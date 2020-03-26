Tất cả các quảng cáo chạy trên nền tảng MGID đều phải trải qua các quy trình kiểm duyệt và kiểm soát tiêu chuẩn. Các quy trình này nhằm đảm bảo người dùng không sử dụng tài liệu quảng cáo kém chất lượng, thông tin gây hiểu lầm hay lừa đảo trong quảng cáo.

Vào một số thời điểm nhất định, việc kiểm duyệt nội dung mất nhiều thời gian hơn bình thường, và có những yếu tố riêng biệt khiến một số quảng cáo khó qua được khâu kiểm duyệt. Như vậy ta có thể làm gì để đẩy nhanh quy trình kiểm duyệt và đảm bảo quảng cáo của mình tuân thủ quy định?

Lưu ý các bước pháp lý

Bước đầu tiên, hãy đảm bảo rằng quảng cáo không chứa các sản phẩm hay nội dung bị cấm. Trên trang web và nền tảng MGID, có một mục với danh sách các sản phẩm bị cấm và hạn chế. Hãy kiểm tra danh sách này và loại bỏ hoàn toàn các hạng mục bị cấm khỏi tất cả các chiến dịch của mình.

Nếu thấy sản phẩm của mình nằm trong danh sách các hạng mục bị hạn chế, hãy đảm bảo cung cấp các chứng nhận, bản khai, điều khoản và điều kiện tương ứng, cùng các tài liệu pháp lý khác theo yêu cầu trong danh mục dịch vụ của mình. Những bằng chứng pháp lý này là cần thiết để chứng minh rằng sản phẩm của quý vị hợp pháp.

Một bước khác mà quý vị có thể làm là xin duyệt trước sản phẩm hay nội dung dưới sự hỗ trợ của đội ngũ kiểm duyệt của chúng tôi. Để nhận trợ giúp từ đội ngũ kiểm duyệt MGID, quý vị phải gửi cho chúng tôi link sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, và chúng tôi sẽ thực hiện kiểm duyệt trước các chiến dịch của quý vị. Về cơ bản, bước này sẽ giúp tổ chức hiệu quả việc xem xét các tài liệu sau đó của quý vị.

Kiểm tra URL và trang đích

Để chống lại các hoạt động trá hình, chúng tôi không cho phép nhiều chiến dịch khác nhau trong một chiến dịch. Do đó, nếu cần chạy thử nghiệm A/B trên quảng cáo của mình, quý vị phải thông báo cho chúng tôi trước khi khởi chạy chiến dịch.

Theo nguyên tắc chung, chúng tôi khuyên nên xem giá trị thông tin trang web và nội dung từ góc độ của người đọc. Tất cả những câu chuyện được đưa lên trang pre-lander hoặc trang đích phải có chất lượng cao và không chứa nội dung bị cấm, chẳng hạn như nội dung khiêu dâm, khủng bố, phát ngôn gây hấn và các tài liệu không mong muốn khác.

Ngoài việc xem xét kỹ nội dung trên trang web của quý vị, chúng tôi cũng kiểm tra các quảng cáo đặt ở các thanh bên, chân trang hoặc những vị trí khác. Các nút điều hướng phải có thể click được và dẫn đến thông tin tham chiếu tương ứng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy tránh đưa các yếu tố giả lên trang web của mình, chẳng hạn như hình ảnh không hợp pháp về các cá nhân truyền thông, bình luận giả...

Kiểm tra copy và cẩn thận với hình ảnh

Dù quý vị đang chạy một chiến dịch toàn thế giới hay các chiến dịch nhắm mục tiêu vào một số vùng, hãy đảm bảo đáp ứng văn hóa bản địa. Quý vị sẽ có thể qua được quá trình kiểm duyệt nhanh hơn nhiều nếu sửa lỗi ngữ pháp và chỉnh sửa bản copy của mình để tạo sự thân thuộc bản địa cho khán giả. Tại MGID, chúng tôi không duyệt bất kỳ tiêu đề thô tục hay khó hiểu nào, vì vậy hãy đảm bảo quảng cáo tuân thủ về mặt này.

Không sắp xếp lại những sự kết hợp hình thu nhỏ hay dùng những tiêu đề hiệu quả nhất với hình ảnh mới. Mỗi quảng cáo được đánh giá là một đơn vị sáng tạo riêng; quý vị cung cấp bản copy càng rõ ràng và nhất quán thì kết quả sau cùng của các chiến dịch sẽ càng tốt. Quý vị nên lưu ý rằng có một số vấn đề cụ thể về địa lý và một số tiêu đề có thể bị cấm ở một số vùng trong khi vẫn thích hợp ở những vùng khác.

Chất lượng hình ảnh phải tuân thủ chính sách nội dung của chúng tôi, tức là hình ảnh không được mờ hoặc thể hiện những trò lừa y tế, phải có độ phân giải thích hợp... Trong quảng cáo, quý vị không được cho hiển thị những người nổi tiếng hay các nhân vật nổi tiếng khác mà không có sự chứng thực của họ. Ngoài ra, hãy đảm bảo những hình ảnh mình muốn sử dụng không phải là hình có bảo vệ bản quyền.

Những lý do phổ biến nhất để bị từ chối

Ngay bây giờ, một trong những lý do phổ biến nhất khiến quảng cáo bị từ chối trong quá trình kiểm duyệt chính là mức độ liên quan của nó với những trang đích được đề cập đến. Có liên quan không có nghĩa là quảng cáo của quý vị phải nhàm chán. Thay vào đó, ta có thể sáng tạo với nguồn gốc sản phẩm, lợi ích khi sử dụng sản phẩm, sáng tạo với các liên kết bằng lời...

Một số hành vi bị cấm dẫn đến việc đội ngũ kiểm duyệt từ chối bao gồm:

vi phạm bản quyền

vi phạm an ninh và quyền riêng tư

trá hình

khái niệm hình ảnh không chuyên nghiệp

chỉnh sửa PS kém

trang web đang được xây dựng

các yếu tố giả được sử dụng trong thiết kế trang web

mạo danh các nguồn hợp pháp

chứng thực của người nổi tiếng

chiêu dụ click lố bịch

Quý vị nên tránh những hành vi này để vượt qua khâu kiểm duyệt nhanh hơn trong tương lai. Việc hợp tác thường xuyên và sự tin cậy nhất quán trong một khoảng thời gian sẽ cho phép chúng tôi ít nghi ngờ hơn đối với các chiến dịch của quý vị.

Khuyến nghị

Tại MGID, chúng tôi đảm bảo rằng các chiến dịch quảng cáo không chứa nội dung lừa đảo, sai sự thật hay gây hiểu lầm. Để qua được khâu kiểm duyệt nhanh hơn, chúng tôi khuyên nên làm theo những lời khuyên đã đề cập ở trên và làm cho chiến dịch tiếp thị rõ ràng nhất có thể. Đừng ngần ngại đặt câu hỏi với đội ngũ tuân thủ MGID nếu không rõ về các quyền pháp lý hay các thành phần sáng tạo cụ thể trong chiến dịch của mình.