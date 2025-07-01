Tiếp thị liên kết không phải là đơn thuần thêm những đường link đến một trang web mà còn liên quan đến việc kết hợp đúng thông điệp với đúng người vào đúng thời điểm. Làm được như vậy, lượt click sẽ chuyển thành lượt chuyển đổi. Tuy nhiên, để đạt được điều này, ta cần có nội dung thông minh, gắn kết.

Với vô số định dạng nội dung để lựa chọn, ta không phải lúc nào cũng biết rõ định dạng nào thực sự phù hợp với khán giả của mình. Sự thật là, một số loại định dạng tiếp thị nội dung luôn hoạt động tốt hơn những loại khác. Khi biết cách chọn định dạng phù hợp, ta có thể có được một chiến dịch thành công mà không làm lãng phí ngân sách.

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích các loại nội dung kết nối với độc giả hiệu quả nhất cho hoạt động tiếp thị nội dung, thúc đẩy lưu lượng truy cập và tạo ra kết quả thực tế. Chúng tôi sẽ chia sẻ các ví dụ, lời khuyên và những trường hợp thực tế để giúp quý vị tận dụng tối đa mọi nội dung mà mình đăng tải.

Bài blog và bài viết chuyên sâu

Trong số các loại nội dung hiệu quả nhất trong tiếp thị nội dung, bài blog và bài viết chuyên sâu được đánh giá cao vì chúng có khả năng xây dựng lòng tin và thể hiện chuyên môn. Chúng cung cấp không gian để khám phá các chủ đề theo cách thấu đáo, trả lời các câu hỏi phổ biến và bao gồm những đường link mà không làm gián đoạn mạch nội dung. Định dạng này đặc biệt hiệu quả để nhắm mục tiêu vào các từ khóa đuôi dài và đảm bảo người đọc tương tác lâu hơn, hỗ trợ cả hiệu suất SEO lẫn độ tin cậy. Nếu được thực hiện đúng, đây là cách thông minh để kết hợp hoạt động kể chuyện hữu ích với quảng bá tinh tế.

Bài đánh giá và tóm tắt sản phẩm

Bài đánh giá và tóm tắt sản phẩm là định dạng phù hợp cho các nhà tiếp thị liên kết muốn giới thiệu sản phẩm thực tế theo cách hữu ích và hấp dẫn. Đúng như tên gọi, các bài viết này tập trung vào sản phẩm và cung cấp thông tin chuyên sâu rõ ràng, khả thi, giúp người đọc đưa ra quyết định sáng suốt tại thời điểm họ có nhiều ý định mua hàng nhất.

Không giống như các bài blog chung chung, bài đánh giá và tóm tắt được thiết kế tập trung vào khả năng chuyển đổi. Chúng trình bày các chi tiết chính của sản phẩm, ưu nhược điểm, ấn tượng của người dùng và link liên kết trực tiếp. Đây là lý do tại sao định dạng này tiếp tục vượt trội hơn nhiều loại tiếp thị nội dung khác, đặc biệt là đối với các phân khúc cạnh tranh cao.

Tại sao lại hiệu quả:

Nhắm mục tiêu đến người dùng có ý định mua hàng cao

Kết hợp tự nhiên các từ khóa tập trung vào sản phẩm

Tăng CTR thông qua bảng so sánh, nút và hình ảnh

Lý tưởng cho các khoản hoa hồng định kỳ hoặc các chương trình khuyến mãi trong thời gian có hạn

Ví dụ: Sau đây là một ví dụ hay từ blog Sleep Foundation có tiêu đề "Best Mattresses for Back Pain". Bài viết này dài hơn 4.000 từ, với đầy những tiêu đề phụ hữu ích, các đánh giá của chuyên gia, link sản phẩm liên kết và so sánh chi tiết.

Nội dung video

Video vẫn là một trong những loại nội dung thuyết phục nhất đối với tiếp thị kỹ thuật số, đặc biệt là khi nói đến các chiến lược liên kết. Nhờ khả năng trình bày sản phẩm trong thực tế, tạo sức hấp dẫn về mặt cảm xúc và xây dựng lòng tin, định dạng này mang tính chuyển đổi cao trên nhiều nền tảng. Từ các video đánh giá sản phẩm chi tiết cho đến hướng dẫn nhanh và các buổi phát trực tiếp, video tạo điều kiện cho ta quảng cáo chân thực trong khi tích hợp liền mạch các link liên kết.

Video mở hộp và đánh giá

Dạng nội dung này cho người xem thấy sản phẩm thực tế — được lấy ra khỏi hộp và dùng thử trong thời gian thực. Định dạng này hoạt động tốt trên các nền tảng như YouTube, TikTok hoặc Instagram Reels, nơi người xem quen thuộc với nội dung trực quan, nhanh gọn. Những video như thế này đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực điện tử và làm đẹp, bởi vì thiết kế, âm thanh hoặc kết cấu rất quan trọng trong những lĩnh vực này.

Tuy nhiên, quan trọng nhất là ta phải đưa ra đánh giá rõ ràng và trung thực. Đây cũng là khi các link liên kết phát huy tác dụng. Khi ta thêm các link liên kết vào phần mô tả, bình luận dạng ghim hoặc lớp phủ trên màn hình, chúng cung cấp bước tiếp theo trực tiếp. Trong số tất cả các loại nội dung tiếp thị khác nhau, loại này tạo cảm giác tức thời nhất — và đây là lý do khiến nó hoạt động tốt.

Tại sao lại hiệu quả:

Xây dựng lòng tin bằng cách cho xem sản phẩm khi mở hộp và được sử dụng

Cung cấp bối cảnh tự nhiên để đưa vào các đề cập hoặc quảng cáo liên kết

Hoạt động tốt trên các nền tảng ưu tiên video, nơi người dùng mong đợi những thông tin nhanh chóng, thực tế

Khuyến khích người xem hành động thông qua các link trong phần mô tả hoặc gợi ý trên màn hình

Ví dụ: Một trong những ví dụ thực tế là video YouTube "The BEST Wireless Earbuds of 2024!" của SoundGuys. Video này đưa ra thông tin so sánh có cơ cấu giữa một số mẫu phổ biến, với thử nghiệm thực tế và cảnh quay sản phẩm. Phần mô tả có các link liên kết đến từng mặt hàng, giúp nội dung mang tính thông tin và sẵn sàng chuyển đổi.

Hướng dẫn và minh họa

Video ngắn minh họa cách hoạt động của sản phẩm hoặc dịch vụ — như bản ghi màn hình hoặc demo nấu ăn nhanh — là định dạng dễ theo dõi và thực sự hữu ích. Đây là lý do tại sao định dạng này lại hiệu quả trên Reels, TikTok hoặc YouTube Shorts. Khi một sản phẩm phù hợp với quy trình theo cách tự nhiên thì ta không cần phải thúc đẩy quảng cáo mà sản phẩm sẽ tự thân hiệu quả. Trong số các loại nội dung tiếp thị trên mạng xã hội, video hướng dẫn là một trong những cách thiết thực nhất để kết nối giá trị với lượt bán hàng liên kết.

Tại sao lại hiệu quả:

Sản phẩm được minh họa bằng hành động chứ không phải chỉ được đề cập

Người xem hiểu cách thức và lý do sử dụng sản phẩm

Nội dung hướng dẫn điều gì đó thực tế, giúp xây dựng lòng tin

Link đến các mục nổi bật tạo cảm giác tự nhiên trong bối cảnh của video

Live Stream và webinar

Video trực tiếp là một trong số ít định dạng mà mọi người có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời trong thời gian thực. Cho dù là bản demo phần mềm, hỏi & đáp về sản phẩm hay hướng dẫn thông thường, định dạng này cũng luôn hiệu quả vì không cần chỉnh sửa — chỉ sử dụng thực tế, phản hồi thực tế và trò chuyện trực tiếp. Trong số các loại tiếp thị nội dung hay nhất thì video trực tiếp là loại nổi bật vì giúp xây dựng lòng tin nhanh chóng và biến người xem thành người tham gia tích cực.

Tại sao lại hiệu quả:

Người xem có thể đặt câu hỏi và nhận phản hồi ngay lập tức

Không cần quay lại hoặc chỉnh sửa — sản phẩm được hiển thị nguyên trạng

Link liên kết được chia sẻ tự nhiên trong suốt cuộc trò chuyện

Các ưu đãi hoặc link trong thời gian có hạn sẽ tạo cảm giác cấp bách

Chuỗi tiếp thị qua email

Email vẫn là một trong những cách đáng tin cậy nhất để giữ liên lạc với những người đã thể hiện sự quan tâm. Định dạng này hiệu quả là nhờ cấu trúc. Hoạt động chuỗi được lên kế hoạch kỹ lưỡng — chẳng hạn như welcome flow, giới thiệu sản phẩm hoặc nhắc nhở về giỏ hàng bị bỏ quên — giúp cuộc trò chuyện tiếp tục lâu dài sau lần click đầu tiên. Mục đích không phải là để bán mà là để hướng dẫn: mỗi tin nhắn đều bổ sung ngữ cảnh, trả lời một câu hỏi hoặc thúc đẩy quyết định. Trong số các loại nội dung trong tiếp thị thì chuỗi email là loại khó có thể đánh bại, nhất là khi nói đến sự gắn kết lâu dài và sự phân phối được cá nhân hóa.

Chiến dịch nhỏ giọt tự động

Chiến dịch nhỏ giọt là một loạt email viết sẵn được gửi theo lịch trình. Đây là dạng rất tuyệt vời để mời gọi người dùng tham gia, hướng dẫn hoặc khởi động cho những người mới đăng ký. Đối với các nhà tiếp thị liên kết, định dạng này đặc biệt hiệu quả khi được sử dụng để hướng dẫn một điều gì đó có giá trị trước khi đưa ra sản phẩm hoặc dịch vụ — như khóa học miễn phí, bài hướng dẫn hoặc danh sách kiểm tra, qua đó xây dựng lòng tin trước khi yêu cầu hành động. Là một trong những loại tiếp thị nội dung hiệu quả nhất, chuỗi nhỏ giọt mang đến cơ cấu và mục đích mà không làm người đọc choáng ngợp.

Tại sao lại hiệu quả:

Cung cấp giá trị theo các bước nhỏ, dễ hiểu

Xây dựng offer liên kết một cách tự nhiên

Duy trì sự gắn kết của những người đăng ký tham gia trong nhiều ngày

Tạo cảm giác mong đợi nhận tin nhắn tiếp theo

Email giới thiệu dành riêng

Email giới thiệu ngắn gọn tập trung vào một sản phẩm. Ở đây, không có câu chuyện giới thiệu, không có sự rườm rà — thay vào đó, dạng email này tập trung vào lý do tại sao một mặt hàng nhất định lại hữu ích. Định dạng này hiệu quả khi người đăng ký đã tin tưởng người gửi và cởi mở với các đề xuất. Trong số các loại nội dung dành cho tiếp thị nội dung, đây là một trong những loại hiệu quả nhất đối với các ưu đãi trong thời gian có hạn hoặc sản phẩm giảm giá mà không cần quảng cáo dài dòng.

Tại sao lại hiệu quả:

Điểm tập trung rõ ràng — không có các yếu tố gây phân tâm hoặc link cạnh tranh

Lướt và hành động nhanh

Tạo cảm giác như một bí quyết cá nhân hoặc lựa chọn được tuyển chọn

Tuyệt vời cho các sản phẩm có hoa hồng cao hoặc trong thời gian giới hạn

Nội dung truyền thông xã hội

Các nền tảng mạng xã hội là nơi nội dung liên kết được xem nhiều nhất và được chia sẻ thường xuyên. Các bài đăng phải kịp thời, mang tính trực quan và được xây dựng xung quanh những khoảnh khắc mà mọi người quan tâm. Các bản demo sản phẩm trên TikTok, các carousel "top pick" trên Instagram, các reel trước và sau khi sử dụng, hoặc thậm chí là các chủ đề thông thường trên X (Twitter) — tất cả đều hiệu quả khi chúng cho thấy mục đích sử dụng thực sự hoặc giải pháp nhanh chóng. Trong số các loại nội dung tiếp thị kỹ thuật số thì nội dung phương tiện truyền thông xã hội nổi bật nhờ tốc độ, tính linh hoạt và khả năng liên kết trực tiếp đến các offer liên kết thông qua tiểu sử, hành động vuốt lên, tag sản phẩm hoặc nút mua sắm.

Bài đăng carousel, story highlight và reel

Bài đăng carousel, story và reel đã lưu là dạng hoàn hảo để đưa người xem qua nhiều sản phẩm, so sánh hoặc hướng dẫn từng bước. Mỗi định dạng có thế mạnh riêng: carousel cho phép sử dụng nhiều hình ảnh hoặc trang slide trong một bài đăng; story cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian và tương tác dựa trên sticker; và reels cung cấp video nhanh, dạng dọc, lý tưởng để thu hút sự chú ý trong vòng chưa tới một phút. Cả ba đều cung cấp không gian để làm nổi bật các tính năng, giải thích những điểm khác biệt hoặc kể một câu chuyện trực quan — mà không làm người xem choáng ngợp.

Đối với nhà tiếp thị liên kết, các định dạng này cung cấp một cách linh hoạt và sáng tạo để kết hợp giá trị sản phẩm với quảng cáo tinh tế. Trong số các loại tiếp thị nội dung tốt nhất, chúng có khả năng chia sẻ cao, được các thuật toán ưa chuộng và dễ điều chỉnh cho những đối tượng khán giả hoặc khu vực khác nhau.

Tại sao lại hiệu quả:

Tạo điều kiện cho người sáng tạo giới thiệu nhiều sản phẩm, tính năng hoặc bước trong một chuỗi hấp dẫn

Tương tác vuốt, chạm hoặc cuộn giúp người xem tích cực tham gia

Giúp dễ dàng đưa các link liên kết vào chú thích, link sticker hoặc “link trong tiểu sử”

Hoạt động tốt với những thói quen khác nhau của khán giả — từ reel nhanh cho đến carousel chi tiết

Ví dụ: Bài đăng Instagram của @nailsbyalsn hướng dẫn cách làm móng nghệ thuật bằng các sản phẩm cụ thể. Trong phần chú thích, cô cung cấp các link liên kết đến những sản phẩm được sử dụng, để người theo dõi có thể mua trực tiếp.

Bài đăng và thăm dò ý kiến ​​cộng đồng

Bài đăng dựa trên cộng đồng là một cách rất hay để bắt đầu các cuộc trò chuyện và hiểu rõ hơn về những gì khán giả thực sự quan tâm. Đôi khi, chỉ cần một câu hỏi phù hợp, ta có thể khơi dậy ý kiến ​​đóng góp hữu ích từ khán giả.

Ví dụ như trong một nhóm Facebook chuyên về các công cụ năng suất, quản trị viên đăng một cuộc thăm dò ý kiến ​​nhanh để hỏi các thành viên xem họ dựa vào ứng dụng nào nhiều nhất — Notion, Trello hay Asana. Cuộc thảo luận này đã mang lại những kiến thức chuyên sâu có giá trị và trong bài đăng tiếp theo, quản trị viên chia sẻ các link liên kết đến từng công cụ cho những ai muốn khám phá thêm. Đối với các loại nội dung trong hoạt động tiếp thị nội dung, cách tiếp cận này xây dựng sự gắn kết, đồng thời hướng dẫn người dùng đến các đề xuất hữu ích một cách tự nhiên.

Tại sao lại hiệu quả:

Thu hút bình luận và phản ứng thông qua các câu hỏi

Giúp điều chỉnh các đề xuất trong tương lai theo sở thích của khán giả

Ít tạo cảm giác quảng cáo và mang tính cá nhân hơn

Nội dung tương tác và trực quan

Các định dạng tương tác và trực quan biến người đọc thụ động thành người tham gia tích cực. Thay vì chỉ đọc hoặc xem, khán giả sẽ chạm, vuốt, làm trắc nghiệm hoặc phóng to hình ảnh, khiến họ chú ý nhiều hơn và gắn kết lâu hơn. Đối với các nhà tiếp thị liên kết, những định dạng này có thể giúp hướng mọi người đến đúng sản phẩm trong khi vẫn giữ cho trải nghiệm thú vị và được cá nhân hóa. Trong số các loại định dạng tiếp thị nội dung, cách tiếp cận này nổi bật vì kết hợp tính giải trí với mục đích cao — từ đồ họa thông tin có thể mua sắm đến các bài kiểm tra sản phẩm dẫn thẳng đến những đề xuất liên kết.

Trắc nghiệm và đánh giá

Bài trắc nghiệm là một công cụ thông minh giúp mọi người khám phá ra những gì phù hợp với lối sống của họ. Đối với các nhà tiếp thị liên kết, loại nội dung tương tác này giống như hướng dẫn thực sự, giúp các đề xuất sản phẩm trở nên tự nhiên và phù hợp hơn.

Ví dụ như một trang blog chuyên về thể dục chạy một bài trắc nghiệm có tên “Không gian tập luyện tại nhà lý tưởng của bạn như thế nào?" Người đọc trả lời các câu hỏi về mục tiêu, không gian hiện có và sở thích tập luyện của họ. Cuối cùng, họ được kết nối với các tập hợp thiết bị được đề xuất — mỗi tập hợp được giải thích bằng các thuật ngữ đơn giản và được link qua các URL liên kết.

Tại sao lại hiệu quả:

Làm cho hoạt động khám phá sản phẩm mang tính cá nhân và phù hợp

Khuyến khích gắn kết và hoàn thành

Dẫn đến các đề xuất liên kết một cách tự nhiên mà không ép mua

Thêm giá trị trước khi yêu cầu hành động

Đồ họa thông tin và bảng hướng dẫn

Đồ họa thông tin và bảng hướng dẫn là định dạng hoàn hảo để chia nhỏ mọi thứ theo cách đơn giản, dễ thực hiện. Cho dù ta đang giải thích một quy trình, so sánh vài công cụ hoặc cung cấp hướng dẫn nhanh, nội dung trực quan cũng sẽ giúp thông điệp được ghi nhớ.

Ví dụ như một trang blog tiếp thị có thể chia sẻ bảng hướng dẫn “Lên kế hoạch nội dung trong 30 phút” dưới dạng có thể tải xuống. Bảng này hướng dẫn toàn bộ quy trình làm việc — từ tạo ý tưởng cho đến đăng tải — và đề xuất các công cụ cụ thể cho từng giai đoạn. Mỗi đề xuất bao gồm một lời khuyên nhanh và một đường link, giúp các nhà tiếp thị liên kết cung cấp giá trị thực trong khi đan xen các đề cập hữu ích về sản phẩm một cách tự nhiên.

Tại sao lại hiệu quả:

Biến thông tin thành thứ dễ lướt và dễ lưu

Thường được chia sẻ hoặc đánh dấu, do đó mang lại lưu lượng truy cập ổn định

Xây dựng lòng tin bằng cách cung cấp giá trị ngay từ đầu

Tạo không gian cho các đề xuất liên kết tinh tế

Máy tính và công cụ

Các công cụ tương tác như máy tính có thể cực kỳ hiệu quả — đặc biệt là khi chúng giúp người dùng có được câu trả lời nhanh cho những thắc mắc cá nhân. Đối với nhà tiếp thị liên kết, đây là điểm tuyệt vời — cung cấp sự trợ giúp thực tiễn hữu ích, đồng thời đề xuất các dịch vụ có liên quan vào đúng thời điểm.

Giả sử ai đó đang muốn tính số tiền mà họ có thể phải trả cho khoản vay mua nhà. Một trang web thế chấp có thể cung cấp máy tính đơn giản: chỉ cần nhập một vài con số và máy tính sẽ ước tính các khoản thanh toán hàng tháng. Ngay trên trang kết quả, khách truy cập sẽ thấy những đường link đến các bên cho vay hoặc các tùy chọn cho vay phù hợp với ngân sách của họ.

Tại sao lại hiệu quả:

Mang lại kết quả tức thì, được cá nhân hóa

Duy trì sự gắn kết của người dùng thông qua tương tác thực tế

Thêm giá trị thực sự, giúp xây dựng lòng tin

Khiến các offer liên kết tạo cảm giác kịp thời và phù hợp

Podcast và nội dung audio

Audio là một trong số ít định dạng mà người ta thực sự theo dõi từ đầu đến cuối. Cho dù đang đi bộ, đang trên xe ô tô hay trong khi làm việc, người nghe có xu hướng chú ý tuyệt đối với podcast. Đây là một lợi thế quan trọng cho các nhà tiếp thị liên kết. Những thông tin đề cập đến sản phẩm tạo cảm giác giống như những lời khuyên đáng tin cậy hơn là một bài thuyết trình bán hàng, đặc biệt là khi chúng được đan xen vào các cuộc trò chuyện hoặc cuộc phỏng vấn thực tế. Trong nhiều loại nội dung trong tiếp thị kỹ thuật số, audio là loại nổi bật vì có thể kết nối cá nhân và mang tính nhất quán.

Các phiên phỏng vấn

Mời một chuyên gia khách mời là một trong những cách hiệu quả nhất để tăng thêm giá trị cho một tập podcast. Những cuộc đối thoại này tạo cảm giác thấu đáo, đáng tin cậy và thường khơi dậy sự tò mò về các công cụ hoặc kỹ thuật mà người nghe muốn thử. Trong số những loại nội dung khác nhau trong tiếp thị kỹ thuật số, nội dung phỏng vấn tạo ra một không gian tự nhiên để giới thiệu các link liên kết — được đề cập trong cuộc nói chuyện hoặc được thêm vào phần ghi chú chương trình sau đó. Khi được thực hiện đúng, phần thông tin đề cập đến sản phẩm tạo cảm giác giống như một phần của cuộc trò chuyện chứ không gây gián đoạn.

Tại sao lại hiệu quả:

Xây dựng lòng tin thông qua năng lực vay mượn

Duy trì sự gắn kết lâu hơn từ người nghe

Cung cấp bối cảnh cho các đề xuất liên kết

Dễ dàng được sử dụng lại dưới dạng các trích dẫn trên blog hoặc clip trên mạng xã hội

Chương trình solo và lời khuyên

Các tập solo ngắn là định dạng hoàn hảo để chia sẻ nhanh về những thành công, mẹo cá nhân hoặc các đề xuất kịp thời. Bởi vì người dẫn chương trình kiểm soát tốc độ và cơ cấu nên các link liên kết có thể được giới thiệu theo định dạng đơn giản như “thứ này đã giúp tôi”. Trong số các loại tiếp thị nội dung hay nhất, audio dạng ngắn là một trong những cách nhanh nhất để xây dựng lòng trung thành, đồng thời quảng bá các sản phẩm hữu ích một cách tự nhiên.

Tại sao lại hiệu quả:

Cho phép kiểm soát giọng điệu và cách truyền tải hoàn toàn

Phù hợp để đề cập đến sản phẩm kịp thời hoặc theo mùa

Lý tưởng cho các bí quyết định kỳ với các link liên kết nhất quán

Tạo cảm giác cá nhân và dễ tiếp cận

Ebook

Ebook (sách điện tử) là một cách tuyệt vời để đi sâu hơn vào một chủ đề, đồng thời xây dựng lòng tin lâu dài. Chúng tạo điều kiện cho người sáng tạo chia sẻ chuyên môn thực sự, dưới dạng hướng dẫn từng bước, kiến thức chuyên sâu về ngành hoặc các chiến lược thực tế, cùng với những thông tin đề cập đến sản phẩm liên kết phù hợp trong ngữ cảnh. Định dạng này giống như một nguồn tài nguyên hữu ích hơn là một chương trình quảng bá, và đây là lý do tại sao định dạng này rất hiệu quả trong tiếp thị liên kết.

Tại sao lại hiệu quả:

Cung cấp thông tin chuyên sâu, thiết lập năng lực và lòng tin

Cung cấp nền tảng để tích hợp các link liên kết theo ngữ cảnh

Có thể được sử dụng như nam châm khách hàng tiềm năng để phát triển danh sách email

Nâng cao chiến lược tiếp thị nội dung bằng nội dung dạng dài

Tận dụng quảng cáo tự nhiên để khuếch đại nội dung

Khi một quảng cáo trông có vẻ và tạo cảm giác như một phần của nội dung xung quanh nó thì nhiều khả năng, người ta không chỉ chú ý mà còn tin tưởng quảng cáo này. Đây là ý tưởng đằng sau quảng cáo tự nhiên. Dạng quảng cáo này không làm gián đoạn mà thay vào đó, nó phù hợp. Đối với các nhà tiếp thị liên kết, đây là một điểm cộng lớn, bởi vì họ có được không gian để quảng bá sản phẩm theo cách tự nhiên mà không cần phải thúc đẩy quá mức.

Định dạng này hoạt động tốt nhất khi được sử dụng cùng với nội dung cung cấp giá trị: chẳng hạn như hướng dẫn, đánh giá hoặc hướng dẫn cách thực hiện. Bởi người ta đã chú ý, một đề xuất có liên quan sẽ là một sự bổ sung hữu ích chứ không phải là một quảng cáo. Điều này giúp ta dễ dàng xây dựng sự quan tâm và nhận được lượt click từ đúng đối tượng khán giả.

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Kết luận

Trong tiếp thị liên kết, không có công thức duy nhất nào đảm bảo thành công, và đây là một phần tạo nên hiệu quả của tiếp thị liên kết! Với nhiều loại tiếp thị nội dung để khám phá, các nhà tiếp thị liên kết có thể thử nghiệm và kết hợp các định dạng phù hợp với thói quen, nền tảng ưa thích và mục tiêu chiến dịch của khán giả mục tiêu. Từ những đoạn audio và hình ảnh cho đến các clip hướng dẫn nhanh hoặc các câu trắc nghiệm được cá nhân hóa, mỗi loại đều bổ sung điều gì đó độc đáo vào chiến lược tổng thể.

Điều thực sự tạo nên sự khác biệt cho các chiến dịch hiệu suất cao chính là cách ta đưa nội dung vào hoạt động. Các hoạt động liên kết hiệu quả nhất sẽ cung cấp thứ gì đó hữu ích, phù hợp và kịp thời. Các nội dung hướng dẫn, giải đáp thắc mắc hoặc giải quyết các vấn đề thực tế sẽ giúp xây dựng lòng tin một cách tự nhiên — và lòng tin đó thường dẫn đến lượt click cũng như lượt chuyển đổi.