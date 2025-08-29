Chiến lược chỉ hiệu quả khi được triển khai đúng cách. Để thích ứng với những thay đổi do AI thúc đẩy trong việc tiêu thụ nội dung và kiếm tiền, các nhà xuất bản cần những công cụ triển khai nhanh, tập trung vào doanh thu và an toàn cho SEO.

Đây chính là khi MGID vào cuộc. Không như các nền tảng quảng cáo thông thường, MGID được xây dựng chuyên biệt để hỗ trợ các nhà xuất bản biên tập. MGID cung cấp một bộ giải pháp toàn diện, bao gồm kiếm tiền, tăng lưu lượng truy cập, công cụ SEO và các định dạng tương tác, được thiết kế riêng cho những thử thách thực tế mà các nhà xuất bản đối mặt hiện nay.

Chúng ta cùng phân tích cách MGID hỗ trợ trực tiếp các chiến lược thích ứng đã được đề cập trong phần trước.

Hoạt động kiếm tiền trong thực tế mới: Quảng cáo tự nhiên + Tối ưu hóa AI

Thử thách

Khi lưu lượng truy cập giảm và hành vi người dùng thay đổi thì điều này có nghĩa là ít lượt hiển thị quảng cáo hơn và doanh thu tổng thể thấp hơn. Đồng thời, các hệ thống tự động như Google Ads có thể ưu tiên hiệu quả chi phí hơn lợi nhuận của nhà xuất bản.

Cách MGID hỗ trợ:

Tối ưu hóa vị trí quảng cáo dựa trên AI: MGID sử dụng học máy để tự động điều chỉnh vị trí và định dạng quảng cáo theo thời gian thực, dựa trên hành vi người dùng, bố cục nội dung và loại thiết bị. Do vậy, mỗi lượt hiển thị tạo ra doanh thu cao nhất có thể.

MGID sử dụng học máy để tự động điều chỉnh vị trí và định dạng quảng cáo theo thời gian thực, dựa trên hành vi người dùng, bố cục nội dung và loại thiết bị. Do vậy, mỗi lượt hiển thị tạo ra doanh thu cao nhất có thể. Định dạng quảng cáo tự nhiên: Không như banner truyền thống, định dạng quảng cáo của MGID được thiết kế để mang lại hiệu suất cao. Chúng hòa vào môi trường nội dung và mang lại mức độ tương tác cũng như CTR cao.

Không như banner truyền thống, định dạng quảng cáo của MGID được thiết kế để mang lại hiệu suất cao. Chúng hòa vào môi trường nội dung và mang lại mức độ tương tác cũng như CTR cao. Bổ sung cho Google Ads: MGID hoạt động liền mạch cùng Google AdSense và MCM. Do vậy, quý vị có thể đa dạng hóa các nguồn doanh thu mà không vi phạm chính sách hoặc ảnh hưởng đến khả năng hiển thị trên SEO.

MGID hoạt động liền mạch cùng Google AdSense và MCM. Do vậy, quý vị có thể đa dạng hóa các nguồn doanh thu mà không vi phạm chính sách hoặc ảnh hưởng đến khả năng hiển thị trên SEO. An toàn cho SEO và Core Web Vitals: Mọi định dạng MGID đều được tối ưu hóa để tải nhanh, giảm thiểu thay đổi bố cục và cấu trúc HTML sạch, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến SEO hoặc trải nghiệm người dùng.

Mọi định dạng MGID đều được tối ưu hóa để tải nhanh, giảm thiểu thay đổi bố cục và cấu trúc HTML sạch, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến SEO hoặc trải nghiệm người dùng. Tích hợp nhanh, một dòng: Với tích hợp Simple JS của MGID, ta khởi chạy mọi định dạng từ một tập lệnh nhẹ duy nhất, không cần đội ngũ phát triển.

Tại sao điều này lại quan trọng trong kỷ nguyên AI:

Khi ngày càng nhiều truy vấn được các công cụ AI (ví dụ như Google Overviews, ChatGPT) giải quyết, các nhà phát hành sẽ nhận thấy ít lượt click và ít cơ hội quảng cáo hơn. Do vậy, lợi nhuận trên mỗi lượt hiển thị trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc tối ưu hóa AI đảm bảo mọi vị trí quảng cáo đều mang lại doanh thu tối đa, ngay cả khi lưu lượng truy cập dao động.

Khuyến nghị: Sử dụng Smart Widget làm đơn vị kiếm tiền chính. Với tính năng cuộn vô hạn và tải động, đơn vị này thường tăng CTR lên đến 40% và CPM lên 20% so với các vị trí đặt quảng cáo bên dưới bài viết thông thường.

Tương tác & và giữ chân khán giả

Thử thách

Do AI tóm tắt nội dung và đưa ra các câu trả lời không cần click, người dùng giờ đây đọc ít hơn và dành ít thời gian hơn trên các trang web của nhà phát hành. Độ sâu cuộn, lượt xem trang mỗi phiên và lượt truy cập lại đang suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến cả hiệu suất quảng cáo lẫn lòng trung thành với thương hiệu.

Cách MGID hỗ trợ:

Tái tuần hoàn nội bộ: MGID tạo điều kiện quảng bá nội dung nội bộ thông qua các widget đề xuất. Bài viết sẽ xuất hiện trong các khối nội dung theo kiểu tự nhiên, khuyến khích người dùng click sâu hơn vào trang và khám phá nội dung liên quan.

MGID tạo điều kiện quảng bá nội dung nội bộ thông qua các widget đề xuất. Bài viết sẽ xuất hiện trong các khối nội dung theo kiểu tự nhiên, khuyến khích người dùng click sâu hơn vào trang và khám phá nội dung liên quan. Nút "Đọc thêm": Cải tiến UX này mặc định rằng chỉ hiển thị phần giới thiệu bài viết và nhắc người dùng click Đọc Thêm để tiếp tục. Cách này giúp chuyển sự chú ý sang các vị trí đặt quảng cáo sớm hơn trong phiên, cải thiện mức độ tương tác ở màn hình đầu và tăng khả năng hiển thị quảng cáo (tăng trung bình +113% CPM theo các thử nghiệm của nền tảng MGID).

Cải tiến UX này mặc định rằng chỉ hiển thị phần giới thiệu bài viết và nhắc người dùng click Đọc Thêm để tiếp tục. Cách này giúp chuyển sự chú ý sang các vị trí đặt quảng cáo sớm hơn trong phiên, cải thiện mức độ tương tác ở màn hình đầu và tăng khả năng hiển thị quảng cáo (tăng trung bình +113% CPM theo các thử nghiệm của nền tảng MGID). Định dạng quảng cáo được tối ưu hóa tương tác: Các định dạng như MGID Story và Scroll Ads được thiết kế để phù hợp tự nhiên với luồng nội dung, duy trì sự chú ý của người dùng đồng thời tối đa hóa mức độ hiển thị quảng cáo. Những định dạng này lý tưởng cho những khán giả ưu tiên thiết bị di động và môi trường cuộn dài.

Tại sao điều này lại quan trọng trong kỷ nguyên AI:

Giao diện AI có thể hiển thị tiêu đề hoặc tóm tắt nhưng nhà xuất bản vẫn phải giành được thời gian của người dùng. Khi tăng độ sâu phiên, ta đào tạo cả người dùng lẫn thuật toán nhận ra giá trị của domain. Các chỉ số tương tác tốt hơn cũng hỗ trợ tín hiệu SEO và sự quan tâm của nhà quảng cáo.

Khuyến nghị: Kết hợp tính năng tái tuần hoàn nội bộ với nút Đọc Thêm để tăng thời gian trên trang, tăng CTR và cải thiện doanh thu trên mỗi phiên, đặc biệt là trên thiết bị di động.

Phục hồi Doanh thu AdBlock

Thử thách

Một số lượng người dùng đáng kể, đặc biệt là người dùng máy tính để bàn, đang sử dụng ad blocker, dẫn đến những tổn thất vô hình. Ngay cả khi nội dung của ta đang thu hút được lưu lượng truy cập thì 25–45% phiên có thể hoàn toàn không kiếm tiền được, tùy vào khu vực và phân khúc đối tượng khán giả.

Cách MGID hỗ trợ:

Công nghệ AdBlock Bypass: MGID phát hiện khi người dùng chạy trình chặn quảng cáo và tự động phân phối quảng cáo bằng những đường phân phối không chuẩn và hiển thị phía server, bỏ qua các bộ lọc thông thường.

MGID phát hiện khi người dùng chạy trình chặn quảng cáo và tự động phân phối quảng cáo bằng những đường phân phối không chuẩn và hiển thị phía server, bỏ qua các bộ lọc thông thường. Thay thế định dạng: Các vị trí quảng cáo bị chặn sẽ tự động được thay thế bằng các định dạng quảng cáo tự nhiên, được tài trợ hoặc thay thế ít có khả năng bị chặn hơn.

Các vị trí quảng cáo bị chặn sẽ tự động được thay thế bằng các định dạng quảng cáo tự nhiên, được tài trợ hoặc thay thế ít có khả năng bị chặn hơn. Lời nhắc thân thiện với người dùng: MGID cũng gửi lời nhắc chọn tham gia để khuyến khích người dùng đưa trang web của quý vị vào danh sách trắng hoặc chấp nhận quảng cáo để đổi lấy quyền truy cập nội dung.

Tại sao điều này lại quan trọng trong kỷ nguyên AI:

Các nhà phát hành đã phải chịu áp lực từ lưu lượng truy cập tổng thể thấp. Việc mất 30–40% lượt hiển thị vì AdBlock càng làm khả năng kiếm tiền thêm suy yếu. Khi ngày càng nhiều người dùng chuyển sang duyệt web ưu tiên quyền riêng tư, việc khôi phục doanh thu ẩn trở nên quan trọng đối với tính bền vững.

Khuyến nghị: Bật tính năng AdBlock Monetization trên tất cả các phân khúc lưu lượng truy cập. Tính năng này cho phép khôi phục đến 40% số lượt hiển thị bị chặn trước đó, biến người dùng ẩn thành doanh thu mà không làm giảm trải nghiệm.

Tăng lưu lượng truy cập & khôi phục khán giả

Thử thách

Các tóm tắt do AI tạo và giao diện tìm kiếm thay đổi làm giảm lưu lượng truy cập tự nhiên. Các nhà phát hành quy mô vừa nói riêng dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này. Họ sẽ mất đi cơ hội được khám phá nội dung nếu không có nguồn lưu lượng truy cập thay thế hiệu quả hoặc ngân sách thu hút khách hàng trả phí.

Cách MGID hỗ trợ:

Lưu lượng truy cập trả phí miễn phí cho nhà phát hành mới: MGID cung cấp cho các đối tác mới quyền tiếp cận lưu lượng truy cập trả phí chất lượng cao mà không mất phí trong quá trình làm quen. Điều này tạo một bước đệm vững chắc nếu khả năng hiển thị SEO hoặc lưu lượng truy cập giới thiệu bị giảm.

MGID cung cấp cho các đối tác mới quyền tiếp cận lưu lượng truy cập trả phí chất lượng cao mà không mất phí trong quá trình làm quen. Điều này tạo một bước đệm vững chắc nếu khả năng hiển thị SEO hoặc lưu lượng truy cập giới thiệu bị giảm. Tái đầu tư doanh thu vào lưu lượng truy cập: Các nhà phát hành có thể tái đầu tư một phần doanh thu MGID để mua lưu lượng truy cập mục tiêu trực tiếp trong nền tảng MGID, giúp thu hút người dùng đã gắn kết trở lại các trang hiệu suất cao.

Các nhà phát hành có thể tái đầu tư một phần doanh thu MGID để mua lưu lượng truy cập mục tiêu trực tiếp trong nền tảng MGID, giúp thu hút người dùng đã gắn kết trở lại các trang hiệu suất cao. Tư vấn nội dung và thông tin chuyên sâu về chủ đề: MGID hỗ trợ các nhóm nội dung bằng cách hướng dẫn họ đăng tải nội dung tiếp theo dựa trên ý thích tìm kiếm theo thời gian thực. Cách này giúp các đội nhóm biên tập điều chỉnh chiến lược nội dung phù hợp với những chủ đề có nhu cầu cao, từ đó thúc đẩy lưu lượng truy cập.

Tại sao điều này quan trọng trong kỷ nguyên AI:

Khi các nền tảng AI trở thành điểm dừng chân đầu tiên để tìm kiếm thông tin, các nhà phát hành phải chủ động thu hút người dùng đến trang web của mình thông qua nhiều nguồn chứ không chỉ dựa vào hoạt động tìm kiếm. Khi có thể truy cập các kênh phân phối có trả phí, ta có thể cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu truyền thông lớn hơn, và khi hiểu rõ chủ đề nội dung nào đang thịnh hành, ta có thể đảm bảo sự chú ý ở cấp độ chủ đề.

Khuyến nghị: Sử dụng mô hình tái đầu tư lưu lượng truy cập của MGID để tăng khả năng hiển thị của nội dung thường xanh quan trọng và thử nghiệm quảng cáo trả phí, đặc biệt là cho các trang đích, trung tâm và đăng ký nhận bản tin.

Hỗ trợ biên tập & SEO

Thử thách

AI đang định hình lại cách thức xếp hạng, trích dẫn và hiển thị nội dung. Các nhà phát hành không chỉ cần viết nội dung chất lượng mà còn phải cơ cấu nội dung theo cách chính xác, cập nhật thường xuyên và điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp với các yêu cầu lập chỉ mục AI và tìm kiếm đang phát triển. Đối với nhiều nhóm tầm trung, điều này gây áp lực cho năng lực biên tập.

Cách MGID hỗ trợ:

Kiểm tra SEO & Core Web Vitals: MGID cung cấp các kiểm tra chi tiết về tình trạng SEO kỹ thuật của website, bao gồm tốc độ tải, thay đổi bố cục và điểm chuẩn hiệu suất. Các đề xuất được điều chỉnh để đảm bảo trang luôn thân thiện với AI và công cụ tìm kiếm.

MGID cung cấp các kiểm tra chi tiết về tình trạng SEO kỹ thuật của website, bao gồm tốc độ tải, thay đổi bố cục và điểm chuẩn hiệu suất. Các đề xuất được điều chỉnh để đảm bảo trang luôn thân thiện với AI và công cụ tìm kiếm. Công cụ Trending Topics: Công cụ này giúp các nhà phát hành xác định những gì người dùng hiện đang tìm kiếm trên toàn mạng lưới MGID và hơn thế nữa. Đây là nguồn thông tin đầu vào dựa trên dữ liệu cho việc lập kế hoạch biên tập, lý tưởng để nắm bắt lưu lượng truy cập kịp thời và xây dựng các cụm nội dung có mức độ quan tâm cao.

Công cụ này giúp các nhà phát hành xác định những gì người dùng hiện đang tìm kiếm trên toàn mạng lưới MGID và hơn thế nữa. Đây là nguồn thông tin đầu vào dựa trên dữ liệu cho việc lập kế hoạch biên tập, lý tưởng để nắm bắt lưu lượng truy cập kịp thời và xây dựng các cụm nội dung có mức độ quan tâm cao. Hỗ trợ chiến lược nội dung: Những người quản lý tài khoản của MGID cung cấp tư vấn về định hướng biên tập, bao gồm định dạng bài viết, trọng tâm chủ đề, cấu trúc tiêu đề và các phương pháp đánh dấu lược đồ tốt nhất.

Tại sao điều này lại quan trọng trong kỷ nguyên AI:

Các mô hình AI ngày càng ưu tiên nội dung có cấu trúc, thực tế và E-E-A-T cao, và thường sử dụng nội dung đó mà không cần gửi lại lưu lượng truy cập. Khi markup và cụm nội dung có cấu trúc tốt, cơ hội được các công cụ AI trích dẫn có ghi chú nguồn sẽ tăng lên. Với các bản cập nhật thường xuyên và hoạt động phát hành có chiến lược, ta có thể bảo vệ thứ hạng của mình trên cả công cụ tìm kiếm lẫn các trợ lý được hỗ trợ bởi LLM.

Khuyến nghị: Sử dụng các công cụ kiểm tra SEO và thông tin chuyên đề của MGID để duy trì hiệu suất kỹ thuật cũng như hướng dẫn nhóm nội dung đến các chủ đề đã được người dùng xác minh quan tâm.

Bonus: Các sản phẩm và định dạng MGID hỗ trợ nhà phát hành

Dưới đây là tóm tắt về các công cụ và định dạng quảng cáo chính của MGID giúp nhà phát hành thích ứng trực tiếp với những thử thách của bối cảnh AI. Dù là khôi phục doanh thu, tăng mức độ tương tác hay đơn giản hóa hoạt động, mỗi công cụ đều được thiết kế để mang lại giá trị có thể đo lường.

Bộ công cụ này cho phép nhà phát hành tối đa hóa mọi lượt hiển thị, lấy lại doanh thu đã mất và xây dựng mức độ tương tác người dùng mạnh mẽ hơn, đồng thời vẫn tuân thủ kỹ thuật và tối ưu hóa SEO. Phương pháp theo mô-đun của MGID đảm bảo ta có thể bắt đầu đơn giản và mở rộng quy mô theo thời gian.