Quảng cáo tự nhiên đã phát triển đáng kể bởi hiện tượng mù banner. Khi người dùng bị tấn công bởi các quảng cáo banner lặp đi lặp lại, họ có xu hướng bỏ qua hoặc làm lơ. Sự thay đổi này là lời nhắc để các nhà tiếp thị đánh giá lại việc phân bổ ngân sách quảng cáo cũng như khám phá những cách làm hiệu quả hơn.

Tính cạnh tranh trong môi trường quảng cáo tự nhiên ngày càng tăng. Nếu đã đang sử dụng quảng cáo tự nhiên, ta sẽ được lợi nhờ tránh được tình trạng bị người dùng mặc nhiên bỏ qua mà quảng cáo banner gặp phải. Tuy nhiên, điều này đặt ra nhiều vấn đề, đòi hỏi chúng ta phải hiểu biết sâu về các xu hướng mới nhất đang định hình sự phát triển của quảng cáo tự nhiên.

Chúng ta sẽ nhìn lại quá khứ và hướng tới tương lai để phân tích những gì xảy ra trước đây nhằm hiểu được hiện tại và tìm hiểu nhanh về các xu hướng quảng cáo tự nhiên trong tương lai. Hãy sẵn sàng khám phá những bí mật và thử thách đã định hình quảng cáo tự nhiên, giải mã quá khứ để làm sáng tỏ hiện tại trong quá trình phát triển thú vị này.

Những xu hướng quảng cáo tự nhiên hàng đầu không thể bỏ qua

Hai thế lực chính thúc đẩy các xu hướng mới nhất trong giới quảng cáo tự nhiên là: nhu cầu gắn kết và tầm quan trọng của quyền riêng tư. Hãy chuẩn bị tinh thần, bởi mức độ cạnh tranh đang ngày càng nóng lên, đòi hỏi rằng các nhà quảng cáo không những phải thu hút sự chú ý của khán giả mà còn phải nắm vững nghệ thuật giữ chân họ. Nguyên tắc vàng là đây: hãy làm mọi việc theo cách tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Không ai thích kẻ theo dõi, dù đó là người hay bot. Vậy, để có những chiến lược hiệu quả và gây được tiếng vang, chúng ta cùng đi sâu vào các xu hướng hàng đầu cần biết trong ngành quảng cáo tự nhiên.

Xu hướng #1: Từ nhắm mục tiêu dựa trên cookie đến tương lai không cookie

Trước đây: Kỷ nguyên dựa trên cookie

Trong thời hoàng kim của hoạt động nhắm mục tiêu dựa trên cookie, các website sử dụng cookie làm những gói dữ liệu để lưu trữ thông tin cá nhân, sở thích và hoạt động duyệt web của người dùng. Về cơ bản, các cookie này là các file chữ chứa thông tin nhận dạng cho phép các trang nhận ra những khách truy cập quay lại và thu thập thông tin chuyên sâu về hành vi của họ. Mục tiêu chính là nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách mang đến nội dung được cá nhân hóa và những quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên dữ liệu đã tập hợp được.

Tuy nhiên, thực tiễn này làm dấy lên những lo ngại đáng kể về quyền riêng tư. Người dùng nhận thấy bị giám sát liên tục và các hoạt động trực tuyến của họ bị theo dõi tỉ mỉ cũng như được sử dụng cho quảng cáo nhắm mục tiêu. Phương pháp tiếp cận này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của người dùng mà còn dẫn đến những vấn đề như chán quảng cáo khi người dùng bị tấn công bởi những quảng cáo lặp đi lặp lại và đôi khi không liên quan đến họ. Hơn nữa, việc sử dụng cookie rộng rãi cũng làm dấy lên những quan ngại về vi phạm dữ liệu, truy cập trái phép và về việc bảo mật thông tin cá nhân nói chung.

Tương lai: Chuyển sang nhắm mục tiêu không dùng cookie

Trong quá trình chuyển sang hoạt động nhắm mục tiêu không dùng cookie, thuật ngữ "không dùng cookie" là một khái niệm chính yếu nổi bật, biểu thị khả năng theo dõi thông tin người dùng mà không cần dựa vào cookie truyền thống. Thay vào đó, các cơ chế theo dõi sẽ chuyển sang:

Theo dõi phía server: Hệ thống theo dõi sẽ tạo mã nhận dạng độc nhất cho người dùng dựa trên những đặc điểm khác nhau của thiết bị, chẳng hạn như hệ điều hành, cài đặt ngôn ngữ, và nhiều nữa. Phương pháp tiếp cận từ phía server này được thực hiện nhằm mục đích có được một phương pháp nhận dạng người dùng nhưng với ý thức bảo mật hơn.

Hệ thống theo dõi sẽ tạo mã nhận dạng độc nhất cho người dùng dựa trên những đặc điểm khác nhau của thiết bị, chẳng hạn như hệ điều hành, cài đặt ngôn ngữ, và nhiều nữa. Phương pháp tiếp cận từ phía server này được thực hiện nhằm mục đích có được một phương pháp nhận dạng người dùng nhưng với ý thức bảo mật hơn. Theo dõi địa chỉ IP: Việc theo dõi hoạt động của người dùng sẽ xoay quanh địa chỉ IP. Bằng cách liên kết hành vi của người dùng với địa chỉ IP, các website vẫn có thể giám sát hành động mà không cần dùng cookie. Điều quan trọng là phương pháp này duy trì mức độ ẩn danh cho người dùng, đặc biệt là khi nhiều mạng gia đình sử dụng IP động với địa chỉ IP thay đổi ngẫu nhiên.

Ứng phó trong tương lai không dùng cookie: Một cuộc cách mạng đáng nể

Tại sao các nhà quảng cáo lại chuyển sang tương lai không dùng cookie? Hãy hình dung có người xuất hiện trước cửa nhà chúng ta và yêu cầu ghi lại mọi chi tiết về cuộc sống của chúng ta thì nhiều khả năng là chúng ta sẽ đóng sầm cửa lại. Tương tự như vậy, người dùng ngày càng miễn cưỡng trong việc cho phép thu thập dữ liệu mở rộng. Chẳng ai muốn một trang ngẫu nhiên nào đó mà mình truy cập do hiếu kỳ để tìm thông tin lặt vặt về chuột nhảy lại theo dõi mọi đường đi nước bước của mình cả.

Tuy nhiên, hành trình hướng tới tương lai không dùng cookie không phải chỉ liên quan đến việc trông ít giống một thám tử trực tuyến hơn. Đây là sự phản ứng với các hoạt động phát triển trình duyệt; những trình duyệt như Mozilla Firefox và Apple Safari đã mặc định tắt cookie bên thứ ba. Google cũng sẵn sàng nối gót tạm biệt cookie bên thứ ba hoàn toàn vào giữa năm 2024.

Tuy nhiên, xin đừng lo. Tôn trọng quyền riêng tư của người dùng không có nghĩa là mạo hiểm làm những điều chưa nắm rõ. Thông qua các giải pháp thay thế thông minh, nhà quảng cáo có thể dùng nhiều công cụ để theo dõi những số liệu quan trọng:

Theo dõi sự kiện: Theo dõi các lượt gửi, click và lượt xem trên trang, cung cấp thông tin chuyên sâu mà không xâm phạm quyền riêng tư của người dùng.

Theo dõi các lượt gửi, click và lượt xem trên trang, cung cấp thông tin chuyên sâu mà không xâm phạm quyền riêng tư của người dùng. Theo dõi API: Giám sát liền mạch những hoạt động tương tác của người dùng trên các nền tảng của bên thứ ba, nâng cao sự hiểu biết về hành vi của khán giả.

Giám sát liền mạch những hoạt động tương tác của người dùng trên các nền tảng của bên thứ ba, nâng cao sự hiểu biết về hành vi của khán giả. Phân tích nhật ký server: Đi sâu tìm hiểu vô số thông tin được ghi lại khi ai đó truy cập trang của chúng ta, cung cấp thông tin chuyên sâu có giá trị mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dùng.

Vì vậy, khi thế giới kỹ thuật số chia tay cookie, các nhà quảng cáo đã được trang bị kiến thức về sự tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và các giải pháp thay thế để theo dõi theo cách khôn khéo sẽ là những người sẵn sàng ứng phó tinh nhạy trong cuộc cách mạng này. Chúng ta sẽ có một tương lai không cookie, nhưng cũng là tương lai có quyền riêng tư và trải nghiệm được cá nhân hóa đồng tồn tại một cách hài hòa.

Xu hướng #2: Từ quảng cáo hiển thị dạng tĩnh đến đa phương tiện

Trước đây: Kỷ nguyên quảng cáo hiển thị dạng tĩnh

Trong thời kỳ đầu của tiếp thị kỹ thuật số, quảng cáo tiêu chuẩn là những quảng cáo hiển thị dạng tĩnh với hình đồ họa hoặc hình ảnh cố định không có tính năng tương tác. Lúc đầu, những quảng cáo này đáp ứng được mục đích dự định, là một cách đơn giản để các thương hiệu giới thiệu sản phẩm hoặc chuyển tải thông điệp.

Tuy nhiên, theo thời gian, quảng cáo hiển thị dạng tĩnh bắt đầu gặp nhiều thử thách. Do thiếu tính tương tác, chúng gặp phải thử thách “mù banner” - một hiện tượng mà người dùng vô thức bỏ qua quảng cáo hiển thị, bởi chúng cứ lặp đi lặp lại và không hấp dẫn. Sự suy giảm về hiệu quả này đã thúc đẩy các nhà quảng cáo tìm những giải pháp sáng tạo hơn và thu hút sự chú ý tốt hơn.

Tương lai: Sử dụng đa phương tiện

Không như quảng cáo tĩnh trước đây, quảng cáo đa phương tiện kết hợp chữ, video, hình ảnh, hoạt ảnh và các yếu tố khác để tạo chiến dịch tương tác thu hút khán giả. Trong bối cảnh hiện tại, quảng cáo đa phương tiện đã đang được sử dụng tích cực, mang đến cho nhà quảng cáo một bộ công cụ linh hoạt để đối phó với tình trạng chán quảng cáo và thu hút lại sự chú ý của người dùng. Bài viết về quảng cáo đa phương tiện từ năm ngoái đã làm rõ tính hiệu quả của quảng cáo đa phương tiện trong việc khắc phục tình trạng mù banner và giành lại sự quan tâm của khán giả. Chiến dịch quảng cáo đa phương tiện sử dụng nhiều định dạng khác nhau, với ba loại chính nổi bật là:

Dividers: Yếu tố tương tác cho phép người dùng trượt sang trái hoặc phải, chú trọng vào khả năng tạo sự thay đổi của sản phẩm (trước/sau khi sử dụng).

Yếu tố tương tác cho phép người dùng trượt sang trái hoặc phải, chú trọng vào khả năng tạo sự thay đổi của sản phẩm (trước/sau khi sử dụng). Flip parallax: Có dạng hai bên, người dùng sẽ vuốt để xem từng bên, tạo sự tò mò và khuyến khích click vào.

Có dạng hai bên, người dùng sẽ vuốt để xem từng bên, tạo sự tò mò và khuyến khích click vào. 360 video box: Người dùng có thể click vào quảng cáo và khám phá sản phẩm từ mọi góc độ, lý tưởng để cho xem các góc nhìn chi tiết, đặc biệt là đối với những sản phẩm như ô tô.

Củng cố quảng cáo tự nhiên bằng quảng cáo đa phương tiện: Phá vỡ khuôn mẫu

Việc thử nghiệm với quảng cáo đa phương tiện không chỉ giới hạn trong phạm vi quảng cáo banner; đây cũng là biện pháp thay đổi cuộc chơi đối với quảng cáo tự nhiên. Được biết đến với khả năng thích ứng cùng nhiều định dạng khác nhau, quảng cáo tự nhiên hòa lẫn thật liền mạch vào trang của nhà phát hành, tuân theo quy tắc tích hợp tự nhiên cơ bản.

Khi được củng cố bằng đa phương tiện, quảng cáo tự nhiên mang đến một khuynh hướng tương tác vượt ra ngoài phạm vi xem thụ động. Hành động click vào quảng cáo tự nhiên không đơn thuần là hành động để xem nội dung mà còn là trải nghiệm gắn kết, khuyến khích người dùng thực hiện những hành động có ý nghĩa.

Vậy, hãy vượt khỏi phạm vi thông thường và khám phá sự năng động của đa phương tiện trong quảng cáo tự nhiên. Điều này không chỉ nhằm thu hút sự chú ý mà còn truyền cảm hứng để tương tác và thúc đẩy những phản hồi có tác động mạnh từ khán giả.

Xu hướng #3: Từ thư viện ảnh có sẵn đến quảng cáo do AI tạo ra

Trước đây: Những bức ảnh đơn điệu được dùng đi dùng lại

Trước kỷ nguyên quảng cáo do AI tạo ra, các nhà quảng cáo đã dùng những kênh thông thường để giúp điều hướng hoạt động trong ngành này. Họ tìm kiếm hình ảnh từ các thư viện có sẵn, tổ chức những buổi chụp ảnh, thuê nhiếp ảnh gia hay cộng tác với các nhà thiết kế đồ họa để tạo nội dung bắt mắt. Những phương pháp truyền thống này đòi hỏi thời gian, công sức và sự đầu tư tài chính đáng kể.

Việc AI ra đời trong giới quảng cáo đã báo hiệu một sự thay đổi về mô hình, cho phép các nhà quảng cáo sử dụng công nghệ này để tạo quảng cáo. Các công cụ được hỗ trợ bởi AI đã phân tích dữ liệu, dự đoán xu hướng và tạo hình ảnh, video hay toàn bộ chiến dịch quảng cáo, đơn giản hóa quy trình sáng tạo và mang lại những khả năng mới cho nội dung dạng động và được cá nhân hóa.

Tương lai: Vận dụng AI để tạo quảng cáo

Các quảng cáo do AI tạo ra đã được sử dụng rộng khắp và sẽ tiếp tục phát triển nhờ tính linh hoạt và hiệu quả. Yếu tố hấp dẫn chính là các công cụ AI đề xuất định dạng quảng cáo, các yếu tố hoặc video quảng cáo, đơn giản hóa quy trình sáng tạo và giúp nhà quảng cáo không phải làm tất tần tật mọi việc. AI đang cách mạng hóa hoạt động tạo quảng cáo theo nhiều cách hiệu quả:

Tùy chỉnh quy mô: AI xác định các yếu tố đã thu hút được một nhóm nhân khẩu học cụ thể trước đây và tính toán quy mô quảng cáo để thu hút sự chú ý theo các yếu tố đó, đảm bảo sự gắn kết được cá nhân hóa.

AI xác định các yếu tố đã thu hút được một nhóm nhân khẩu học cụ thể trước đây và tính toán quy mô quảng cáo để thu hút sự chú ý theo các yếu tố đó, đảm bảo sự gắn kết được cá nhân hóa. Tối ưu hóa lặp lại: Ngoài thử nghiệm phân tách truyền thống, AI còn thử nghiệm nhiều phiên bản quảng cáo khác nhau, phân tích dữ liệu để xác định những màu sắc, yếu tố và cách kết hợp hiệu quả nhất, đồng thời chỉnh sửa quảng cáo nhiều lần.

Ngoài thử nghiệm phân tách truyền thống, AI còn thử nghiệm nhiều phiên bản quảng cáo khác nhau, phân tích dữ liệu để xác định những màu sắc, yếu tố và cách kết hợp hiệu quả nhất, đồng thời chỉnh sửa quảng cáo nhiều lần. Giám sát theo thời gian thực: AI mang đến thông tin chuyên sâu chính xác theo thời gian thực, cho phép nhà quảng cáo nhanh chóng thực hiện điều chỉnh, chỉnh sửa quảng cáo dựa trên dữ liệu hiệu suất và nhanh chóng loại bỏ những quảng cáo hoạt động kém, nâng cao hiệu quả tổng thể của chiến dịch.

Thỏa sức sáng tạo dựa trên AI: Tính năng tạo hình ảnh của MGID

MGID dẫn đầu trong việc tận dụng trí tuệ nhân tạo để cách mạng hóa quảng cáo và đạt được thành công đáng kể khi tích hợp AI vào nền tảng. Tính năng tạo hình ảnh bằng AI của chúng tôi mang đến muôn vàn khả năng để tạo ra những hình ảnh độc đáo và quảng cáo hấp dẫn. Ngay cả khi không có kinh nghiệm, quý vị vẫn có thể tìm ra một menu drop down đơn giản với nhiều ví dụ gợi ý. Những đề xuất này được thiết kế để truyền cảm hứng, kích thích tính sáng tạo và có thể được sử dụng nguyên trạng hay được tùy chỉnh để phù hợp với mục đích cụ thể.

Bản chất trực quan của tính năng này đảm bảo người dùng có thể sử dụng nhiều lời gợi ý được tinh chỉnh phù hợp với nhu cầu cá nhân. Giờ đây, người dùng có thể dễ dàng tạo lời nhắc cho những bộ lọc cụ thể, giúp củng cố quy trình sáng tạo hơn nữa và cung cấp công cụ dạng động để tạo nội dung quảng cáo mang tính gắn kết. Cam kết của MGID về khả năng sáng tạo dựa trên AI đã mang đến cho các nhà quảng cáo những khả năng vô hạn, thúc đẩy trải nghiệm tạo quảng cáo thật liền mạch và hứng khởi.

Xu hướng #4: Từ video thông tin đến video quảng cáo hiệu quả

Trước đây: Sự phát triển của video trên Internet

Vào buổi đầu của Internet, video chủ yếu đóng vai trò cung cấp thông tin và được dùng để chia sẻ kiến thức, hướng dẫn hoặc giải trí. Số lượng website có nội dung video rất hạn chế và việc sử dụng video cho mục đích quảng cáo cũng không phổ biến. Khi ấy, video thiên về truyền tải thông tin hơn là đóng vai trò làm phương tiện để quảng cáo.

Khi tốc độ internet được cải thiện và công nghệ phát triển, mức tiêu thụ video tăng vọt. Các nền tảng như YouTube bắt đầu nổi lên, cho phép người dùng upload và chia sẻ video trên toàn cầu. Ban đầu, quảng cáo trong các video rất tinh tế, với những banner hoặc những đoạn xen ngang ngắn. Tuy nhiên, khi nội dung video trở nên phổ biến hơn, các nhà quảng cáo nhận ra tiềm năng lớn qua việc tận dụng video để tiếp cận khán giả với phạm vi rộng hơn.

Tương lai: Quảng cáo video phát triển mạnh

Quảng cáo video hiện đã trở thành thế lực thống trị, đặc biệt là trên những nền tảng như YouTube, TikTok và Instagram. Hiệu quả của video nằm ở khả năng chuyển tải một câu chuyện hấp dẫn. Ngay cả khi không có các yếu tố tương tác, video vẫn có thể kể một câu chuyện hoàn chỉnh mà người xem không cần diễn giải nhiều. Tính năng này giúp giảm tải khả năng nhận thức cho người dùng, giúp họ dễ nắm bắt thông điệp của quảng cáo hơn và thực hiện hành động nhanh chóng. Nhờ hấp dẫn về mặt trực quan nên video sẽ thu hút sự chú ý và trở thành lựa chọn ưu tiên cho những nhà quảng cáo muốn tạo được tác động đáng nhớ.

Thông tin chuyên sâu về tính hiệu quả của quảng cáo video tự nhiên

Quảng cáo video tự nhiên nói riêng đã chứng minh có hiệu quả vượt trội so với quảng cáo pre-roll. Theo báo cáo của Nielsen, quảng cáo video tự nhiên hoạt động tốt hơn video pre-roll ở nhiều mặt:

Mọi quảng cáo video tự nhiên trong nghiên cứu đều hoạt động tốt hơn pre-roll.

Mức độ ảnh hưởng đối với thương hiệu tăng 82% so với quảng cáo pre-roll.

Ý định mua hàng cho thấy mức độ ảnh hưởng đối với thương hiệu có mức tăng đáng kể là 42%, nhấn mạnh tính hiệu quả của video tự nhiên trong việc tác động đến hành vi của người tiêu dùng.

Các số liệu thống kê này nhấn mạnh giá trị của quảng cáo video tự nhiên trong việc mang đến nội dung gắn kết và gây được tiếng vang với khán giả, thúc đẩy những tương tác thương hiệu có ý nghĩa. Sự thay đổi theo hướng video thống trị không chỉ là một xu hướng mà còn là bước đi chiến lược phù hợp với sở thích và hành vi của người dùng internet ngày nay.

Tương lai của quảng cáo tự nhiên sẽ trông như thế nào?

Các xu hướng quảng cáo tự nhiên kỹ thuật số mà chúng ta vừa khám phá không phải chỉ là hiện tượng thoáng qua mà là những kiến trúc sư đang định hình tương lai của quảng cáo. Chúng ta có thể hình dung ra một bối cảnh nơi những xu hướng này tích hợp liền mạch vào cơ cấu tiếp thị kỹ thuật số, phát triển thành chuẩn mực mới.

Nhìn về tương lai, chúng ta có thể thấy trước một đỉnh điểm — thời điểm mà các xu hướng quảng cáo tự nhiên kết hợp hài hòa giữa sự gắn kết và quyền riêng tư của người dùng đạt đến một đỉnh cao. Hãy chuẩn bị cho một kỷ nguyên khi các chiến lược không chỉ được áp dụng mà còn được đón nhận như những công cụ thiết yếu, tạo ra một lực lượng năng động giúp định hình câu chuyện kỹ thuật số. Tất cả đã sẵn sàng cho một kỷ nguyên biến đổi trong thế giới quảng cáo tự nhiên.

Cá nhân hóa nội dung thông qua AI

Khi khai thác AI trong quảng cáo tự nhiên, rõ ràng là chúng ta không chỉ chú trọng sự gắn kết mà còn thiết kế quảng cáo hoàn hảo cho đúng đối tượng, ngay cả trong thời kỳ hậu cookie. Khi chúng ta chia tay cookie, chân trời mới được vẽ nên với khả năng cá nhân hóa nội dung ngày càng được nâng cao, được hướng dẫn bởi năng lực không ngừng phát triển của AI.

Hãy hình dung một tương lai mà nhờ được trang bị khả năng phân tích và xử lý dữ liệu tiên tiến, AI có thể tạo ra nội dung được cá nhân hóa với độ chính xác khôn sánh. Sự hiệp lực giữa AI và hành vi người dùng sẽ vẽ nên một quỹ đạo thú vị. Tuy nhiên, AI cần phải nắm vững một khía cạnh quan trọng khác – hiểu thật rõ về những quảng cáo tự nhiên thiên về nội dung. Suy cho cùng, trong lĩnh vực quảng cáo tự nhiên, nghệ thuật nằm ở sự kết hợp liền mạch, đồng thời thu hút được sự chú ý.

Tăng cường sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh

Chào mừng đến với nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh — một động thái chiến lược sử dụng dữ liệu của bên thứ nhất để làm phong phú thêm trải nghiệm của người dùng và cho hiển thị các quảng cáo phù hợp với sở thích của họ một cách liền mạch. Hãy hình dung ra một tương lai nơi phương pháp tiếp cận năng động này trở thành phương pháp chính, không còn phụ thuộc vào cookie và phù hợp hoàn hảo với ý định tức thì của người dùng.

Hãy tưởng tượng: một người dùng đang mải mê trong một trang chuyên về chim sẽ không bị tấn công bởi các quảng cáo ô tô từ những lượt tìm kiếm gần đây của họ. Tại sao? Tại vì các quy tắc về tính phù hợp và nội dung của trang đã trở thành kim chỉ nam để lựa chọn quảng cáo.

Lý do khiến tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh trở thành tương lai của quảng cáo tự nhiên:

Không còn lo ngại về cookie: Tạm biệt kỷ nguyên cookie, bởi vì tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh mang đến giải pháp thay thế đáng tin cậy và không phụ thuộc vào cookie.

Tạm biệt kỷ nguyên cookie, bởi vì tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh mang đến giải pháp thay thế đáng tin cậy và không phụ thuộc vào cookie. Quy tắc về tính phù hợp: Hãy tưởng tượng các quảng cáo được thiết kế phù hợp với nội dung của trang, đảm bảo người dùng nhận được thông tin phù hợp với sở thích và hành động của họ.

Hãy tưởng tượng các quảng cáo được thiết kế phù hợp với nội dung của trang, đảm bảo người dùng nhận được thông tin phù hợp với sở thích và hành động của họ. Thời gian là quan trọng nhất: Tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh đánh vào suy nghĩ hiện tại của người dùng, hiển thị quảng cáo vào đúng thời điểm người dùng có nhiều khả năng thực hiện hành động nhất.

Tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh đánh vào suy nghĩ hiện tại của người dùng, hiển thị quảng cáo vào đúng thời điểm người dùng có nhiều khả năng thực hiện hành động nhất. Trải nghiệm người dùng liền mạch: Khi quảng cáo tự nhiên được thực hiện theo cách tốt nhất thì nội dung và quảng cáo sẽ kết hợp với nhau để tạo ra hành trình suôn sẻ và hấp dẫn cho người dùng.

Chú trọng quảng cáo bền vững và có đạo đức

Trong tương lai, quảng cáo tự nhiên sẽ tập trung nhiều hơn vào tính bền vững và các hoạt động đạo đức, phản ánh sự thay đổi rộng khắp hơn trong xã hội theo hướng tiêu dùng có trách nhiệm. Khi có ý thức hơn về môi trường và xã hội, người ta thích những thương hiệu quảng cáo có đạo đức hơn.

Sự thay đổi này đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tính xác thực và mục đích trong thông điệp của thương hiệu. Các nhà quảng cáo tuân thủ những tiêu chuẩn như trách nhiệm với môi trường và sự công bằng xã hội sẽ thiết lập được mối liên hệ đích thực với người tiêu dùng.

Ngoài việc đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng, những hoạt động có đạo đức là rất quan trọng đối với việc bảo vệ danh tiếng của thương hiệu. Trong thời đại ngày càng đòi hỏi sự minh bạch, những công ty coi trọng tính bền vững sẽ góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực, đồng thời vẫn duy trì uy tín.

Kết luận: Cốt lõi bất diệt của quảng cáo tự nhiên nằm ngoài xu hướng

Nhớ lại buổi đầu của quảng cáo trực tuyến khi tỷ lệ chuyển đổi tăng vọt lên 44%. Con số này giờ là một ký ức xa xăm bởi sự bão hòa của quảng cáo. Lấy quảng cáo năm 1993 của AT&T làm ví dụ để hoài niệm. Do mệt mỏi bởi làn sóng kỹ thuật số, người dùng ngày nay sẽ không tạo ra những con số như vậy nữa. Dẫu vậy, các nguyên tắc cơ bản vẫn tồn tại: tạo một thông điệp có sức lan tỏa cho khán giả ở nơi họ gắn kết. Với các xu hướng quảng cáo tự nhiên đang phát triển, trí tuệ bất diệt này vẫn rất quan trọng.

Đối với những ai đang hoạt động trong ngành quảng cáo tự nhiên, điều quan trọng là phải theo kịp sự phát triển của ngành. Trong lĩnh vực do công nghệ định hướng, những sự thay đổi sẽ diễn ra liên tục, tuy nhiên, đừng bỏ qua những điều cơ bản. Chúng giúp ta vững vàng trong thế giới quảng cáo tự nhiên năng động. Chúc quý vị thành công về mọi mặt!