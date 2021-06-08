Với tình hình "web không cookies" sắp thành hiện thực, nỗ lực vô hiệu hóa tính năng theo dõi người dùng trong các trình duyệt và ứng dụng, kết hợp với các quy định nghiêm ngặt về quyền riêng tư dữ liệu, đã buộc các nhà phát hành phải tìm kiếm các phương pháp mới để tạo ra những đối tượng khán giả có thể xác định.

Thực tế nan giải… Việc mất tính năng nhắm mục tiêu dựa trên cookie mà không có các giải pháp thay thế khả thi có thể gây hại cho CPM của nhà xuất bản và tác động tiêu cực đến tổng doanh thu quảng cáo. Sẽ ngày càng khó tiếp cận đối tượng khán giả mục tiêu mà không có cookie và do đó, các nhà quảng cáo có thể chọn những khu vườn có tường bao với nguồn dữ liệu đáng kể của bên thứ nhất. Theo một nghiên cứu do Google thực hiện, nhà phát hành có thể mất tới 52% doanh thu sau khi mất cookie bên thứ ba.

Tin vui là, ở cuối đường hầm lúc nào cũng có ánh sáng. Câu trả lời cho việc cung cấp quảng cáo phù hợp, kịp thời mà không gặp rủi ro về quyền riêng tư có thể được tìm thấy trong nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh [cụ thể là thông qua đối sánh phân khúc không phải-người dùng]. Việc nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh, tức sử dụng dữ liệu bên thứ nhất của nhà xuất bản để đối sánh quảng cáo với nội dung trên trang, không phải là một khái niệm mới. Tuy nhiên, những cải tiến trong học máy theo ngữ cảnh đã cho thấy sự hứa hẹn rất lớn về độ chính xác và chi tiết.

Đội ngũ MGID đã làm việc không mệt mỏi đằng sau hậu trường để tìm ra một giải pháp cho tình hình không cookie. Ý tưởng đằng sau giải pháp của chúng tôi - giữ lợi ích của việc nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh truyền thống với mục tiêu xây dựng lại nó như một giải pháp quảng cáo khả thi trong thế giới hậu cookie. Kết quả cuối cùng, Giải pháp Thông minh theo Ngữ cảnh dành cho quảng cáo tự nhiên, một giải pháp vượt trội so với các tín hiệu theo ngữ cảnh.

Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh, SUPERCHARGED!

Xin giới thiệu giải pháp Thông minh theo Ngữ cảnh của MGID, một giải pháp nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh độc quyền sử dụng các thuật toán A.I. để trích xuất nội dung có ý nghĩa của một bài viết và đánh giá bối cảnh và cảm xúc của bài viết ấy. Sau đó, nội dung được xác định và gắn nhãn dựa trên IAB Tech Lab Content Taxonomy 2.2.

Các giải pháp theo ngữ cảnh hiện tại đòi hỏi yếu tố con người rất mạnh, để phân các danh mục nội dung cho mỗi tài liệu. Tuy nhiên, cách này không thể mở rộng. Với 1,7 tỷ trang web trên toàn thế giới và trung bình 575K trang được đưa lên thêm mỗi ngày, nhiều khả năng là mỗi trang web có chứa các trang con liên quan đến nhiều chủ đề đa dạng. Nói đơn giản, sẽ cần cả một đội quân hùng hậu để phân loại chính xác điều này.

Giải pháp Thông minh theo Ngữ cảnh của MGID giải quyết vấn đề không cookie nan giải bằng một phương pháp học máy. Điều này được thực hiện bằng cách lựa chọn 100 URL để đào tạo cho công cụ thông minh của chúng tôi về một chủ đề được quan tâm. Để đảm bảo chất lượng của dữ liệu đó, chúng tôi sử dụng một tập hợp URL riêng biệt (con số tương đối so với tập hợp đầu tiên) để kiểm tra và xác minh độ chính xác. Sau khi quá trình này hoàn tất, tính năng Thông minh theo Ngữ cảnh của chúng tôi sẽ tự động nhận dạng chủ đề trên bất kỳ trang hoặc tài liệu nào mà chúng tôi cung cấp cho nó. Từ đó, toàn bộ danh sách các trang của nhà xuất bản của chúng tôi có thể được lập chỉ mục theo chủ đề trong cùng ngày.

Ngoài ra, giải pháp của chúng tôi có khả năng xếp hạng mọi trang theo mức độ liên quan của nó với danh mục theo ngữ cảnh mà ta mong muốn. Sau đó các bid sẽ được đặt tương ứng với mức độ liên quan ấy. Bằng cách này, các chiến dịch theo ngữ cảnh của MGID đạt được quy mô toàn vẹn và tạo ra ROAS cao hơn.

Đáp ứng NHU CẦU của nhà phát hành!

Có nhiều lợi ích đối với giải pháp Thông minh theo Ngữ cảnh của MGID dành cho các nhà xuất bản nói riêng:

Bảo vệ quyền riêng tư tự nhiên: Thông qua quan hệ đối tác trực tiếp với các nhà xuất bản của MGID, chúng tôi dựa vào dữ liệu ngữ cảnh bên thứ nhất thay vì dữ liệu cá nhân. Giải pháp Thông minh theo Ngữ cảnh của chúng tôi kết hợp các loại nội dung, chủ đề và thực thể chẳng hạn như con người và sản phẩm với việc phân tích cảm xúc của thông tin trên trang và sau đó sắp xếp các đối tượng khán giả thành các phân khúc dựa trên sở thích chứ không phải dựa trên dữ liệu cá nhân.

Thông tin chuyên sâu về đối tượng khán giả của nhà phát hành: Dựa vào ngữ cảnh để đưa ra quyết định nhắm mục tiêu, các nhà quảng cáo trao quyền nhiều hơn cho các nhà xuất bản. Do đó, các nhà xuất bản có thể xét đến nhu cầu của nhà quảng cáo khi lên kế hoạch chiến lược biên tập của họ. Giải pháp Thông minh theo Ngữ cảnh của MGID cũng mở ra cánh cửa cho các nhà xuất bản nhỏ đạt được doanh thu quảng cáo vì họ sẽ có nội dung phù hợp theo ngữ cảnh cho các đối tượng khán giả rất cụ thể.

Nhu cầu trực tiếp từ các nhà quảng cáo cao cấp: Được các nhà quảng cáo địa phương và toàn cầu tin cậy, chúng tôi đảm bảo họ sẽ tiếp cận đối tượng mục tiêu của mình trên quy mô lớn. Đồng thời, chúng tôi cung cấp cho các nhà xuất bản của mình cơ hội kiếm tiền từ nội dung của họ và tối đa hóa lợi nhuận bằng cách bán không gian quảng cáo cho các nhà quảng cáo đặt bid cao nhất. Hơn nữa, việc nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh được sử dụng rộng rãi cho các chiến dịch nâng cao nhận thức về thương hiệu (cả hiển thị lẫn video) và eCPM của các chiến dịch như vậy sẽ cao hơn.

Như một kết quả, giải pháp Thông minh theo Ngữ cảnh của MGID cho phép nhà xuất bản giữ lại giá trị của không gian quảng cáo, tăng CPM trung bình sau khi mất cookie bên thứ ba. Hơn nữa, không có sự tổn thất doanh thu trong quá trình thực hiện vì không có nhà cung cấp dữ liệu nào khác giữa nhà xuất bản, nhà quảng cáo và nền tảng của chúng tôi.

Tóm lại

Việc loại bỏ cookie bên thứ 3 sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ giới quảng cáo kỹ thuật số: Từ việc lập kế hoạch chiến dịch, nhắm mục tiêu theo đối tượng, phân bổ và đo lường hiệu suất quảng cáo. Hầu hết người dùng trên web mở sẽ trở nên không thể xác định được.

Giải pháp Thông minh theo Ngữ cảnh của MGID cung cấp một câu trả lời đơn giản cho tình huống tiến thoái lưỡng nan này, đảm bảo sự trao đổi giá trị đồng đều giữa nhà quảng cáo, nhà xuất bản và người tiêu dùng.