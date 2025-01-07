Năm 2025 đã bắt đầu và do đó đã đến lúc chúng ta hướng tới những thông điệp và câu chuyện sẽ định hình các chiến dịch quảng cáo trong năm nay. Năm 2024 đã dạy cho chúng ta những bài học để biết rằng nội dung sáng tạo sẽ phát triển tốt khi phản ánh được thế giới xung quanh chúng ta. Năm vừa qua là một năm tràn ngập những khoảnh khắc kết nối với khán giả ở cấp độ sâu hơn, từ việc các thương hiệu khám phá những phương pháp kể chuyện mới độc lạ, cho đến các chiến dịch chú trọng tính hội nhập và tính bền vững,

Giờ đây, các nhà quảng cáo đang áp dụng những bài học này, tạo ra những nội dung mang tính cá nhân, chân thực và phù hợp với văn hóa. Năm 2025, chúng ta kỳ vọng vào những phương pháp sáng tạo không chỉ thu hút sự chú ý mà còn khơi dậy những cuộc trò chuyện có ý nghĩa.

Vậy, thông điệp quảng cáo của năm nay sẽ như thế nào? Chúng ta cùng khám phá những câu chuyện sáng tạo sẽ tạo nên làn sóng vào năm 2025.

1. AI và sự hợp tác của con người

Trí tuệ nhân tạo vẫn đang tiếp tục cách mạng hóa thế giới quảng cáo. Vào năm 2025, vai trò của AI trong việc tạo quảng cáo tự nhiên trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. AI nâng cao hiệu quả và tính cá nhân hóa thông qua việc tạo nội dung quảng cáo, điều chỉnh nội dung dựa trên dữ liệu người dùng và tối ưu hóa hiệu suất thông qua thử nghiệm theo thời gian thực.

Tuy nhiên, mặc dù AI xử lý các nhiệm vụ dựa trên dữ liệu nhưng tính sáng tạo của con người vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quảng cáo mang tính chân thực, hấp dẫn và phù hợp với thông điệp của thương hiệu. Sự hợp tác hài hòa giữa AI và con người giúp đảm bảo rằng quảng cáo cộng hưởng về mặt cảm xúc với khán giả, đồng thời mang tính chính xác và phù hợp.

Ví dụ, năm 2023, Virgin Voyages đã cho ra mắt chiến dịch "Jen AI" với sự góp mặt của Jennifer Lopez. Dự án AI này tạo điều kiện cho người tiêu dùng tạo ra lời mời du ngoạn được cá nhân hóa, kết hợp công nghệ AI với tầm ảnh hưởng của người nổi tiếng để thu hút khán giả theo cách thật độc đáo.

Điểm chính cần nhớ: Kết hợp tính chuẩn xác của AI với tính xác thực của sự sáng tạo của con người để tạo nên những quảng cáo vừa hiệu quả vừa gắn kết về mặt cảm xúc.

2. Thông điệp sinh thái: Tính bền vững và tính hội nhập

Tính bền vững và tính hội nhập là những điều kiện tiên quyết trong quảng cáo ngày nay. Người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm những thương hiệu có chung các giá trị với họ và truyền những thông điệp có ý thức về sinh thái cũng như sự hội nhập. Điều này đã trở thành một phần thiết yếu trong các chiến lược quảng cáo tự nhiên.

Để kết nối theo cách chân thực với nhiều khán giả khác nhau, các thương hiệu phải tiếp cận những chủ đề này theo cách có ý thức về mặt văn hóa. Quảng cáo phải thể hiện các bối cảnh và quan điểm khác nhau theo những cách có ý nghĩa, nuôi dưỡng niềm tin và xây dựng những sự kết nối cảm xúc.

Chúng ta cùng xét qua trường hợp của Patagonia, một thương hiệu nổi tiếng luôn cam kết đáp ứng tính bền vững. Các chiến dịch của họ chú trọng trách nhiệm với môi trường đồng thời giải quyết vấn đề công bằng xã hội, tạo ra những thông điệp cộng hưởng với những người tiêu dùng có ý thức về mặt đạo đức.

Điểm chính cần nhớ: Thông điệp chân thực giúp xây dựng lòng tin, củng cố những sự kết nối cảm xúc và đảm bảo thương hiệu của ta cộng hưởng được với những người tiêu dùng hiện đại coi trọng giá trị.

3. Quảng cáo và nội dung tương tác

Năm 2025, quảng cáo tĩnh sẽ nhường chỗ cho các định dạng động và mang tính tương tác. Người tiêu dùng thích sự gắn kết và quảng cáo tương tác cung cấp cho họ một cách để tích cực tham gia vào trải nghiệm quảng cáo.

Từ những bài trắc nghiệm và bài thăm dò ý kiến cho ​​đến những trải nghiệm trò chơi và video tương tác, các định dạng này thu hút khán giả bằng cách khuyến khích họ tham gia. Ví dụ: bài trắc nghiệm tương tác giúp người dùng chọn quy trình chăm sóc da hoàn hảo không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp cá nhân hóa trải nghiệm, nhờ đó làm cho mối liên hệ của thương hiệu với khán giả sâu sắc hơn.

Khái niệm này đã được các thương hiệu như Adidas áp dụng cho quảng cáo, sử dụng quảng cáo dạng trò chơi để tạo điều kiện cho người dùng khám phá các tính năng sản phẩm theo cách tương tác, nuôi dưỡng sự gắn kết sâu sắc và giữ chân khách hàng tốt hơn.

Điểm chính cần nhớ: Quảng cáo tương tác biến người xem thụ động thành người tham gia tích cực, thúc đẩy sự gắn kết sâu sắc hơn và tạo ra trải nghiệm thương hiệu đáng nhớ.

4. Quảng cáo dựa trên câu chuyện: Kể chuyện nhiều hơn, ít nặng mùi bán hàng

Kỷ nguyên quảng cáo hard-selling đang dần biến mất. Năm 2025, quảng cáo dựa trên câu chuyện sẽ chiếm lĩnh, ưu tiên các câu chuyện chân thực và dễ hiểu hơn là các chiến thuật bán hàng cuồng nhiệt. Thay vì tấn công khán giả bằng cách đưa ra ồ ạt các tính năng hoặc giảm giá sản phẩm, những quảng cáo này tập trung đưa thương hiệu hoặc sản phẩm vào những câu chuyện hấp dẫn kết nối với khán giả về mặt cảm xúc.

Khi hoạt động kể chuyện trở thành tâm điểm chú ý vào năm 2025, các nhà quảng cáo cũng sẽ hướng đến các định dạng dài, nội dung nhiều tập, các câu chuyện do người dùng tạo ra phản ánh những giá trị và trải nghiệm của khán giả. Điều này cũng giống như tạo ra một cuộc đối thoại hai chiều, trong đó khán giả nhìn thấy chính họ trong câu chuyện, tăng mức độ liên quan và sự gắn kết.

Phương pháp này hiệu quả vì người ta bị cuốn hút bởi các câu chuyện — chúng tạo ra cảm giác kết nối, xây dựng lòng tin và để lại ấn tượng lâu dài. Ví dụ như chiến dịch "You Can't Stop Us" của Nike bao gồm những câu chuyện về sự kiên cường và quyết tâm, đan xen những trải nghiệm thực tế với thông điệp trao quyền của thương hiệu. Tương tự như vậy, các chiến dịch mùa lễ hội của Apple thường có những câu chuyện khiến người ta cảm thấy ấm lòng, nêu bật các mối quan hệ của con người, tinh tế đưa công nghệ của họ vào vai trò phụ trợ trong câu chuyện.

Điểm chính cần nhớ: Quảng cáo dựa trên câu chuyện không đơn thuần tập trung bán sản phẩm mà còn tạo ra mối liên hệ cảm xúc, xây dựng lòng tin và gây ấn tượng lâu dài, tạo sự cộng hưởng với người tiêu dùng.

5. Sự kết hợp văn hóa trong quảng cáo

Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, sự kết hợp văn hóa không phải chỉ là một xu hướng mà còn là cách các thương hiệu kết nối với khán giả hiện đại, đa dạng. Người ta muốn thấy văn hóa của họ được thể hiện theo cách chân thực, dễ hiểu, và các nhà quảng cáo đang đáp ứng mong muốn này bằng cách kết hợp những yếu tố văn hóa khác nhau vào các chiến dịch.

Năm 2025, chúng ta kỳ vọng sẽ thấy nhiều quảng cáo tự nhiên hơn nữa áp dụng ý tưởng này. Ngôn ngữ hội nhập, hình ảnh đa dạng và những câu chuyện phản ánh nhiều góc nhìn đang trở thành những chuẩn mực của ngành. Lấy McDonald's làm ví dụ. Họ thạo giỏi trong nghệ thuật kết hợp các truyền thống địa phương với bản sắc toàn cầu, từ các món trong thực đơn theo vùng cho đến các quảng cáo mang tính cá nhân ở mọi thị trường.

Tuy nhiên, vấn đề là: sự kết hợp văn hóa chỉ hiệu quả nếu mang tính chân thực. Người tiêu dùng có thể dễ dàng cảm nhận được sự hời hợt và không ai hứng thú với những ý tưởng rập khuôn. Các thương hiệu cần dành thời gian tìm hiểu những nền văn hóa mà họ đại diện và thực hiện công việc theo cách cẩn thận, tôn trọng.

Điểm chính cần nhớ: Sự kết hợp văn hóa liên quan đến việc tạo ra cảm giác thân thuộc. Khi được thực hiện theo cách thấu đáo, sự kết hợp này giúp các thương hiệu kết nối với khán giả ở cấp độ sâu hơn, bất kể họ ở đâu trên thế giới.

Tương lai nằm trong tay ta

Năm 2025 là năm mà quảng cáo không chỉ xoay quanh việc bán hàng mà còn tập trung khơi dậy các cuộc trò chuyện, xây dựng lòng tin và tạo ra những khoảnh khắc quan trọng. Những chiến dịch tốt nhất sẽ không chỉ thu hút sự chú ý mà còn cộng hưởng ở cấp độ sâu xa hơn, phản ánh các giá trị và trải nghiệm kết nối tất cả mọi người.

Đây là năm của những ý tưởng táo bạo, của cách kể chuyện chân thực và sự gắn kết có ý nghĩa. Những gì ta nói không quan trọng bằng cách ta khiến mọi người cảm nhận. Khi nội dung sáng tạo đáp ứng được mục đích thì ta sẽ có được vô vàn khả năng.

Vậy, năm mới đã bắt đầu, và câu hỏi đặt ra là: ta sẽ kể câu chuyện gì? Hãy làm cho câu chuyện này trở nên khó quên nhé.