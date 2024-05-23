Ad copy (nội dung quảng cáo) hay là điều rất thiết yếu: đây là yếu tố then chốt tạo nên sự thành công của bất kỳ chiến dịch nào, bởi vì từ ngữ có tác dụng rất đáng kể. Đối với các doanh nghiệp và thương hiệu, ad copy là phương tiện để có thể tiếp cận đối tượng khán giả và xây dựng mối quan hệ với họ. Ta không bao giờ được đánh giá thấp tầm quan trọng của việc viết quảng cáo đối với khả năng xây dựng niềm tin, thiết lập diện mạo, và quan trọng nhất là bán sản phẩm.

Vậy, điều tối quan trọng là ta phải biết cách viết nội dung quảng cáo thật hay và hiệu quả! Quan điểm của khán giả về một doanh nghiệp có thể là yếu tố quyết định liệu họ có mua sản phẩm của doanh nghiệp đó hay không. Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về mọi điều cần biết để tạo ra thông điệp có tác động mạnh cho doanh nghiệp của mình.

Ad Copy trong quảng cáo là gì?

Để có thể tạo ra nội dung hay, trước tiên ta phải tìm hiểu “ad copy” là gì. Tuy không có định nghĩa cố định nhưng ta có thể dễ dàng hiểu đây là nội dung được sử dụng để quảng bá doanh nghiệp. Nói đơn giản, ad copy hay là một đoạn nội dung chữ có thể giúp ta đạt được mục đích nào đó theo cách hiệu quả, cho dù đó là mục đích bán hàng hay tăng mức độ nhận thức về thương hiệu.

Tất nhiên, không phải chỉ cần biết ad copy là gì thì đã có thể tạo ra nội dung quảng cáo hay. Vì vậy, hãy tiếp tục đọc bài viết này để có được nhiều thông tin chi tiết có giá trị trong việc viết nội dung cho thương hiệu hoặc doanh nghiệp của mình.

Đặc điểm của Ad Copy hay là gì?

Sau khi đã xem qua định nghĩa, bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn. Bất kể mục đích quảng cáo là gì hay ta đang tham gia hoạt động trong ngành nào, những nội dung quảng cáo hay đặc biệt đều có những đặc điểm chung nhất định. Ta có thể nhận thấy rằng những đặc điểm này có xu hướng liên quan đến khả năng viết lách. Vậy, ngoài định nghĩa hoặc hiểu biết chung về ad copy, các thành phần tạo nên hiệu quả của ad copy là gì?

Ad copy hay thường sử dụng các tiêu đề thu hút sự chú ý

Trên internet có rất nhiều thứ gây phân tâm và ta có thể chỉ có được vài giây để gây chú ý. Đây là lý do tại sao mọi quảng cáo hay đều có dòng tiêu đề hay. Hãy tưởng tượng doanh nghiệp hoặc sản phẩm của mình là một cuốn sách được đánh giá qua lớp bìa. Ở đây, dòng tiêu đề chính là bìa sách ẩn dụ ấy! Ad copy hiệu quả phải thu hút sự chú ý ngay lập tức bởi vì trung bình, chỉ có 2 trên 10 người đọc qua dòng tiêu đề. Vì vậy, hãy thật lưu tâm khi tạo phần này trong nội dung quảng cáo vì đây là phần chủ yếu quyết định sự thành công cho quảng cáo của ta.

Ad Copy hay phải phù hợp với tiếng nói thương hiệu

Nếu một người có vẻ thân thiện và thoải mái trong lần gặp đầu tiên nhưng rồi sau đó lại trở nên rất trịnh trọng, bạn có bối rối không? Ad copy cũng hoạt động theo logic tương tự. Vì lý do này, những ad copy hay nhất phải mang đúng giọng điệu của thương hiệu. Tuy nhiên, ngoài duy trì tính nhất quán thì còn lý do nào khác cho việc duy trì tiếng nói của thương hiệu?

Làm cho thương hiệu có vẻ đáng tin cậy và có khả năng cung cấp chất lượng không đổi vào mọi lúc.

Tránh được những thông điệp lẫn lộn, nâng cao hiệu quả của chiến dịch tổng thể.

Thể hiện rằng thương hiệu được chăm chút, từ đó chứng minh tính chuyên nghiệp cao.

Cho dù được viết hay đến mức nào, nội dung quảng cáo cũng vẫn là một phần trong những nỗ lực nhằm quảng bá và duy trì thương hiệu. Vì vậy, ta cần phải nhất quán.

Ad copy hay sẽ có khả năng đề xuất giá trị mạnh mẽ

Nếu đang phục vụ một thị trường nào đó, ta ắt hẳn phải cạnh tranh, bất kể sản phẩm hay dịch vụ là gì. Vậy, câu hỏi là: làm thế nào để khiến thị trường mục tiêu chọn sản phẩm hay dịch vụ của mình thay vì của ai khác? Ad copy chất lượng sẽ sử dụng unique selling point (điểm bán hàng độc nhất - USP) của sản phẩm hay dịch vụ để tạo sự nổi bật. Các nhà copywriter thường mắc phải một sai lầm là cho rằng chỉ có một USP cho một đối tượng khán giả. Tuy nhiên, điều làm cho ad copy trở nên hiệu quả chính là ad copy điều chỉnh thông điệp phù hợp với phân khúc đối tượng khán giả, và lợi ích — hoặc tập hợp những lợi ích — thu hút một phân khúc này có thể khác với một phân khúc khác.

Ad copy hay sẽ lôi cuốn cảm xúc của người đọc

Chúng ta không nói về nội dung cường điệu hóa mọi thứ để khơi gợi cảm xúc từ người đọc. Tuy nhiên, ad copy cũng không nên lạnh lùng và khô khan. Ở đây, thu hút cảm xúc của người đọc có nghĩa là tạo ra một cách để họ liên hệ với những gì ta đang nói. Ta làm điều này như thế nào? Nội dung quảng cáo hay phải có thể làm được bất kỳ điều nào sau đây:

Nói về những pain points (điểm đau) mà đối tượng khán giả đang gặp phải;

Khám phá những cách mà sản phẩm hay dịch vụ có thể làm cho cuộc sống của họ dễ dàng và tốt đẹp hơn;

Kể một câu chuyện khiến họ liên hệ bản thân.

Tất cả các nội dung quảng cáo tuyệt vời đều được viết cho một nhóm đối tượng khán giả cụ thể. Cố gắng khơi gợi cảm xúc là một phần quan trọng của việc viết nội dung, tuy nhiên, nếu ta quá nhiệt tình, người đọc có thể cảm thấy như ta đang cố lôi kéo họ.

Ad copy hay phải có thông điệp rõ ràng và ngắn gọn

Như đã đề cập, khách hàng tiềm năng không có thời gian để lắng nghe mọi người hay mọi thương hiệu trên internet đang tranh giành sự chú ý của họ. Vì vậy, ad copy hay xuất sắc sẽ giúp họ dễ dàng hiểu được thông điệp một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn súc tích là ngắn gọn. Ta chỉ cần nhớ KISS (Ngắn gọn và đơn giản):

Keep

It

Short and

Simple

Về cơ bản, ad copy hay sẽ truyền đạt mọi điều ta cần nói (chứ không phải là muốn nói, xin chú ý sự khác biệt!) và không gì hơn thế. Suy cho cùng, ta muốn khán giả nhìn thấy bức tranh toàn cảnh mà không gây nhàm chán. Ad copy hay sẽ giúp khán giả nhanh chóng hiểu được ta đang nói gì. Điều này cho phép khán giả xử lý nội dung và đưa ra quyết định nhanh hơn, từ đó tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Các loại ad copy khác nhau trong quảng cáo mà ta có thể viết cho khán giả

Sau khi hiểu định nghĩa và các đặc điểm, ta tiến gần hơn một chút đến việc tìm hiểu những điều cần thiết để tạo nội dung quảng cáo hay cho doanh nghiệp của mình. Từ đây, chúng ta hãy cùng đi sâu hơn nữa. Bất cứ điều gì ta viết ra đều phải phục vụ cho một mục đích, nhưng không phải chỉ là thúc đẩy doanh số bán hàng. Hãy nhớ rằng chúng ta đã nói những nội dung quảng cáo hay sẽ có hiệu quả trong việc đạt được mục đích của quảng cáo, bất kể đó là mục đích gì.

Vậy, ad copy của ta phục vụ mục đích gì? Khi hiểu mục đích này, ta sẽ xác định được loại hình – điều mà chúng ta sẽ thảo luận sau. Chỉ cần lưu ý rằng những loại hình này không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau, vì vậy, ad copy có thể cung cấp thông tin và được tối ưu hóa SEO.

Nội dung cung cấp thông tin

Nội dung cung cấp thông tin thúc đẩy khán giả tìm hiểu. Nhiều doanh nghiệp đầu tư vào loại này thông qua nội dung web. Vậy, làm thế nào để có thể nhận ra nội dung quảng cáo hay thuộc phân loại này? Nội dung phải làm được ít nhất là một trong những điều sau:

Nói về cách sử dụng một giải pháp nhất định nào đó mà doanh nghiệp đang đưa ra;

Cung cấp các giải pháp tiềm năng cho vấn đề của người đọc;

Trả lời các câu hỏi quan trọng đối với thị trường mục tiêu.

Về cơ bản, ad copy cung cấp thông tin sẽ giáo dục người đọc theo một cách nào đó. Điều này giúp thiết lập uy tín của thương hiệu với tư cách là chuyên gia, đồng thời định hình lại suy nghĩ để họ nhận thức rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp này là một giải pháp khả thi.

###Nội dung thuyết phục

Ad copy thuyết phục thường được coi là nội dung hay vì mọi người thích những kết quả có thể đo lường. Đối với loại này, mục tiêu là thuyết phục người đọc thực hiện một số kiểu hành động. Các nội dung quảng cáo hay phải có thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào sau đây:

Thu hút người đọc đăng ký danh sách email hoặc tin nhắn SMS;

Thuyết phục người đọc mua sản phẩm;

Khuyến khích người đọc click vào quảng cáo dẫn đến website.

Chúng ta đã thảo luận về việc ad copy hay sẽ thu hút cảm xúc như thế nào, nhưng ở đây, cảm xúc được khuếch đại để chạm đến những pain points, thuyết phục người đọc hành động. Ta thường sẽ thấy điều này trong các trang đích và email quảng bá, trong đó mức độ chuyển đổi được dùng làm thước đo để đánh giá ad copy có hay hay không.

Nội dung mô tả

Như tên gọi đã thể hiện, mục đích chính của nội dung mô tả là mô tả. Loại này rất hữu ích trong những tình huống cần đưa người đọc đến gần hơn với trải nghiệm sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ. Nội dung này có thể bao gồm:

Cung cấp thông số kỹ thuật của sản phẩm;

So sánh các mặt hàng cạnh tranh, chẳng hạn như hai mẫu điện thoại;

Đưa người đọc đi sâu vào một trải nghiệm bằng cách thu hút các giác quan khác thông qua từ ngữ.

Ad copy hay rất hữu ích trong những ngành đòi hỏi phải có nội dung mô tả tốt. Những nội dung như thế sẽ có tác dụng rất lớn trong việc tăng tính minh bạch, đồng thời có khả năng truyền tải lợi ích tới người đọc.

SEO Copy

Bạn có biết rằng ad copy cũng có thể đưa mình lên vị trí hàng đầu trên công cụ tìm kiếm không? Chí ít thì nếu ta viết nội dung với mục đích SEO, điều này sẽ xảy ra. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, ta có thể tìm thấy bài viết SEO ở một trong những nơi sau:

Trong website doanh nghiệp: Mọi nội dung quảng cáo hay sẽ được tối ưu hóa trên trang, sử dụng từ khóa và các phương pháp hay để định dạng nội dung nhằm cải thiện xếp hạng trang con và website.

Mọi nội dung quảng cáo hay sẽ được tối ưu hóa trên trang, sử dụng từ khóa và các phương pháp hay để định dạng nội dung nhằm cải thiện xếp hạng trang con và website. Bên ngoài website doanh nghiệp: Một phần của công việc viết SEO là tạo các liên kết ngược đến website để thiết lập vị thế trong một phân khúc nhất định. Lý tưởng nhất, người đọc những phần đó cũng sẽ được khuyến khích click vào các liên kết ngược ấy.

Tuy nhiên, ngoài phương diện SEO, ad copy thuộc loại hình này còn có thể cung cấp thông tin hoặc mô tả.

Nội dung gắn kết

Mạng xã hội đóng vai trò rất lớn trong việc hình thành hình ảnh thương hiệu cũng như quan điểm ​​của khán giả. Đây là lý do tại sao ta cần có diện mạo tốt trên các kênh này. Ta có thể làm được như vậy thông qua sự gắn kết, như được thể hiện qua các nội dung tiếp thị trên mạng xã hội. Vậy, điều gì tạo nên nội dung gắn kết hay? Hãy xem các số liệu như phản ứng, lượt chia sẻ, bình luận và lượt hiển thị.

Chúng ta hãy làm rõ một quan niệm sai lầm: nội dung “viral” không nhất thiết có nghĩa là nội dung hay. Một thương hiệu có thể dễ dàng thu hút sự chú ý vì những lý do sai trái, và bất kỳ thành công ngắn hạn nào dựa trên những con số đều có thể dẫn đến thảm họa lâu dài đối với danh tiếng của công ty.

Nội dung chuyên về nhận thức thương hiệu

Dạng ad copy này sẽ giúp lan tỏa nhận thức về thương hiệu. Điều này rất quan trọng, đặc biệt là trong những giai đoạn đầu, khi công ty vẫn còn đang cố gắng tìm chỗ đứng trên thị trường. Tuy nhiên, những quảng cáo hay sẽ tác động lên nhiều mặt chứ không chỉ thiết lập diện mạo của một công ty. Dạng nội dung này cũng có thể:

Truyền tải cá tính của thương hiệu để khiến nội dung dễ tiếp cận hơn với khán giả;

Cải thiện mức độ thân quen với thương hiệu thông qua việc tiếp xúc nhiều lần với ad copy hay của công ty;

Thiết lập những gì công ty muốn được mọi người biết đến.

Trang About Us (Giới thiệu) là một trong những trang quan trọng nhất của bất kỳ website nào, vì vậy nội dung quảng cáo hay sẽ có tác động rất lớn đến mức độ nhận thức về thương hiệu. Tuy nhiên, ta có thể tìm thấy ad copy chuyên về nhận thức thương hiệu hầu như ở mọi nơi.

Cách viết ad copy hiệu quả: Những lời khuyên hàng đầu để tạo ad copy hay

Như đã thấy trong phần trước, khi biết mình muốn đạt được điều gì qua nội dung quảng cáo, ta sẽ nỗ lực viết theo một mục đích rõ ràng. Ad copy có thể có muôn hình vạn trạng, tùy thuộc vào nền tảng và định dạng quảng cáo được sử dụng. Tuy nhiên, bất kể viết ở đâu và sử dụng định dạng nào, nội dung quảng cáo đều phải được thực hiện theo các nguyên tắc không đổi. Vì vậy, hãy ghi nhớ những lời khuyên hàng đầu này để tối đa hóa hiệu quả tiềm năng của nội dung quảng cáo cho doanh nghiệp.

Viết nhiều tiêu đề cho ad copy

Bạn có nhớ chúng ta đã nói rằng thực tế là hầu hết mọi người đều không bao giờ vượt qua được dòng tiêu đề không? Nếu muốn tạo nội dung quảng cáo chất lượng, việc sử dụng nhiều dòng tiêu đề là rất quan trọng vì như thế, ta có thể:

Phục vụ cho các phân khúc khán giả khác nhau;

Tránh gây chán cho những người sẽ xem quảng cáo nhiều lần;

Xem tiêu đề nào gây ấn tượng với khán giả nhất;

Đưa ra nhiều góc độ khác nhau cho cùng một sản phẩm hay dịch vụ;

Quản lý rủi ro thất bại khi chỉ có một tiêu đề duy nhất.

Vậy, ta nên có bao nhiêu biến thể? Mặc dù không có con số tuyệt đối cần tuân theo nhưng ta nên xem xét phạm vi của chiến dịch, nền tảng sẽ sử dụng và phân khúc đối tượng khán giả.

Nghiên cứu tình hình

Không dễ để tạo ra nội dung quảng cáo tuyệt vời. Công việc nghiên cứu có thể chiếm 50% khối lượng công việc vì trong giai đoạn này, ta thu thập mọi thứ cần có để tạo thông điệp hiệu quả. Ta cần làm gì trước khi bắt đầu viết nội dung quảng cáo?

Hiểu “avatar” của khách hàng: Sự hiểu biết này liên quan đến mọi điều ta biết về đối tượng khán giả của mình. Ta phải viết cho avatar này!

Sự hiểu biết này liên quan đến mọi điều ta biết về đối tượng khán giả của mình. Ta phải viết cho avatar này! Nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh: Đối thủ có thể viết ad copy hiệu quả cho cùng một đối tượng khán giả không? Hãy sử dụng những gì ta biết và xây dựng dựa trên đó.

Đối thủ có thể viết ad copy hiệu quả cho cùng một đối tượng khán giả không? Hãy sử dụng những gì ta biết và xây dựng dựa trên đó. Phân tích tâm lý thị trường: Thị trường của ta cảm nhận thế nào về những chủ đề khác nhau? Các nội dung quảng cáo hàng đầu sử dụng những thông tin như vậy để làm cho thông điệp trở nên dễ hiểu hơn.

Tập trung vào người đọc

Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà các thương hiệu mắc phải là tập trung vào bản thân họ. Ad copy hay không nên đề cập nhiều đến việc công ty tuyệt vời như thế nào. Thay vào đó, nội dung phải tập trung vào người đọc, nhấn mạnh những cách mà công ty có thể giúp họ làm cho mọi việc tốt hơn. Làm thế nào để chuyển trọng tâm của nội dung từ thương hiệu sang khách hàng? Dưới đây là một số cách:

Viết ở ngôi thứ hai bằng cách sử dụng “bạn” và “của bạn”;

Tạo cảm giác đồng cảm;

Biến các tính năng thành lợi ích;

Làm cho người đọc cảm thấy mình là một phần của điều gì đó.

Ad copy không nên tách biệt: hãy nói chuyện với độc giả như một người bạn hoặc đồng nghiệp, bất cứ cách nào có thể áp dụng được.

Bao gồm bằng chứng xã hội bất cứ khi nào có thể

Xin hãy suy nghĩ xem ta sẽ có nhiều khả năng tin tưởng ai hơn: một người tự nói rằng mình tuyệt vời hay năm người khác xác nhận cho người đó. Người viết nội dung quảng cáo hay sẽ hỏi: “Tại sao không phải là cả hai chứ?” Ta có thể làm nổi bật những điểm mạnh của mình bằng cách truyền tải lợi ích đến khán giả. Đồng thời, ta có thể củng cố mọi tuyên bố trong ad copy thông qua bằng chứng xã hội. Tuy nhiên, ta nên đưa ra những bằng chứng xã hội gì khi viết? Dưới đây là một vài ý tưởng:

Bao gồm lời chứng thực trực tiếp;

Sử dụng những số liệu bán hàng đáng chú ý;

Bao gồm tên các khách hàng uy tín;

Đề cập các giải thưởng.

Nội dung quảng cáo hay sẽ sử dụng các loại bằng chứng xã hội hoạt động tốt nhất dựa trên hiệu quả chung và định dạng quảng cáo.

Đừng ngại sử dụng các mẫu copywriting

Ad copy không nhất thiết phải là nội dung hoàn toàn độc nhất. Ta có thể sử dụng các định dạng giống như những loại nội dung chữ khác. Tạo ad copy từ một mẫu nào đó cũng rất có lợi, bởi vì ta sẽ có thể làm hai việc:

Làm cho quảng cáo dễ đọc hơn đối với khán giả; Sử dụng một cấu trúc đã hoạt động hiệu quả trên nền tảng nào đó.

Tuy nhiên, để biến nội dung quảng cáo thông thường thành nội dung quảng cáo hay, ta phải vượt ra khỏi khuôn mẫu. Vì vậy, hãy thoải mái thực hiện những thay đổi mà ta cho rằng sẽ làm nổi bật những lợi ích và làm cho người dùng dễ hiểu thông điệp hơn.

Những ví dụ hay về chiến lược và cách viết ad copy

Những ad copy xuất sắc trông như thế nào? Qua những gì chúng ta đã nói đến, chúng phải:

Dựa trên nghiên cứu;

Lấy người đọc làm trung tâm;

Rõ ràng và súc tích;

Đại diện cho thương hiệu hoặc doanh nghiệp.

Quan trọng hơn hết, ad copy hiệu quả phải đáp ứng được mục đích quảng cáo. Nếu ta viết để chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách mua hàng thì KPI phải phản ánh điều đó. Tương tự, nếu viết để cải thiện thứ hạng SEO, ta phải thấy được sự gia tăng với nỗ lực nhất quán. Để giúp bạn hiểu rõ hơn ad copy hay phải trông như thế nào, chúng tôi đã tổng hợp một số nội dung yêu thích bên dưới.

Xero

Xero là gói phần mềm kế toán được hơn ba triệu người dùng sử dụng. Cho đến hiện tại, Xero cũng đã tạo ra một trong những Google ad copy hay nhất mà chúng ta từng thấy.

Điều này chứng tỏ rằng ad copy không nhất thiết phải phức tạp mà chỉ cần phải thực hiện được mục đích. Ở đây, họ nhấn mạnh rằng người ta có thể chuyển sang dịch vụ mới trong vòng chưa đầy ba giờ và có thể dùng thử miễn phí. Ad copy cạnh tranh này thúc đẩy sự thuận tiện mà không có rủi ro. Ai lại không muốn như vậy chứ?

Burrow

Burrow bán đồ nội thất hoàn thiện nhà ở. Điều chúng tôi yêu thích ở Google AdWords copy này là nội dung đi thẳng vào vấn đề. Họ nhanh chóng chứng minh điểm bán hàng độc đáo (giảm giá 60%) đồng thời hiển thị các link có liên quan dựa trên tìm kiếm. Bằng cách này, Burrow có thể nhanh chóng hướng lưu lượng truy cập đến các trang có liên quan. Ngoài ra, họ có thể thu hút thị trường rộng lớn hơn thông qua nội dung quảng cáo này vì mọi người đều thích ưu đãi lớn.

Duo Security

Duo Security bảo vệ dữ liệu của các tổ chức thông qua hàng loạt tính năng, nhờ đó ngăn chặn hành vi trộm danh tính. Sở dĩ ad copy này hay là vì nội dung gióng lên hồi chuông cảnh báo, đồng thời trình bày thông tin ngay lập tức. Nội dung này cung cấp hướng dẫn dạng có thể download để so sánh các giải pháp MFA như một “lead magnet” (nam châm dẫn dắt khách hàng tiềm năng). Đổi lại, Duo Security nhận được gì? Duo Security mở ra những khả năng sau:

Mức độ gắn kết thông qua lượt thích, bình luận và chia sẻ được cải thiện;

Số lượt hiển thị quảng cáo tăng cũng có thể giúp nâng cao nhận thức về thương hiệu;

Uy tín của thương hiệu được nâng cao;

Thông tin khách hàng thông qua lead magnet.

Đừng đánh giá thấp khả năng của ad copy đối với sự thành công của thương hiệu

Nếu ta muốn nâng cao danh tiếng cho doanh nghiệp của mình thì sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng là rất cần thiết. Tuy nhiên, chỉ chất lượng thôi thì chưa đủ để tạo ra doanh số bán hàng. Ad copy hiệu quả phải làm được nhiều việc, và tất cả đều dẫn đến một mục tiêu chính: tăng lợi nhuận. Trong bài viết này, chúng ta đã nói về nhiều cách sử dụng ad copy cho các nỗ lực tiếp thị và xây dựng thương hiệu. Hãy đa dạng hóa ngân sách đầu tư vào quảng cáo tự nhiên. Làm như vậy, ta sẽ có được nhiều lợi thế hơn từ những ad copy hay. Hãy đăng ký trên nền tảng MGID để sử dụng các công cụ tinh vi, tiếp cận Đội ngũ Sáng tạo am hiểu và người quản lý cá nhân. Chúng tôi chúc bạn thành công với mọi nội dung quảng cáo hay mà bạn viết!