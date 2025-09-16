Không khó để thu hút lưu lượng truy cập đến trang của mình, Tuy nhiên, làm thế nào để tạo ra doanh số tiếp thị liên kết thực sự từ lưu lượng truy cập đó? Đây là khi hầu hết các nhà tiếp thị gặp trở ngại. Đây là lỗ hổng kinh điển "click-to-sale": hàng ngàn khách truy cập duyệt nội dung nhưng chỉ một số ít thực sự chuyển đổi.

Vậy thì cốt lõi của lượt bán hàng tiếp thị liên kết là gì? Là kết quả của sự tin tưởng, thời điểm và mức độ liên quan. Nếu không có những yếu tố này, ta sẽ chỉ nhận được những cú click vô ích và chi phí quảng cáo tăng cao.

Nếu nghiêm túc về cách tăng doanh số tiếp thị liên kết, ta cần suy nghĩ xa hơn chứ không chỉ tập trung vào những chiến thắng nhanh. Sự thật là, chỉ riêng lưu lượng truy cập thôi thì không mang lại lợi nhuận. Sự tăng trưởng bền vững trong tiếp thị liên kết đến từ việc xây dựng các hệ thống: đúng đối tượng khán giả, kênh bán hàng được tối ưu hóa và các chiến lược khiến mọi người quay lại và chuyển đổi.

Hướng dẫn này sẽ phân tích tất cả. Chúng tôi sẽ đề cập các bước thiết thực giúp quý vị thu hẹp khoảng cách click-to-sale và xây dựng mô hình thu nhập liên kết dài hạn, không bị tác động mạnh khi thuật toán thay đổi hoặc chi phí quảng cáo tăng đột biến.

Hiểu rõ đối tượng khán giả

Các nhà tiếp thị thường bỏ qua một quy tắc quan trọng: không thể bán hàng cho những người mà ta không thực sự hiểu. Lưu lượng truy cập sẽ chỉ đơn thuần là những con số trên bảng điều khiển nếu ta không biết điều gì thúc đẩy những cú click ấy – dù đó là sự tò mò, nghiên cứu hay ý định mua hàng. Đây là khi các chiến lược tiếp thị liên kết thông minh bắt đầu.

Nghiên cứu những điểm yếu và mong muốn của đối tượng khán giả

Người ta không mua sản phẩm mà mua giải pháp cho vấn đề. Hãy tìm hiểu trên các diễn đàn, nhóm mạng xã hội hay thậm chí là phần bình luận của riêng mình để xem những câu hỏi nào thường xuất hiện. Một trong những bí quyết tiếp thị liên kết đơn giản nhất nhưng lại bị bỏ qua nhiều nhất chính là điều chỉnh offer phù hợp với những điểm yếu đó thay vì quăng link ngẫu nhiên cho người lạ.

Phân khúc theo ý định

Không phải cú click nào cũng như nhau. Một số khách truy cập chỉ tìm kiếm thông tin (nhóm "nghiên cứu"), trong khi những người khác thì sẵn sàng mua hàng ngay. Khi phân khúc các nhóm này, ta có thể cung cấp đúng nội dung vào đúng thời điểm. Ví dụ như nội dung nào đó có thể trông giống như hướng dẫn chuyên sâu dành cho những người tò mò, trong khi những so sánh hoặc đánh giá trực tiếp thì dành cho người ra quyết định. Chỉ riêng điều này thôi cũng có thể thúc đẩy đáng kể tỷ lệ chuyển đổi và cung cấp cho ta những bí quyết thiết thực để tăng doanh số tiếp thị liên kết.

Sử dụng phân tích để xác định các ngành phụ có lợi

Dữ liệu là thước đo thực tế. Các công cụ phân tích cho biết bài đăng hoặc chiến dịch blog nào mang lại lưu lượng truy cập tương tác cao nhất và từ khóa nào thu hút người mua thay vì người dùng tìm kiếm. Thông thường, một nhánh phụ – ví dụ như từ khóa "thiết bị du lịch giá rẻ" thay vì "du lịch" – có thể trở thành mỏ vàng cho ta. Dữ liệu càng chi tiết, ta càng dễ xác định và tăng doanh thu tận nguồn.

Lời khuyên chuyên môn: Đừng theo đuổi lượng khán giả lớn nhất mà hãy theo đuổi những khán giả mang lại lợi nhuận cao nhất. Lưu lượng truy cập nhỏ, hướng đến mục đích rõ ràng hầu như luôn có khả năng chuyển đổi tốt hơn so với lưu lượng từ phạm vi tiếp cận rộng.

Chọn offer có thể chuyển đổi

Một phễu bán hàng có thể trông hoàn hảo trên lý thuyết nhưng nếu offer không hấp dẫn thì cũng sẽ chẳng được gì. Nhiều nhà tiếp thị liên kết phí công quảng bá những thứ không phù hợp với những gì độc giả tìm kiếm. Nếu đưa ra sản phẩm không phù hợp vào thời điểm không phù hợp, ta có thể mất không chỉ một đơn hàng mà còn mất cả niềm tin. Đây thường là lúc doanh số của doanh nghiệp tiếp thị liên kết chạm ngưỡng.

Kết hợp sản phẩm với vị trí của khách hàng trong hành trình của họ

Không phải khách truy cập nào cũng vào trang web của ta để mua hàng. Một số người chỉ tò mò, một số thì vào để so sánh, và một số ít hơn thì đang ở giai đoạn thanh toán. Nếu chào hàng cho tất cả mọi người theo cùng một cách, ta sẽ để mất hầu hết họ. Chúng ta cần có một cách tiếp cận khác để thu hút tất cả mọi người, bất kể họ đang ở giai đoạn nào trong hành trình mua hàng, chẳng hạn như hướng dẫn và cách thực hiện cho người mới bắt đầu, so sánh cho những người đang tìm hiểu và gợi ý sản phẩm trực tiếp cho những người đã có ý định mua hàng. Những sự điều chỉnh nhỏ này thuộc nhóm các bí quyết tiếp thị liên kết bị bỏ qua nhiều nhất.

Nhìn bao quát: Kiểm tra EPC, mức độ chuyển đổi và hoàn tiền

Trước khi đăng ký một chương trình, hãy xem xét hiệu suất thực tế của chương trình đó.

EPC (earnings per click - thu nhập trên mỗi lượt click): Cho biết liệu một sản phẩm có đáng với lượng truy cập hay không.

Cho biết liệu một sản phẩm có đáng với lượng truy cập hay không. Tỷ lệ chuyển đổi: Cho biết liệu các lượt click có chuyển thành tiền hay không, hay chỉ biến mất.

Cho biết liệu các lượt click có chuyển thành tiền hay không, hay chỉ biến mất. Hoàn tiền: Quá nhiều khoản hoàn tiền đồng nghĩa với việc sản phẩm khiến người mua thất vọng, và điều này có thể nhanh chóng làm tổn hại danh tiếng của ta.

Bước xem xét nhanh này là một trong những bước đơn giản nhất trong tiếp thị liên kết mà ta có thể thực hiện. Tuy không hào nhoáng nhưng bước này giúp ta tránh lãng phí nhiều tháng cho những offer sai chỗ.

Cân bằng giữa sản phẩm thường xanh và sản phẩm theo mùa

Các sản phẩm thường xanh như phần mềm hoặc công cụ giúp ta có doanh thu ổn định nhưng cũng có nghĩa là chỉ giậm chân tại chỗ. Mặt khác, các sản phẩm theo mùa hoặc offer theo xu hướng lại tạo ra những bước đột phá thú vị. Các nhà tiếp thị liên kết thông minh sẽ biết kết hợp cả hai — những sản phẩm hoạt động ổn định giúp duy trì hoạt động, trong khi các chiến dịch theo mùa thì mang lại cho ta sự tăng trưởng đột biến khi thời điểm thích hợp.

Suy cho cùng, lựa chọn offer không phải là chạy theo mọi thứ hào nhoáng mà là tìm ra sự kết hợp phù hợp với đối tượng mục tiêu và mang lại cho mỗi cú click cơ hội tốt để chuyển đổi thành lượt bán hàng.

Tối ưu hóa nội dung cho mục đích chuyển đổi

Thu hút lưu lượng truy cập là bước đầu tiên và công việc chỉ thực sự bắt đầu khi ta biến lưu lượng truy cập đó thành các khoản bán hàng tiếp thị liên kết. Với nội dung, ta thúc đẩy người đọc tiến đến quyết định mà không khiến họ cảm thấy bị thúc ép. Sự cân bằng này tạo nên điểm khác biệt giữa những người tiếp thị liên kết trung bình và những người biết cách tối ưu hóa tiếp thị liên kết để đạt được kết quả.

Sử dụng bảng so sánh, nghiên cứu tình huống và đánh giá

Người đọc muốn tìm hiểu rõ trước khi cam kết. Với một bảng so sánh đơn giản, ta có thể giúp họ tiết kiệm hàng giờ nghiên cứu. Trong khi đó, một nghiên cứu tình huống hoặc đánh giá chi tiết thì giúp xây dựng niềm tin theo cách mà nội dung quảng cáo không bao giờ có thể làm được. Những định dạng này là các kỹ thuật tiếp thị liên kết đơn giản, biến ta thành một người hướng dẫn chứ không phải chỉ là người bán hàng.

Thêm CTA thuyết phục và vị trí đặt link thấu đáo

Lời kêu gọi hành động không nhất thiết phải hô hào "Mua ngay". Đôi khi, ta chỉ cần nhẹ nhàng hướng người đọc đến bước tiếp theo: "Xem giá hôm nay" hoặc "So sánh giá". Hãy đặt các link ở vị trí tự nhiên: sau phần lợi ích sản phẩm, trong phần hướng dẫn hoặc cuối bài đánh giá. Nếu ta thực hiện đúng, link sẽ trở thành một phần của cuộc trò chuyện thay vì là một lời chào hàng.

Tận dụng listicles và hướng dẫn cách làm để bán trước offer

Các bài viết như “10 công cụ mọi freelancer cần có” hoặc “Cách bắt đầu thói quen tập thể dục với ngân sách hạn chế” rất hiệu quả vì chúng giải quyết vấn đề bằng cách lồng ghép những sản phẩm phù hợp một cách tự nhiên. Listicles và nội dung hướng dẫn không chỉ thu hút lượt click mà còn khiến người đọc hứng thú. Do vậy, khi nhìn thấy link tiếp thị liên kết thì họ gần như đã bị thuyết phục.

Kết luận: Nội dung có khả năng chuyển đổi không phải là lời hô hào mà là sự dẫn dắt. Mỗi yếu tố, từ định dạng cho đến CTA, đều phải giúp người đọc chuyển từ cảm giác tò mò sang tự tin hành động.

Nâng cao niềm tin và uy tín

Lượt click sẽ không biến thành lượt bán hàng tiếp thị liên kết nếu người ta không tin. Người đọc có thể lập tức nhận ra một gợi ý không trung thực, và một khi niềm tin đã mất thì nó hầu như không thể khôi phục. Các bên tiếp thị liên kết bền vững không phải là những người thả link bừa bãi mà là những người đáng tin cậy trong lĩnh vực của mình.

Minh bạch và chân thực

Một trong những bí quyết và thủ thuật tiếp thị liên kết đơn giản nhất mà hầu hết các nhà tiếp thị bỏ qua là: tiết lộ rằng ta đang sử dụng link liên kết. Đây không phải chỉ đơn thuần là tuân thủ pháp luật mà còn để thể hiện với độc giả rằng ta trung thực. Khi kết hợp điều này với những khuyến nghị chân thành, độc giả sẽ tôn trọng nội dung của ta.

Sử dụng bằng chứng xã hội: UGC, lời chứng thực và kết quả

Nội dung do người dùng tạo, lời chứng thực hay thậm chí ảnh chụp màn hình kết quả có thể mang lại nhiều giá trị hơn là những dòng quảng cáo. Khi có người thật xác nhận sản phẩm, nội dung của ta trở nên gần gũi hơn. Một đánh giá chân thực từ khách hàng thường có giá trị hơn một quảng cáo bóng bẩy. Những chi tiết này âm thầm củng cố uy tín cho ta.

Dựa vào nội dung giáo dục dài

Tuy những bài đăng ngắn có chỗ đứng riêng nhưng các hướng dẫn dài, hướng dẫn sử dụng và phân tích chuyên sâu sẽ giúp ta nổi bật. Chúng cho thấy ta đã chuẩn bị kỹ và chứng tỏ mình là một người đáng để họ lắng nghe. Theo thời gian, loại nội dung này giúp xây dựng uy tín, và uy tín chính là yếu tố khiến các đề xuất của ta được duy trì. Đây là một trong những bí quyết đáng tin cậy nhất cho sự thành công trong tiếp thị liên kết.

Xây dựng được lòng tin càng nhiều thì ta càng ít cần phải "bán hàng". Uy tín giúp việc bán hàng trở nên dễ dàng hơn. Người ta sẽ nghe theo khi họ biết ta có uy tín.

Tăng sự tương tác trên các kênh

Ngay cả những nội dung hay nhất cũng sẽ không có tác dụng gì nếu người ta chỉ xem một lần rồi thôi. Ta chỉ đạt được sự tăng trưởng thực sự khi hiện diện trên nhiều điểm chạm: email, quảng cáo và mạng xã hội. Các đơn vị liên kết giỏi tạo sự gắn kết sẽ thúc đẩy lưu lượng truy cập và quan trọng hơn là xây dựng các cuộc trò chuyện gắn kết mọi người cho đến khi họ sẵn sàng mua hàng.

Chuỗi email để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và bán thêm

Email không chết – trên thực tế, đây vẫn là một trong những kênh có ROI cao nhất hiện nay. Một chuỗi được lên kế hoạch kỹ càng có thể đưa một người đi từ "chỉ xem" đến trở thành khách hàng. Hãy chia sẻ bí quyết, câu chuyện thành công hoặc offer độc quyền và khi thời điểm thích hợp, hãy giới thiệu các đề xuất sản phẩm. Đây là một trong những lời khuyên kinh điển về tiếp thị liên kết và vẫn luôn hiệu quả theo thời gian.

Các chiến dịch tiếp thị lại để thu hút lại những người chưa mua hàng

Hầu hết mọi người sẽ không mua hàng ngay lần click đầu tiên. Với hoạt động tiếp thị lại, ta quay lại với một lời nhắc thân thiện: có thể là giảm giá hoặc một nội dung hữu ích. Nếu được thực hiện đúng, đây giống như một cú đẩy nhẹ. Các nhà tiếp thị liên kết thông minh sử dụng tiếp thị lại để âm thầm quảng cáo lại các link tiếp thị, cung cấp cho những khách truy cập còn do dự một cơ hội khác để chuyển đổi.

Bằng chứng xã hội trên các nền tảng chính

Dù là Facebook, Instagram, TikTok hay LinkedIn, mỗi nền tảng đều cung cấp một cách để thể hiện uy tín ở quy mô lớn. Hãy chia sẻ lời chứng thực, clip ngắn hay thậm chí là nội dung hậu trường. Mục tiêu là phạm vi tiếp cận và tính liên quan. Khi những người theo dõi thấy người khác tin tưởng ta, ta sẽ dễ dàng thực hiện quảng bá chương trình tiếp thị liên kết hơn mà không gây cảm giác thúc ép.

Gắn kết không có nghĩa là gắn kết bằng cách phát đi cùng một thông điệp ở khắp mọi nơi. Chúng ta cần xuất hiện đúng nơi đúng lúc để khán giả luôn chú ý cho đến khi họ sẵn sàng hành động.

Thử nghiệm với các nguồn lưu lượng truy cập

Ta có thể cảm thấy an toàn khi chỉ dựa vào Google hoặc Facebook nhưng thực tế thì điều này lại rất rủi ro. Khi thuật toán thay đổi, chi phí quảng cáo tăng lên thì đột nhiên kênh chính của ta sẽ kiệt sức. Các đơn vị liên kết phát triển ổn định đều hiểu một điều: đa dạng hóa lưu lượng truy cập không phải là một tùy chọn mà là nền tảng của tiếp thị liên kết có lưu lượng truy cập cao và thực sự bền vững.

Vượt khỏi hai kênh lớn ấy

Hoạt động tìm kiếm và mạng xã hội rất hữu ích nhưng chúng lại quá đông đúc. Nếu ta đang thắc mắc làm thế nào để tăng lưu lượng truy cập vào trang web liên kết của mình, câu trả lời thường bắt đầu bằng việc phân bổ ngân sách. Hãy khai thác các mạng quảng cáo nhỏ hơn, cộng đồng ngách hoặc nền tảng mà đối thủ của ta không cạnh tranh để thu hút cùng một đối tượng người xem. Ít cạnh tranh hơn thường đồng nghĩa với việc lượt click rẻ hơn và khách hàng tiềm năng chú ý nhiều hơn.

Sử dụng quảng cáo tự nhiên để tiếp cận đối tượng khán giả mới

Các nền tảng quảng cáo tự nhiên như MGID giúp quý vị đưa sản phẩm hoặc dịch vụ ra trước mặt người đọc dưới dạng đề xuất nội dung trên các trang web của nhà phát hành. Định dạng này ít gây khó chịu hơn quảng cáo banner và hiệu quả cho các chiến dịch khám phá. Đối với các đơn vị liên kết, đây là một cách có thể mở rộng để tiếp cận đối tượng khách hàng mới, có ý định mua cao mà không phụ thuộc hoàn toàn vào Google hay Facebook.

Kết hợp SEO, video và hợp tác với người có tầm ảnh hưởng

Tìm kiếm tự nhiên vẫn rất quan trọng. SEO mang lại lưu lượng truy cập dài hạn không biến mất khi ta tạm dừng chi cho quảng cáo. Các hướng dẫn trên YouTube, những đề cập podcast và lời khen của người có tầm ảnh hưởng tạo thêm nhiều lớp niềm tin mà ta không thể mua được bằng quảng cáo truyền thống. Mỗi kênh mới giúp ta dễ dàng tiếp thị chương trình liên kết của mình đến những người mà nếu không có kênh mới này thì họ sẽ không bao giờ biết đến.

Ta không phải có mặt ở khắp mọi nơi cùng lúc mà phải thử nghiệm, tìm ra phương pháp hiệu quả và duy trì sự kết hợp lành mạnh giữa các nguồn lưu lượng truy cập. Theo cách này, doanh nghiệp của ta sẽ tiếp tục phát triển ngay cả khi một kênh chậm lại.

Kiểm tra, theo dõi và cải thiện

Tiếp thị liên kết không bao giờ là một đường thẳng. Chiến dịch có vẻ ổn định trong tuần này nhưng sang tuần tiếp theo thì con số lại tuột dốc không phanh. Cách duy nhất để luôn duy trì sự ổn định là theo dõi dữ liệu và thực hiện các thay đổi trong quá trình. Đây thực sự là bí quyết đằng sau cách tăng tỷ lệ chuyển đổi tiếp thị liên kết — không phải là những thủ thuật lớn mà chỉ là sự tinh chỉnh nhất quán.

Hãy chú ý đến các số liệu thực sự quan trọng

Chúng ta dễ hứng khởi khi có được nhiều lượt click nhưng thực ra chúng không mang lại giá trị gì. Các số liệu đáng được chú ý thực ra đơn giản hơn:

CTR: Người ta có dừng lại để chú ý đến quảng cáo của ta không?

Người ta có dừng lại để chú ý đến quảng cáo của ta không? Tỷ lệ chuyển đổi: Những lượt click đó có chuyển thành lượt bán hàng không?

Những lượt click đó có chuyển thành lượt bán hàng không? EPC: Lưu lượng truy cập có xứng đáng với công sức bỏ ra không?

Lưu lượng truy cập có xứng đáng với công sức bỏ ra không? ROI: Kết quả sau cùng thế nào – lời hay lỗ?

Những con số như thế này không phải là phù phiếm. Chúng chỉ ra chỗ nào cần đẩy tới và chỗ nào cần rút về. Nhiều người mới vào nghề thường bỏ qua chúng, trong khi những người kỳ cựu thì biết rằng những điều cơ bản này là một số mẹo thiết thực nhất mà tiếp thị liên kết mang lại.

Tiếp tục thử nghiệm những điểm nhỏ

Những cuộc đại tu thường rất hiếm. Thông thường, kết quả sẽ được cải thiện khi ta thay đổi từng chi tiết nhỏ, chẳng hạn như tiêu đề, hình ảnh sản phẩm hoặc thậm chí màu sắc của một nút trên trang đích. Ta không cần phải thực hiện những thử nghiệm A/B phức tạp. Hãy chạy thử nghiệm thường xuyên, học hỏi nhanh và tích lũy những thành công nhỏ. Đây thường là cách để có thêm lượt bán hàng tiếp thị liên kết mà không cần phải chạy theo lượng truy cập nhiều gấp đôi.

Sử dụng dữ liệu, đừng chỉ thu thập

Xem báo cáo thì dễ nhưng hành động dựa trên báo cáo thì khó – nhưng cũng không nhất thiết phải như vậy! Nếu một quảng cáo nào đó hoạt động kém hiệu quả trong nhiều tuần thì hãy loại bỏ quảng cáo đó. Nếu một quảng cáo gây bất ngờ và hiệu quả hơn mong đợi, hãy đầu tư thêm ngân sách cho quảng cáo này. Ta không nên cải thiện tiếp thị liên kết dựa trên phỏng đoán. Hãy sử dụng những con số mà ta có để làm kim chỉ nam và điều chỉnh theo thời gian thực.

Sự thật thế nào? Sự tăng trưởng đến từ công việc không mấy hào nhoáng: theo dõi, thử nghiệm và điều chỉnh hết lần này đến lần khác. Những sự điều chỉnh ấy có vẻ nhỏ trong hiện tại nhưng lại là động lực về lâu dài.

Điểm nổi bật của MGID: Mở rộng quy mô lượt bán hàng tiếp thị liên kết thông qua quảng cáo tự nhiên

Khi các đơn vị liên kết đạt đến giới hạn với quảng cáo tìm kiếm hoặc quảng cáo trên mạng xã hội thì quảng cáo tự nhiên thường là bước tiếp theo. MGID là một trong những nền tảng giúp loại hình quảng cáo này dễ tiếp cận hơn, mang đến cho các nhà tiếp thị một cách tiếp cận đối tượng khán giả mới mà không cần dựa vào các vị trí quảng cáo đã được sử dụng quá nhiều. Đối với bất kỳ ai tập trung vào lượt bán hàng tiếp thị liên kết, điều này mở ra cánh cửa phát triển quy mô.

Mạng lưới nhà phát hành rộng để nhắm mục tiêu chính xác

MGID chạy quảng cáo dưới dạng đề xuất trên một mạng lưới nhà phát hành. Điều này có nghĩa là ta có thể nhắm mục tiêu đến các ngách cụ thể — từ blog về phong cách sống cho đến các trang tin tức — thay vì cạnh tranh trực tiếp trên các trang nguồn cấp dữ liệu đông đúc. Đối với các đơn vị liên kết, đây là một cách thiết thực để quảng cáo các link liên kết đến những người đã có tư duy tiêu thụ nội dung.

Các công cụ AI thông minh hơn giúp đảm nhận những nhiệm vụ nan giải

MGID không chỉ là một mạng quảng cáo thông thường mà là mạng lưới được tích hợp các tính năng AI giúp đơn giản hóa con đường dẫn đến chuyển đổi.

CTR Guard là công cụ giúp các chiến dịch luôn mới mẻ. Công cụ này theo dõi hiệu suất và dự đoán thời điểm nội dung quảng cáo bị burn out (khi viewable CTR giảm 15% trong ba ngày). Công cụ này khi đó sẽ tự động tạo tối đa ba biến thể quảng cáo mới bằng AI, kèm theo cảnh báo để ta xem duyệt hoặc thiết lập chạy tự động. Các nghiên cứu cho thấy điều này giúp tăng viewable CTR trung bình khoảng 29%.

CPA Tune mở rộng khả năng hơn nữa bằng cách tối ưu hóa bid theo thời gian thực dựa trên khả năng chuyển đổi được dự đoán chứ không chỉ số lượt click. Đây là một hệ thống tự học, phân tích dữ liệu, hành vi người dùng và các tín hiệu trong ngành trước đây để giảm chi phí cho mỗi lượt thu hút khách hàng. Những người dùng ban đầu báo cáo tỷ lệ chuyển đổi cao hơn tới 155%, lên tới 300% trong một số phân khúc nhất định và CPA tổng thể thấp hơn.

Phân tích và theo dõi để kết nối mọi yếu tố

MGID tích hợp với các công cụ theo dõi phổ biến và cung cấp phân tích tích hợp. Ta sẽ không chỉ thấy số lượt hiển thị và lượt click mà còn thấy được vị trí cũng như đối tượng nào mang lại doanh thu. Vòng lặp phản hồi này giúp các đơn vị liên kết tập trung hơn vào những gì đang hoạt động hiệu quả. Trong một thị trường ngày càng cạnh tranh theo từng năm, khả năng hiển thị không phải là lựa chọn tùy chọn mà là một trong những bí quyết thông minh để tăng số lượt bán hàng tiếp thị liên kết vào năm 2025.

Quảng cáo tự nhiên không thay thế các kênh khác mà thay vào đó, chúng mở rộng chiến lược. Đối với các nhà tiếp thị liên kết muốn mở rộng quy mô bền vững, MGID cung cấp một phương pháp đã được chứng minh để tiếp cận những người dùng mới, có ý định mua hàng, vào đúng thời điểm.

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi làm thế nào để có thể tăng số lượt bán hàng tiếp thị liên kết nhanh chóng? Tuy không có nút bấm thần kỳ nhưng một vài bước nhỏ sẽ giúp chúng ta tăng tốc mọi thứ. Hãy bắt đầu bằng cách tập trung vào những offer đã chuyển đổi tốt chứ không phải những offer chưa được kiểm chứng. Hãy thường xuyên làm mới nội dung sáng tạo để tránh tình trạng mù banner và hãy thử nghiệm nguồn lưu lượng truy cập mới — quảng cáo tự nhiên MGID là một lựa chọn đáng tin cậy để nhanh chóng thu hút đối tượng khán giả mới. Đây là một số bí quyết hay nhất cho tiếp thị liên kết khi ta muốn có kết quả mà không cần chờ đợi nhiều tháng.

2. Loại nội dung có quan trọng đối với lượt bán hàng tiếp thị liên kết không? Chắc chắn là có. Các đánh giá, hướng dẫn và danh sách có xu hướng mang lại nhiều lượt click của người có ý định mua hơn là các bài đăng trên blog chung chung. Người đọc tìm đến chúng với tâm thế sẵn sàng tìm kiếm câu trả lời, do đó việc chuyển đổi sẽ dễ dàng hơn. Trên thực tế, đây là những kỹ thuật tiếp thị liên kết đơn giản nhưng hiệu quả.

3. Tiếp thị qua email quan trọng như thế nào đối với các đơn vị liên kết? Rất quan trọng. Email giúp giữ liên lạc lâu dài sau khi người ta đã rời khỏi trang web. Ta có thể nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng bằng những lời khuyên, chương trình bán thêm và thu hút họ quay lại khi quảng cáo không còn đủ sức hút. Đối với hầu hết các đơn vị liên kết, đây là một trong những bí quyết thông minh nhất đối với tiếp thị liên kết vì nó xây dựng mối quan hệ trực tiếp với đối tượng khán giả của ta.

4. Nguồn lưu lượng truy cập tốt nhất cho tiếp thị liên kết là gì? Không có nguồn nào là tốt nhất bởi vì nếu chỉ dựa vào một nguồn, ta dễ phải chịu rủi ro. Kết hợp SEO, mạng xã hội và quảng cáo tự nhiên là giải pháp hiệu quả nhất. Giải pháp này cân bằng giữa phạm vi tiếp cận, tính đa dạng và tính ổn định. Hãy xem đây giống như bảo vệ nền tảng cho hoạt động kinh doanh tiếp thị liên kết.

5. Tôi có cần theo dõi KPI cho số lượt bán hàng tiếp thị liên kết không? Luôn luôn cần. Các chỉ số như CTR, EPC và ROI cho thấy chiến dịch nào đáng được đầu tư nhiều ngân sách hơn và chiến dịch nào đang làm lãng phí ngân sách. Theo dõi là cách duy nhất để giúp ta thấy rõ cách tăng doanh số tiếp thị liên kết mà không cần phải suy đoán.

Kết luận: tăng trưởng dài hạn trong tiếp thị liên kết

Tăng trưởng liên kết là xây dựng một hệ thống hoạt động liên tục theo thời gian. Các yếu tố then chốt tuy có vẻ đơn giản nhưng lại rất hiệu quả: hiểu rõ đối tượng khán giả, tạo nội dung xây dựng niềm tin, đa dạng hóa lưu lượng truy cập và liên tục thử nghiệm. Tóm lại, những chiến lược tiếp thị liên kết này tạo nên sự khác biệt giữa những kế hoạch kiếm tiền ổn định và những kế hoạch chỉ kiếm tiền được một lần.

Nếu quý vị đang băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu, đừng phức tạp hóa vấn đề. Hãy chọn hai hoặc ba chiến thuật từ hướng dẫn này và áp dụng chúng trong tuần này – có thể là làm mới một offer cũ bằng CTA mới tốt hơn, có thể là thử nghiệm quảng cáo tự nhiên, hoặc có thể là dọn dẹp chuỗi email. Những bước nhỏ này sẽ mang lại sự thay đổi lớn.

Bài học rút ra là gì? Ta không cần phải làm mọi thứ cùng lúc mà hãy tập trung vào những động thái mang lại sự rõ ràng và động lực cho mình. Đây là cách ta tăng doanh số tiếp thị liên kết theo cách ổn định mà không gây suy kiệt. Nếu quý vị tiếp tục tinh chỉnh và duy trì sự nhất quán, những bí quyết tăng số lượt bán hàng tiếp thị liên kết này sẽ không chỉ mang lại hiệu quả ngay trong hiện tại mà còn về lâu dài.