cách đo hiệu suất tiếp thị nội dung, hãy xem xét các số liệu liên quan đến sự gắn kết, chuyển đổi và lưu lượng truy cập.

Số liệu gắn kết: Lượt xem, lượt chia sẻ và bình luận

Số liệu gắn kết là các chỉ số về cách người dùng tương tác với nội dung của ta. Để đo lường hiệu suất của các hoạt động tiếp thị nội dung trong việc đưa đối tượng khán giả mục tiêu lên phần trên cùng của phễu, ta cần theo dõi những điều sau:

Lượt xem: Số người đã xem nội dung;

Số người đã xem nội dung; Lượt chia sẻ: Số người đã chia sẻ trên nhiều nền tảng khác nhau — đặc biệt liên quan đến tiếp thị truyền miệng;

Số người đã chia sẻ trên nhiều nền tảng khác nhau — đặc biệt liên quan đến tiếp thị truyền miệng; Bình luận: Số lượng bình luận về một nội dung cụ thể — chỉ báo về khả năng tạo được tiếng vang với thị trường mục tiêu.

Giữa tiếp thị hiệu suất và tiếp thị nội dung, các số liệu này thường áp dụng cho tiếp thị nội dung.

Số liệu chuyển đổi: Khách hàng tiềm năng, lượt bán hàng và ROI

Số liệu chuyển đổi giúp đánh giá khả năng nội dung thúc đẩy lợi nhuận kinh doanh. Nếu muốn biết cách đo lường hiệu suất để cải thiện kết quả tiếp thị nội dung của mình thì đầu tiên, ta cần hiểu được tầm quan trọng của khách hàng tiềm năng, doanh số và ROI. Tuy nhiên, ta nên đánh giá nhiều số liệu có liên quan khác. Để hiểu được chiến dịch có lợi nhuận như thế nào, chúng ta hãy tìm hiểu cách đo lường dữ liệu tiếp thị hiệu suất nội dung.

Khách hàng tiềm năng

Số liệu khách hàng tiềm năng là số liệu quan trọng vì chúng đại diện cho đối tượng khán giả gắn kết dễ chuyển đổi. Để xác định hiệu quả của tiếp thị hiệu suất nội dung trong việc tạo khách hàng tiềm năng, ta nên cân nhắc những điều sau:

Số lượng khách hàng tiềm năng: Số lượng khách hàng tiềm năng do chiến dịch tạo ra;

Số lượng khách hàng tiềm năng do chiến dịch tạo ra; Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng: Tỷ lệ khách hàng tiềm năng chuyển đổi thành khách hàng trả tiền

Tỷ lệ khách hàng tiềm năng chuyển đổi thành khách hàng trả tiền Chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng: Chi phí quảng cáo chia cho số lượng khách hàng tiềm năng;

Chi phí quảng cáo chia cho số lượng khách hàng tiềm năng; Điểm chất lượng khách hàng tiềm năng: Giá trị số được xác định dựa trên khả năng chuyển đổi; giá trị này càng cao càng tốt.

Ta cần xem xét thật kỹ các số liệu về hiệu suất tiếp thị nội dung này đối với cả phần đầu lẫn giữa phễu.

Lượt bán hàng

Bởi vì sự chuyển đổi liên quan đến việc mang lại kết quả có lợi nhuận nên ta cần các số liệu tiếp thị hiệu suất nội dung liên quan đến lượt bán hàng. Sau đây là một số số liệu mà ta nên chú ý:

Giá trị đơn hàng trung bình: Doanh thu trung bình tạo ra qua mỗi giao dịch;

Doanh thu trung bình tạo ra qua mỗi giao dịch; Tỷ lệ chuyển đổi lượt bán hàng: Tỷ lệ khách hàng tiềm năng thực hiện mua hàng;

Tỷ lệ khách hàng tiềm năng thực hiện mua hàng; Phân bổ doanh thu theo loại nội dung: Theo dõi hiệu suất tiếp thị nội dung, dựa trên loại tài liệu

Bằng cách theo dõi các số liệu này, ta có thể tinh chỉnh chiến lược để thúc đẩy chuyển đổi.

ROI

Lợi tức đầu tư (ROI) là lợi nhuận trực tiếp. Ở đây, ta cần tìm hiểu xem các nỗ lực tiếp thị hiệu suất nội dung của mình có tạo ra đủ thu nhập hay không. Với các số liệu này, ta cũng có thể xác định cần tối ưu hóa chiến lược ở những điểm nào:

ROI: Tỷ lệ lợi nhuận tạo ra so với tổng chi phí cho chiến dịch tiếp thị hiệu suất nội dung: [(Doanh thu - Chi phí) / Chi phí] × 100;

Tỷ lệ lợi nhuận tạo ra so với tổng chi phí cho chiến dịch tiếp thị hiệu suất nội dung: [(Doanh thu - Chi phí) / Chi phí] × 100; Customer lifetime value (CLV): Tổng doanh thu dự kiến ​​mà khách hàng mang lại thông qua mối quan hệ của họ với thương hiệu;

Tổng doanh thu dự kiến ​​mà khách hàng mang lại thông qua mối quan hệ của họ với thương hiệu; Cost per acquisition (CPA): Tổng chi phí tiếp thị và bán hàng cần thiết để có được một khách hàng thực hiện thanh toán.

Với các số liệu tiếp thị hiệu suất nội dung này, ta sẽ có thể xem xét hiệu quả của các hoạt động của mình từ nhiều góc độ khác nhau.

Phân tích lưu lượng truy cập: Tỷ lệ thoát, thời gian trên trang và hành vi của người dùng

Với tiếp thị hiệu suất nội dung, ta rất có thể sẽ sử dụng trang web riêng để thu hút sự chú ý vào tư liệu của mình. Vì vậy, ta cũng nên theo dõi các số liệu này:

Tỷ lệ thoát: Tỷ lệ khách truy cập đã vào trang mà không thực hiện bất kỳ hành động nào khác;

Tỷ lệ khách truy cập đã vào trang mà không thực hiện bất kỳ hành động nào khác; Thời gian trên trang: Thời gian người dùng ở lại sau khi vào trang web;

Thời gian người dùng ở lại sau khi vào trang web; Hành vi của người dùng: Người dùng đã làm gì khi ở trên web, chẳng hạn như họ đã truy cập vào những trang nào.

Nếu ta không phân tích lưu lượng truy cập thì tiếp thị hiệu suất nội dung sẽ không hoàn thiện. Suy cho cùng, sẽ có ích gì nếu một trang được tối ưu hóa mà lại không có ai chuyển đổi?

Nâng cao hiệu suất tiếp thị nội dung trung bình: Cách tối ưu hóa nỗ lực

Nếu đối tượng mục tiêu chưa từng nghe đến thương hiệu của ta thì nội dung có thể chỉ có một cơ hội để tạo ấn tượng. Để đưa nỗ lực tiếp thị hiệu suất nội dung tiến xa hơn, ta nên tìm cách tối ưu hóa tư liệu của mình. Các quyết định tiếp thị hiệu suất nội dung phải dựa trên dữ liệu. Tuy nhiên, ta có thể sử dụng thông tin này làm khởi điểm để xem cách điều chỉnh có thể tác động đến tỷ lệ tương tác và chuyển đổi như thế nào.

Biên soạn tiêu đề và lời kêu gọi hành động hấp dẫn

Với tiếp thị hiệu suất nội dung, ta không phải thực hiện đại tu hoàn toàn mỗi khi muốn so sánh kết quả của hai phiên bản thông điệp khác nhau. Tại sao lại không chỉ tập trung vào hai yếu tố dưới đây?

Tiêu đề: Tiêu đề là yếu tố đầu tiên và có khả năng là yếu tố duy nhất mà đối tượng khán giả sẽ nhìn thấy. Hãy đảm bảo tiêu đề thể hiện trung thực nội dung chữ nhưng vẫn hấp dẫn.

Tiêu đề là yếu tố đầu tiên và có khả năng là yếu tố duy nhất mà đối tượng khán giả sẽ nhìn thấy. Hãy đảm bảo tiêu đề thể hiện trung thực nội dung chữ nhưng vẫn hấp dẫn. Lời kêu gọi hành động: Ta muốn người đọc làm gì sau khi xem tư liệu? Điều này cần được nêu rõ.

Hai yếu tố cân nhắc này có tác động lớn nhất đến khả năng chuyển đổi. Vì vậy, mặc dù ta có thể điều chỉnh nhiều yếu tố khác nhưng chúng tôi khuyên nên lưu tâm đến tiêu đề và CTA trước.

Chiến lược cá nhân hóa và chiến lược nội dung theo mục tiêu

Sự cá nhân hóa rất quan trọng trong tiếp thị hiệu suất nội dung, bởi vì qua đó, ta có thể tiếp cận đối tượng khán giả phù hợp với tư liệu của mình. Sau đây là một vài ý tưởng nhắm mục tiêu mà ta có thể thử:

Phân khúc mục tiêu tiếp thị hiệu suất nội dung dựa trên hành vi;

Sử dụng thông tin nhân khẩu học để tạo phân khúc;

Sử dụng phân tích dự đoán để quảng bá nội dung phù hợp dựa trên hành vi trước đây.

Ta không nên xem đối tượng khán giả cho các nỗ lực tiếp thị hiệu suất nội dung như một nhóm lớn. Với các tùy chọn cá nhân hóa và nhắm mục tiêu hiện có, ta có thể tạo ra sự gắn kết theo cách tương đối đơn giản.

Tận dụng các nền tảng có trả phí để cải thiện hiệu suất tiếp thị nội dung

Khi chúng ta nghĩ đến tiếp thị hiệu suất nội dung, các trang web và nền tảng truyền thông xã hội thường xuất hiện đầu tiên. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên cân nhắc những kênh khác. Hãy nhớ rằng chúng ta đang tìm cách thúc đẩy hành động trực tiếp và ngay lập tức. Vì vậy, cũng giống như khi chi tiền để đặt quảng cáo, ta có thể đầu tư cải thiện khả năng hiển thị của các tài sản tiếp thị hiệu suất nội dung. Ta có thể thực hiện việc này thông qua quảng cáo tự nhiên. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá những lợi ích.

Tổng quan về quảng cáo tự nhiên và nội dung được tài trợ

Với quảng cáo tự nhiên, mục tiêu là kết hợp quảng cáo thật tự nhiên vào trải nghiệm duyệt web. Điều này rất hữu ích đối với tiếp thị hiệu suất nội dung, bởi vì trong khi tìm cách chuyển đổi, ta cũng muốn đối tượng khán giả gắn kết. Khi hoạt động tiếp thị hiệu suất nội dung hòa vào trải nghiệm duyệt web của người dùng, hoạt động này có nhiều khả năng tạo ra tác động hơn. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nội dung được tài trợ là phù hợp nhất ở đây. Thương hiệu có thể mượn đối tượng khán giả của nhà phát hành và thậm chí cả uy tín của họ.

Tăng phạm vi tiếp cận và gắn kết với MGID

MGID là nền tảng quảng cáo tự nhiên giúp các thương hiệu mở rộng phạm vi tiếp cận bằng cách đặt quảng cáo và nội dung trên các trang web phù hợp. Điều này cho phép ta nhắm mục tiêu đúng đối tượng. Bằng cách áp dụng hoạt động phân phối bằng AI, MGID đảm bảo các nỗ lực tiếp thị hiệu suất nội dung của quý vị sẽ tạo ra mức độ gắn kết cao hơn, lưu lượng truy cập chất lượng và khả năng chuyển đổi cao. Cách chúng tôi thực hiện như sau:

Làm việc với các nhà phát hành chất lượng cao trong mọi phân khúc;

Sử dụng AI và nhắm mục tiêu theo hành vi để xác định ai có nhiều khả năng phản hồi với hoạt động tiếp thị hiệu suất nội dung của quý vị nhất;

Hỗ trợ nhiều định dạng quảng cáo khác nhau để hoạt động với nhiều chiến dịch khác nhau.

Với sự hỗ trợ của chúng tôi, quý vị không phải dựa vào các tài sản kỹ thuật số hiện tại để có được kết quả từ nội dung của mình.

Các kỹ thuật và công cụ đo kết quả tiếp thị hiệu suất nội dung và thực hiện phân tích

Tất nhiên, khi chạy các chiến dịch, ta không cần phải thực hiện thủ công 100%. Đối với hầu hết các loại quảng cáo trực tuyến, ta sẽ sử dụng các công cụ để tự động hóa một số tác vụ - tương tự đối với tiếp thị hiệu suất nội dung.

Câu hỏi đặt ra là, ta nên sử dụng công cụ nào cho tiếp thị hiệu suất nội dung? Câu trả lời còn phụ thuộc vào nền tảng mà ta đang sử dụng để đạt được mục tiêu của mình, cùng một số yếu tố khác. Dưới đây, chúng ta sẽ thảo luận về các công cụ hữu ích nhất cùng với một số kỹ thuật để đo lường chính xác.

Phần mềm và công cụ phân tích hiệu suất tiếp thị nội dung

Đây là một số công cụ mà ta nên cân nhắc:

MGID: Nền tảng quảng cáo tự nhiên giúp theo dõi mức độ gắn kết, nhắm mục tiêu người dùng, tối ưu hóa hiệu suất, tìm đối tượng khán giả phù hợp và thực hiện các chức năng liên quan khác;

Nền tảng quảng cáo tự nhiên giúp theo dõi mức độ gắn kết, nhắm mục tiêu người dùng, tối ưu hóa hiệu suất, tìm đối tượng khán giả phù hợp và thực hiện các chức năng liên quan khác; Google Analytics: Hữu ích để xác định nội dung có hiệu suất cao thông qua thông tin chuyên sâu về tỷ lệ thoát, lưu lượng truy cập giới thiệu và thời lượng phiên;

Hữu ích để xác định nội dung có hiệu suất cao thông qua thông tin chuyên sâu về tỷ lệ thoát, lưu lượng truy cập giới thiệu và thời lượng phiên; Ahrefs: Một công cụ theo dõi từ khóa có thể giúp ta triển khai chiến lược SEO hiệu quả hơn để tăng phạm vi tiếp cận tự nhiên.

Ngoài ra, nếu các nỗ lực tiếp thị hiệu suất nội dung của quý vị liên quan đến phương tiện truyền thông xã hội, chúng tôi khuyên nên sử dụng các công cụ dành riêng cho nền tảng.

Các kỹ thuật triển khai trong chiến lược

Quý vị có tự tin rằng mình đang sử dụng phiên bản tốt nhất cho các hoạt động tiếp thị hiệu suất nội dung không? Cách duy nhất để biết chắc chắn chính là đo lường và phân tích. Dưới đây là một số kỹ thuật chính mà ta có thể tích hợp.

Kiểm tra phân tách: Kỹ thuật này đánh giá tác động có thể đo lường của hai phiên bản nội dung để giúp ta quyết định sử dụng phiên bản nào.

Kỹ thuật này đánh giá tác động có thể đo lường của hai phiên bản nội dung để giúp ta quyết định sử dụng phiên bản nào. Xếp hạng hiệu suất SEO và từ khóa: Ở đây, ta đánh giá khả năng chiến lược tiếp thị hiệu suất nội dung tiếp cận đúng đối tượng một cách tự nhiên.

Ở đây, ta đánh giá khả năng chiến lược tiếp thị hiệu suất nội dung tiếp cận đúng đối tượng một cách tự nhiên. Phân tích hành vi người dùng: Hoạt động này có thể liên quan đến việc sử dụng bản đồ nhiệt để xem người dùng tương tác với trang như thế nào.

Tất cả các công cụ này giúp ta có được những thông tin chuyên sâu giá trị về chiến lược, nhằm có thể thực hiện các thay đổi khi cần.

Các phương pháp hay nhất để có chiến lược tiếp thị hiệu suất nội dung hiệu quả

Với chi phí quảng cáo ngày càng tăng, ta cần một cách tiết kiệm chi phí để thúc đẩy chuyển đổi, và đây chính là khi ta cần đến tiếp thị hiệu suất nội dung. Tuy nhiên, tư liệu quảng bá miễn phí không tự nhiên mà có. Hãy ghi nhớ những phương pháp hay nhất này để cải thiện khả năng thành công của các hoạt động tiếp thị hiệu suất nội dung.

Hiểu đối tượng khán giả

Nghe thì có vẻ cơ bản, nhưng có biết bao nhiêu doanh nghiệp tạo nội dung chỉ dựa trên mục đích này. Mọi nội dung mà ta đăng lên đều có thể giúp cải thiện diện mạo trực tuyến, tuy nhiên, chỉ có chiến lược tiếp thị hiệu suất nội dung được thiết kế hay và dành riêng cho đối tượng khán giả mục tiêu mới có thể khiến mọi người chú ý đến những gì ta nói. Để xác định được đối tượng khán giả có nhiều khả năng hành động nhất, ta nên:

Tạo chân dung khách hàng toàn diện để hướng dẫn quy trình tạo nội dung;

Sử dụng dữ liệu có sẵn để xác định và ưu tiên các phân khúc đối tượng có khả năng gắn kết và hành động cao nhất;

Xác định và tìm hiểu thêm về đối tượng khán giả mới có thể quan tâm đến thương hiệu và nội dung.

Tiếp thị hiệu suất nội dung sẽ không hiệu quả nếu ta không biết rõ mình đang nói chuyện với ai. Khi giao tiếp với một nhóm nhỏ hơn, ta sẽ duy trì sự tập trung vào nội dung nói và cách thức nói.

Đừng coi nhẹ giá trị của hiệu suất tiếp thị gắn kết nội dung

Chúng ta luôn có xu hướng tập trung cải thiện các số liệu liên quan đến việc tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thông điệp của ta sẽ hình thành cơ sở mà từ đó ta sẽ chuyển đổi khách hàng. Như vậy, tiếp thị hiệu suất nội dung cũng phải thu hút được sự gắn kết. Khi thực hiện hoạt động này đúng cách, ta sẽ:

Có nhiều cơ hội hơn để thử nghiệm phân khúc;

Tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng và nhiều lượt bán hàng hơn;

Tạo ra giá trị cho thương hiệu, giúp dễ thu hút sự chú ý hơn.

Vậy, để thúc đẩy kết quả tiếp thị hiệu suất nội dung tổng thể, ta cũng nên đầu tư vào tài liệu mà đối tượng khán giả sẽ hướng đến.

Sử dụng nhiều kênh để quảng bá cùng một nội dung

Với tiếp thị hiệu suất nội dung, ta không cần phải đưa ra ý tưởng độc nhất cho mỗi nền tảng. Thực tế, chúng tôi khuyên không nên làm như vậy, bởi vì ta sẽ mất cơ hội củng cố thông điệp của mình. Khi truyền tải các nỗ lực tiếp thị hiệu suất nội dung đến mọi nơi mà đối tượng khán giả mục tiêu thường lui tới, ta sẽ có thể nhắm mục tiêu lại theo cách tự nhiên, hướng đến những cá nhân có quan tâm. Trên thực tế, với phương pháp tiếp cận đa kênh, ta sẽ có nhiều cơ hội để trình bày thông tin theo cách phù hợp nhất với thị trường mục tiêu của mình.

Theo sát lịch trình

Trong lịch nội dung, hãy đảm bảo ta thực hiện lịch trình đăng tải tiếp thị hiệu suất nội dung thường xuyên bởi khán giả thích sự nhất quán. Chúng tôi khuyên quý vị nên cân nhắc các yếu tố sau:

Thời điểm đối tượng khán giả sử dụng các nền tảng tiếp thị hiệu suất nội dung đã chọn;

Tần suất đăng tải bền bỉ và thực tế;

Khoản chênh lệch múi giờ, nếu ta có đối tượng toàn cầu.

May thay, ta không phải đợi đến những giờ nhất định để đăng nội dung. Ta có thể sử dụng các công cụ tự động hóa tiếp thị hiệu suất nội dung để lên lịch thực hiện từ trước.

Tạo nội dung có mục đích cao

Nếu quý vị cung cấp SaaS, hãy nói về các tính năng chung mà quý vị cung cấp. Tuy nhiên, khi đưa điều này vào kế hoạch tiếp thị hiệu suất nội dung thì khả năng chuyển đổi sẽ được lợi như thế nào? Câu trả lời nhanh là: không có gì cả!

Khi tập ​​trung vào nội dung có mục đích cao, ta thu hút được sự chú ý của những người dùng đã sẵn sàng hành động. Ví dụ như đừng mô tả lý do tại sao người ta cần CRM hoặc đưa điều này vào lịch tiếp thị hiệu suất nội dung mà thay vào đó, hãy nói về các nền tảng CRM tốt nhất. Nếu ta đang điều hành một trang web tiếp thị liên kết, điều này sẽ mang đến cho ta nhiều cơ hội kiếm hoa hồng.

Sử dụng AI như một phần của quy trình

Ngay cả khi ta đang chạy một chiến dịch tiếp thị hiệu suất nội dung hoàn toàn tự nhiên thì cũng vẫn có chỗ để sử dụng AI. Ví dụ như ta có thể sử dụng AI để tạo danh sách ý tưởng hoặc tạo bản nháp cho lịch trình tiếp thị hiệu suất nội dung của mình. Và, nếu ta đang sử dụng các phương án phát hành có trả phí thì AI có thể giúp ta triển khai tối ưu hóa nội dung động. Như vậy, ta có thể cá nhân hóa những gì người dùng nhìn thấy dựa trên hành vi của họ. Tất nhiên, đừng mặc nhiên áp dụng những gợi ý này mà hãy thoải mái tinh chỉnh hoặc chỉ sử dụng chúng để lấy cảm hứng.

Thử thách và giải pháp trong tiếp thị hiệu suất nội dung

Mặc dù tiếp thị hiệu suất nội dung là một cách tuyệt vời để thu hút sự chú ý và chuyển đổi khán giả nhưng ta có thể gặp phải một số thử thách trong quá trình này. Để đảm bảo những hoạt động của mình có hiệu quả, ta cần nhận thức được các vấn đề tiềm ẩn. Khi dành thời gian tìm hiểu về những trở ngại có thể xảy ra trong tương lai, ta sẽ có thể chuẩn bị tốt hơn cho chúng. Hãy để chúng tôi giúp quý vị hạn chế những trở ngại tiềm ẩn với tiếp thị hiệu suất nội dung bằng cách khám phá cách giải quyết chúng.

Thử thách số 1: Tạo nội dung chất lượng cao

Cũng khá dễ để tạo ra nội dung hay. Đối với nhiều người, vấn đề nằm ở việc duy trì một mức độ chất lượng liên tục. Nhiều nhà quảng cáo cho biết những lý do sau đây khiến chất lượng không nhất quán hoặc giảm sút:

Thiếu cảm hứng và ý tưởng;

Mệt mỏi vì phải chạy theo lịch trình;

Xu hướng và sở thích thay đổi.

Những điểm này có thể khiến ta không nhận ra tiềm năng thực sự của chiến lược tiếp thị hiệu suất nội dung của mình. Nếu có năng khiếu viết lách, ta có thể phát triển mạnh về mặt nội dung chữ nhưng lại yếu kém ở mọi khía cạnh khác.

Giải pháp tiềm năng

Cách giải quyết vấn đề sẽ phụ thuộc vào lý do ta gặp khó khăn với tiếp thị hiệu suất nội dung. Sau đây là một số việc mà ta có thể làm, tùy vào các vấn đề cụ thể.

Xem xét đối thủ cạnh tranh của mình đang làm gì: Lấy ý tưởng của họ và triển khai chúng tốt hơn!

Lấy ý tưởng của họ và triển khai chúng tốt hơn! Ưu tiên các nền tảng thành công: Đối với chiến lược tiếp thị hiệu suất nội dung, hãy phân bổ các nguồn lực vào nơi chúng sẽ có tác động lớn nhất.

Đối với chiến lược tiếp thị hiệu suất nội dung, hãy phân bổ các nguồn lực vào nơi chúng sẽ có tác động lớn nhất. Thu hút những tài năng khác tham gia để giúp tạo nội dung: Làm như vậy, ta có thể tập trung năng lượng vào nơi hiệu quả nhất và tạo ra kết quả chất lượng hàng đầu.

Để đảm bảo tính thú vị cho chiến lược tiếp thị hiệu suất nội dung, hãy thử tích hợp các xu hướng khi thích hợp.

Thử thách số 2: Thay đổi thuật toán

Cho dù đang sử dụng trang web riêng hay nền tảng truyền thông xã hội để tiếp thị hiệu suất nội dung, ta cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các thay đổi thuật toán. Kết quả là, ta có thể thấy:

Mức độ hiển thị giảm đột ngột;

Cần hiệu chỉnh lại chiến lược thường xuyên hơn;

Biến động về lưu lượng truy cập.

Như vậy, ta cũng có thể thấy khó đánh giá hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị hiệu suất nội dung. Tiếc thay, ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt. Thuật toán của công cụ tìm kiếm sẽ luôn được cập nhật để phản ánh tốt nhất những gì mọi người đang tìm kiếm.

Các giải pháp tiềm năng

Nếu đang tạo các tài sản tiếp thị hiệu suất nội dung tốt nhất có thể thì quý vị đã đi đúng hướng. Tuy nhiên, cần lưu ý đến các chi tiết kỹ thuật bao gồm:

Tuân thủ EEAT khi tạo nội dung;

Tối ưu hóa tư liệu cũ để tuân thủ thuật toán hiện tại;

Đa dạng hóa lựa chọn nền tảng tiếp thị hiệu suất nội dung.

Sử dụng nội dung được tài trợ cũng là một ý tưởng hay nếu như ta đang trong quá trình kết hợp những thay đổi gần đây vào chiến lược của mình. Làm như vậy, ta có thể tiếp cận đối tượng khán giả và có khả năng chuyển đổi họ.

Thử thách số 3: Mức độ cạnh tranh cao và tình trạng bão hòa nội dung

Các công ty và thương hiệu trên mọi lĩnh vực hiện đang phải đối mặt với thử thách là phải nổi bật. Ví dụ như trên TikTok, cứ mỗi phút thì có 16.000 video ngắn được tải lên. Vậy, chúng ta hãy hình dung xem có bao nhiêu nội dung được xuất bản ở những nơi khác trên internet! Nhiều nhà quảng cáo thấy khó tạo được dấu ấn với các nỗ lực tiếp thị hiệu suất nội dung bởi vì mức độ cạnh tranh quá cao. Do hiện nay có rất nhiều tương tác diễn ra trên mạng nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp tìm cách tăng mức độ hiện diện trực tuyến của mình. Ta cần nâng cao trò chơi tiếp thị hiệu suất nội dung để tạo ấn tượng thích hợp.

Các giải pháp khả thi

Sau đây là một số việc mà ta có thể làm để giải quyết thử thách này.

Tập trung vào các phân khúc khán giả cụ thể: Chuyển hướng hầu hết các hoạt động tiếp thị hiệu suất nội dung sang họ và tạo thông điệp cụ thể cho từng phân khúc.

Chuyển hướng hầu hết các hoạt động tiếp thị hiệu suất nội dung sang họ và tạo thông điệp cụ thể cho từng phân khúc. Sử dụng các định dạng nội dung tương tác: Giúp đối tượng khán giả mục tiêu dễ dàng tham gia bằng cách sử dụng các bài trắc nghiệm, thăm dò ý kiến ​​và các định dạng khác khuyến khích tương tác.

Giúp đối tượng khán giả mục tiêu dễ dàng tham gia bằng cách sử dụng các bài trắc nghiệm, thăm dò ý kiến ​​và các định dạng khác khuyến khích tương tác. Sử dụng thông tin chuyên sâu về đối tượng khán giả: Các nền tảng như MGID giúp ta dễ dàng xác định xem các hoạt động tiếp thị hiệu suất nội dung của mình có thể tạo ra nhiều tác động hơn ở những đâu.

Để bảo vệ uy tín thương hiệu, chúng tôi khuyên quý vị nên tránh xa các chiến lược mờ ám và câu view.

Thu hút và chuyển đổi bằng tiếp thị hiệu suất nội dung

Tạo quảng cáo không phải là cách duy nhất để đưa đối tượng khán giả đi qua phễu. Với chiến lược tiếp thị hiệu suất nội dung hiệu quả, ta có thể củng cố thương hiệu và đồng thời tạo thêm lợi nhuận. Như chúng ta đã thấy, quảng cáo tự nhiên rất có giá trị ở đây bởi vì tiếp thị hiệu suất nội dung được thiết kế để mang lại giá trị cho thị trường mục tiêu.

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