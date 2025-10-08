MGID liên tục cải tiến công cụ để giúp các nhà quảng cáo đạt được hiệu suất bền vững ở quy mô lớn. Một trong những giải pháp hiệu quả nhất của chúng tôi, CPA Tune, đang được tiếp tục nâng cấp và chúng tôi xin vui mừng thông báo rằng tính năng này hiện hoàn toàn khả dụng cho các chiến dịch search feed (nguồn cấp dữ liệu tìm kiếm).

Với bản cập nhật này, các đơn vị liên kết và nhà tiếp thị hiệu suất có thể áp dụng đặt bid tự động, được hỗ trợ bởi AI không chỉ cho các chiến dịch tự nhiên mà còn cho cả lưu lượng truy cập tìm kiếm có ý định mua cao. Kết quả ban đầu cho thấy mức tăng ROI ấn tượng và CPA ổn định.

Tóm tắt nhanh: Giải thích về CPA Tune

CPA Tune của MGID là thuật toán đặt bid dựa trên AI, tối ưu hóa theo CPA mục tiêu trong khi vẫn hoạt động theo mô hình CPC. Thay vì chạy theo lượt click và hy vọng đạt được chuyển đổi, thuật toán này:

Dự đoán khả năng chuyển đổi theo thời gian thực, từ đó chỉ chọn lưu lượng truy cập phù hợp;

Điều chỉnh CPC linh hoạt dựa trên hành vi người dùng và bối cảnh cạnh tranh;

Liên tục tối ưu hóa để đạt (và thường vượt hơn) CPA mục tiêu với ROI dương.

Kết quả là phân bổ ngân sách thông minh hơn, giảm thiểu giám sát thủ công và tăng khả năng chuyển đổi.

Tối ưu hóa AI cho các chiến dịch Search Feed

Lưu lượng truy cập search feed là lưu lượng có ý định mua cao; tuy nhiên, điều này thường đi kèm với biên lợi nhuận sát hơn và nhiều hoạt động kiểm soát thủ công hơn. CPA Tune thay đổi:

Buyout tự động: Không yêu cầu đặt bid thủ công.

Không yêu cầu đặt bid thủ công. Điều chỉnh CPC linh hoạt: Đảm bảo chi tiêu cho lưu lượng truy cập tiềm năng nhất.

Đảm bảo chi tiêu cho lưu lượng truy cập tiềm năng nhất. Hiệu quả chi tiết: Mỗi cơ hội lưu lượng truy cập đều được đánh giá riêng lẻ.

Kết quả ban đầu rất khả quan: các nhà quảng cáo báo cáo ROI tăng từ 30% đến 80%, và nhờ tính năng lọc không gian quảng cáo chi tiết nên các chiến dịch duy trì khối lượng cao hơn với CVR ổn định. Hơn nữa, mô hình này hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn RSoC mới nhất của Google, hỗ trợ mọi loại search feed chính như AFD và RSoC.

Các phương pháp hay nhất cho search feed với CPA Tune

CPA Tune đã đảm nhiệm phần việc nặng, vì vậy chỉ với một vài bước đơn giản, ta có thể giúp tính năng đạt hiệu suất tối đa:

Không để quá 10 quảng cáo hoạt động cùng lúc.

cùng lúc. Thường xuyên làm mới quảng cáo — loại bỏ những quảng cáo kém hiệu quả, thêm nội dung sáng tạo mới.

— loại bỏ những quảng cáo kém hiệu quả, thêm nội dung sáng tạo mới. Đặt CPA mục tiêu thấp hơn 15–20% so với mức chi trả thực tế.

so với mức chi trả thực tế. Khởi chạy với ngân sách $100/ngày và để cho $200–300 đầu tiên hòa vốn. Điều này giúp mô hình có thời gian học hỏi.

và để cho $200–300 đầu tiên hòa vốn. Điều này giúp mô hình có thời gian học hỏi. Kiểm tra hiệu suất chiến dịch 1–2 lần mỗi ngày: nếu biên lợi nhuận cao, hãy tăng CPA mục tiêu; nếu biên lợi nhuận hẹp, hãy giảm CPA mục tiêu.

Trước đây, chúng ta đã tìm hiểu các phương pháp cơ bản hay nhất cho CPA Tune trong Trung tâm Trợ giúp. Bài viết này khám phá cách hoạt động của thuật toán, những thử thách mà nó giải quyết và những lời khuyên thiết thực để thiết lập chiến dịch đầu tiên.

Những điểm mới trong CPA Tune

Ngoài việc hỗ trợ nguồn cấp dữ liệu tìm kiếm, chúng tôi đã giới thiệu một số nâng cấp trải nghiệm người dùng và mô hình dựa trên phản hồi của khách hàng:

Phiên bản mô hình mới với khả năng bảo vệ ngân sách tốt hơn: Các biện pháp bảo vệ tích hợp đảm bảo chiến dịch không chi tiêu quá mức khi không dự đoán được khả năng chuyển đổi đột phá.

Các biện pháp bảo vệ tích hợp đảm bảo chiến dịch không chi tiêu quá mức khi không dự đoán được khả năng chuyển đổi đột phá. Trải nghiệm người dùng được cải thiện: Không còn những hạn chế liên quan đến việc thiết lập theo dõi hoặc chuyển đổi giữa các chiến lược đặt bid.

Không còn những hạn chế liên quan đến việc thiết lập theo dõi hoặc chuyển đổi giữa các chiến lược đặt bid. Chuyển đổi CPC/CPA: Chuyển đổi liền mạch giữa đặt bid CPC và CPA chỉ với vài cú click, giúp ta linh hoạt thử nghiệm và lựa chọn chiến lược phù hợp.

Sẵn sàng mở rộng quy mô với CPA Tune chứ?

Với mô hình hiệu quả hơn, trải nghiệm người dùng được cải thiện và sự hỗ trợ đầy đủ cho các chiến dịch search feed, CPA Tune đang phát triển thành một giải pháp hiệu suất hiệu quả hơn nữa. Các nhà quảng cáo giờ đây có thể mở rộng quy mô cả chiến dịch quảng cáo tự nhiên lẫn chiến dịch tìm kiếm với ít nỗ lực thủ công hơn, đồng thời tự tin hơn về khả năng đạt được mục tiêu CPA.

Nếu quý vị đã sẵn sàng khám phá CPA Tune cho các chiến dịch của mình, hãy liên hệ với người quản lý tài khoản MGID và bắt đầu thử nghiệm ngay.