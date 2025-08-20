CLICK 2025
Ngày bắt đầu: lúc 7:00 20 tháng 8 2025 IST • Ngày kết thúc: lúc 14:00 21 tháng 8 2025 IST
Địa điểm: Andaz Delhi, New Delhi, Ấn Độ • Gặp gỡ chúng tôi: Gian hàng # 07
Sự kiện trong ngành
MGID sẽ tham gia CLICK 2025, sự kiện hàng đầu về tiếp thị kỹ thuật số và hiệu suất. Hội nghị này quy tụ những nhà lập trình, những người có sức ảnh hưởng, đơn vị liên kết và hoạt động thương mại nội dung. Hãy ghé thăm gian hàng của chúng tôi để khám phá các giải pháp quảng cáo tự nhiên của MGID có thể giúp quý vị thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tối đa hóa giá trị khách hàng như thế nào.
Tìm hiểu thêm: https://clicksummit.in/