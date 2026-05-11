Thành công tại World Cup 2026 phụ thuộc vào việc xuất hiện đúng thời điểm trước một khán giả phân mảnh và liên tục sử dụng màn hình thứ hai.

Cứ mỗi bốn năm, World Cup lại trở thành tâm điểm toàn cầu, nơi hàng tỷ người cùng theo dõi, phản ứng và tương tác trong cùng một thời điểm.

Vào năm 2026, nguồn năng lượng đó sẽ không còn tập trung trên một màn hình duy nhất. Nó sẽ dịch chuyển linh hoạt giữa các chương trình phát sóng trực tiếp, bảng tin trên điện thoại, các tiêu đề tin tức, nhóm trò chuyện và mọi điểm chạm khác. Tại những thị trường nơi bóng đá là một phần cốt lõi của văn hóa, mức độ tương tác sẽ đạt đến quy mô gần như toàn dân. Chỉ riêng tại Brazil, 68% người dùng Internet cho biết họ là người hâm mộ bóng đá, và 71% pcó kế hoạch theo dõi giải đấu.

Đối với các thương hiệu, điều này tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt, nơi chỉ hiện diện thôi là chưa đủ. Các chiến dịch được triển khai ở quy mô lớn, chi phí truyền thông tăng cao và sự chú ý của khán giả có thể thay đổi chỉ trong vài giây, ngay cả khi trận đấu vẫn đang diễn ra.

Cơ hội thực sự nằm trong những khoảnh khắc vi mô (micro-moments) đó. Đây là lúc sự chú ý trở nên chủ động và cũng là nơi các thương hiệu có cơ hội xuất hiện một cách kịp thời, phù hợp và đáng để khán giả tương tác.

Khi tất cả cùng xuất hiện một lúc

Quy mô của World Cup là vô song, và mức độ cạnh tranh xoay quanh nó cũng vậy. Năm 2026, giải đấu được ví như 14 trận Super Bowl diễn ra liên tiếp. Các thương hiệu đang tích cực tham gia và đầu tư toàn lực. Các nhà tài trợ toàn cầu, những thương hiệu thách thức thị trường và cả các doanh nghiệp địa phương đều đồng loạt tung ra chiến dịch, biến sự kiện này trở thành một trong những môi trường quảng cáo bão hòa nhất của thập kỷ.

Từ các nhà tài trợ lâu năm đến những người chơi mới, tất cả đều cạnh tranh cho cùng một khoảnh khắc chú ý của khán giả. Trên thực tế, điều này thể hiện dưới nhiều hình thức:

Các thương hiệu toàn cầu triển khai chiến dịch đa kênh từ nhiều tháng trước giải đấu;

Ra mắt sản phẩm phiên bản giới hạn, hợp tác thương hiệu và các hoạt động gắn với văn hóa;

Đầu tư mạnh vào truyền hình, nền tảng phát trực tuyến, mạng xã hội và các trải nghiệm trực tiếp;

Thực hiện các chiến dịch thời gian thực nhằm phản ứng với những diễn biến của trận đấu.

Thương hiệu Chiến lược Lay’s Tổ chức các buổi xem bóng đá cùng người nổi tiếng kết hợp ra mắt sản phẩm trên quy mô toàn cầu Verizon Biến hoạt động tài trợ thành những trải nghiệm cá nhân dành cho người hâm mộ Roblox Xây dựng thế giới FIFA tương tác dành cho khán giả trẻ Hyundai Tổ chức các hoạt động tương tác toàn cầu với sự tham gia của người hâm mộ và trẻ em Coca-Cola Kể chuyện dựa trên âm nhạc và văn hóa gắn liền với giải đấu

Điều này tạo ra:

Một dòng chảy liên tục của các chiến dịch xoay quanh những cảm xúc tương tự;

Những câu chuyện mang màu sắc giống nhau, được xây dựng trên niềm đam mê, sự gắn kết và tình yêu bóng đá;

Áp lực truyền thông rất lớn trong những thời điểm quan trọng của trận đấu.

Trong môi trường đó, khả năng hiển thị chỉ mang tính ngắn hạn. Ngay cả những chiến dịch mạnh mẽ cũng có thể trở nên mờ nhạt khi phải cạnh tranh trong cùng những đỉnh điểm cảm xúc: bàn thắng, loạt sút luân lưu hay tiếng còi mãn cuộc. Khi ngân sách truyền thông tăng lên, sự chú ý của khán giả lại tiếp tục phân tán và tái phân bổ giữa các màn hình theo thời gian thực.

Trong thời gian diễn ra World Cup, sự chú ý vận hành theo một cách khác biệt:

Bùng nổ đột ngột (một bàn thắng, một quyết định VAR, một pha cứu thua ở phút cuối). Di chuyển tức thì (từ TV → điện thoại → trình duyệt → nhóm chat). Thiết lập lại rất nhanh (từ một khoảnh khắc nổi bật sang khoảnh khắc tiếp theo).

Điều này tạo nên một môi trường biến động nhanh, nơi thời điểm xuất hiện và vị trí xuất hiện quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần hiện diện.

Khi màn hình thứ hai biến sự chú ý thành hành động

Việc xem trận đấu chỉ là một phần của trải nghiệm. Trong suốt World Cup, người hâm mộ liên tục phản ứng với những diễn biến trên sân theo thời gian thực. Một bàn thắng được ghi và chỉ trong vài giây, sự chú ý lập tức chuyển hướng: thống kê được kiểm tra, các pha bóng nổi bật được xem lại, ý kiến được chia sẻ và tin tức được cập nhật.

Sự dịch chuyển liên tục này biến thiết bị di động và môi trường web mở thành một lớp tương tác năng động song hành với chương trình phát sóng. Gần một nửa số người dùng cho biết họ tương tác với các thương hiệu trong những thời điểm như vậy, đặc biệt khi thông điệp của thương hiệu phù hợp với nội dung mà họ đang theo dõi.

Những gì người hâm mộ thường làm trong khi xem trận đấu:

Theo dõi thống kê trực tiếp và phong độ của cầu thủ;

Đọc tin tức và cập nhật diễn biến trận đấu;

Bình luận hoặc phản ứng trên mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin;

Tìm kiếm các pha highlight, phát lại hoặc bình luận chuyên môn;

Tương tác với nội dung liên quan đến đội tuyển, cầu thủ và những khoảnh khắc đáng chú ý.

Thay vì chỉ đơn thuần là một trải nghiệm xem bóng đá, World Cup trở thành chuỗi những khoảnh khắc vi mô (micro-moments) nối tiếp nhau. Mỗi giây trên màn hình đều có thể kích hoạt một hành động song song, tạo cơ hội để sự chú ý trở thành nhiều hơn là chỉ tiếp xúc thụ động với nội dung.

Những cơ hội này có thể được chia thành ba nhóm chính:

Khoảnh khắc có chủ đích: Khi người dùng chủ động tìm kiếm thông tin;

Khi người dùng chủ động tìm kiếm thông tin; Khoảnh khắc tò mò: Ngay sau những tình huống quan trọng của trận đấu;

Ngay sau những tình huống quan trọng của trận đấu; Khoảnh khắc cảm xúc: Khi mức độ tương tác đạt đỉnh.

Đây là những điểm chạm chủ động, nơi người dùng đang tương tác, khám phá và quyết định điều gì sẽ thu hút sự chú ý của họ tiếp theo.

Điều khiến những khoảnh khắc này trở nên giá trị chính là tính tức thời và tính độc nhất của chúng. Mức độ liên quan được xác định trong thời gian thực, dựa trên bối cảnh, thời điểm và những gì người dùng đang quan tâm.

Những thương hiệu có khả năng đồng bộ với các tín hiệu này sẽ có cơ hội chuyển từ việc chỉ được nhìn thấy sang trở thành một phần của trải nghiệm — không phải như một sự gián đoạn, mà như một yếu tố xuất hiện tự nhiên và liền mạch. Tuy nhiên, điều đó dẫn đến một câu hỏi quan trọng: thương hiệu nên xuất hiện ở đâu để tận dụng tối đa những khoảnh khắc này?

Vì sao bối cảnh quyết định hiệu quả trong thời gian diễn ra World Cup

Khi sự chú ý trở nên linh hoạt và được dẫn dắt bởi từng khoảnh khắc, môi trường xung quanh thông điệp trở nên quan trọng không kém chính thông điệp đó.

Trong thời gian diễn ra World Cup, người dùng liên tục chuyển đổi giữa nhiều loại nội dung khác nhau: tường thuật trực tiếp, tin tức nóng, phân tích chuyên sâu và nội dung giải trí. Trong mỗi không gian đó, trạng thái tiếp nhận thông tin của họ cũng thay đổi. Họ đánh giá thông tin dựa trên bối cảnh: mức độ đáng tin cậy, tính liên quan và sự phù hợp với những gì họ đang làm tại thời điểm đó.

Đây là lúc vị trí xuất hiện trở thành một phần của trải nghiệm thương hiệu. Đồng thời, sự phù hợp về mặt ngữ cảnh (contextual alignment) trở nên đặc biệt quan trọng, giúp thông điệp xuất hiện bên cạnh những nội dung phản ánh đúng tâm lý và ý định hiện tại của người dùng.

Bối cảnh ảnh hưởng đến sự chú ý

Cùng một thông điệp có thể tạo ra những tác động rất khác nhau tùy thuộc vào nơi nó xuất hiện.

Môi trường Cảm nhận của người dùng Tác động đối với thương hiệu Các trang tin tức và nội dung biên tập uy tín Đáng tin cậy, mang tính thông tin Tăng độ tin cậy và tính chính danh Nội dung giải trí Nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, thay đổi nhanh Thúc đẩy tương tác tức thời Bảng tin mạng xã hội Mang tính phản ứng, đông đúc và biến động liên tục Dễ bị bỏ qua hoặc lướt qua Các vị trí hiển thị chất lượng thấp Gây xao nhãng hoặc tạo cảm giác khó chịu Có thể làm giảm mức độ tin tưởng

Khi khán giả đã bị bao quanh bởi quá nhiều nội dung, họ dựa vào những tín hiệu này để quyết định điều gì xứng đáng nhận được sự chú ý của mình. Một thông điệp được đặt đúng bối cảnh và trong môi trường phù hợp sẽ tạo cảm giác như một phần tự nhiên của trải nghiệm. Ngược lại, nếu xuất hiện sai ngữ cảnh, ngay cả một ý tưởng sáng tạo xuất sắc cũng có thể trở nên lạc lõng hoặc dễ dàng bị bỏ qua.

Vì sao các môi trường cao cấp tạo nên sự khác biệt

Trong những thời điểm có cường độ cảm xúc cao như World Cup, độ tin cậy giúp thu hút sự chú ý nhanh hơn. Người dùng có xu hướng tìm đến những nguồn thông tin mà họ tin tưởng, đặc biệt khi họ muốn cập nhật diễn biến hoặc hiểu sâu hơn về những gì vừa xảy ra.

Xuất hiện trong những môi trường này giúp các thương hiệu:

Gắn kết với nội dung chất lượng cao;

Tận dụng niềm tin mà khán giả đã dành cho nền tảng hoặc nguồn nội dung đó;

Duy trì sự nhất quán trong suốt các giai đoạn khác nhau của hành trình người dùng.

Điều này cũng tạo điều kiện để thông điệp có không gian phát huy hiệu quả. Những định dạng quảng cáo hòa nhập tự nhiên vào nội dung, chẳng hạn như quảng cáo native, giúp giảm cảm giác gián đoạn và cho phép thương hiệu trở thành một phần của dòng chảy nội dung thay vì cắt ngang trải nghiệm của người dùng. Thay vì cạnh tranh trong một luồng thông tin đông đúc, thương hiệu có thể xuất hiện trong một trải nghiệm tập trung và có chủ đích hơn.

Những thương hiệu chiến thắng là những thương hiệu biết phản ứng, không chỉ biết lập kế hoạch

Có một thay đổi quan trọng khác đang định hình hoạt động quảng cáo tại World Cup 2026: thời điểm không còn là yếu tố cố định.

Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của giải đấu thường xuất hiện bất ngờ, dù đó là bàn thắng ở phút cuối, một quyết định gây tranh cãi hay màn trình diễn bùng nổ của một cầu thủ. Đây chính là những sự kiện thu hút sự chú ý toàn cầu ngay lập tức và định hình các cuộc trò chuyện tiếp theo.

Đối với các thương hiệu, điều này làm thay đổi cách vận hành chiến dịch. Lập kế hoạch vẫn rất quan trọng, nhưng đó chỉ là một phần của bài toán. Khả năng phản ứng nhanh chóng, phù hợp và đúng bối cảnh mới là yếu tố quyết định liệu thương hiệu có trở thành một phần của cuộc trò chuyện hay chỉ đứng ngoài cuộc.

Vậy phản ứng theo thời gian thực được thể hiện như thế nào trong thực tế?

Thông điệp được điều chỉnh theo diễn biến trận đấu.

Nội dung sáng tạo được thiết kế để liên tục phát triển thay vì giữ nguyên một trạng thái.

Các chiến dịch được triển khai dựa trên đà phát triển của sự kiện.

Đội ngũ sẵn sàng kích hoạt chiến dịch chỉ trong vài phút.

Điều này bao gồm việc tận dụng các thời điểm quan trọng của trận đấu như bàn thắng, giờ nghỉ giữa hiệp hoặc tiếng còi mãn cuộc — những thời điểm mà sự chú ý và ý định tương tác của người dùng đạt mức cao nhất.

Vì sao tốc độ thôi là chưa đủ

Phản ứng nhanh không đồng nghĩa với việc tạo ra tác động. Điều quan trọng là mức độ phù hợp của phản ứng đó với khoảnh khắc đang diễn ra.

Một thông điệp gượng ép sẽ tạo cảm giác lạc lõng.

Một thông điệp xuất hiện quá muộn sẽ mất đi tính liên quan.

Một thông điệp đúng thời điểm và đúng vị trí sẽ mang lại cảm giác tự nhiên, thậm chí như điều người dùng mong đợi.

Đó là lý do vì sao bối cảnh, vị trí hiển thị và hành vi người dùng cần kết hợp hài hòa để tạo nên thành công thực sự.

Từ chiến dịch quảng cáo đến sự tham gia vào trải nghiệm

Những chiến dịch World Cup hiệu quả nhất không chỉ là quảng cáo mà trở thành một phần của trải nghiệm — điều mà người hâm mộ bắt gặp khi họ đang theo dõi, phản ứng và đắm chìm trong từng khoảnh khắc của trận đấu.

Điều này có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức:

Các định dạng tương tác khuyến khích người dùng tham gia; Thông điệp theo ngữ cảnh phù hợp với những gì đang diễn ra trên màn hình; Những trải nghiệm đơn giản, phù hợp với nhịp độ chú ý của người dùng; Các định dạng rich media mang lại trải nghiệm sống động; Những hoạt động gamification biến người xem thụ động thành người tham gia chủ động.

Khi giải đấu diễn ra, sự chú ý liên tục dịch chuyển, nhanh chóng thiết lập lại và luôn ưu tiên tính liên quan hơn là sự lặp lại.

Biến trận đấu thành chiến lược

Nếu sự chú ý dịch chuyển theo thời gian thực, chiến lược truyền thông cũng cần những tín hiệu rõ ràng để bám theo. Trong World Cup, những tín hiệu đó được tạo ra ngay trong chính diễn biến trận đấu. Mỗi giai đoạn của trận đấu đều tạo ra một trạng thái tâm lý và mức độ tương tác khác nhau, từ đó mở ra những cơ hội kết nối riêng cho thương hiệu.

Giai đoạn trận đấu Tâm lý khán giả Thương hiệu nên làm gì Trước trận đấu Háo hức, chuẩn bị theo dõi Xây dựng nhận biết và định hình thông điệp Thời điểm khai cuộc Tập trung cao độ Củng cố sự hiện diện bằng thông điệp đơn giản, rõ ràng Khoảnh khắc quan trọng (bàn thắng, VAR) Cảm xúc bùng nổ, phản ứng tức thì Hành động nhanh và khai thác cảm xúc Giờ nghỉ giữa hiệp Thoải mái hơn, sẵn sàng tương tác Giới thiệu ưu đãi hoặc tạo tương tác sâu hơn Hiệp hai Căng thẳng, kỳ vọng Duy trì tính liên quan và điều chỉnh thông điệp Tiếng còi mãn cuộc Giải tỏa cảm xúc Thúc đẩy hành động khi sự chú ý vẫn còn ở mức cao

Không phải mọi khoảnh khắc đều có giá trị như nhau.

Thông điệp trước trận đấu giúp xây dựng sự mong đợi. Thông điệp xuất hiện khi có bàn thắng khai thác cảm xúc mạnh mẽ. Thông điệp trong giờ nghỉ giữa hiệp tạo điều kiện cho tương tác. Thông điệp sau trận đấu vẫn có thể thúc đẩy chuyển đổi.

Mỗi giai đoạn đòi hỏi một giọng điệu, định dạng và mức độ phức tạp khác nhau. Đồng thời, nội dung sáng tạo cũng cần thích ứng với từng thời điểm. Những môi trường thay đổi nhanh luôn ưu tiên sự đơn giản và rõ ràng.

Thông điệp ngắn gọn, mang tính phản ứng trong những thời điểm cảm xúc đạt đỉnh;

Nội dung chi tiết hoặc tương tác hơn trong các khoảng nghỉ;

Cách kể chuyện theo ngữ cảnh, thay đổi theo diễn biến của trận đấu.

Thay vì xây dựng chiến dịch dựa trên các mốc thời gian cố định, thương hiệu có thể xây dựng chiến dịch xoay quanh những khoảnh khắc. Đây cũng là lúc các định dạng như native, rich media hay các trải nghiệm dựa trên thông báo đẩy phát huy hiệu quả, bởi chúng có thể thích ứng với thời điểm mà không làm gián đoạn dòng chảy chú ý của người dùng.

Chiến thắng trong cuộc đua giành sự chú ý tại World Cup

World Cup luôn là biểu tượng của quy mô: lượng khán giả khổng lồ, độ phủ toàn cầu và sức ảnh hưởng văn hóa sâu rộng. Những yếu tố đó không thay đổi.

Điều thay đổi là cách sự chú ý vận hành. Nó liên tục dịch chuyển giữa các màn hình, tập trung vào những khoảnh khắc quan trọng và phân tán nhanh hơn bao giờ hết.

Khi mức độ cạnh tranh khiến chi phí trên các kênh truyền thống ngày càng tăng, việc đa dạng hóa kênh tiếp cận trở thành yêu cầu thiết yếu. Mở rộng sang môi trường di động và web mở giúp các thương hiệu duy trì độ phủ, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư và khả năng kiểm soát hiệu suất chiến dịch.

Trong môi trường này, thành công thuộc về những thương hiệu xuất hiện đúng nơi khán giả đang chú ý, đúng thời điểm họ quan tâm nhất và theo cách hòa nhập tự nhiên vào trải nghiệm. Những thương hiệu hiểu được điều đó mới thực sự xứng đáng nhận được sự chú ý.