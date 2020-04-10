Các tính năng quyền riêng tư gần đây của những trình duyệt Apple/Mozilla và thông báo của Google về việc loại bỏ cookie bên thứ ba vào năm 2022 đã trở thành bối cảnh của thị trường quảng cáo kỹ thuật số ngày nay. Thời gian dành cho cookie bên thứ ba đang cạn dần và các nhà tiếp thị hiện đang đối mặt với thử thách của việc tách khỏi các kỹ thuật theo dõi phổ biến dựa trên người dùng.

Đối với nhiều ngành, bây giờ là thời điểm hoàn hảo để học cách nhắm mục tiêu người tiêu dùng và thúc đẩy sự gắn kết của khán giả mà không cần cookie. Các nhà quảng cáo và thương hiệu phải quay lại những điều cơ bản của chu kỳ tiếp thị và phát minh lại các phương pháp tiếp cận của mình trong việc lắng nghe, phân khúc và lập hồ sơ đối tượng khán giả. Từ góc độ này, thị trường ngách của các sản phẩm tài chính có thể tồn tại trong mô hình không cookie, bởi nó luôn đi đầu trong các giải pháp mới theo hướng dữ liệu và phục vụ cho sự quan tâm cụ thể, lâu dài của khán giả.

Những cách tiếp cận mới để phân khúc và nhắm mục tiêu

Hiện tại, các sản phẩm tài chính phổ biến được quảng cáo bằng cách theo dõi dựa trên cookie, bao gồm các nền tảng và hệ thống giao dịch, dịch vụ tư vấn đầu tư, và hỗ trợ tài chính. Thông thường, các sản phẩm này không phải là giao dịch mua bốc đồng một lần và đòi hỏi mối quan hệ người dùng mạnh mẽ cũng như sự kích hoạt đối tượng khán giả.

Để xây dựng mối quan hệ online mạnh mẽ, các nhà phát hành, nhà quảng cáo và thương hiệu nên tìm kiếm các giải pháp nhận dạng mới và lâu dài, dựa trên sự đồng ý của người dùng và mang lại giá trị cho trải nghiệm của họ. Không có trình thu thập dữ liệu của bên thứ ba, các nhà quảng cáo phải kiểm tra lại dữ liệu bên thứ nhất của riêng mình và cộng tác với nhà phát hành để tích hợp các vùng dữ liệu bên thứ nhất của họ.

Các nhà phát hành phải có khả năng tuân thủ quy định, xin phép người dùng, quản lý việc thu thập dữ liệu cá nhân, phân khúc người dùng của họ dựa trên nhân khẩu học, hành vi tìm kiếm, sở thích hoặc thói quen xem và nhắm mục tiêu đến đối tượng khán giả tùy chỉnh. Hiện tại, hầu hết các trang web đều có đối tượng khán giả không xác định nhưng vẫn có khả năng đạt được các tiêu chuẩn ngành mới và những phương pháp thực tiễn hay nhất.

Trí tuệ theo ngữ cảnh

Việc nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh có thể được xem là giải pháp khả thi duy nhất cho đến khi nhà phát hành có thể vận hành các cơ quan dữ liệu của họ để nhắm mục tiêu hiệu suất. Do đó, các nhà quảng cáo nên cùng làm việc và hỗ trợ các nhà phát hành cao cấp có liên quan đến sản phẩm của mình, tức là các trang web dành riêng cho những chủ đề tài chính và kinh doanh.

Các ứng dụng tài chính cá nhân là các chỉ số ngữ cảnh khác về sở thích tiết kiệm tiền hoặc ý định đầu tư của người dùng; các nhà tiếp thị cũng có thể thử các danh mục ngữ cảnh gần với tài chính, chẳng hạn như hoàn tiền, du lịch, nuôi dạy, mua sắm...

Khi ghi nhớ điều này, việc hoạt động với các nền tảng quảng cáo tự nhiên cung cấp không chỉ cơ hội đặt quảng cáo theo ngữ cảnh, mà còn cho phép các nhà quảng cáo chia nhỏ các silo kênh và dễ dàng mở rộng quy mô chiến dịch giữa các nhà phát hành. Trên một số nền tảng này, thuật toán thời gian thực ML phân tích nội dung từng trang và kiểm tra xem có liên quan đến sản phẩm hay không. Các nhà quảng cáo có thể tập hợp những đối tượng tùy chỉnh mà họ muốn nhắm mục tiêu, chọn nhà phát hành và thiết lập các bộ lọc ngữ cảnh để chọn những môi trường báo hiệu trạng thái và ý định cụ thể.

Lời kết

Chẳng bao lâu nữa, sẽ có ít khả năng nhắm mục tiêu đến các đối tượng khán giả tùy chỉnh dựa trên các vùng dữ liệu tổng hợp của bên thứ ba. Thay vào đó, các nhà quảng cáo nên cộng tác với các nhà phát hành, tạo ra một bối cảnh dữ liệu sạch hơn và khuyến khích người dùng sẵn lòng chia sẻ dữ liệu của họ.

Khám phá quảng cáo theo ngữ cảnh là một cách khác để tồn tại trong một thế giới không có cookie. Điều đó chuyển trọng tâm từ các đặc điểm của đối tượng khán giả sang ngữ cảnh từ khóa và ngữ nghĩa nội dung trang. Hy vọng rằng, sự thay đổi này có thể tạo không gian cho các thử nghiệm với những kiểu nhắm mục tiêu và tích hợp nội dung, đồng thời không ảnh hưởng đến lợi nhuận.