Các công cụ AI tạo sinh như Midjourney đã thay đổi cách sản xuất nội dung quảng cáo. Tuy nhiên, trong môi trường quảng cáo, không phải mọi công cụ AI đều giống nhau. Bài viết này so sánh MGID GenAI với Midjourney, đồng thời giải thích vì sao các công cụ tạo ảnh đa năng không phải lúc nào cũng đáp ứng được nhu cầu của nhà quảng cáo.

Nhờ AI tạo sinh, việc tạo hình ảnh giờ đây nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ cần nhập một câu lệnh, ta có thể nhận được một hình ảnh hoàn chỉnh – rất phù hợp để tìm cảm hứng và thử nghiệm ý tưởng nhanh chóng.

Tuy nhiên, quảng cáo đi kèm với những ràng buộc mà các công cụ AI sáng tạo đa năng thường không bao gồm. Một hình ảnh trông ấn tượng khi đứng riêng lẻ có thể lại không phù hợp với vị trí quảng cáo tự nhiên, có thể cần điều chỉnh kích thước hoặc thậm chí không vượt qua được quy trình kiểm duyệt. Trong môi trường chú trọng hiệu suất, việc tạo hình ảnh chỉ là bước đầu; chính khâu triển khai mới quyết định kết quả cuối cùng.

MGID GenAI tiếp cận việc tạo hình ảnh từ góc nhìn thực tế của quảng cáo, tạo ra các hình ảnh được thiết kế cho những vị trí quảng cáo cụ thể, thay vì chỉ là các tác phẩm sáng tạo độc lập.

Để hiểu rõ sự khác biệt này, cần nhìn xa hơn chất lượng hình ảnh đơn thuần và xem xét cách mỗi nền tảng tiếp cận việc tạo nội dung sáng tạo trong bối cảnh môi trường quảng cáo thực tế.

Midjourney là gì và được thiết kế để làm gì

Midjourney là một công cụ tạo hình ảnh được xây dựng để chuyển các câu lệnh dạng chữ thành hình ảnh trực quan. Công cụ này không gắn với các nền tảng quảng cáo, bảng điều khiển hay số liệu hiệu suất. Giá trị cốt lõi của nó nằm ở khả năng sáng tạo nhanh, giúp khám phá các ý tưởng trực quan nhanh hơn so với quy trình thiết kế truyền thống.

Đối với các nhà tiếp thị, điều này khiến Midjourney đặc biệt hữu ích ở giai đoạn hình thành ý tưởng. Chỉ trong vài phút, các đội nhóm có thể khám phá nhiều cách diễn giải trực quan khác nhau mà không cần bản tóm tắt chi tiết, không phải xếp hàng chờ đợi hay bị chậm trễ trong quá trình sản xuất.

Midjourney phù hợp như thế nào trong quy trình làm việc tiếp thị

Midjourney hoạt động hiệu quả nhất khi ta thực hiện tác vụ khám phá sáng tạo.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm:

tạo định hướng hình ảnh cho các chiến dịch;

khám phá phong cách trước khi bước vào sản xuất;

tạo mood board hoặc bản xem trước ý tưởng;

tạo bản nháp hình ảnh cho các cuộc thảo luận nội bộ hoặc các thử nghiệm ban đầu.

Trong những tình huống này, độ chính xác và sự tuân thủ không quan trọng bằng số lượng và sự đa dạng. Mục tiêu là khám phá những khả năng có thể, và đó chính là điểm mạnh của Midjourney.

Những điều Midjourney không nhìn thấy

Khi hình ảnh rời khỏi Midjourney và được đưa vào một chiến dịch thực tế, hình ảnh sẽ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố mà công cụ này không thể tiếp cận.

Midjourney không biết:

Hình ảnh cần phù hợp với định dạng nào;

Bố cục có hoạt động tốt trong các vị trí quảng cáo tự nhiên kích thước nhỏ hay không;

Hình ảnh có đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ của nền tảng hay không;

Tiêu đề và hình ảnh sẽ kết hợp như thế nào trong một khối quảng cáo tự nhiên;

Hình ảnh đã được tối ưu cho việc sử dụng trong quảng cáo hay chưa.

Từ góc nhìn của Midjourney, mọi hình ảnh đều hoàn chỉnh ngay tại thời điểm được tạo ra. Nhưng từ góc nhìn của nhà quảng cáo, đó mới chỉ là lúc công việc thực sự bắt đầu.

Khoảng cách vận hành đối với nhà quảng cáo

Việc sử dụng Midjourney trong quảng cáo trả phí tạo ra một vòng lặp quy trình làm việc mới — và phần lớn mang tính thủ công:

Tạo hình ảnh thông qua các câu lệnh;

Xuất hình ảnh;

Thay đổi kích thước và điều chỉnh cho phù hợp với định dạng quảng cáo;

Kiểm tra sự tuân thủ;

Tải lại các nội dung đã chỉnh sửa lên nền tảng quảng cáo.

Vòng lặp này có thể hoạt động nhưng khó mở rộng quy mô. Khi khối lượng chiến dịch tăng lên, lượng công việc điều chỉnh thủ công cũng tăng theo. Ban đầu, ta kỳ vọng rằng việc tạo hình ảnh sẽ diễn ra nhanh chóng, nhưng rồi quá trình này trở thành gánh nặng vận hành trước khi chiến dịch được ra mắt.

Đây không phải là hạn chế của Midjourney, mà đơn giản phản ánh mục đích ban đầu của công cụ này: khám phá.

Để hiểu cách AI chuyên dụng cho quảng cáo tiếp cận việc tạo hình ảnh khác biệt như thế nào, hãy xem xét MGID GenAI — một hệ thống được xây dựng để tạo ra hình ảnh sẵn sàng sử dụng trong môi trường quảng cáo thực tế.

MGID GenAI là gì?

MGID GenAI là một bộ công cụ được hỗ trợ bởi AI, được tích hợp trực tiếp vào nền tảng MGID và hoạt động cùng với các công cụ thiết lập chiến dịch, nhắm mục tiêu và quản lý nội dung.

Trong khi hầu hết các công cụ tạo hình ảnh bắt đầu từ một câu lệnh tập trung vào tính thẩm mỹ hoặc cảm xúc, MGID GenAI lại bắt đầu từ yêu cầu của quảng cáo: logic vị trí hiển thị, ràng buộc về định dạng và khả năng sử dụng trong môi trường tự nhiên. Việc tạo hình ảnh sáng tạo vì thế không chỉ dựa trên ý tưởng mà còn được định hình bởi nhu cầu triển khai thực tế.

Từ tạo hình ảnh đến nội dung sẵn sàng cho quảng cáo

MGID GenAI được xây dựng dựa trên nhu cầu sản xuất quảng cáo thực tế. Thay vì tạo ra các hình ảnh độc lập cần chỉnh sửa thêm, hệ thống này tạo ra tài sản sáng tạo được cấu trúc sẵn cho môi trường native.

Hình ảnh được:

tạo ở đúng định dạng và tỷ lệ khung hình;

bố cục phù hợp cho hiển thị dạng hình thu nhỏ và vị trí dựa trên nguồn cấp dữ liệu;

thiết kế để hỗ trợ tích hợp tiêu đề;

căn chỉnh theo hướng dẫn của nền tảng ngay từ trước khi đến bảng điều khiển.

Ngoài hình ảnh, MGID GenAI còn có thể tạo các yếu tố hỗ trợ như tiêu đề và lời kêu gọi hành động (CTA) phù hợp với định dạng quảng cáo tự nhiên. Việc gắn nhãn nội dung AI rõ ràng cùng với quy trình kiểm duyệt tích hợp giúp giảm thiểu trở ngại trước khi ra mắt. Kết quả là các tài sản sáng tạo có thể được sử dụng ngay lập tức trong chiến dịch.

Để tìm hiểu sâu hơn về các công cụ tạo nội dung của MGID, hãy khám phá hướng dẫn đầy đủ của chúng tôi về các tính năng của MGID GenAI, nơi chúng tôi phân tích chi tiết quy trình tạo ảnh từ nội dung chữ, tạo ảnh từ hình ảnh, nội dung quảng cáo được hỗ trợ bởi AI và dự đoán hiệu suất.

MGID GenAI vs Midjourney: Mục đích và sự khác biệt trong thiết kế

Thoạt nhìn, cả Midjourney lẫn MGID GenAI đều tạo ra hình ảnh bằng các mô hình AI. Tuy nhiên, điểm khác biệt thực sự nằm ở triết lý thiết kế và mục đích sử dụng.

Midjourney được xây dựng để khám phá sáng tạo. Công cụ này ưu tiên sự diễn giải nghệ thuật, sự phong phú về hình ảnh và thử nghiệm phong cách.

MGID GenAI được xây dựng cho môi trường quảng cáo. Công cụ này ưu tiên sự rõ ràng, khả năng tương thích với vị trí hiển thị và sự phù hợp với định dạng quảng cáo.

Midjourney MGID GenAI Trọng tâm chính Tạo hình ảnh mang tính nghệ thuật Tạo hình ảnh phục vụ quảng cáo Nhận thức ngữ cảnh Không có Logic vị trí quảng cáo tự nhiên Loại đầu ra Hình ảnh độc lập Nội dung hình ảnh sẵn sàng cho quảng cáo Tối ưu hóa định dạng Thủ công Tích hợp sẵn

Để hiểu rõ hơn những điểm khác biệt này, hãy xem cách hai công cụ phản hồi cùng một ý tưởng sáng tạo trong các tình huống khác nhau.

Ví dụ 1: Phong cách sống Evergreen (Chăm sóc da / Chống lão hóa)

Sản phẩm Mục tiêu sáng tạo Kem dưỡng ẩm hoặc serum axit hyaluronic Tránh cảm giác “đẹp hoàn hảo kiểu studio” mang tính nhân tạo nhưng vẫn giữ được tính thẩm mỹ cao. Làn da cần tạo cảm giác sống động: được dưỡng ẩm, thoáng khí và tự nhiên.

Kết quả của Midjourney

Câu lệnh cơ bản: “Người phụ nữ trung niên thoa kem dưỡng da mặt trong phòng tắm, soi gương, kệ mỹ phẩm ở phía sau, hình ảnh chân thực.”

Kết quả điển hình: Mặc dù về mặt kỹ thuật thì chính xác nhưng hình ảnh này thiếu cảm xúc. Chủ thể trông khá tĩnh và làn da lại quá mịn hoặc hơi lì. Ta không có cảm giác rõ ràng về độ ẩm, sự tươi mát hay hiệu quả của sản phẩm. Tổng thể hình ảnh giống một bức ảnh stock hơn là một mẫu quảng cáo có khả năng thu hút.

MGID GenAI

Trong trường hợp này, MGID sử dụng logic “kết cấu cảm giác”. Thay vì chỉ đơn thuần thể hiện hành động sử dụng sản phẩm, hình ảnh tập trung vào cảm giác của làn da. Hiệu ứng da ướt và các giọt nước rõ nét gợi liên tưởng đến sự tinh khiết, tươi mát và tràn đầy sức sống. Kết cấu siêu thực – bao gồm cả lỗ chân lông có thể nhìn thấy – giúp tránh kiểu làm đẹp nhân tạo, quá mịn, đồng thời vẫn duy trì tính thẩm mỹ cao. Kết quả là hình ảnh truyền tải trải nghiệm dưỡng ẩm như một cảm giác vật lý có thể cảm nhận được.

Câu lệnh sẵn sàng cho quảng cáo: “Chân dung cận cảnh một phụ nữ trên 40 tuổi, hiệu ứng da ướt, những giọt nước mát trên mặt, đang thoa kem dưỡng ẩm màu trắng, ánh sáng ban ngày tự nhiên tông lạnh, nền spa mờ màu xanh lam và xanh lá cây dịu nhẹ, kết cấu da siêu thực, lỗ chân lông có thể nhìn thấy, cảm giác tươi mát và dưỡng ẩm, trang điểm tối thiểu, thẩm mỹ sạch.”

Tiêu đề: Trông trẻ hơn 10 tuổi: Có được làn da căng bóng hoàn hảo

Thay vì chỉ thu hút về mặt thị giác, hình ảnh này còn gợi lên cảm giác xúc giác – yếu tố thường mang lại hiệu quả tốt hơn trong các vị trí quảng cáo tự nhiên.

Dưới đây, ta có thể thấy cách các mẫu quảng cáo MGID GenAI hiển thị trong những widget quảng cáo tự nhiên thực tế trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn.

Widget quảng cáo tự nhiên trên thiết bị di động

Widget quảng cáo tự nhiên trên máy tính để bàn

Ví dụ 2: Mẫu nội dung sáng tạo theo mùa (Quà tặng ngày lễ mùa đông)

Sản phẩm Mục tiêu quảng cáo Nước hoa hoặc mỹ phẩm cao cấp Giới thiệu sản phẩm như một món quà ngày lễ hấp dẫn bằng cách tích hợp vào không gian mùa đông huyền ảo, thay vì chỉ đặt cạnh các vật trang trí

Kết quả của Midjourney

Câu lệnh cơ bản: “Chai nước hoa đặt trên bàn cạnh cây thông Noel và nến.”

Kết quả điển hình: Hình ảnh được tạo ra là một bố cục tĩnh vật. Chai nước hoa và các vật trang trí được đặt tách biệt. Hình ảnh trông giống như ảnh trong catalog: đúng về mặt thị giác nhưng khá trung tính về cảm xúc. Hình ảnh thiếu chiều sâu, điểm nhấn và sức hấp dẫn của một món quà cao cấp.

MGID GenAI

Trong trường hợp này, MGID sử dụng logic “Product Hero”. Sản phẩm trở thành trung tâm cảm xúc và thị giác của bố cục, thay vì chỉ là một vật thể phụ trong khung cảnh. Hiệu ứng bokeh vàng óng và phản chiếu ánh sáng điện ảnh được tích hợp vào bề mặt thủy tinh, bao quanh chai nước hoa bằng cảm giác kỳ diệu và độc quyền. Cách tiếp cận này biến một bức ảnh tĩnh vật đơn giản thành một câu chuyện cao cấp hướng đến quà tặng, được thiết kế để khơi gợi mong muốn.

Câu lệnh sẵn sàng cho quảng cáo: “Chai nước hoa thủy tinh thanh lịch nằm trên lớp tuyết trắng mịn hoặc nhung trắng, được bao quanh bởi hiệu ứng bokeh đèn Giáng sinh vàng óng ánh; nền mùa đông huyền ảo; tập trung sắc nét vào nhãn hiệu; phản chiếu điện ảnh trên kính; không khí ấm cúng của mùa lễ hội; độ tương phản cao; tông màu ấm áp và mời gọi.”

Tiêu đề: Món quà bán chạy nhất năm 2025 cuối cùng đã có hàng trở lại

Thay vì chỉ đơn thuần mang tính minh họa, hình ảnh này tạo cảm giác khao khát – yếu tố đặc biệt quan trọng trong các chiến dịch quảng cáo theo mùa.

Tương tự ví dụ trước, ta có thể thấy dưới đây cách hình ảnh này xuất hiện trong các widget quảng cáo tự nhiên thực tế trên cả thiết bị di động lẫn máy tính để bàn.

Widget quảng cáo tự nhiên trên thiết bị di động

Widget quảng cáo tự nhiên trên máy tính để bàn

Ví dụ 3: Hình ảnh sáng tạo tập trung vào sản phẩm (Sức khỏe / Thực phẩm bổ sung)

Sản phẩm Mục tiêu sáng tạo Viên nang hỗ trợ khớp hoặc vitamin tổng hợp Chuyển từ hình ảnh bao bì thụ động sang hình ảnh chủ động, khơi gợi sự tò mò và làm nổi bật cảm nhận về sự đổi mới của sản phẩm.

Kết quả của Midjourney

Câu lệnh cơ bản: “Chai vitamin bằng nhựa đặt trên bàn bếp cạnh một ly nước, ánh nắng mặt trời buổi sáng, ảnh chân thực.”

Kết quả điển hình: Mặc dù cung cấp thông tin và thể hiện rõ sản phẩm, hình ảnh này trông giống một hình minh họa sản phẩm chung chung và không tạo được sự tò mò. Sự tĩnh tại của bố cục không khơi gợi phản ứng cảm xúc cũng như không gợi ý về sự đổi mới của sản phẩm.

MGID GenAI

Trong trường hợp này, MGID sử dụng logic “Tactile Focus”. Viên nang được cầm giữa các ngón tay, tạo ra góc nhìn thứ nhất — như thể người xem sắp uống. Lớp vỏ trong suốt chứa các hạt hoặc chất lỏng khơi gợi sự đổi mới và hiệu quả, trong khi ánh sáng xuyên qua viên thuốc làm tăng cảm nhận về một công thức tiên tiến. Cách thể hiện này chuyển việc trưng bày bao bì thụ động sang một khoảnh khắc chủ động, khơi gợi sự tò mò.

Câu lệnh sẵn sàng cho quảng cáo: “Cận cảnh macro những ngón tay với móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng đang cầm một viên nang trong suốt chứa các hạt thảo dược nhỏ màu xanh lá và vàng. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua viên thuốc, tạo hiệu ứng phát sáng. Hình ảnh hiển thị kết cấu da rất chi tiết trên nền mờ của một căn bếp châu Âu gọn gàng, tối giản. Gợi cảm giác công nghệ sinh học và hiệu quả.”

Tiêu đề: Đau đầu gối? Hãy thử công thức thảo dược mới này trước bữa sáng

Kết quả tạo ra cảm giác tò mò và khơi gợi sự đổi mới — những yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy tỷ lệ click trong lĩnh vực sức khỏe.

Dưới đây là một ví dụ khác cho thấy cách quảng cáo này hiển thị trong các vị trí quảng cáo tự nhiên trên các thiết bị khác nhau.

Widget tự nhiên trên thiết bị di động

Widget tự nhiên trên máy tính để bàn

MGID GenAI hoạt động như thế nào: Phương pháp tạo nội dung sáng tạo đa dạng

Trong quảng cáo, sự đa dạng của nội dung sáng tạo là yếu tố thiết yếu cho việc thử nghiệm và tối ưu hóa vị trí quảng cáo. MGID GenAI hỗ trợ tạo ra nhiều phiên bản hình ảnh khác nhau trên quy mô lớn, cho phép nhà quảng cáo xây dựng nhiều hình ảnh sẵn sàng cho quảng cáo từ một ý tưởng duy nhất.

Thay vì phải tự viết lại các lời nhắc và điều chỉnh bố cục, nhà quảng cáo có thể tạo ra nhiều biến thể phù hợp với các bố cục đã được chứng minh và tiêu chuẩn quảng cáo tự nhiên. Điều này giúp việc thử nghiệm các góc nhìn hình ảnh khác nhau trở nên dễ dàng hơn, đồng thời vẫn duy trì tính nhất quán về cấu trúc.

Khi sử dụng MGID GenAI, trọng tâm không còn là tạo ra một hình ảnh “hoàn hảo” duy nhất mà là xây dựng một tập hợp các biến thể được kiểm soát, phù hợp để triển khai trong chiến dịch.

Từ hình ảnh đến quảng cáo: Sự khác biệt về quy trình làm việc

Sự khác biệt giữa các công cụ trở nên rõ ràng hơn sau khi hình ảnh được tạo ra.

Quy trình làm việc với Midjourney

Hình ảnh được tạo ra

Xuất thủ công

Điều chỉnh theo định dạng quảng cáo yêu cầu

Kiểm tra sự tuân thủ

Tải lên nền tảng quảng cáo

Quy trình làm việc với MGID GenAI

Hình ảnh được tạo trực tiếp trong nền tảng quảng cáo

Tự động điều chỉnh theo định dạng tự nhiên

Được kiểm tra theo chính sách của nền tảng

Sẵn sàng để khởi chạy chiến dịch

Midjourney MGID GenAI Tạo hình ảnh chất lượng cao ✅ ✅ Được xây dựng cho mục đích quảng cáo ❌ ✅ Tuân thủ hướng dẫn của nền tảng ❌ ✅ Được thiết kế để sử dụng trực tiếp trong chiến dịch ❌ ✅

Sự khác biệt chính: MGID GenAI so với Midjourney

Sự khác biệt giữa MGID GenAI và Midjourney nằm ở cách chúng được thiết kế để hoạt động. Cả hai đều có thể tạo ra hình ảnh chất lượng cao, nhưng chúng phục vụ những giai đoạn khác nhau trong vòng đời quảng cáo.

Bảng dưới đây tóm tắt những điểm khác biệt thể hiện rõ nhất trong thực tế.

Khía cạnh Midjourney MGID GenAI Mục đích cốt lõi Khám phá sáng tạo và truyền cảm hứng hình ảnh Tạo hình ảnh phục vụ quảng cáo Cơ chế kích hoạt Lời nhắc thủ công Brief sáng tạo + ràng buộc quảng cáo Vị trí trong quy trình làm việc Trước khi ra mắt Giai đoạn sản xuất nội dung sáng tạo Tạo biến thể sáng tạo Thực hiện thủ công Tạo biến thể nhanh chóng Mức độ sẵn sàng của đầu ra Hình ảnh thô Nội dung sáng tạo đã được kiểm duyệt, sẵn sàng cho quảng cáo Khả năng mở rộng Tăng theo khối lượng Giảm công việc điều chỉnh

Tại sao AI tạo sinh chuyên dụng vượt trội hơn các công cụ chung trong quảng cáo

Quảng cáo hoạt động dưới những ràng buộc mà hầu hết các công cụ sáng tạo không tính đến: quy tắc vị trí hiển thị, tiêu chuẩn tuân thủ, hạn chế bố cục và thiết kế hướng đến chuyển đổi. Các mô hình AI tạo sinh chung thường tối ưu hóa tính thẩm mỹ. Trong khi đó, AI dành riêng cho quảng cáo tối ưu hóa khả năng sử dụng trong bối cảnh thực tế của quảng cáo.

Trên thực tế, một hình ảnh quảng cáo hiệu quả phải làm được nhiều điều chứ không chỉ trông hấp dẫn. Hình ảnh cần phải:

phù hợp với vị trí quảng cáo tự nhiên;

vẫn rõ ràng khi hiển thị ở kích thước nhỏ;

hỗ trợ các tiêu đề mạnh mẽ;

đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của nền tảng;

duy trì sự tập trung trực quan vào giá trị cốt lõi của sản phẩm.

Việc đáp ứng nhất quán các yêu cầu này là một bài toán mang tính cấu trúc. Và chính tại đây, sự khác biệt giữa GenAI phổ thông và GenAI chuyên dụng trở nên rõ ràng.

GenAI phổ thông GenAI chuyên dụng Hiểu và phản hồi lời nhắc ✅ ✅ Hiểu phong cách nghệ thuật ✅ ✅ Hiểu định dạng quảng cáo ❌ ✅ Tạo nội dung sẵn sàng cho vị trí quảng cáo ❌ ✅

Khi nào thì Midjourney là lựa chọn phù hợp

Midjourney hoạt động hiệu quả nhất trong các trường hợp:

phát triển ý tưởng ở giai đoạn đầu;

thử nghiệm hình ảnh trước khi ra mắt;

các nhóm nhỏ thử nghiệm ý tưởng thủ công;

các chiến dịch mà tài sản sáng tạo sẽ được chỉnh sửa thủ công trước khi triển khai;

các dự án sáng tạo không yêu cầu sản xuất liên tục.

Trong những tình huống này, việc giám sát thủ công là khả thi và chi phí của các vòng phản hồi chậm tương đối thấp.

Khi nào thì MGID GenAI trở nên phù hợp hơn

MGID GenAI trở thành lựa chọn phù hợp khi khả năng sẵn sàng cho quảng cáo và khả năng mở rộng là yếu tố quan trọng. Công cụ này đặc biệt hữu ích cho các đội nhóm:

thường xuyên triển khai chiến dịch quảng cáo tự nhiên;

cần nội dung sáng tạo phù hợp với định dạng nền tảng;

muốn giảm thiểu công việc chỉnh sửa thủ công;

ưu tiên hiệu quả sản xuất trong môi trường quảng cáo trả phí;

cần hình ảnh đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ ngay từ đầu.

Kết luận

Midjourney và MGID GenAI phục vụ những giai đoạn khác nhau của cùng một quy trình sáng tạo: Midjourney giúp tăng tốc quá trình hình thành ý tưởng, trong khi MGID GenAI giúp tăng tốc quá trình triển khai.

Trong quảng cáo, lợi thế thực sự đến từ việc hình ảnh có thể chuyển đổi liền mạch từ khâu tạo ra sang khâu triển khai, mà không cần chỉnh sửa thêm, không gây trì hoãn và không tạo ra ma sát trong quy trình vận hành.

Câu hỏi thường gặp

Midjourney có phù hợp để tạo nội dung quảng cáo không?

Midjourney có thể hỗ trợ tạo ra các ý tưởng hình ảnh, nhưng các hình ảnh này thường cần được chỉnh sửa, định dạng lại và kiểm tra tuân thủ trước khi có thể sử dụng trong môi trường quảng cáo trả phí.

Điều gì khiến MGID GenAI khác biệt so với các công cụ GenAI thông thường?

MGID GenAI được thiết kế riêng cho môi trường quảng cáo, tạo ra các hình ảnh phù hợp với định dạng nền tảng, tiêu chuẩn kiểm duyệt và logic vị trí quảng cáo tự nhiên.

Các mẫu quảng cáo tạo bằng MGID GenAI có cần kiểm duyệt thủ công không?

Không. Các mẫu quảng cáo được tạo theo hướng dẫn của nền tảng MGID, giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến kiểm duyệt và rút ngắn thời gian chuẩn bị trước khi chiến dịch được triển khai.