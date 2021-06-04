Danh sách đen (blacklists) và danh sách trắng (whitelists) là những công cụ nổi tiếng và khá phổ biến để tối ưu hóa nguồn lưu lượng truy cập. Danh sách đen cho phép chặn các trang nhất định không mua lưu lượng truy cập của họ. Ngược lại, một danh sách trắng thông báo rằng ta chỉ muốn mua lưu lượng truy cập từ các nguồn được liệt kê. Chúng ta hãy cùng xem các danh sách này đáng và không đáng sử dụng ở những đâu.

Chống gian lận

Chỉ vài năm trước, danh sách đen và danh sách trắng được sử dụng cho mục đích bảo mật. Mọi người cùng nhau tạo những danh sách các trang chứa bot hoặc lưu lượng truy cập không hiệu quả, và những danh sách này đã có mặt trên các diễn đàn khác nhau. Để tìm kiếm và áp dụng danh sách đen hoặc danh sách trắng cho chiến dịch quảng cáo rất tốn thời gian. Hơn nữa, chúng phải được cập nhật theo cách thủ công.

MGID lọc lưu lượng bot trước khi nó đến các nhà quảng cáo. Để cung cấp lưu lượng truy cập chất lượng cao, chúng tôi sử dụng giải pháp chống gian lận của Anura và nó được chứng nhận bởi TAG. Ngoài ra, chúng tôi có một đội ngũ phân tích kiểm tra lưu lượng truy cập theo cách thủ công hàng ngày; MGID đảm bảo rằng hơn 96% lưu lượng truy cập là an toàn. Để tránh gian lận, ta không cần phải dành thời gian triển khai danh sách đen hoặc danh sách trắng nữa.

An toàn thương hiệu

Trong một số trường hợp, điều quan trọng là nhà quảng cáo không hiển thị quảng cáo ở những nơi có thể gây tổn hại đến danh tiếng thương hiệu. Do đó, các trang chứa nội dung nguy hiểm nên được thêm vào danh sách đen.

Tại MGID, không cần tạo danh sách đen để tránh chúng. Chúng tôi chỉ hợp tác với các trang đáng tin cậy, do đó sự an toàn của thương hiệu được đảm bảo. Chúng không chứa tin tức giả mạo, nội dung người lớn, nội dung bất hợp pháp, tình dục, khiêu khích hoặc phản cảm.

Tính liên quan

Các nhà quảng cáo có thể thêm một trang vào danh sách đen nếu nó không phù hợp với thương hiệu. Kết quả là, trang thường bị chặn đối với tất cả các chiến dịch của nhà quảng cáo. Tuy nhiên, theo thời gian, nội dung của trang có thể thay đổi hoặc có thể xuất hiện đối tượng khán giả mới.

Ta không cần phải chặn các trang không liên quan bằng cách sử dụng danh sách đen nữa với giải pháp nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh AI của MGID. Ai của MGID sẽ phân tích nội dung trang, bao gồm cả hình ảnh và video, cho phép nhắm mục tiêu các môi trường theo ngữ cảnh một cách triệt để, cũng như chặn các vị trí không liên quan mà không chặn toàn bộ trang.

Tối ưu hóa nhắm mục tiêu

Danh sách đen và danh sách trắng vẫn là những công cụ tuyệt vời để tối ưu hóa việc nhắm mục tiêu trong một chiến dịch quảng cáo đơn lẻ. Ta có thể chặn các trang hiệu suất CTR hoặc tỷ lệ chuyển đổi thấp. Cách phổ biến để làm việc với các danh sách là đưa các trang hiệu suất cao vào danh sách trắng theo cách thủ công để tối ưu hóa hơn nữa:

Tạo chiến dịch A bằng cách sử dụng tất cả các trang và tất cả các mạng Tạo chiến dịch B giống y hệt, nhưng chỉ đưa vào danh sách trắng các trang có tỷ lệ chuyển đổi cao Đưa vào danh sách đen các trang chuyển đổi cao trong chiến dịch A

Chiến dịch A tập trung vào việc tìm kiếm các nguồn lưu lượng truy cập chuyển đổi cao mới. Chiến dịch B tập trung vào việc tạo khách hàng tiềm năng từ các nguồn đáng tin cậy. Ta có thể giảm CPC cho chiến dịch A và khiến nó cao hơn cho chiến dịch B.

Tối ưu hóa cài đặt trước

Chúng tôi khuyên không nên chuyển danh sách trắng hoặc danh sách đen từ chiến dịch này sang chiến dịch khác. Đôi khi, những gì ta sử dụng để quảng cáo ứng dụng thể dục không phù hợp ngay cả với các thiết bị tập thể dục, tuy nhiên, đó là những sản phẩm khá tương tự. Ngay cả trong một trang, có thể có nhiều tập hợp quảng cáo và trang đích khác nhau; một trong số chúng có thể trở nên kém hiệu quả, nhưng những cái khác vẫn có thể hoạt động. Với danh sách đen, ta không thể tính đến điều đó.

Danh sách đen và danh sách trắng sẽ hạn chế phạm vi phong phú của đối tượng khán giả cho chiến dịch mới và làm cho kết quả tồi tệ hơn. Một giải pháp hiệu quả hơn nhiều là khởi chạy một chiến dịch mà không chặn các nguồn lưu lượng truy cập. Tất cả các trang đã được kiểm tra gian lận; chúng đảm bảo an toàn cho thương hiệu. Ngoài ra, với việc sử dụng cách nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh, quảng cáo sẽ chỉ hiển thị ở các vị trí có liên quan.

Thay vì cắt giảm lưu lượng truy cập hiện có và phạm vi tiếp cận của chiến dịch bằng cách lập danh sách đen và danh sách trắng theo cách thủ công, tốt hơn là nên đặt tối ưu hóa dựa trên quy tắc. Các nguồn lưu lượng truy cập sẽ được đưa vào danh sách đen dựa trên hiệu suất thực của chúng mà không cần nỗ lực theo cách thủ công. Điều đó cho phép tập trung vào các mục tiêu chiến lược toàn cầu, thay vì tìm kiếm các điểm yếu chỉ trong một chiến dịch.

Kết luận

Về mặt lịch sử, danh sách đen và danh sách trắng được sử dụng cho mục đích chống gian lận, tránh các trang nguy hiểm và không liên quan, và để tối ưu hóa việc nhắm mục tiêu trong chiến dịch.

MGID không ngừng cải tiến các thuật toán chống gian lận và lọc gian lận cũng như các trang có nội dung nguy hiểm. Các công cụ nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh có thể giúp làm nổi bật các nguồn lưu lượng truy cập có liên quan. Việc đưa vào danh sách đen hoặc danh sách trắng các trang web cho những mục đích này không còn phù hợp nữa.

Tuy nhiên, danh sách đen và danh sách trắng vẫn là những công cụ tốt để tối ưu hóa việc nhắm mục tiêu trong chiến dịch. Chúng giúp tìm các nguồn lưu lượng truy cập có lợi mới hoặc sử dụng các nguồn lưu lượng truy cập hiệu quả nhất. Không cần phải sao chép các danh sách từ chiến dịch quảng cáo này sang chiến dịch quảng cáo khác, bởi vì hiệu quả của các nguồn lưu lượng truy cập này có thể khác nhau ngay cả đối với các sản phẩm khác nhau từ cùng một danh mục, cũng như đối với các quảng cáo hoặc trang đích khác nhau. Thay vào đó, vì những mục đích tối ưu hóa, tốt hơn là nên khởi chạy tất cả các nguồn lưu lượng truy cập và sử dụng cách tối ưu hóa dựa trên quy tắc.

Nếu quý vị vẫn muốn sử dụng các danh sách thiết lập sẵn cho chiến dịch mới của mình, tốt hơn là nên tham khảo ý kiến người quản lý tài khoản của chúng tôi và mô tả ưu đãi, sản phẩm và mức giá của quý vị để xác định danh sách phù hợp nhất cho việc tối ưu hóa nguồn lưu lượng truy cập.