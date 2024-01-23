Quý vị có bao giờ tự hỏi tại sao đồ ăn nguội lại không hấp dẫn không? Đơn giản là vì nó ít mùi hơn. Chúng ta thèm những món nóng vì thức ăn nóng tỏa ra mùi thơm nhiều hơn. Hương vị thơm ngon sẽ kích thích cảm giác thèm ăn, khiến cơ thể bắt đầu tiêu hóa. Prelander cũng giống như một chiếc lò vi sóng giúp hâm nóng offer của chúng ta và khiến khán giả háo hức hành động hơn.

"Ơ...xin hỏi lại, prelander là gì?"

Quý vị có thể biết prelander qua nhiều tên gọi khác nhau: trang cầu nối, trang chuyển tuyến, trang pre-sell, và nhiều nữa. Prelander là một thuật ngữ thuận tiện bởi nó ngụ ý rõ vị trí của trang trong kênh — xuất hiện trước trang đích. Về cơ bản, prelander là trung gian giữa quảng cáo và trang offer, nơi người dùng thực sự xác nhận việc chuyển đổi của họ.

"Tại sao cần hai trang thay vì chỉ một trang?"

Cả hai trang đều nhằm mục đích thúc đẩy khán giả mua hàng nhưng chúng hành động không đối xứng. Không giống như trang đích, trang prelander không trực tiếp quảng bá sản phẩm mà tiếp cận khán giả theo cách tinh tế và ít rõ ràng hơn. Hai trang này bổ khuyết cho nhau như bít tết và rượu vang đỏ, kết hợp giữa soft sell và hard sell để có tác động tối đa.

"Nhưng chẳng phải là còn một bước nữa mới chuyển đổi sao?"

Đúng vậy. Khi có prelander, kênh sẽ dài hơn. Đây là lý do tại sao ta cần xem prelander như một công cụ. Các công cụ chỉ hữu ích khi ta sử dụng chúng đúng mục đích. Đối với hầu hết khán giả, ta không cần phải thúc ép để họ nói: "Thôi im đi, tôi đưa tiền đây này." Trong những trường hợp như vậy, ta có thể dùng trang đích - giống như một chiếc búa để đóng đinh.

Nhưng đôi khi, ta sẽ không bán được hàng nếu không tạo điều kiện cho khán giả chuyển đổi. Có thể là offer mà ta đưa ra có vấn đề, vì vậy khán giả cứ trơ ra như bức tường bê tông. May mắn thay, với prelander, ta có một chiếc khoan để đóng đinh vào lỗ.

"Thôi được, tôi cần prelander. Vậy, cần làm những gì để tạo ra một prelander hoàn hảo?"

Trước hết, hãy chọn định dạng phù hợp nhất với offer của mình. Tất nhiên, khi lên ý tưởng cho một prelander thì không có giới hạn. Tuy nhiên, có những cách tiếp cận đã được chứng minh.

Bài viết. Một cách kinh điển để thu hút sự quan tâm của một người dùng không quan tâm là đưa ra giải pháp cho một vấn đề là. Cách tốt nhất để thực hiện việc này là kể chuyện. Bài viết là dạng hoàn toàn phù hợp với hình thức kể chuyện thông qua việc nêu ví dụ về vấn đề trong trải nghiệm của một người nào đó, và nhẹ nhàng đề cập đến việc sản phẩm đã giúp giải quyết vấn đề đó như thế nào. Ta có thể thêm lời chứng thực ở phần cuối của bài viết. Lời chứng thực giúp nâng cao độ tin cậy và giúp bán được offer — nhưng chỉ khi đó không phải là những lời quá đường mật.

Một cách kinh điển để thu hút sự quan tâm của một người dùng không quan tâm là đưa ra giải pháp cho một vấn đề là. Cách tốt nhất để thực hiện việc này là kể chuyện. Bài viết là dạng hoàn toàn phù hợp với hình thức kể chuyện thông qua việc nêu ví dụ về vấn đề trong trải nghiệm của một người nào đó, và nhẹ nhàng đề cập đến việc sản phẩm đã giúp giải quyết vấn đề đó như thế nào. Ta có thể thêm lời chứng thực ở phần cuối của bài viết. Lời chứng thực giúp nâng cao độ tin cậy và giúp bán được offer — nhưng chỉ khi đó không phải là những lời quá đường mật. Trắc nghiệm. Trắc nghiệm hiện có ở khắp mọi nơi. Ta cũng có thể giết thời gian bằng cách tìm hiểu xem "bạn là siêu anh hùng nào". Tuy nhiên, những bài trắc nghiệm không phải chỉ để giải trí. Đây là một công cụ để phân khúc đối tượng khán giả và phục vụ từng nhóm theo cách cá nhân hóa hơn. Ta có thể phân chia người dùng dựa trên kết quả kiểm tra tính cách, điểm số trắc nghiệm hoặc câu trả lời cho một câu hỏi cụ thể. Ví dụ như nếu nhắm mục tiêu đến nhiều đối tượng khán giả đang tìm quà Giáng Sinh thì ta có thể đưa ra câu đố trắc nghiệm với nhiều kết quả khác nhau cho nhiều đối tượng khán giả cụ thể.

Trắc nghiệm hiện có ở khắp mọi nơi. Ta cũng có thể giết thời gian bằng cách tìm hiểu xem "bạn là siêu anh hùng nào". Tuy nhiên, những bài trắc nghiệm không phải chỉ để giải trí. Đây là một công cụ để phân khúc đối tượng khán giả và phục vụ từng nhóm theo cách cá nhân hóa hơn. Ta có thể phân chia người dùng dựa trên kết quả kiểm tra tính cách, điểm số trắc nghiệm hoặc câu trả lời cho một câu hỏi cụ thể. Ví dụ như nếu nhắm mục tiêu đến nhiều đối tượng khán giả đang tìm quà Giáng Sinh thì ta có thể đưa ra câu đố trắc nghiệm với nhiều kết quả khác nhau cho nhiều đối tượng khán giả cụ thể. Game. Bản demo miễn phí là rất quan trọng để quảng bá game online. Thu hút khán giả bằng trải nghiệm đồ họa và lối chơi là điều tốt. Sau khi chinh phục được một mini game, người dùng có khả năng muốn chơi nhiều hơn. Tặng bonus khi đăng ký là một chiến thuật hữu hiệu để chuyển đổi người dùng. Nhưng ngoài việc tạo cảm giác cạnh tranh, nội dung tương tác cũng có thể thúc đẩy bán được các sản phẩm khác. Ví dụ như cho xem sơ qua cách hoạt động của một ứng dụng cụ thể sẽ tốt hơn là viết nhiều về lợi ích của ứng dụng đó.

"Nội dung là quan trọng nhất. Có quy tắc hoặc lời khuyên hữu ích nào không?"

Offer là tâm điểm chú ý, và nội dung là yếu tố bổ trợ không thể thiếu. Tuy nhiên, nội dung không nên đơn thuần bám sát offer mà thay vào đó, nên chuẩn bị cho khán giả thực hiện hành động mục tiêu. Để làm được điều đó, nội dung cần phải:

Thu hút. Bắt buộc phải thu hút! Prelander cần đảm bảo thu hút được khán giả. Prelander nhàm chán chỉ khiến ta lãng phí tiền bạc và có thể giết chết cả trang đích hoàn hảo, khiến khán giả thoát ra khi còn chưa nhìn thấy offer. Để thu hút khán giả, chúng ta cần kích thích cảm xúc đồng thời cung cấp lợi ích hợp lý. Nói cách khác, nội dung phải mang tính thông tin – vừa thông tin vừa giải trí.

Bắt buộc phải thu hút! Prelander cần đảm bảo thu hút được khán giả. Prelander nhàm chán chỉ khiến ta lãng phí tiền bạc và có thể giết chết cả trang đích hoàn hảo, khiến khán giả thoát ra khi còn chưa nhìn thấy offer. Để thu hút khán giả, chúng ta cần kích thích cảm xúc đồng thời cung cấp lợi ích hợp lý. Nói cách khác, nội dung phải mang tính thông tin – vừa thông tin vừa giải trí. Hấp dẫn nhưng cũng thấu hiểu. Hãy xem nội dung trang như một cuộc trò chuyện với người mà ta tôn trọng — một người bạn hoặc người thân. Nếu muốn nói với họ điều gì đó quan trọng, hãy thu hút sự chú ý của họ — bằng những tiêu đề hấp dẫn và những đoạn giới thiệu hấp dẫn. Nhưng đừng lạm dụng bằng cách hứa hẹn quá mức hoặc quá tự đề cao. Cuối cùng, prelander phải khiến khán giả cảm thấy tin tưởng, không nghi ngờ những gì chúng ta nói và không giữ thế phòng thủ.

Hãy xem nội dung trang như một cuộc trò chuyện với người mà ta tôn trọng — một người bạn hoặc người thân. Nếu muốn nói với họ điều gì đó quan trọng, hãy thu hút sự chú ý của họ — bằng những tiêu đề hấp dẫn và những đoạn giới thiệu hấp dẫn. Nhưng đừng lạm dụng bằng cách hứa hẹn quá mức hoặc quá tự đề cao. Cuối cùng, prelander phải khiến khán giả cảm thấy tin tưởng, không nghi ngờ những gì chúng ta nói và không giữ thế phòng thủ. Có giá trị. Để bắt đầu hành động trên trang đích, hãy đảm bảo khán giả hiểu rõ nội dung trên trang prelander. Hãy cố gắng hết sức để khiến khán giả cảm thấy chúng ta quan tâm đến họ. Hãy đọc kiểm tra nội dung, đảm bảo cách dùng từ đơn giản và nội dung súc tích. Tuy nhiên, đừng khiến nội dung trông như một dòng tweet - nếu nội dung chữ quá ít thì cũng không hiệu quả.

"Còn vẻ ngoài thì sao?"

Nói ngắn gọn, bố cục cần phải tự nhiên, bắt mắt và thân thiện với người dùng. Không có công thức kỳ diệu nào để thực hiện điều này, nhưng hiển nhiên, có những điểm cần tránh.

Không nên mang tính thương mại. Phong cách táo bạo với nhiều lời kêu gọi hành động nên được dùng ở trang đích. Nếu đó là một bài viết, prelander có thể được thiết kế dưới dạng news feed hay bài blog mà trong đó, nội dung đưa khán giả đến sản phẩm thông qua các từ ngữ được liên kết, khiến cho các liên kết trông phù hợp.

Phong cách táo bạo với nhiều lời kêu gọi hành động nên được dùng ở trang đích. Nếu đó là một bài viết, prelander có thể được thiết kế dưới dạng news feed hay bài blog mà trong đó, nội dung đưa khán giả đến sản phẩm thông qua các từ ngữ được liên kết, khiến cho các liên kết trông phù hợp. Không nên lộn xộn. Nên tránh nhồi nhét quá nhiều thông tin vào một không gian quá chật hẹp. Khi vào một website lộn xộn với quá nhiều nút, hình ảnh và các yếu tố quá mức, người xem sẽ bối rối và do đó, tỷ lệ thoát cao. Trang phải đơn giản và có cấu trúc logic. Nếu không, người dùng sẽ cần tìm hiểu phải làm những gì.

Nên tránh nhồi nhét quá nhiều thông tin vào một không gian quá chật hẹp. Khi vào một website lộn xộn với quá nhiều nút, hình ảnh và các yếu tố quá mức, người xem sẽ bối rối và do đó, tỷ lệ thoát cao. Trang phải đơn giản và có cấu trúc logic. Nếu không, người dùng sẽ cần tìm hiểu phải làm những gì. Không nên khó đọc. Kiểu chữ xấu và phông chữ quá lớn hoặc quá nhỏ là cơn ác mộng gây khó đọc. Các trang có độ tương phản thấp giữa nội dung chữ và phông nền cũng sẽ mang lại trải nghiệm khó chịu.

Kiểu chữ xấu và phông chữ quá lớn hoặc quá nhỏ là cơn ác mộng gây khó đọc. Các trang có độ tương phản thấp giữa nội dung chữ và phông nền cũng sẽ mang lại trải nghiệm khó chịu. Không nên trông rẻ tiền. Bố cục phải được thiết kế đẹp mắt. Hãy chỉ upload hình ảnh chất lượng cao nhất. Những trang prelander xấu thường làm cho chiến dịch tồi tệ hơn. Chúng trông có vẻ đáng ngờ, do đó có thể khiến khán giả tránh xa, đặc biệt là khi offer có giá cao.

Bố cục phải được thiết kế đẹp mắt. Hãy chỉ upload hình ảnh chất lượng cao nhất. Những trang prelander xấu thường làm cho chiến dịch tồi tệ hơn. Chúng trông có vẻ đáng ngờ, do đó có thể khiến khán giả tránh xa, đặc biệt là khi offer có giá cao. Không nên tẻ nhạt. Trang phải thu hút sự quan tâm ngay lập tức, phải bắt mắt nhưng theo cách mang tính thẩm mỹ cao. Khán giả sẽ đóng trang và quên đi nếu trang nhạt nhẽo hoặc không hấp dẫn.

Trang phải thu hút sự quan tâm ngay lập tức, phải bắt mắt nhưng theo cách mang tính thẩm mỹ cao. Khán giả sẽ đóng trang và quên đi nếu trang nhạt nhẽo hoặc không hấp dẫn. Nhưng không nên chói mắt. Những trang tấn công khách truy cập dồn dập bằng hoạt ảnh và đồ họa quá mức có thể khiến họ mất tập trung vào nội dung. Quá nhiều màu sắc tương phản có thể gây hại cho mắt người dùng và khiến họ không muốn đọc.

Những trang tấn công khách truy cập dồn dập bằng hoạt ảnh và đồ họa quá mức có thể khiến họ mất tập trung vào nội dung. Quá nhiều màu sắc tương phản có thể gây hại cho mắt người dùng và khiến họ không muốn đọc. Không nên tải quá lâu. Thời gian tải prelander càng lâu thì CR sẽ càng thấp. Hãy nhớ quy tắc 4 giây, nếu một website mất bốn giây trở lên để tải thì điều này sẽ gây hại cho trải nghiệm người dùng và làm hỏng ấn tượng chung.

"Phức tạp quá. Tôi bỏ qua phần viết và thiết kế được không?"

Cần tốn nhiều công sức để xây dựng prelander, nhưng điều này xứng đáng. Quý vị luôn có thể dùng nội dung mẫu hoặc thuê một chuyên gia. Nhưng nếu là khách hàng của MGID, quý vị sẽ không cần phải lo tìm người viết quảng cáo, người thiết kế web và lập trình front-end. Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tạo nội dung, bố cục và hosting trang của quý vị. Chỉ cần liên hệ với người quản lý tài khoản hoặc bán hàng và rồi xem mức chuyển đổi của mình tăng vọt như chim ưng lao vút trên bầu trời.