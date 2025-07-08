Trong năm vừa qua, các cuộc thảo luận về tính đa dạng và hòa nhập đã trở nên phân cực hơn ở một số khu vực nhất định — đặc biệt là ở Mỹ, nơi một số công ty e dè với các sáng kiến ​​liên quan đến Pride. Chúng tôi đã chú ý đến sự thay đổi đó, nhưng thay vì rút lui, chúng tôi coi đây là lý do để duy trì tính nhất quán trong phương pháp tiếp cận của mình.

MGID là một công ty hoạt động trên nhiều nền văn hóa và bối cảnh khác nhau. Chúng tôi luôn coi sự hòa nhập là một phần trong tư duy dài hạn chứ không phải là một chiến dịch theo mùa. Chúng tôi đảm bảo văn hóa nội bộ phản ánh sự công bằng, khả năng tiếp cận và tính minh bạch trong suốt cả năm.

Tại sao DEI lại quan trọng ở nơi làm việc

Tạo ra một nền văn hóa làm việc hòa nhập không chỉ là điều đúng đắn cần làm mà còn là điều ảnh hưởng trực tiếp đến cách mọi người làm việc, duy trì và phát triển.

Khi nhân viên cảm thấy thân thuộc, họ có xu hướng gắn kết hơn. Theo một nghiên cứu gần đây, 91% số người cảm thấy hòa nhập tại nơi làm việc cũng đồng thời rất gắn bó. Trong khi đó, nếu không cảm thấy hòa nhập thì chỉ 20% gắn bó.

Tác động không chỉ có thế:

Một cuộc khảo sát của Glassdoor cho thấy 67% người tìm việc coi sự đa dạng là yếu tố quyết định khi xem xét những lời mời làm việc.

Nghiên cứu từ Accenture ước tính rằng các công ty của Mỹ mất hơn 1 ngàn tỷ đô la mỗi năm vì các nền văn hóa không tạo sự hòa nhập và hỗ trợ nhân viên của họ.

Theo báo cáo của BCG, các công ty với đội nhóm lãnh đạo đa dạng có doanh thu đổi mới cao hơn 19%.

Và đa số nhà điều hành tin rằng những nỗ lực DEI mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh thực sự.

Những con số này cho ta thấy một câu chuyện rõ ràng: người ta sẽ làm việc tốt nhất khi họ cảm thấy được tôn trọng, hỗ trợ và là một phần của điều gì đó mà họ có thể tin tưởng. Đối với MGID, sự hòa nhập có nghĩa là làm những điều đúng đắn và xây dựng một doanh nghiệp thông minh hơn. Các đội nhóm đa dạng mang đến những ý tưởng mới mẻ, thích ứng nhanh hơn và giúp duy trì khả năng cạnh tranh trên các thị trường khác nhau.

Chúng tôi coi DEI là một tài sản thực sự giúp thúc đẩy cách hợp tác, giữ chân các nhân tài hàng đầu và giải quyết những thử thách phức tạp. Suy cho cùng, sự đa dạng chính là siêu năng lực của chúng tôi.

DEI tồn tại như thế nào trong MGID

Sự đa dạng, công bằng và hòa nhập luôn là một phần trong cách chúng tôi hoạt động, được đưa vào văn hóa, chính sách và các quyết định hàng ngày của chúng tôi.

Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã định hình một chiến lược nội bộ kết nối các mục tiêu kinh doanh với những hoạt động DEI thực sự hiệu quả, bao gồm các lớp học chuyên môn và những buổi đào tạo thường xuyên, để các đội nhóm khám phá những chủ đề như:

Xác định những đặc điểm văn hóa cá nhân, hiểu cách chúng định hình nhận thức và sự tương tác;

Nhận ra rằng những người đến từ các nền văn hóa khác nhau có thể suy nghĩ, cảm nhận và hành động khác nhau;

So sánh những điểm khác biệt văn hóa để phát triển khả năng nhạy cảm văn hóa;

Hiểu các mô hình chính của văn hóa quốc gia cũng như cách tư duy văn hóa ảnh hưởng đến sự hợp tác và kinh doanh.

Bên cạnh những sáng kiến ​​học tập này, chúng tôi duy trì hoạt động giao tiếp nội bộ rõ ràng xoay quanh sự hòa nhập và tập trung nhất quán vào khả năng tiếp cận — từ cách thiết kế các quy trình nội bộ đến cách tiếp cận hoạt động giao tiếp bên ngoài.

Chúng tôi cũng tiến hành Khảo sát Văn hóa MGID thường xuyên để hiểu tình cảm, sự gắn kết và nhận thức của nhân viên về việc hòa nhập. Từ đó, chúng tôi đảm bảo các nỗ lực DEI mang tính thiết thực và có tác động.

Các chính sách của chúng tôi cũng phản ánh điều này. Chúng tôi ưu tiên những tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận trong thiết kế sản phẩm và nơi làm việc. Bất kể khả năng hay xuất thân của mọi người, chúng tôi đảm bảo các công cụ và tài liệu nội bộ hỗ trợ họ. Hoạt động đào tạo liên tục giúp chúng tôi duy trì nhận thức đó một cách thiết thực chứ không phải chỉ trên lý thuyết.

Các nhóm nguồn lực nhân viên (Employee resource group - ERG) cũng đóng vai trò nhất định tại MGID. Họ tạo không gian cho các cuộc trò chuyện và ý tưởng giúp thúc đẩy chúng tôi tiến lên phía trước. Trong các đội nhóm, chúng tôi đã xây dựng vòng phản hồi mở để nhân viên nêu lên mối quan ngại và đề xuất cải tiến.

Những hoạt động này có hiệu quả vì chúng không bị cô lập. Chúng được hỗ trợ bởi hoạt động lãnh đạo, được tích hợp vào quy trình làm việc hàng ngày và được liên tục phát triển khi chúng tôi lớn mạnh. Chúng tôi hoạt động với nhận thức rằng một lực lượng lao động đa dạng và toàn diện sẽ đưa ra các quyết định thông minh hơn, quản lý rủi ro hiệu quả hơn và hiệu suất tổ chức vững vàng hơn.

Các sáng kiến ​​DEI được thiết kế không chỉ để phản ánh các giá trị của chúng tôi mà còn để củng cố cách chúng tôi làm việc trên mọi lĩnh vực, từ phát triển sản phẩm và mối quan hệ đối tác cho đến các quy trình nội bộ. Chúng tôi coi sự hòa nhập là yếu tố có thể đo lường và có thể chịu trách nhiệm, đảm bảo đưa yếu tố hòa nhập vào cách chúng tôi đánh giá khả năng lãnh đạo, thiết kế hệ thống và phát triển các chính sách.

Tiếp theo là gì

Chúng tôi tin rằng một nền tảng DEI vững chắc không phải nằm trong các chính sách được đưa ra, mà được phản ánh qua mức độ nhất quán của các giá trị ấy trong những quyết định hàng ngày. Đây là lý do tại sao chúng tôi cho rằng đầu tư dài hạn vào khả năng tiếp cận, khả năng lãnh đạo hòa nhập và các hoạt động công bằng là điều cần thiết đối với bất kỳ tổ chức nào muốn duy trì tính phù hợp và có trách nhiệm trong bối cảnh toàn cầu.

Khi có một nền tảng DEI vững chắc thì ta có thể đo lường sự đa dạng, công bằng và hòa nhập. Các mục tiêu rõ ràng, phản hồi trung thực và tiến độ khả thi không chỉ là những yếu tố quan trọng đối với văn hóa nội bộ mà còn đối với các đối tác của chúng tôi, cũng như cộng đồng mà chúng tôi tác động. Đối với chúng tôi, hòa nhập không phải là một tuyên bố mà là một tiêu chuẩn.