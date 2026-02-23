Nếu Google là đối tác kiếm tiền chính của quý vị, có thể quý vị đã từng gặp tình trạng vị trí quảng cáo trống không. Điều này xảy ra khi Google trả về phản hồi không phân phối quảng cáo (no-fill). Số vị trí không được lấp đầy trên các trang có lưu lượng truy cập cao có thể làm giảm tổng doanh thu đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề này thường khó nhận ra và dễ bị bỏ qua, dẫn đến ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả kiếm tiền của nhà phát hành.

MGID Backfill Shield tạo điều kiện cho quý vị kiếm tiền từ những lượt hiển thị này mà không cần thay đổi chiến lược hiện tại. Khi Google không phân phối quảng cáo, MGID sẽ tự động lấp đầy vị trí đó bằng nguồn nhu cầu đã được lựa chọn. Khi Google hiển thị quảng cáo, mọi thứ vẫn hoạt động như bình thường.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách Backfill Shield hoạt động và những lợi ích mà giải pháp này mang lại cho chiến lược kiếm tiền của quý vị.

Cách MGID Backfill Shield hoạt động

Nguyên tắc rất đơn giản: giữ nguyên các vị trí và định dạng quảng cáo hiện có trên Google.

Khi một vị trí quảng cáo của Google không hiển thị quảng cáo, MGID Backfill Shield sẽ tự động kích hoạt và phân phối quảng cáo vào vị trí trống đó. Nếu Google phân phối quảng cáo thành công, Backfill Shield sẽ không hoạt động.

Toàn bộ quá trình diễn ra tự động ở hậu trường. Thiết lập hiện tại của quý vị không thay đổi và Google vẫn là nguồn nhu cầu chính.

Điều này có ý nghĩa gì đối với doanh thu của quý vị

Backfill Shield giúp ta kiếm tiền từ những lượt hiển thị vốn dĩ không tạo ra doanh thu.

Thay vì để vị trí quảng cáo trống, ta sẽ:

Phân phối quảng cáo từ nguồn nhu cầu của MGID;

Tạo thêm doanh thu;

Tăng lợi nhuận trung bình trên mỗi trang.

Nói cách khác, ta có thêm thu nhập từ chính lưu lượng truy cập hiện có.

Ngoài ra, MGID còn cung cấp trao đổi nội bộ (Internal Exchange) thông qua các vị trí lấp đầy, giúp tăng độ sâu phiên truy cập, tạo thêm lượt xem trang và thúc đẩy các hành động có thể kiếm tiền trong các phiên nhiều trang.

Đối với các nhà phát hành tập trung vào tăng trưởng độc giả, tùy chọn này mang lại thêm tiềm năng kiếm tiền dài hạn. Quý vị cũng có thể bật Passage Ads để tạo doanh thu giữa các lượt xem bài viết.

Các định dạng Google được hỗ trợ

Backfill Shield tương thích với nhiều loại vị trí quảng cáo phổ biến của Google, bao gồm:

Banner hiển thị trong bài viết

Quảng cáo cố định (anchor) ở cuối trang

Vị trí quảng cáo đầu trang

Định dạng quảng cáo xen kẽ và hình ảnh thu nhỏ

Backfill Shield được thiết kế để phù hợp với nhiều bố cục quảng cáo của Google, giúp trải nghiệm người dùng luôn nhất quán với giao diện trang web.

Các tùy chọn kích hoạt linh hoạt

Bạn có thể bật tính năng lấp đầy quảng cáo theo cách phù hợp với cấu hình hiện tại.

1. Kích hoạt tự động cho các vị trí đủ điều kiện

Tùy chọn này cho phép MGID theo dõi và tự động lấp đầy các vị trí được hỗ trợ trên toàn bộ website.

Phù hợp nếu:

muốn triển khai nhanh;

website có nhiều vị trí quảng cáo;

muốn mở rộng quy mô lấp đầy trên toàn trang.

Sau khi kích hoạt, các lượt hiển thị đủ điều kiện nhưng không được lấp đầy sẽ tự động được kiếm tiền.

2. Kích hoạt cho các vị trí được chọn

Nếu cần kiểm soát nhiều hơn, quý vị có thể bật Backfill Shield cho từng vị trí riêng lẻ.

Tùy chọn này phù hợp khi:

muốn kiểm tra hiệu suất trước;

một số trang hoặc phân khúc lưu lượng có tỷ lệ no-fill cao hơn;

đang chạy thử nghiệm và muốn triển khai theo từng giai đoạn.

Ai nên cân nhắc sử dụng Backfill Shield?

Giải pháp này đặc biệt phù hợp nếu:

Google là nguồn kiếm tiền chính;

ghi nhận tỷ lệ no-fill ở mức đáng kể;

muốn tăng thêm doanh thu mà không thay thế Google;

muốn tối ưu lợi nhuận từ lưu lượng truy cập hiện có.

Nói chung, nếu quý vị thường xuyên gặp phản hồi không phân phối quảng cáo, Backfill Shield sẽ giúp biến những lượt hiển thị bị bỏ lỡ thành doanh thu thực tế.

Kích hoạt đơn giản với thiết lập tối thiểu

Backfill Shield không yêu cầu thay đổi cấu hình Google hiện tại. Nếu MGID đã được triển khai trên website, việc kích hoạt rất đơn giản và được thực hiện từ phía MGID. Quý vị chỉ cần xác nhận những vị trí quảng cáo cần kết nối với Backfill Shield.

Đội ngũ MGID sẽ xử lý phần còn lại — từ thiết lập đến kích hoạt. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ vận hành tự động mà không cần điều chỉnh thủ công thường xuyên.

Kết luận

Các lượt hiển thị không được lấp đầy là điều bình thường trong các hệ thống kiếm tiền dựa trên Google. Câu hỏi quan trọng là: ta muốn những lượt hiển thị đó tiếp tục bị bỏ trống hay tạo ra doanh thu?

MGID Backfill Shield giúp ta khai thác thêm giá trị từ lưu lượng truy cập hiện có, đồng thời vẫn giữ Google là đối tác nguồn cầu chính.

Nếu quý vị muốn kích hoạt Backfill Shield, hãy liên hệ với quản lý tài khoản MGID để bắt đầu.