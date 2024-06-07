Việc kiểm tra các sáng tạo luôn là một nhiệm vụ khó khăn và tốn công sức, đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực. Mỗi phiên bản sáng tạo mới yêu cầu bạn bắt đầu từ đầu để xác định các yếu tố nào phù hợp với khán giả của bạn và các yếu tố nào không. Quá trình tốn thời gian này thường dẫn đến việc lãng phí thời gian, và điều đó đồng nghĩa với việc mất lợi nhuận.

Nhưng nếu bạn có thể biến quá trình tốn công sức này thành một quy trình nhanh chóng và hiệu quả? Giới thiệu tính năng tạo ảnh từ ảnh bằng AI của MGID — một công cụ được thiết kế để tăng tốc đáng kể việc tạo ra và kiểm tra các sáng tạo của bạn. Với công nghệ này, bạn có thể tạo ra nhiều sáng tạo chất lượng cao chỉ với vài cú nhấp chuột, một nhiệm vụ mà trước đây mất nhiều ngày để hoàn thành. Không cần phải chờ đợi Bộ phận Sáng tạo tạo ra các tùy chọn sáng tạo tương tự — bạn có thể tự thực hiện trong vòng đúng 7 phút.

Hãy tưởng tượng việc điều chỉnh nền, thay đổi màu sắc, sửa đổi các đối tượng và thậm chí thay đổi các chủ thể trong sáng tạo của bạn một cách dễ dàng, tất cả chỉ trong vài phút. Công cụ này không chỉ tiết kiệm thời gian cho bạn; nó mở ra một thế giới các khả năng sáng tạo, cho phép bạn tối ưu hóa quảng cáo của mình với độ chính xác và tốc độ.

Bạn có tò mò về cách điều này có thể thực hiện được không? Hãy cùng khám phá và xem nó hoạt động như thế nào!

Tạo Nhiều Tùy Chọn Sáng Tạo Trong 7 Phút: Các Ví Dụ Thực Tế

Hình Ảnh Nguồn

Đây là hình ảnh nguồn. Nó được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo với câu lệnh: Người phụ nữ Thái Lan trong trang phục truyền thống với các loại thảo mộc và gia vị.

Ví Dụ 1: Điều Chỉnh Cho Các Văn Hóa Khác Nhau

Giả sử người phụ nữ trong hình gốc không phù hợp với nhóm đối tượng mục tiêu và địa lý mới của bạn. Sử dụng công cụ chuyển đổi hình ảnh và câu lệnh đơn giản với hai từ, "người phụ nữ Ý," chúng tôi nhận được ba tùy chọn của cùng một khái niệm hình ảnh nhưng với góc nhìn châu Âu. Thời gian tổng cộng để điều chỉnh: 75 giây.

Ví Dụ 2: Kiểm Tra Các Nhóm Tuổi và Giới Tính Khác Nhau

Nếu bạn muốn kiểm tra các nhóm tuổi khác nhau, hình ảnh cùng một có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng một câu lệnh ngắn. Ví dụ, bằng cách thêm "người phụ nữ trưởng thành," bạn có thể tạo ra các biến thể phù hợp với các nhóm tuổi khác nhau.

Điều này cũng áp dụng cho giới tính. Bằng cách viết "người đàn ông vui vẻ" thay vì "người phụ nữ," bạn có thể ngay lập tức thay đổi chủ thể để kiểm tra xem hình ảnh nam giới có phù hợp với đối tượng của bạn không. Thời gian tổng cộng để tạo hình ảnh: 69 giây.

Ví Dụ 3: Cải Thiện Phông Nền

Bạn cảm thấy phông nền nhàm chán hoặc thiếu cảm hứng? Hãy thêm một số yếu tố để làm phong phú cảnh vật mà không làm mất đi chủ đề tổng thể. Sử dụng câu lệnh "biển và tàu trong phông nền," chúng tôi có thể nhanh chóng cải thiện cảnh vật. Sau 80 giây, chúng tôi nhận được:

Ví Dụ 4: Mở Rộng Tông Cảm Xúc

Hãy thử thay đổi tông cảm xúc của hình ảnh. Bằng cách nhập một từ đơn đại diện cho cảm xúc mà bạn muốn thể hiện trong bức ảnh, chẳng hạn như "sốc," "ngạc nhiên" hoặc "buồn," bạn có thể ngay lập tức điều chỉnh biểu cảm của nhân vật để truyền đạt tâm trạng mong muốn. Thời gian thực hiện: 60 giây.

Ví Dụ 5: Thêm Đối Tượng Để Tương Tác Với Nhân Vật

Bạn muốn thêm bối cảnh cho cảnh vật? Với các gợi ý như "bình dầu ô liu trong tay"...

… hoặc "cây gậy gỗ trong tay," bạn có thể ngay lập tức thấy cách các đối tượng khác nhau làm phong phú thêm bố cục. Thời gian thực hiện: 59 giây.

Ví Dụ 6: Thêm Đối Tượng Vào Ảnh

Mở rộng câu chuyện bằng cách thêm các đối tượng khác nhau vào cảnh vật:

"Người phụ nữ với con mèo"

"Người phụ nữ với khỉ"

"Người phụ nữ đeo trang sức"

"Người phụ nữ với lá mùa thu"

Kết Luận: Cải Cách Quy Trình Kiểm Tra Sáng Tạo Của Bạn

Chỉ với vài cú nhấp chuột, tính năng tạo hình ảnh từ hình ảnh của MGID có thể hoàn toàn thay đổi cách bạn kiểm tra các sáng tạo. Bằng cách khai thác sức mạnh của AI, bạn không chỉ tiết kiệm được thời gian và tài nguyên quý giá mà còn có được những hiểu biết vô giá về những gì phù hợp với khán giả của bạn. Với tính năng tạo hình ảnh từ hình ảnh của MGID, bạn có thể tinh chỉnh các sáng tạo của mình với độ chính xác và hiệu quả, đảm bảo rằng mỗi phiên bản đều được tối ưu hóa để thu hút và tương tác với đối tượng mục tiêu của bạn.

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