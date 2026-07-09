Hầu hết khách truy cập không click sang bài viết khác mà chỉ đóng tab hoặc chuyển sang một trang web khác. Các nhà phát hành đầu tư rất nhiều thời gian và chi phí để thu hút người dùng đến với trang web, nhưng khoảnh khắc cuối cùng trước khi họ rời đi thường bị bỏ lỡ.

Exit Story là giải pháp của MGID cho vấn đề này. Đây là một định dạng mới, có khả năng phát hiện khi người dùng sắp rời trang và ngay lập tức hiển thị một nguồn cấp nội dung toàn màn hình, bao gồm nội dung hoặc quảng cáo phù hợp, giúp phiên truy cập có thêm một cơ hội tạo doanh thu.

Vì sao những khoảnh khắc cuối cùng của một phiên truy cập lại quan trọng?

Phần lớn doanh thu được tạo ra khi người dùng đang tích cực tương tác với trang web: đọc bài viết, click vào nội dung hoặc chuyển sang các trang con. Tuy nhiên, thực tế là phần lớn lưu lượng truy cập hiện nay không đi xa đến vậy.

Những khách truy cập đến từ Google Discover, công cụ tìm kiếm hoặc mạng xã hội thường chỉ đọc một bài viết rồi rời đi. Họ đã tìm thấy điều cần tìm và kết thúc phiên truy cập, đồng nghĩa với việc sẽ không có thêm lượt xem trang hay cơ hội tạo doanh thu nào khác.

Dù không thể kéo dài mọi phiên truy cập, ta vẫn có thể tận dụng khoảnh khắc cuối cùng trước khi người dùng rời đi. Nếu nhận diện được tín hiệu đủ sớm và hiển thị nội dung phù hợp, ta sẽ có thêm cơ hội để tạo giá trị từ một phiên truy cập tưởng chừng đã kết thúc.

Exit Story là gì?

💡 Exit Story là định dạng mới của MGID, được xây dựng dựa trên một ý tưởng đơn giản: đừng để khoảnh khắc cuối cùng của một phiên truy cập bị lãng phí. Khi phát hiện người dùng có dấu hiệu rời trang, Exit Story sẽ hiển thị một nguồn cấp nội dung toàn màn hình với các đề xuất hoặc quảng cáo phù hợp.

Điểm khác biệt giữa Exit Story và định dạng MGID Story truyền thống nằm ở cơ chế kích hoạt. MGID Story chỉ được kích hoạt khi người dùng nhấn nút Quay lại trên trình duyệt, trong khi Exit Story phản hồi dựa trên hành vi của người dùng, chẳng hạn như ngừng tương tác, cuộn lên đầu trang hoặc chuyển sang tab khác. Nhờ đó, Exit Story có thể tiếp cận người dùng ngay cả khi họ không sử dụng nút Quay lại.

Về mặt kỹ thuật, Exit Story được xây dựng từ những công nghệ quen thuộc của MGID: Smart Widget để phân phối và hiển thị quảng cáo, Swipe Up để mở định dạng và các trình kích hoạt Exit User Activity để phát hiện ý định rời trang. Chúng tôi đã kết hợp tất cả những công nghệ này thành một định dạng kiếm tiền chuyên biệt dành cho thời điểm người dùng sắp rời khỏi trang.

Một số điểm nổi bật của Exit Story:

Được thiết kế phù hợp với cách người dùng duyệt web ngày nay.

Mang đến trải nghiệm toàn màn hình sống động, nhưng vẫn có thể đóng chỉ với một lần chạm.

Tự động hoạt động sau khi được thiết lập.

Exit Story hoạt động như thế nào?

Quy trình diễn ra như sau:

Khách truy cập vào trang web và bắt đầu đọc nội dung. Exit Story theo dõi ý định rời trang thông qua một hoặc nhiều tín hiệu hành vi. Khi phát hiện tín hiệu kích hoạt, Exit Story sẽ hiển thị nguồn cấp nội dung với các đề xuất hoặc quảng cáo phù hợp. Người dùng có thể tiếp tục khám phá nội dung, đóng trang hoặc tiếp tục duyệt web — hoàn toàn theo lựa chọn của họ.

Điều gì được xem là dấu hiệu cho thấy người dùng sắp rời trang? Dưới đây là một số ví dụ:

Người dùng ngừng tương tác với trang trong một khoảng thời gian.

Họ cuộn ngược lên sau khi đọc xong, như thể đang chuẩn bị rời khỏi trang.

Họ cuộn đến một độ sâu nhất định trên trang.

Họ chuyển sang một tab khác.

Ta có thể bật hoặc tắt từng tín hiệu này tùy theo đặc điểm và hành vi của đối tượng người dùng.

Vì sao Exit Story có cách tiếp cận khác biệt?

Trong nhiều năm qua, hầu hết các định dạng kiếm tiền khi người dùng rời trang đều dựa vào nút Quay lại của trình duyệt. Cách tiếp cận này từng hoạt động hiệu quả, nhưng cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ định dạng phụ thuộc vào cách Google xử lý nút này.

Đó đang trở thành một vấn đề đáng lưu tâm. Vào tháng 4 năm 2026, Google thông báo rằng việc chiếm quyền điều khiển nút Quay lại sẽ bị xem là hành vi vi phạm chính sách chống spam, và việc thực thi sẽ bắt đầu từ tháng 6 năm 2026. Những trang web sử dụng kỹ thuật này có nguy cơ bị áp dụng biện pháp xử lý thủ công hoặc bị hạ thứ hạng trong kết quả tìm kiếm, một rủi ro mà không nhà phát hành nào muốn đánh đổi lưu lượng truy cập của mình.

Đó là lý do Exit Story trở nên đặc biệt giá trị. Exit Story không can thiệp vào nút Quay lại của trình duyệt. Nhờ đó, định dạng này vẫn hoạt động bất kể tương lai của các giải pháp dựa trên nút Quay lại ra sao, đồng thời mang đến một cách hợp pháp và bền vững để nắm bắt ý định rời trang mà không phụ thuộc vào một sự kiện duy nhất của trình duyệt.

Các định dạng thoát truyền thống Exit Story Được kích hoạt bởi một thao tác cụ thể trên trình duyệt Được kích hoạt dựa trên hành vi của người dùng Tùy chọn kích hoạt hạn chế Hỗ trợ nhiều trình kích hoạt có thể tùy chỉnh Chỉ xử lý một kịch bản rời trang Thích ứng với nhiều hành vi duyệt web khác nhau

Bằng cách phân tích hành vi người dùng thay vì chỉ dựa vào một thao tác trên trình duyệt, Exit Story mang đến cho các nhà phát hành nhiều cơ hội hơn để tương tác với khách truy cập trước khi họ rời khỏi trang.

Nghiên cứu tình huống: Một nhà phát hành hàng đầu tại Ba Lan tăng doanh thu thêm 11%

Một trong những đối tác phát hành của chúng tôi — một trang tin tức và truyền thông hàng đầu tại Ba Lan — từng sử dụng định dạng Story truyền thống, chiếm gần 30% tổng doanh thu của họ. Khi chính sách của Google thay đổi, họ buộc phải nhanh chóng gỡ bỏ định dạng này để đảm bảo tuân thủ.

Với sự hỗ trợ của chúng tôi, nhà phát hành này đã chuyển sang sử dụng Exit Story như một giải pháp thay thế trực tiếp. Quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, không phát sinh bất kỳ sự cố nào: không có vấn đề kỹ thuật, không có khiếu nại từ người dùng và tỷ lệ thoát cũng không tăng. Quan trọng hơn, Exit Story không chỉ giúp duy trì doanh thu mà còn mang lại tăng trưởng. Doanh thu tăng 11% và RPM tăng 5,6%, trong khi lưu lượng truy cập chỉ tăng 5% trong cùng kỳ. Nói cách khác, mức tăng này đến từ hiệu quả của định dạng mới, chứ không phải từ việc có nhiều khách truy cập hơn.

Vì sao các nhà phát hành yêu thích Exit Story?

Dưới đây là một vài lý do khiến Exit Story đáng để triển khai:

Kiếm tiền từ những phiên truy cập vốn sẽ kết thúc mà không tạo thêm giá trị: Phần lớn khách truy cập sẽ không mở bài viết thứ hai hoặc click vào một quảng cáo khác. Họ đã sẵn sàng rời khỏi trang. Exit Story tận dụng chính khoảnh khắc cuối cùng đó để mang đến thêm một cơ hội tạo doanh thu. Tận dụng tối đa lưu lượng truy cập từ công cụ tìm kiếm và mạng xã hội: Người dùng đến từ Google Search, Google Discover hoặc mạng xã hội thường chỉ xem một bài viết rồi rời đi. Exit Story không cần họ tiếp tục duyệt thêm trang mà vẫn có thể tạo giá trị ngay trong những phiên truy cập chỉ xem một trang. Có thể tăng RPM mà không làm trang web trở nên rối mắt: Thay vì chèn thêm một tiện ích vào nội dung, Exit Story tạo ra một cơ hội kiếm tiền ngay tại thời điểm người dùng sắp rời khỏi trang. Trong các thử nghiệm ban đầu, các nhà phát hành ghi nhận mức tăng RPM trung bình khoảng 5%.

Ai sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ Exit Story?

MGID phát triển Exit Story xoay quanh thời điểm người dùng sắp rời khỏi trang, chứ không dành riêng cho bất kỳ loại nhà phát hành nào. Tuy nhiên, định dạng này đặc biệt phù hợp nếu:

Phần lớn lưu lượng truy cập của quý vị đến từ Google Discover, công cụ tìm kiếm hoặc mạng xã hội, nơi các phiên truy cập chỉ xem một trang diễn ra phổ biến.

Quý vị vận hành một trang tin tức, giải trí hoặc website phát hành nội dung thường xuyên.

Quý vị đã sử dụng MGID Story và muốn bổ sung thêm một lớp kiếm tiền khi người dùng sắp rời khỏi trang.

Tóm lại, nếu phần lớn khách truy cập của quý vị chỉ xem một nội dung rồi rời đi, thì Exit Story được thiết kế chính xác cho trường hợp đó.

Bắt đầu với Exit Story

Việc thiết lập Exit Story rất đơn giản và không yêu cầu bất kỳ quá trình phát triển tùy chỉnh nào từ phía quý vị:

Liên hệ với Quản lý Thành công Khách hàng (Customer Success Manager) hoặc đội ngũ Hỗ trợ của MGID để tạo Exit Story Smart Widget cho tài khoản của quý vị.

Làm việc với đại diện MGID để cấu hình chế độ Swipe Up, các điều kiện kích hoạt Exit Story và thiết kế của tiện ích.

Triển khai tiện ích trên trang web bằng đoạn mã JavaScript duy nhất của MGID.

Sau khi được kích hoạt, Exit Story sẽ tự động hiển thị mỗi khi các điều kiện đã cấu hình được đáp ứng.

Kết luận

Không phải khách truy cập nào cũng mở bài viết thứ hai, nhưng điều này không có nghĩa là phiên truy cập của họ đã hết giá trị. Exit Story mang đến cho quý vị thêm một cơ hội để tạo doanh thu ngay trước khi người dùng rời khỏi trang.

Muốn trải nghiệm Exit Story? Hãy liên hệ với Quản lý Thành công Khách hàng hoặc người quản lý tài khoản MGID của quý vị để được hỗ trợ thiết lập.