Nền tảng quảng cáo toàn cầu MGID xin công bố quan hệ đối tác mới với Integral Ad Science (IAS), một nền tảng đo lường và tối ưu hóa phương tiện truyền thông toàn cầu hàng đầu, để tăng cường đo lường và tối ưu hóa quảng cáo, đồng thời đo lường hiệu suất chiến dịch cho các nhà quảng cáo. Quan hệ hợp tác này thay thế cho Oracle Moat vừa ngừng hoạt động. IAS giờ đây là giải pháp hàng đầu của MGID để đảm bảo tính minh bạch, an toàn cho thương hiệu cũng như đảm bảo số liệu chiến dịch chính xác.

Thông qua quan hệ đối tác này, công nghệ tiên tiến của IAS sẽ tích hợp vào nền tảng MGID, cung cấp cho các nhà quảng cáo thông tin chuyên sâu theo thời gian thực về chất lượng, khả năng hiển thị và mức độ phù hợp của quảng cáo. Các nhà quảng cáo sẽ có thể theo dõi những số liệu chính, chẳng hạn như sự chú ý, phạm vi tiếp cận, tần suất và lưu lượng truy cập không hợp lệ. Qua đó, họ hiểu rõ hơn quảng cáo của mình được xem ở đâu và như thế nào, đạt được hiệu suất tốt hơn trên toàn mạng quảng cáo tự nhiên toàn cầu của MGID.

“Chúng tôi rất vui mừng được chào đón IAS trở thành đối tác mới về đo lường và tối ưu hóa quảng cáo."

Ông Sergii Denysenko, CEO của MGID cho biết:

“Khi Oracle rời khỏi lĩnh vực công nghệ quảng cáo, chúng tôi cần phải hợp tác với một công ty có chung cam kết về tính minh bạch, chất lượng và hiệu suất. Công nghệ tiên tiến của IAS giúp các nhà quảng cáo tiếp tục tin tưởng vào tính toàn vẹn của các chiến dịch, đồng thời cung cấp thông tin chuyên sâu chính xác để tối ưu hóa kết quả và bảo vệ tính toàn vẹn của thương hiệu.”

Các nhà quảng cáo sử dụng nền tảng của MGID giờ đây sẽ được truy cập các công cụ báo cáo rất hiệu quả của IAS, tạo điều kiện cho họ đo lường hiệu quả quảng cáo trên nhiều kênh và môi trường. Những thông tin chuyên sâu này sẽ giúp các nhà quảng cáo tinh chỉnh chiến lược, đảm bảo các chiến dịch của họ tiếp cận đúng đối tượng khán giả trong môi trường an toàn, phù hợp, dễ xem và không có tình trạng gian lận. Các khả năng nâng cao này sẽ giúp tối đa hóa giá trị của mọi lượt hiển thị quảng cáo theo cách phù hợp với mục tiêu chiến dịch của nhà quảng cáo.